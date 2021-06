Test: E-RM Multiclock, Clock Generator, Sync Tool, MIDI Router, Control Surface

Das Herz des MIDI-Studios

Die E-RM Multiclock ist ein MIDI-Clock-Generator, mit dem laut Hersteller alle Clock-Probleme, die sich im Zusammenspiel mit einer DAW ergeben, der Vergangenheit angehören sollen. Zusätzlich hat die Multiclock aber noch viele weitere Funktionen an Bord, wie etwa einen MIDI-Router und einen LFO, was sie zu einem Schweizer Taschenmesser für viele MIDI-Angelegenheiten werden lässt. Was kann die schwarze Box und lohnt sich der Preis von 519,- Euro?

Um mit der Tür ins Haus zu Fallen: Ja, die E-RM ist ihr Geld wert und nach der mehrmonatigen Testphase kann ich mir ein Leben ohne diese schwarze Wunderkiste kaum noch vorstellen. Viele von euch die ein paar Synthesizer ihr Eigen nennen oder dem Modularsystem verfallen sind, werden das Problem kennen: Als Anwender würde man gerne alle Geräte im Takt zusammen spielen lassen, doch im Verbund mit einer DAW, die die Master-Clock generiert, kommt es immer wieder zu recht kuriosen Situationen. In meinem Setup mit Logic unter OSX treten meist bereits nach kurzer Zeit Gliches auf, man merkt, dass das Tempo zu schwanken beginnt und die Sache über kurz oder lang aus dem Ruder läuft. Sequenzen fangen an hinterherzuhinken, einzelne Noten werden gar geschluckt. Als User steht man hier bei der Problemsuche vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Jedes Teil der Signalkette kommt als Fehlerquelle in Betracht: Ist mein Betriebssystem schuld? Hat das MIDI-Kabel ’ne Macke? Ist die MIDI-Schnittstelle des Audiointerfaces nicht gut genug? Liegt es an der DAW oder doch am Synthesizer, der nicht so spielt, wie er soll? Sollte ich vielleicht auf das nächste Firmware-Update warten?

Fragen über Fragen und keine Lösung in Sicht. Bei Problemen bleibt oft nur die Möglichkeit, sich mit Workarounds zu behelfen, Parts einzeln aufzunehmen und alles in der Postproduktion zurechtzuschieben, damit es irgendwie passt. Doch die Entwickler der kleinen, aber feinen Berliner Schmiede E-RM Erfindungsbüro haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lasse, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Mithilfe eines simplen Audiosignals aus der DAW wird ein latenzfreies Clock-Signal generiert und schon sind alle Probleme wie vom Winde verweht. Wie das genau funktioniert, erkläre ich euch gleich, werfen wir erst einmal einen Blick auf die Hardware.

E-RM Multiclock – die Hardware

Geliefert wir die E-RM Multiclock in einer Kartonschachtel, in der sich neben dem dazugehörigen Netzteil noch ein paar Aufkleber und ein Download-Link zum Handbuch befindet. Die Verarbeitungsqualität ist ausgesprochen hochwertig. Das Gehäuse ist aus komplett aus Metall gefertigt und alle Schalter und Potis machen einen sehr robusten Eindruck.

Auf der linken Seite befinden sich vier Kanalzüge, die jeweils einen großen „Shift“-Drehregler, ein „Shuffle“-Poti sowie einen Drucktaster besitzen. Rechts davon gibt es ein großes Display und drei weitere Drucktaster sowie einen Endlos-Drehregler mit Push-Funktion für die Menüführung.

Auf der Rückseite befinden sich rechts die Eingänge. Hier gibt es sowohl USB als auch MIDI-DIN sowie einen analogen 6,3 mm Klinkenanschluss. Auch der On/Off-Schalter und der Anschluss für das Netzteil sind hier positioniert. Links befinden sich die Ausgänge der vier Kanäle, für die jeweils ein MIDI-DIN zur Verfügung steht. Der erste Kanal besitzt zudem einen 6,3 mm Klinkenausgang für ein analoges Sync-Signal bzw. den bereits angesprochenen LFO.

Funktionsumfang der E-RM Multiclock

Wer die E-RM Multiclock nur auf einen Clock-Generator reduziert, tut ihr unrecht, denn die Erfinder von E-RM habe sie bis obenhin vollgepackt mit Möglichkeiten. Zu den grundlegenden Einstellungen gehört die Auswahl der Clock-Quelle. Hier hat man die Wahl zwischen Internal, Audio In, MIDI In, USB-MIDI sowie DIN-Sync. Man wird also auch im Zusammenspiel mit Synthesizern älteren Kalibers viel Freude mit der Multiclock haben. Unter Time Signature lässt sich die jeweilige Taktart einstellen die von 3/8 bis zu 32/8 reicht.

Jeder der vier Kanäle bietet Einstellungen, mit der sich die Multiclock an die individuellen Bedürfnisse anpassen lässt. Mit dem „Shift“-Regler lässt sich das jeweilige Clock-Signal eines Kanals um einen frei einstellbaren Bereich nach vorne (ja, in die Zukunft) oder hinten verschieben. Werte zwischen +/-300 ms sind hier möglich. Der Shift-Regler stellt den Swing-Anteil ein, damit lässt sich also die Clock etwas „vermenschlichen“. Alternativ lässt sich die Funktionsweise dieses Potis aber auch umschalten und unterteilt den Takt dann in kleinere Notenwerte.

Mit der eingebauten Offset-Kalibrierung lässt sich bei Bedarf pro Kanal eine fixe Latenz einstellen. Das ist hilfreich, wenn ein Audiogerät eine Verzögerung verursacht oder man eine Buffer-Latenz kompensieren will, die durch aktiviertes Software-Monitoring entstehen kann.

Kanal 1 besitzt zudem einen LFO mit den Schwingungsformen Sine, Pulse, Saw Up, Saw Down und Random. Dieses Signal wird über den 6,3 mm TRS-Ausgang ausgegeben und kann beispielsweise dazu benutzt werden, das Filter eines Synthesizers zu modulieren. Dies ist sowohl quantisiert in einer beliebigen Unterteilung als auch frei möglich. Details, wie die Polarisierung des Kabels (Tip negativ oder positiv) lassen sich ebenfalls einstellen wie auch der genaue Startpunkt. Schön, dass sich das alles so frei konfigurieren lässt.

Da alle Kanal-Controller auch MIDI-Daten senden, lassen sich die Regler und Taster eines unbenutzten Kanals auch als MIDI-Controller für Plug-ins etc. verwenden. Die CC-Werte sind vom Nutzer frei einstellbar.

Im Gerät können zudem Presets gespeichert werden, um unterschiedliche Konfigurationen schnell wieder aufrufen zu können.

Die vielen extra Features der E-RM Multiclock

Frei nach dem Motto “The show must go on” haben die E-RM Erfinder die Multiclock auch mit einem sogenannten „Free Wheel“-Modus ausgestattet, die eure Live-Performance retten kann. Für den Fall, dass der Computer abstürzt oder die Kabelverbindung unterbrochen wird, schaltet das Gerät im „Free Wheel“-Modus direkt auf die interne Clock und versorgt alle angeschlossenen Geräte weiterhin mit der zuletzt aktiven Clock.

Tempoveränderungen, die in ein DAW-Projekt programmiert wurden, sind für die Multiclock ebenfalls kein Problem. Einzig bei sehr großen Temposprüngen benötigt sie einen kurzen Moment, um sich auf das neue Tempo einzustellen.

Ebenfalls hervorzuheben ist die „MIDI-Mapper“-Funktion. Damit lassen sich empfangene MIDI-Daten beliebigen MIDI-Kanälen oder dem USB-Ausgang zuweisen. Per USB wird die Multiclock einfach als MIDI-Schnittstelle erkannt. Damit noch nicht genug, so lässt sich dabei auch noch der verwendete MIDI-Channel verändern und sogar das Zuweisen von Sysex-Dateien lässt sich individualisieren.

Damit aber noch nicht genug, bietet die Multiclock doch auch noch eine „Remote“-Funktion, mit der sich beispielsweise aus der DAW die Werte der einzelnen Kanalregler fernsteuern lassen. Eine Performance lässt sich also aufzeichnen, in der DAW optimieren und wieder in die Multiclock zurückführen.

Alle Einstellungen eines Kanals lassen sich bei Bedarf übrigens “locken”, damit man nicht versehentlich einen Parameter verändert.

Ach ja – und Transport-Control der DAW ist ebenfalls möglich, denn mit den Start- und Stop-Buttons der Multiclock lässt sich die DAW auch fernsteuern.

Die Multiclock im Praxistest

Für das reibungslose Zusammenspiel mit der DAW ist ein Plug-in notwendig, das man sich von der Website des Herstellers herunterladen kann. Dieses liegt in den Formaten VST, AU und AAX vor und wird für OSX (ab 10.7) und Windows angeboten. Linux User bleiben aber nicht außen vor und selbst mit dem iPad lässt sich die Multiclock betreiben. Das Plug-in macht nämlich nichts anderes, als ein rhythmisches Audiosignal zu generieren, das von er Multiclock in eine MIDI-Clock gewandelt wird. Mithilfe eines kurzen Samples und einer entsprechenden MIDI-Datei (beides unter https://www.e-rm.de/downloads erhältlich) kann man sich dieses Audiosignal auch selbst basteln. Man ist also eigentlich unabhängig vom Plug-in bzw. dem Betriebssystem, was auch ein großer Pluspunkt für die Zukunftssicherheit der Multiclock ist.

Einzig ein Audioausgang ist nötig, denn das rhythmische Signal muss per Audiokabel an die Multiclock gesendet werden. Neben den üblichen Main-Ausgängen sollte das eigene Audiointerface also noch einen zusätzlichen Ausgang bieten, über den nur dieses Audio-Sync-Signal ausgegeben wird.

Der Rest ist kinderleicht: Kabel in die Multiclock einstecken, Clock-Quelle auf “Audio In” stellen und ab geht die Post. Die Multiclock erkennt den Takt der DAW automatisch und liefert ein wirklich latenzfreies Signal ohne jegliche Aussetzer oder Schwankungen. Es wirkt fast wie ein Wunder!

In meinem Homestudio arbeiten ein Elektron Sampler sowie drei Moog Synthesizer. Der Sampler liefert den Beat, der Matriarch kümmert sich mit seinem charismatischen Delay oft um die Flächen, der Subsequent 25 liefert modulierende Bässe und der Rogue steuert die rhythmischen Leads bei.

Es ist wirklich kaum glauben – alles spielt im Takt, der Klang wirkt homogen und entsteht ein Drive, der sich über Minuten und sogar Stunden hält. Das Delay des Matriarchs ertönt im Takt, das Filter des Subsequent moduliert im Beat vor sich hin und via Audio-Out wird der Rogue angetriggert, der seine rhythmischen Leads beisteuert. Mir treibt es fast die Tränen in die Augen – vor allem wenn ich an die vielen Stunden denke, die ich bis dahin schon mit der Suche nach der stabilen Clock verschwendet habe.

Neuer Workflow mit der E-RM Multiclock

Die Multiclock befreit mich auf einen Schlag von jahrelanger MIDI-Frustration. Plötzlich ist auf die Interaktion mit der DAW zu 100 % Verlass und es entstehen völlig neue Anwendungsmöglichkeiten.

Durch den analogen LFO-Ausgang lassen sich etwa auch alle meine Moogerfooger Effekte in den DAW-Arbeitsprozess einbinden, da sich die vielfältigsten Parameter im Takt modulieren lassen.

Auch ältere Synthesizer wie etwa der Minimoog des Berliner Verleihs Echoschall, der mir für diesen Test zur Verfügung gestellt wurde, macht im Zusammenspiel mit dem LFO der Multiclock gleich noch mehr Spaß. Das Filter kann nun im Takt der DAW angetriggert werden. Bei der SAW UP Schwingungsform ergibt sich zusammen mit dem Beat ein wunderbarer Drive. Durch die Shift-Regler lässt sich der Startpunkt des LFOs bei Bedarf etwas nach vorne oder nach hinten schieben. Gerade bei einer SINE-Schwingungsform ist das praktisch, denn anstatt den Startpunkt am Synthesizer zu definieren und das dortige Setup zu ändern, geht das in Sekundenbruchteilen direkt von Multiclock vonstatten. In der Arbeit mit der Multiclock ergibt sich ein Flow und man ist endlich wieder mit der Musik beschäftigt, anstatt sich über MIDI den Kopf zerbrechen zu müssen.

Toll finde ich auch die Möglichkeit, dass sich der Regelbereich für jeden Kanal individuell einstellen lässt (+/-1 ms bis 300 ms). Mithilfe einer einfachen Formel lässt sich sogar die Dauer eines 1/16-Schlags des jeweiligen Beats in Millisekunden errechnen. 15000 : BPM = Anzahl der ms eines 1/16 Beats. Nun lässt sich der Shift-Regler nicht nur für feine Anpassungen verwenden, sondern es können ganze Patterns „in time“ nach vorne oder hinten geschoben werden.

