Test: EarthQuaker Devices Organizer, Effektpedal für Gitarre

An die Effekte von Earthquaker Devices war eine ganze Weile nur schwer ranzukommen, was zum einen schlicht an den geringen Stückzahlen der in Akron/USA in Handarbeit gefertigten Pedale und zum anderen an einem zuverlässigen Vertriebskanal für Deutschland und Europa lag. Doch nun sind sie in die Hände der Warwick Music Distribution gelangt, die die Händler mit ausreichenden Stückzahlen versorgt und auch uns dementsprechend Testgeräte zur Verfügung stellen kann.

Da sagen wir doch natürlich nicht nein und betrachten heute zunächst den Earthquaker Devices Organizer mal genauer in einem Test. Vorab stellt sich allerdings die Frage: Braucht die Welt ein (weiteres) Orgelpedal für Gitarristen? Und wie kann sich der Organizer gegen die Konkurrenz, allen voran natürlich die Orgelpedale von Electro Harmonix, behaupten? Gehen wir den Fragen auf den Grund!

Facts & Features

Von der hohen Qualität der Pedale von EarthQuaker Devices konnten wir uns bereits Anfang des Jahres im Test des Dispatch Master überzeugen. Dort gab das Pedal, das eine Kombination aus Hall und Echo bietet, ein sehr gutes Bild ab. In die gleiche Kerbe schlägt auch der EarthQuaker Devices Organizer, zumindest was die Fertigungsqualität und die verwendeten Bauteile betrifft. Die 118 x 64 x 57 mm große, blassgrüne Metallkiste mit Kirchenorgelbemalung verfügt über sechs satt laufende Potis, die auch hier mit dem Gehäuse verschraubt wurden. Ein stabiler Metallschalter sorgt für die Aktivierung des Effekts, optische Bestätigung erfährt der Benutzer über eine strahlend weiße LED.

Die Anschlüsse sitzen auf der Stirnseite, was direkt schon mal einen Pluspunkt einfährt, können doch so entscheidende Zentimeter links und rechts des Gehäuses auf dem Pedalboard gespart werden. Neben einem Ein- und einem Ausgang sitzt dort auch der Anschluss für das Netzteil, was für einen Betrieb des EarthQuaker Devices Organizer auch zwingend erforderlich ist. Denn mit einer Batterie ist hier nichts zu holen. Deswegen gibt es auf der Unterseite auch gar nichts weiter zu entdecken, was uns aber nicht davon abgehalten hat, die Kiste dennoch mal aufzuschrauben, um zu schauen, wie sauber es im Innern zugeht. Und siehe da, alles bestens!