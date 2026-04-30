Geheimtipp für Live-Drums?

Mit dem Earthworks Audio SR-20 Gen2 hatte der US-amerikanische Hersteller Earthworks Audio im Dezember 2025 ein neues Kleinmembran-Kondensatormikrofon für den Live-Einsatz auf den Markt gebracht. Ich hatte ein „matched pair“ der Mikrofone bei mir im Studio und habe sie ausführlich am Schlagzeug getestet. Wie sich das Earthworks Audio SR-20 Gen2 im Test geschlagen hat und wie es klingt, erfahrt ihr hier im Testbericht.

Kurz & knapp Was ist es? Earthworks Audio SR-20 Gen2, Kleinmembran-Kondensatormikrofon für Live-Anwendungen, besonders geeignet für Overheads. Klang: Sehr natürlicher und ausgewogener Sound mit präziser Transientenabbildung.

Sehr natürlicher und ausgewogener Sound mit präziser Transientenabbildung. Einsatz: Überzeugt sowohl als Overhead als auch als Close-Mic an Becken.

Überzeugt sowohl als Overhead als auch als Close-Mic an Becken. Stereobild: Breite und präzise Abbildung bei passender Mikrofonpositionierung.

Breite und präzise Abbildung bei passender Mikrofonpositionierung. Charakter: Unauffällige, ehrliche Wiedergabe ohne klangliche Überbetonung.

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Earthworks Audio SR-20 Gen2: Unboxing und Verarbeitung

Das Mikrofonpaar wird in einem schlichten, weißen Karton geliefert. Nach dem Öffnen finden wir darin zwei einzelne, sehr stabil wirkende graue Taschen, die die beiden Mikrofone sicher verpacken.

Die Mikrofone selbst sind zusätzlich mit einem dicken Kartonring vor Schäden beim Transport geschützt. Ein Lob an den Hersteller, denn damit sollte den Mikrofonen auf dem Transportweg eigentlich nichts passieren.

Die Earthworks Audio SR-20 Gen2 präsentieren sich in dem eigenwilligen und futuristischen Look, wie man ihn von Earthworks Audio gewohnt ist: Aufpoliertes Metall und ein schlichtes, aber auffälliges Design. Ich hatte gleichzeitig auch die Supernieren-Version Earthworks Audio SR25 zum Test im Studio. Ohne die Aufschrift auf den Mikrofonen wären diese nicht auseinanderzuhalten.

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Nachdem ich die Mikrofone aus ihrer Kartonhülle befreit habe, fallen mir sofort zwei Dinge auf:

Die Mikrofone sitzen bombenfest in ihren mitgelieferten Klemmen. Da verrutscht so schnell nichts. Apropos Klemmen: Hier wird leider kein Reduziergewinde mitgeliefert.

Fairerweise: In jedem gut sortierten Studio oder jeder Eventlocation hat man wahrscheinlich ohnehin genügend Reduziergewinde herumliegen. Trotzdem wäre es gerade mit Blick auf den Preis schön gewesen, wenn solche Gewinde beiliegen würden.

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Wenden wir uns dem optischen Verarbeitungscheck zu: Die Mikrofone sind sauber verarbeitet. Ich konnte keine Dellen oder Kratzer finden und alles wirkt präzise gefertigt. Der mitgelieferte Schaumstoff-Windschutz passt hervorragend auf die Mikrofonkapsel und lässt sich einfach an- und abmontieren. Gleichzeitig sitzt er fest auf dem Mikrofon, sodass er im Einsatz nicht herunterrutschen kann. Mit einem Gewicht von 100 g und einer Länge von 105 mm ist das Earthworks Audio SR-20 Gen2 schön kompakt und mit anderen Vertretern seiner Art vergleichbar. Wie alle Mikrofone des Herstellers wird auch das Earthworks Audio SR-20 Gen2 in Milford, New Hampshire gefertigt.

Technische Werte des Earthworks Audio SR-20 Gen2

Schauen wir auf die technischen Werte und die Ausstattung: Das Mikrofon hat eine Nierencharakteristik und der Übertragungsbereich wird mit 20 bis 20.000 Hz angegeben. Ein Blick auf das Frequenzdiagramm des Mikrofons zeigt allerdings eine deutliche Absenkung im Bereich von etwa unter 100 Hz. Das ist beim angestrebten Einsatzgebiet, etwa als Overheads oder Close-Mics an Drums oder auch als Instrumentenmikrofon, jedoch nicht weiter problematisch.

Ansonsten kommt das Mikrofon ohne zusätzlichen „Schnickschnack“ aus: Kein schaltbares Pad-Filter und auch kein schaltbarer Low-Cut. Hier noch einmal alle wichtigen Infos im Überblick:

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Richtcharakteristik: Niere

Frequenzbereich: 20 – 20000 Hz

max. 148 dB SPL Grenzschalldruck

integrierte Schutzfunktion gegen versehentliches „Hot-Swapping“

Zur Erklärung: „Hot-Swapping“ bezeichnet den Vorgang, wenn man bei einem Kondensatormikrofon bei eingeschalteter Phantomspeisung den Stecker zieht oder einsteckt. Das sollte man eigentlich vermeiden, da es den Mikrofonen schaden kann. Praktisch ist, dass Earthworks Audio hier einen entsprechenden Schutz integriert hat. In Live-Situationen kann es stressig werden und dann passiert es schnell, dass ein Mikrofon auch unter Spannung gewechselt wird.

Und wo wir gerade bei Spannung sind: Ich war sehr gespannt, wie sich die Mikrofone im Einsatz schlagen. Also geht es weiter mit dem Praxischeck!

Das Earthworks Audio SR-20 Gen2 SP im Praxischeck

Leider konnte ich die Mikrofone nicht live testen, da sich im Zeitraum der Leihe keine Gelegenheit dazu ergab. Also habe ich die Earthworks Audio SR-20 Gen2 ausgiebig im Studio getestet, sowohl als klassisches Overhead-Stereopaar als auch als Close-Mics für Becken. Als Instrumentenmikrofon, zum Beispiel an einem Gitarrenverstärker, konnte ich die Mikrofone leider nicht testen. Earthworks Audio gibt an, dass das Mikrofon auch für diesen Einsatzbereich genutzt werden kann. Das macht das Modell für den Live-Betrieb sehr flexibel einsetzbar.

Für den Test der Earthworks Audio SR-20 Gen2 als Overhead-Paar habe ich mich für meinen klassischen Live-Aufbau entschieden: Beide Mikrofone stehen links und rechts am Rand des Schlagzeugs und sind auf die Mitte der Snare gerichtet. Anschließend stelle ich den Abstand beider Mikrofone mit einem Laserentfernungsmesser identisch ein. Dadurch treffen die Schallwellen der Snare an beiden Mikrofonen gleichzeitig ein und die Snare wird in der Phantommitte platziert.

Außerdem erzeugt die weite Aufstellung der Mikrofone in der Regel ein schönes und breites Stereobild. Nach dem Aufbau geht es für mich für ein paar Testaufnahmen hinter das Schlagzeug. Nach dem Test als Overheads folgte noch der Einsatz der Earthworks Audio SR-20 Gen2 als Close-Mics direkt an den Becken. Da ich ein Mikrofonpaar zum Testen hier hatte, habe ich mich dazu entschieden, HiHat und Ride gemeinsam zu testen. Schon über den Monitorsound der Mikrofone auf dem Kopfhörer gewinne ich einen sehr positiven und natürlichen Höreindruck.

Zurück in meiner Regie kann ich mir nun das Ergebnis des Tests anhören und mein erster Eindruck während der Aufnahme wird beim Abhören bestätigt: Das Earthworks Audio SR-20 Gen2 bringt einen natürlichen und ausgewogenen Klang mit sich und macht sowohl als Overhead-Mikrofon als auch als Close-Mic eine wirklich gute Figur. Das Earthworks Audio SR-20 Gen2 bildet alle Transienten präzise ab. Das ist eine wichtige Disziplin für ein Mikrofon am Schlagzeug. Außerdem klingt es angenehm unauffällig und natürlich. Auch das Stereobild wird präzise und weit abgebildet, genauso, wie ich es von meinem Aufbau gewohnt bin.

Den im Frequenzdiagramm verzeichneten leichten Low-Cut ab 100 Hz hören wir deutlich, wenn wir die Overheads solo abspielen. Aber allein das Stereopaar der Earthworks Audio SR-20 Gen2 als Overheads reicht für einen tollen Drumsound aus. Zusammen mit den Mikrofonen an Kick und Snare wird das Ganze dann richtig rund.

Klangbeispiele des Earthworks Audio SR-20 Gen2

Zum Testaufbau im Studio: Hier kam ein Sonor-S-Class-Drumkit mit einem sehr gemischten Beckensatz zum Einsatz. Einige Becken könnt ihr auf den Bildern sehen.

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Die Signalkette im Studio sah wie folgt aus:

Mikrofon ➞ Motu Stage-B16 ➞ Fender Studio Pro (ehemals Presonus Studio One). Die Aufnahme erfolgte mit 48.000 Hz und 24 Bit. Außerdem habe ich für die Bassdrum ein Austrian Audio OC-B6 und für die Snare ein Beyerdynamic M 201 benutzt, die ihr in den Klangbeispielen unter „Full Kit“ hören könnt.

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Alle Klangbeispiele sind komplett unbearbeitet. Ich habe lediglich die Laufzeiten des Kick- und Snare-Mikrofons an die Overheads angepasst. Über die Platzierung der Earthworks Audio SR-20 Gen2 habe ich im vorangegangenen Abschnitt bereits gesprochen. Ich möchte euch also nicht länger auf die Folter spannen. Hört selbst rein: