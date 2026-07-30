Natürliches Klangbild für anspruchsvolle Drummer

Der US-amerikanische Hersteller Earthworks Audio hat die beiden Kleinmembran-Kondensatormikrofone SR-20 Gen2 und SR-25 Gen2 veröffentlicht. Beide Mikrofone sind für den Live-Einsatz am Schlagzeug gedacht. Den kleinen Bruder Earthworks Audio SR-20 Gen2 haben wir uns bereits im Test angeschaut, heute widmen wir uns dem teureren Earthworks Audio SR-25 Gen2.

Kurz & knapp Was ist es? Earthworks Audio SR-25 Gen2 SP, Paar von hochwertigen Kleinmembran-Kondensatormikrofonen für Schlagzeug-Overheads und Beckenabnahme. Klang: Sehr natürlich, detailliert und ausgewogen mit feiner Höhenabbildung.

Sehr natürlich, detailliert und ausgewogen mit feiner Höhenabbildung. Einsatz: Flexibel als Overhead oder Close Mic für HiHat und Ride-Becken geeignet.

Flexibel als Overhead oder Close Mic für HiHat und Ride-Becken geeignet. Richtcharakteristik: Superniere reduziert Übersprechungen und eignet sich besonders für Live-Situationen.

Superniere reduziert Übersprechungen und eignet sich besonders für Live-Situationen. Praxis: Überzeugt mit präziser Transientenabbildung und stabilem Stereobild.

Überzeugt mit präziser Transientenabbildung und stabilem Stereobild. Fazit: Hochwertiges Mikrofon mit vielseitigem Einsatzbereich und sehr musikalischem Gesamtklang.

Bewertung Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Sound

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Verarbeitung

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Transientenwiedergabe

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Vielseitigkeit

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Preis/Leistung

Gesamtbewertung 3.8 / 5.0 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet

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Verarbeitung und Features des Earthworks Audio SR-25

Ich hatte beide Mikrofonpaare von Earthworks gleichzeitig zum Test im Studio und das Earthworks Audio SR-25 Gen2 kommt äußerlich genau wie das SR-20 Earthworks Audio daher. Es. 2 ist ebenfalls in einem schlichten weißen Karton bei mir angekommen und präsentiert sich in dem besonderen, glatt polierten Design, das alle Mikrofone von Earthworks Audio gemeinsam haben. Auch hier sind im Lieferumfang zwei schützende Taschen, passende Klemmen für die Mikrofone und je ein Windschutz enthalten. Achtung: Genauso wie schon beim Earthworks Audio SR-20 liegen dem Lieferumfang keine Reduziergewinde für die Halterungen bei.

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Schlicht verpackt und gut geschützt: die Mikrofone samt Zubehör und Taschen

Schauen wir uns einmal an, was das Earthworks Audio SR-25 Gen2 auf dem Papier zu bieten hat:

Das Herz des Mikrofons besteht aus einer 10 mm durchmessenden Membran und weist eine Supernieren-Richtcharakteristik auf. Der Frequenzbereich reicht von 20 Hz bis hinauf zu 25 kHz. Ein Blick auf das Frequenzdiagramm des Herstellers zeigt, dass die tiefen Frequenzen ab 300 Hz abwärts bereits sehr sanft abfallen. Hinzu kommen zwei Betonungen in den höchsten Frequenzbereichen, einmal um 10 kHz und einmal um 20 kHz.

Ansonsten wirkt der Frequenzverlauf, abgesehen von einem kaum bemerkenswerten, sanften und sehr breiten Dip zwischen 1 und 10 kHz nahezu linear. Das lässt bereits vor dem Hörtest darauf schließen, dass das Mikrofon einen transparenten und naturgetreuen Klang mitbringen wird. Den maximalen Schalldruck gibt der Hersteller mit 141 dB SPL an. Das ist bereits beachtlich und das Mikrofon eignet sich damit sehr gut, um auch die lautesten Klänge des Schlagzeugs einzufangen. Zum Vergleich: Ein startendes Flugzeug erreicht durchschnittlich 140 dB, wenn man direkt daneben steht.

Das Earthworks Audio SR-25 Gen2 ist äußerlich übrigens bis auf die Typenaufschrift nicht vom Earthworks Audio SR-20 Gen2 zu unterscheiden. Das Mikrofon misst etwa 10,5 cm in der Länge, hat einen Durchmesser von 2,1 cm und bringt rund 100 g auf die Waage. Genau wie das Earthworks Audio SR-20 Gen2 ist auch das Earthworks Audio SR-25 Gen2 mit einer Schutzschaltung gegen Hot-Swapping ausgestattet.

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Zur Erklärung: Als „Hot Swapping“, auf Deutsch „heißes Tauschen“, bezeichnet man den Vorgang, bei dem ein Kondensatormikrofon bei eingeschalteter Phantomspeisung ein- oder ausgesteckt wird.

Das sollte man möglichst vermeiden, da es Mikrofonen schaden kann. Positiv ist deshalb, dass Earthworks Audio hier eine entsprechende Schutzschaltung eingebaut hat. Gerade in Live-Situationen kann es stressig werden. Dann passiert es schnell, dass ein Mikrofon auch unter Spannung getauscht wird. Schauen wir uns das Earthworks Audio SR-25 Gen2 jetzt im Praxischeck genauer an.

Mikrofon im Praxischeck

Da ich das Earthworks Audio SR-25 Gen2 und das Earthworks Audio SR-20 Gen2 gleichzeitig testen konnte, habe ich beide jeweils einmal als Overhead-Stereopaar und einmal als Einzelmikrofone für HiHat und Ride-Becken ausprobiert. Schauen oder besser gesagt hören wir uns die Mikrofone zuerst als Overheads an: Wie schon beim Earthworks Audio SR-20 Gen2 ist der Klang der Mikrofone außerordentlich natürlich und detailliert. Im direkten Vergleich fallen die Unterschiede subtil, aber deutlich aus. Das Earthworks Audio SR-25 Gen2 ist, wahrscheinlich auch durch die Anhebung in den Höhen, einen Tick transparenter als das Earthworks Audio SR-20 Gen2.

Es macht auf jeden Fall Spaß, das Mikrofon in der Aufnahme zu hören. Bereits ohne weitere „Stützmikrofone“ für die Trommeln erhalten wir schon einen amtlichen und ausgewogenen Sound des Schlagzeugs.

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Mit einem Kick- und einem Snare-Mikrofon wird der Sound dann schon rund. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle auch die wirklich hervorragende Übertragung der Transienten durch das Mikrofon. Alles wird sauber und schnell aufgenommen. Dadurch entsteht ein wirklich knackiger Schlagzeug-Sound, ohne dabei unangenehm zu werden.

Im Vergleich zum kleinen Bruder haben wir es hier zudem mit einer Superniere statt mit einer Niere zu tun. Da denkt man sich vielleicht zuerst: Eine Superniere als Overheads zu benutzen, scheint eine ungewöhnliche Wahl zu sein. Das stimmt auch. Der Vorteil der Superniere wird sich wohl vor allem in Live-Situationen positiv bemerkbar machen, da hier mit weniger Übersprechungen anderer Schallquellen zu rechnen ist als bei der einfachen Nierencharakteristik. Dem Sound oder der Auflösung der einzelnen Instrumente des Schlagzeugs im Stereobild steht das aber auf jeden Fall nicht im Weg.

Das Earthworks Audio SR-25 Gen2 klingt im Vergleich zum Earthworks Audio SR-20 Gen2 dadurch aber etwas enger. Durch die engere Richtcharakteristik hört man bei der Aufnahme naturgemäß weniger Raum. Das kann je nach Situation auch ein Vorteil sein, vor allem wenn man in akustisch weniger ansprechenden Räumen spielt, als es in einem Tonstudio normalerweise der Fall ist.

Widmen wir uns als Nächstes noch einmal dem Einsatz des Earthworks Audio SR-25 Gen2 als Close Mic an den Becken: Auch hier macht das Mikrofon eine gute Figur und kann durch die Superniere damit punkten, dass vor allem das direkt abgenommene Becken zu hören ist und weniger vom Rest des Drumsets. Natürlich lässt sich der Rest nicht vollständig ausblenden.

Auch hier bestätigt sich noch einmal der Eindruck, den ich schon bei den Overheads gewonnen hatte: Ein ausgewogener und detaillierter Klang, ohne dabei aufdringlich zu werden. Wenn wir uns noch einmal an das Frequenzdiagramm und die deutliche Anhebung bei 10 und 20 kHz erinnern, hätte man befürchten können, dass das Mikrofon diesen Bereich etwas zu stark betont oder spitz klingt. Das ist aber ganz und gar nicht der Fall. Und nun genug der Worte. Weiter geht es mit den Klangbeispielen:

Klangbeispiele

Zum Testaufbau im Studio: Hier kam ein Sonor-S-Class-Drumkit mit einem sehr gemischten Beckensatz zum Einsatz. Einige Becken könnt ihr auf den Bildern sehen. Die Signalkette im Studio sah folgendermaßen aus: Mikrofon ➞ MOTU Stage-B16 ➞ Fender Studio Pro, ehemals PreSonus Studio One. Die Aufnahme erfolgte mit 48.000 Hz und 24 Bit.

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Außerdem habe ich noch ein Austrian Audio OC-B6 für die Bassdrum und ein Beyerdynamic M 201 für die Snare benutzt, die ihr in den Klangbeispielen mit „Full Kit“ hören könnt. Alle Klangbeispiele sind komplett unbearbeitet. Ich habe lediglich die Laufzeiten des Kick- und Snare-Mikrofons an die Overheads angepasst.

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Die Mikrofone in der Overhead-Konfiguration habe ich in meinem üblichen Live-Aufbau positioniert: Beide Mikrofone stehen etwa mittig links und rechts am Schlagzeug und sind genau auf die Snare ausgerichtet. Mit einem Laser-Entfernungsmesser stelle ich das sehr präzise ein und kann damit vor allem die Entfernung der Mikrofone zur Snare exakt abstimmen. Dadurch wird die Snare sehr genau in der Phantommitte platziert, was man in den Aufnahmen auch sehr schön hören kann.