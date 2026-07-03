East West DrumX – the Return of a Legend

Wenn East West eine neue Drum- & Sample-Library veröffentlicht, ist die Erwartungshaltung hoch, denn schließlich veröffentlichte East West die weltweit erste kommerzielle Drum-Sample-Sammlung auf CD überhaupt. Der Firmengründer Doug Rogers nahm dafür eigene Drum-Sounds auf und veröffentlichte sie am 24. März 1988 auf dem damals noch recht neuen Compact Disc (CD) Format. Auf die „Pop/Rock Drum Sample Collection“ folgten 1990 die legendären „Bob Clearmountain Drums“ und damit der eigentliche weltweite Durchbruch, der die moderne Sample-Industrie maßgeblich prägte. 38 Jahre später hat East West wieder eine Drum-Sample-Library veröffentlicht: East West DrumX.

Kurz & knapp Was ist es? East West DrumX ist eine Drum-Sample-Library mit ikonischen Drumcomputer-Sounds, Groove-Patterns von Jimmy Jam und integriertem Step-Sequencer auf Basis der Opus Engine. Klangqualität: Exzellent gesampelte Drumcomputer mit druckvollem, sofort einsetzbarem Sound auf Produktionsniveau.

Exzellent gesampelte Drumcomputer mit druckvollem, sofort einsetzbarem Sound auf Produktionsniveau. Jimmy Jam Grooves: 214 Presets und zahlreiche Patterns des Starproduzenten liefern Inspiration und authentisches R&B- und Pop-Feeling.

214 Presets und zahlreiche Patterns des Starproduzenten liefern Inspiration und authentisches R&B- und Pop-Feeling. Klassiker an Bord: Enthält legendäre Maschinen wie TR-808, TR-909, LinnDrum, LM-1, SP-12 und Oberheim DMX.

Enthält legendäre Maschinen wie TR-808, TR-909, LinnDrum, LM-1, SP-12 und Oberheim DMX. Sounddesign: Tape Saturation, Reamping in den EastWest Studios sowie umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten erweitern die Klangpalette deutlich.

Tape Saturation, Reamping in den EastWest Studios sowie umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten erweitern die Klangpalette deutlich. Fazit: Hervorragende Drum-Library mit erstklassigem Sound und hohem Inspirationsfaktor, der Lifetime-Preis fällt jedoch vergleichsweise hoch aus.

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East West DrumX – Who is Jimmy Jam?

Für East West DrumX hat East West einen absoluten Starproduzenten an Bord geholt: Jimmy Jam, geboren als James Harris III am 6. Juni 1959 in Minneapolis, ist einer der einflussreichsten und erfolgreichsten Musikproduzenten und Songwriter der Pop- und R&B-Geschichte.

Zusammen mit seinem kongenialen Partner Terry Lewis bildet er das Duo Jimmy Jam & Terry Lewis. In den 1980er- und 1990er-Jahren prägten sie den weltweiten Sound der Popmusik maßgeblich und gelten als die Architekten des Contemporary R&B sowie Mitbegründer des sogenannten Minneapolis Sound.

Beide spielten in den frühen 80ern in der Band „The Time“ von Prince, wurden dort aber wegen Unpünktlichkeit gefeuert und konzentrierten sich fortan auf das Produzieren.

Das Duo hält den Rekord für die meisten Nummer-1-Hits in den US-Billboard-Charts eines Produzententeams (insgesamt 16 Nummer-1-Pop-Hits und 26 Nummer 1 R&B Hits). Jimmy Jam wurde zusammen mit Terry Lewis für über 10 Grammys nominiert und gewann fünf, darunter 1987 in der Königskategorie „Producer of the Year“.

Seit 2006 besitzen Jam & Lewis einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, 2017 wurden sie in die Songwriters Hall of Fame und 2022 schließlich in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Neben Janet Jackson saß Jimmy Jam für fast die gesamte Elite der Musikindustrie an den Reglern. Zu den bekanntesten Kollaborationen gehören Arbeiten mit Michael Jackson, George Michael, Boyz II Men, Mariah Carey, Usher, Mary J. Blige und Human League.

Jimmy Jam ist ein Meister der rhythmischen „Pocket“. Sein Sound kombiniert perfekt programmierte, wuchtige Beats (oft mit Vintage-Maschinen wie der LinnDrum oder Oberheim DMX) mit butterweichen, komplexen Vocal-Arrangements und harmonischen Keyboard-Flächen.

Somit ist klar, was man von East West DrumX erwarten kann: auf höchstem Niveau gesampelte Sounds von Drum-Machines und Hunderte vom Meister selbst programmierte Grooves auf ebensolchem Niveau.

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Opus Engine als Sample Player

East West DrumX wird über den East West Opus Player abgespielt. Diesen gibt es als Standalone Version und als Plug-in in den gängigen Formaten. Der Player und die Library werden über das East West Installation Center installiert. Neben einem Account bei East West ist auch ein iLok-Account erforderlich, unterstützt werden eine lokale Aktivierung am Rechner, iLok Dongles der zweiten und dritten Generation sowie die iLok-Cloud.

Zum Zeitpunkt des Tests ist East West DrumX sowohl über das Abo-Modell, die sogenannte Composer Cloud, als auch in Form eine Lifetime-Einzellizenz erhältlich.

Der Download der ca. 31 GB großen Library dauert je nach Internetverbindung ein wenig, eine schnelle SSD als Speichermedium wird empfohlen.

Sounds der ikonischen Drummachines

Zehn der einflussreichsten Drummachines der Musikgeschichte wurden nicht nur akribisch gesampelt (inklusive bis zu vier Round-Robin-Variationen für organische Klangwechsel), sondern verfügen auch über Hardware-spezifische Parameter, die den Originalen nachempfunden sind.

Roland TR-808 & TR-909: Die unangefochtenen Genrespezialisten für Hip-Hop und Techno. Bei der 808 lassen sich beispielsweise Tone und Decay der Sub-Kick sowie der Snap der Snare direkt manipulieren.

Die unangefochtenen Genrespezialisten für Hip-Hop und Techno. Bei der 808 lassen sich beispielsweise Tone und Decay der Sub-Kick sowie der Snap der Snare direkt manipulieren. Roger Linn LM-1 & LinnDrum : Der Sound der 80er-Pop-Ära (Prince, Michael Jackson). Die extrem seltene LM-1 (Originale werden für fünfstellige Beträge gehandelt) ist hier mit vollständigen Pitch-Parametern pro Sound vertreten.

: Der Sound der 80er-Pop-Ära (Prince, Michael Jackson). Die extrem seltene LM-1 (Originale werden für fünfstellige Beträge gehandelt) ist hier mit vollständigen Pitch-Parametern pro Sound vertreten. E-mu SP-12 : Die Sounds des gritty LoFi- und Golden-Era-Hip-Hop.

: Die Sounds des gritty LoFi- und Golden-Era-Hip-Hop. Oberheim DMX: Die crispen digitalen Drums des frühen Electro und Hip-Hop (Run-D.M.C.).

Als weitere Klassiker wurden Roland TR-606, Sequential Circuits DrumTraks, Boss DR-55 und Boss DR-110 detailgetreu gesampelt.

Ergänzt werden die Sounds der Klassiker durch eine kuratierte Auswahl von exklusiven Custom-Samples, die Jimmy Jam persönlich im Studio für East West DrumX designed hat.

Scrollt man durch den Browser der Sample-Library, findet man neben aus allen Sounds zusammengestellten Jimmy Jam Kits und den reinen Kits der Drummachines auch über alle 16 Pads gepitchte Einzelsounds, massive Stacks aus mehreren Maschinen sowie gelayerte Kits, die es erlauben, innerhalb eines Patterns zwischen den Sounds mehrere Maschinen zu morphen.

Benutzeroberfläche von East West DrumX

Die Benutzeroberfläche von East West DrumX präsentiert sich in einem klassischen 16-Pad-Layout (4×4). Dem jeweils aktiven Drum-Sound kann eine ADSR-Lautstärkehüllkurve zugewiesen sowie Lautstärke, Panorama, Tuning und Transponierung angepasst werden.

Natürliche Räumlichkeit lässt sich stufenlos auf der Play Page über den Room-Regler hinzufügen. Dafür wurden alle Drum-Sounds physisch in den Räumen der EastWest Studios 1 und 2 in Hollywood re-amped (über Lautsprecher in den Raum geschickt und mit High-End-Mikrofonen neu aufgenommen).

Sehr prominent in der Mitte der Play Page befindet sich der Tape-Saturation-Regler. Mit diesem lässt sich jedem Drumpad Wärme und harmonische Sättigung auf Basis von Studer Bandmaschinen, darunter auch die extrem seltene Röhren-Variante Studer J-37, in fünf Stufen von subtiler Wärme bis hin zu markantem analogen Grit hinzufügen.

Auf einer eigenen Groove Engine Page mit einem Drum-Interface-Grid können die 16 Drum-Sounds in bis zu 64 Steps lange Patterns gesetzt werden.

Die Funktionalität geht dabei über die der Sequencer der gesampelten historischen Drumcomputer nicht hinaus. Step On/Off, Accent, globaler Swing und die Möglichkeit, Steps pro gewähltem Pad zu würfeln, sind die gegebenen Möglichkeiten. Wer Frickel-Beats mit Substeps, Parameter Lock und Probability umsetzen will, kann das nur über eine externe MIDI-Ansteuerung. Das ist hier aber auch gar nicht das Thema. Viel lernen kann man hingegen zum Thema weniger ist mehr, wenn man die von Jimmy Jam programmierten Patterns analysiert.

Was auch in der Groove Engine Page geht, ist das fliegende Wechseln und direkte Aufrufen von Patterns.

Weitere Features der Opus Engine

Über die Performance Page von East West DrumX kann man wie gewohnt mehrere Patches laden und verschiedenen MIDI-Kanälen zuordnen. So lassen sich mehrere Drummachines parallel betreiben, Sounds stacken und parallel Einzelsamples über die ganze Tastatur verteilen.

Die einzelnen Drum-Sounds kann man natürlich über Einzelausgänge des Plug-ins in der DAW weiter bearbeiten, aber auch in der Opus Engine selbst. Die Mixpage bietet dazu eine ganze Menge an hochwertigen Equalizern, Dynamikprozessoren und Effekten, die der Qualität von professionellen Plug-ins in nichts nachstehen bzw. gleich direkt von namhaften Herstellern wie SSL lizenziert wurden. Hier bleiben also keine Wünsche offen.

Einordnung zu konkurrierender Soft- und Hardware

Kommen wir zum Wesentlichen selbst, dem Klang. Hier merkt man die jahrelange Erfahrung und den Anspruch auf höchste Qualität von East West. Der Sound stimmt einfach. Was da aus den Studiomonitoren kommt, erfreut das Ohr und lässt sich auch noch universell einsetzen, bereits ohne weitere Nachbearbeitung.

Im direkten Vergleich mit Nachbauten, bspw. von Behringer, Roland oder Linndrum-Klonen gibt sich DrumX keine Blöße. Im Gegenteil, aufgrund der integrierten Bandsättigungssimulation und den weiteren Klangformungsmöglichkeiten im Plug-in und in der DAW liegt East West DrumX vorne. Sie klingt mindestens ebenbürtig und sitzt sehr gut im Mix, hat bei Bedarf sogar mehr Punch.

Auch im Vergleich mit anderen Anbietern von Drum-Sample-Librarys mit integrierter Pattern-Programmierung ist DrumX weit vorne. UVIs Beat Box Anthology 2 bietet wahrscheinlich die umfangreichste Sammlung an Samples von Drummachines aller Art, kommt aber vom Sound nicht ganz an DrumX heran.

Wave Alchemy Triaz wäre auch ein Vergleichskandidat. Der Pattern-Sequencer ist von der Funktionalität her überlegen, die Sounds umfangreicher, klanglich aber auch leicht unterlegen. Allerdings gilt bei allen Kandidaten, auch bei der Hardware, alles lässt sich mit Nachbearbeitung anpassen. East West DrumX bietet aber von allen meiner Meinung nach die beste Ausgangsbasis.

Bleibt zuletzt als Kriterium ganz subjektiv der eigene Geschmack und die individuelle Einsetzbarkeit. Hier hat mich DrumX voll abgeholt, die Sounds und die groovigen Patterns von Jimmy Jam sind einfach eine Freude und man kann einiges von der Art der Programmierung lernen.

Für Abonnenten der Composer Cloud ist die Nutzung von DrumX inkludiert. Es gibt auch die Möglichkeit, die Software als Lifetime-Key zum Preis von 199,- Euro zu erwerben, was preislich an der Oberkante angesiedelt, aber noch in Ordnung ist, wenn man sich die Preise für die originale Vintage-Hardware und den Aufwand für das Re-Amping und Recording vor Augen hält.