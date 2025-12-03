Authentische Sounds

Die EastWest Ancient Kingdom Sample-Library verspricht authentische Klänge aus vergangenen Zeiten und richtet sich an alle, die auf der Suche nach besonderen Sounds sind. Mit einer Auswahl einzigartiger Sounds bietet sie viel Potenzial für kreative Musikproduktionen. Was steckt hinter der Library und wie schlägt sie sich im Praxistest? Die Antworten gibt es im folgenden Testbericht.

Kurz & knapp Was ist es? EastWest Ancient Kingdom, Sample-Library, umfangreiche Blasinstrumenten-Library für Musikproduktionen. Klangqualität: Sehr hohe Soundqualität und authentische Instrumente.

Sehr hohe Soundqualität und authentische Instrumente. Umfang: 26 Instrumentenkategorien, 345 Instrumente, 136 GB Speicherbedarf.

26 Instrumentenkategorien, 345 Instrumente, 136 GB Speicherbedarf. Flexibilität: Vielseitige Mikrofonierung und zahlreiche Effekte für individuelle Klanggestaltung.

Vielseitige Mikrofonierung und zahlreiche Effekte für individuelle Klanggestaltung. Fazit: Ideal für anspruchsvolle Komponisten, aber hoher Speicherbedarf.

EastWest Ancient Kingdom Sample-Library

EastWest Soundsonline ist einer der führenden Produzenten von Sample-Content. Die Librarys gehören zu den besten am Markt erhältlichen, was Klangqualität, Spielbarkeit und Umfang betrifft, immer großes Kino. Bei der neuen Library „Ancient Kingdom“ hat man wieder mit einem prominenten Virtuosen zusammengearbeitet.

War zuletzt bei der Library „Iconic“ mit Anthony Marinelli einer der besten Synthesizer-Spezialisten und Sound-Programmer mit an Bord, so hat man für Ancient Kingdom mit Saulius Petreikis zusammengearbeitet. Petreikis ist ein aus Lettland stammender Komponist und Virtuose auf Blasinstrumenten. Er hat in den letzten 20 Jahren 11 Alben produziert, an weiteren 30 mitgearbeitet und hat an internationalen Produktionen wie Hans Zimmers „The World of Hans Zimmer – An Immersive Symphony“ mitgearbeitet. Petreikis spielt über 50 verschiedene, zum Teil historische Blasinstrumente und komponiert für Film, Theater und Videospiele. Ein Teil seiner Sammlung an Instrumenten wurde für EastWest Ancient Kingdom detailgetreu in allen erdenklichen Ausdrucksweisen aufgenommen.

Der Umfang von EastWest Ancient Kingdoms ist beeindruckend: 345 Instrumente aus 26 Instrumentenkategorien. Trotz einer Samplerate von „nur“ 44,1 kHz bei 24 Bit ist die Library satte 136 GB groß. Als Sampleplayer kommt auch hier wieder die Opus-Software zum Einsatz. Diese und ihre Möglichkeiten wurden in den vorangegangenen Testberichten von EastWest Librarys bereits ausführlich beschrieben. Ich beschränke mich hier daher nur auf die Beschreibung der wesentlichen Funktionen der Opus-Software in Kombination mit der Ancient Kingdom Library.

Installation

Die 139 GB wollen erst einmal heruntergeladen werden. Trotz schneller Internetverbindung habe ich das Ganze auf eine Nachtsession gelegt. Das hat gut geklappt, am Morgen war die Installationsdatei via EastWest Installation Center auf eine externe Platte heruntergeladen.

Die Installation selbst sollte auf einer rechnerinternen SSD erfolgen, da große Datenmengen gestreamt werden müssen. Das Installieren der Library war dann innerhalb einer Stunde erledigt. Zuletzt muss noch die Lizenz über den iLok Manager entweder am Rechner oder auf einem USB-Dongle der zweiten oder dritten Generation hinterlegt werden. Eine mögliche Nutzung der iLok Cloud ist im Handbuch nicht erwähnt und ich habe das auch nicht getestet, ich habe die Lizenz auf einem Dongle hinterlegt.

Die empfohlenen Systemanforderungen für EastWest Ancient Kingdoms sind ein 8-Kern-Prozessor mit 2,7 GHz oder mehr, 32 GB RAM, macOS 10.15 und Windows 10. Bei Apple werden die ARM-Prozessoren M1, M2, M3 usw. und Intel-Macs unterstützt.

Browse and Play

Nach Öffnen des Opus Players in der DAW findet man im Browser unter „Installed“ nun EW Ancient Kingdom. In der danebenliegenden Spalte sind alle 26 Instrumentengruppen aufgelistet. Diese umfassen unter anderem Armenische Duduk, Bansuri, Birbyne, Dambrelis, Shepherd Flute, Flügelhorn, Fujara, Goathorn, Hulusi, Irish Whistle, Labanoro Duda, Native American Flute und Piccolo, Persian Ney Flute, Shakuhachi, Skuduri Pipes, Viking Lur, Voices und War Horn.

Die Instrumente sind in den Kategorien Long, Short, Effects oder Keyswitch ladbar. In der ganz rechten Spalte sind dann die eigentlichen Patches gelistet, die mit Mausklick geladen werden können. Opus kann mehrere Instrumente gleichzeitig laden, die gestackt, über verschiedene Kanäle anspielbar oder in Keyzones nebeneinander gelayert werden können.

Die Instrumente selbst sind authentisch nur in den auch auf den Instrumenten selbst spielbaren Lagen auf die Tastatur gemappt. Die Keyswitches und die genaue Lage sind auf dem Keyboard, das den Player unten begrenzt, ersichtlich. Auch sehr schön ist die ergänzende textliche Beschreibung der Instrumente rechts oben im Browser. Auch im Handbuch werden die Instrumente tiefergehend beschrieben.

Ist das Instrument geladen, wechselt man auf die Play Page.

Drei globale Voreinstellungen des Patches sind über die „Mood“ Buttons Soft, Classic und Epic wählbar. Classic – die default gewählte Einstellung – hat die Close- und Main-Mikrophone eingeschaltet und den Southern California Hall geladen. Das bietet eine neutrale Ausgangsbasis, um den Klang weiter wie gewünscht anzupassen. Soft schaltet auf Surround Mid- und Surround-Mikrophone bei Hollywood Hall und Epic schaltet Close- und Surround-Mikrophone bei Live Cathedral Hall als Ausgangsbasis.

Klanggestaltung

Damit kommen wir zu den tiefergehenden Klanggestaltungsmöglichkeiten von EastWest Ancient Kingdom. Jedes Instrument wurde umfangreich mikrofoniert aufgenommen. Eine Darstellung der räumlichen Aufstellung lässt sich durch Klick auf den „Mic Position“-Button unter der mittig prominent positionierten Instrumenten-Grafik aufrufen.

Jedes Instrument wurde mit drei Close-Mikrofonen, Hauptmikrofonen in der klassischen Decca-Tree-Position mit je zwei Outriggern links und rechts in Front und über den Instrumenten und ergänzend mit Surround-Mikrofonen aufgenommen.

Ergänzend zu diesen vier Mikrofongruppen wurden die Instrumente auch durch Verstärker, Vibrationskörper, Metalloberflächen, Verzerrer, Megaphone, Tuben, Rotary Speaker und vieles mehr gejagt. Diese Signale stehen bei jedem Patch in den Effektgruppen 1 bis 4 bereit.

Diese acht Soundquellen lassen sich in der Mikrofon-Sektion des Players ein- und ausschalten, es können Pegel und Stereoposition eingestellt werden. In Verbindung mit möglichem Stereo-Doubling, dem Faltungshall mit Samples von vielen großartig klingenden Locations und Hallgeräteklassikern sowie den EQs, Dynamikprozessoren und weiteren Effekten in der Mix-Sektion des Opus Players lässt sich der Klang perfekt an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Jedes Instrument im Opus Player kann darüber hinaus zur weiteren Klangbearbeitung in der DAW auf einen von 16 Stereokanälen geroutet werden.

Weitere Synthesefunktionen findet man, bis auf eine AMP-Envelope, im Player von Ancient Kingdom nicht. Für experimentelle Klanggestaltung sind externe Plug-ins notwendig.

Weitere Funktionen des Opus Players

Tuning und Skalen aller Art lassen sich in der Tuning-Sektion einstellen. Hier kann über 2 Oktaven (24 Semitones) grob- und über den Fine-Tune-Knob auf 100 Cents genau feingestimmt werden. Weiters lassen sich Grundton und eine aus über 40 Skalen auswählen.

Anschlagsdynamik, MIDI-Controller und über MIDI-CC-Befehle schaltbare Scripts für Legato, Portamento, True Legato, Round Robin Reset und Repetitionsverhalten finden sich ebenfalls unter der Haube des Opus Players, um das Spielverhalten optimal anpassen zu können. Diese Funktionen können über entsprechendes Senden über MIDI-CC-Werte in der DAW auch automatisiert und programmiert werden. Ergänzende Funktionen und Makros wie Arpeggiator, Chorder, Humanizer, Glide, MIDI Compressor und eine Verwaltung der Automationsparameter und Artikulationen runden die umfangreichen Möglichkeiten ab.

Klang und Ausdruck

Kommen wir zur wie immer subjektiven Beurteilung des Klanges. Die Erwartungen an die Qualität sind bei EastWest immer an der Oberkante angesiedelt und in diesem Punkt enttäuscht Ancient Kingdom nicht. Höchste Qualität ist gegeben, es gibt keine Ausreißer nach unten und kein Füllmaterial, dafür einige Perlen. Auch die Spielbarkeit ist großartig. Für mich sind persönliche Highlights die Irische Flöte, die Shepherd Flute, der Wikinger-Lur, die Wikinger-Stimmen und das War Horn.

Ein wenig irreführend finde ich allerdings den Titel der Sample-Library. Für vollständige Arrangements und die Produktion von Soundtracks alter und vergangener Zeiten benötigt man ergänzend Librarys wie Hollywood Fantasy Orchestra. Auch mit Best Service Ethno World 7 lässt sich Ancient Kingdom gut kombinieren. Sehr gut funktioniert Ancient Kingdom auch im elektronischen Umfeld, darauf habe ich mich bei den Klangbeispielen konzentriert. Perfekt produzierte cinematische Beispiel-Arrangements findet man auf der EastWest Homepage zur Genüge.

Perfektion für wen?

Der Klang und die Spielbarkeit von Ancient Kingdoms sind wie erwartet nahe an der Perfektion. 139 GB für 26 ethnische Blasinstrumente sind speicherplatztechnisch allerdings eine ganz schöne Ansage. Ethno World 7 von Best Service bietet mit 382 Instrumenten die wohl umfangreichste Sammlung ethnischer Instrumente am Markt. Die Klangqualität ist dort in Summe nicht ganz so perfekt wie bei Ancient Kingdoms, aber immer noch sehr gut bei vergleichsweise deutlich geringerem Platzbedarf auf der SSD.

EastWest Ancient Kingdoms fügt sich klanglich perfekt in das EastWest Universum und in Librarys wie Hollywood Strings und Hollywood Fantasy Orchestra ein. In Kombination mit diesen lassen sich authentische Scores oder Gaming-Tracks erstellen.

Wer höchste Ansprüche an die Klangqualität und Ausdrucksmöglichkeiten stellt und die zum Teil einzigartigen Holzblasinstrumente des Saulius Petreikis in seine Arrangements einbauen möchte, der wird hier bestens bedient. Die ganze Library ist sehr ambitioniert und detailreich produziert, ein ungeheurer Aufwand.

Der Preis von 299,- Euro für EastWest Ancient Kingdom ist der gebotenen Qualität gegenüber durchaus gerechtfertigt. EastWest hat darüber hinaus mehrmals im Jahr Sales, bei denen ausgesuchte Librarys einzeln oder in Kombination deutlich günstiger über die virtuelle Ladentheke gehen.