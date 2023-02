Test: EastWest Forbidden Planet & Opus Software-Synthesizer

Synthesizer für SciFi-Sound à la Blade Runner

EastWest OPUS ist die neue Host-Software für die Librarys des amerikanischen Herstellers und ersetzte vor einiger Zeit den Vorgänger PLAY. EastWest FORBIDDEN PLANET ist ein Software-Synthesizer aus selbigem Haus, der vor allem für Filmmusik-Komponisten spannend sein dürfte. Ich habe mir beides auf einem M1 Mac mit OS Ventura 31.2.1 zu Gemüte geführt.

ANZEIGE

EastWest Opus Host-Plugin

Ähnlich wie bei einigen anderen Library-Anbietern wie z. B. Best Service (Engine), UVI (Falcon), Native Instruments (Kontakt), bringt EastWest seine Librarys ebenfalls nicht als eigenständig Plug-ins im AU- oder VST-Format auf den Markt, sondern erlaubt die Einbindung in die DAWs nur mittels einer Host-Software: Hier genannt OPUS.

OPUS gibt es in allen mir bekannten Plug-in-Formaten und läuft hier unter MAC OS Ventura absolut problemlos. Damit ersetzt es die alte Host-Software PLAY, die leider schon vor einigen OS-Versionen in die Knie gegangen ist. Und das Wichtigste: OPUS bekommt man beim Kauf eines EastWest Plug-ins kostenlos dazu.

OPUS ist also nun das Zuhause der EastWest Klangbilbliotheken, in der man Sounds aus unterschiedlichsten EaatWest Libs schichten kann. OPUS übernimmt dabei nicht nur die Rolle für die Sound-Auswahl (Browser), sondern auch die eines umfangreichen Mixers mit integrierten Effekten.

Störend ist hier nur das kleine Arbeitsfenster von OPUS. Öffnet man z. B. Mixer und zwei Effekte, reicht der angebotene Rahmen bereits nicht mehr aus, um alle drei Elemente auf einen Blick zeigen zu können, obwohl der Bildschirm noch ausreichend Platz böte. Man ist also gezwungen, innerhalb des kleinen Fensters durch seine FX-Plug-ins zu scrollen. Hier sollte der Anbieter schnell nachbessern.

Großartig und von hoher Qualität ist dafür die umfangreiche Effektausstattung, darunter auch einige SSL-Effekte (siehe Screenshot oben).

Innerhalb der Performance-Page von OPUS lassen sich dann MIDI-Controller einbinden wie Chordplayer oder Arpeggiatoren. Auch hier stehen 11 Spezialisten zur Auswahl (Screenshot am besten vergrößern und rechte Spalte begutachten).

ANZEIGE

OPUS bietet damit eine sehr umfangreiche und überschaubare Möglichkeit, die angebotenen Libs unabhängig von der DAW nachzubearbeiten, zu mischen und zu mit diversen Controllern zu manipulieren. Gegenüber dem Vorgänger PLAY ist OPUS trotz der oben genannten Einschränkung nun deutlich übersichtlicher und auch im Funktionsumfang wesentlich stärker geworden.

Kommen wir nun zum Software-Synthesizer FORBIDDEN PLANET, den ich innerhalb von OPUS ausprobieren werde:

EastWest Forbidden Planet

Forbidden Planet besitzt ein ansprechendes GUI, das auch gleich suggeriert, wo die Zielgruppe für diesen Software-Synth liegt. Filmmusik-Komponisten und Multi-Media-Artists sollen wohl angesprochen werden – eine immer gängigere Zielgruppendefinition, wobei der sogenannte Multi-Media-Artist in der Praxis wohl eher seltener anzutreffen ist als die Gilde der Filmmusiker.

Die Vektor-Steuerung für dynamische Klangverläufe

Auf dem Hauptbildschirm von FORBIDDEN PLANET springt einem Planet-Blau mit Mond-Orange ins Auge. Dahinter verbirgt sich die augenscheinlichste Innovation des Software-Synthesizers, denn der kleine Mond ist im Prinzip der Vektor-Stick innerhalb zweier Vektor-Achsen.

Jeder FORBIDDEN PLANET Klang besteht aus zwei Multisamples (hier Wellenform 1 und 2 genannt).

Die Vektorachsen sind fest belegt mit den Parametern Mischungsverhältnis Wellenform 1 und 2 sowie mit der Cutoff-Frequenz des Filters. Was zunächst ein wenig banal anmutet, ist in der Anwendung (für Filmmusik) aber wirklich genial. Wieso und weshalb, seht ihr euch am besten in folgendem Video an.

Springt bitte mal zu Minute 11:47 und seht euch nach einer vertonten Filmsequenz an, wie diese mit FORBIDDEN PLANET vertont wurde und welche Rolle dabei die Vektorsteuerung spielte:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ein Blick auf die Parameter von Forbidden Planet

Ich versuche das mal zusammenzufassen. FORBIDDEN PLANET ist kein ausgefallener Synthesizer, der es erlaubt, sich in den Tiefen von unzähligen Parametern verlieren zu können – er ist genau das Gegenteil, nämlich ein Sampleplayer mit nur wenigen Eingriffsmöglichkeiten. Auf den ersten Blick war ich darüber enttäuscht, denn bei den vorgegebenen Klängen lassen sich nicht einmal die Wellenformen auswechseln oder verschiedene Filtertypen anwenden.

Aber dann fängt man an, mit den Presets zu experimentieren und stellt fest, dass die Klangauswahl für cineastische Untermalung geradezu exzellent ist und die angebotenen Parameter vollkommen ausreichen, um die Klänge seinen Bedürfnissen anzupassen.

FORBIDDEN PLANET ist ein Spezialist für breite, symphonische Untermalung – nicht mehr und nicht weniger. Und natürlich wird man noch andere Klangerzeuger brauchen, um einen ganzen Score damit herstellen zu können. Aber davon haben die meisten Komponisten mehr auf dem Rechner, als sie wirklich brauchen ;).

Controller & Arpeggiatoren

Jeder Parameter in FORBIDDEN PLANET lässt sich sehr leicht einem beliebigen Controller zuordnen oder verfügt über einen eigenen Stepsequencer, der Parameter automatisieren kann, wie oben z. B. die Filterpage und hier unter dem Text die MIDI-Page.

Die Sounds von FORBIDDEN PLANET

Die Klangauswahl von Forbidden Planet ist wirklich reichlich, aber vor allem hochwertig. Im Browser sind die Klänge unterteilt in

Bass

Drones

Leads

Pads

Poly Synth

Öffnet man einen der Ordner, gibt es weitere Unterteilungen, hier am Beispiel Leads:

Analog Overdrive

Android Seeker

Epic Doom

Liquid Analogue

Rap

World Hybrid

Ihr seht schon, hier kann man wirklich nur noch schwer erahnen, was sich dahinter verbirgt. Da die Klänge automatisch im Browser angespielt werden, wenn man sie anklickt, kommt man aber recht zügig voran. Gerade die Klänge unter Leads/Android Seeker haben mir besonders zugesagt und erinnern nicht ohne Grund vom Namen an Blade Runner und vom Sound an den CS-80. Was allerdings Rap zu bedeuten hat, keine Ahnung. Unter dieser Rubrik befinden sich z. B auch 8 schöne, spaßige Pianoklänge.

Hören wir nochmals rein: