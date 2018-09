Test: EBS ReTracer Delay Workstation, Effektgerät

Unendliche Klangsphären auf Umwegen

Aus der renommierten schwedischen Schmiede für anspruchsvolle Bassverstärkung entstammen bereits seit einiger Zeit diverse Bodentreter für Bass, die allerdings auch bei Gitarristen durchaus Anklang finden. Brandneu ist der Kandidat dieses Tests, der EBS ReTracer, ein digitales Delaypedal, das trotz kompakter Bauweise opulente Möglichkeiten verspricht. EBS wagt hier den Einstieg in ein Marktsegment, das bereits von prominenter Konkurrenz wie Strymon, BOSS oder Source Audio besetzt wird.

EBS ReTracer Facts & Features

Der äußere Aufbau des 84 x 114 x 48 mm kleinen Stahlblechgehäuses besticht zunächst durch seine makellos verarbeitete, blau schimmernde Oberfläche, die ansprechend gerundeten Ecken und die gebrochenen Gehäusekanten. Vier Regler und zwei Minitaster, jeweils in cremefarbener Kunststoffausführung, sind für die Bedienung von Hand vorgesehen, während zwei robuste Fußtaster mit den Füßen getreten werden wollen.

Eher winzig mit 29 x 12 mm fällt das Display aus. Ohne Display lässt sich die Vielzahl an Möglichkeiten des Pedals kaum nutzen, zumal ein Software-Editor leider nicht angeboten wird. Zumindest momentan nicht.

Gewandelt und intern verarbeitet wird beim EBS ReTracer in 24 Bit und 48 kHz. Das ist nicht so ganz der allerletzte Stand der Technik, sollte allerdings, entsprechend hochwertige Wandler und Algorithmen vorausgesetzt, absolut ausreichend sein.

An Anschlussmöglichkeiten hat EBS hier einiges untergebracht: Neben jeweils zwei seitlich montierten Klinkenbuchsen für Ein-und Ausgänge befinden sich stirnseitig zwei Miniklinkenbuchsen für MIDI (In/Thru), ein USB-Anschluss, der allerdings derzeit lediglich für Firmwareupdates genutzt werden kann, sowie die Anschlussbuchse für das benötigte Netzteil. Löblich hierbei ist, dass der Lieferumfang ein Miniklinke-auf-MIDI-Adapterkabel enthält, weniger schön ist das nicht mitgelieferte Netzteil.

Auch die Dokumentation dürfte bei einem derart komplexen Gerät gerne etwas umfangreicher und userfreundlicher sein. Das mitgelieferte Faltblatt streift die Möglichkeiten des EBS ReTracer kaum und das umfangreiche Manual, wie heutzutage leider üblich nur als PDF verfügbar, ist ausschließlich in Englisch erhältlich.

Beim insgesamt sehr positiven Eindruck was Verarbeitung und Robustheit des Testgerätes angeht, fällt der Drehwiderstand des „Level“-Reglers etwas aus der Reihe. Im Verlauf des Regelweges fühlt sich dieser um die 12-Uhr-Position herum schwergängiger an.

EBS ReTRacer – Regler, Anschlüsse und Möglichkeiten

Zunächst ist erwähnenswert, dass der EBS ReTracer zwei Modi anbietet: den Easy-Mode und den Expert-Mode. Wie man sich denken kann, dient der Easy-Mode in erster Linie dazu, mit den beiden Minitastern die Presets anzuwählen. Diese lassen sich dann mit den vier Reglern entsprechend ihrer jeweiligen Beschriftung („Level“ für den Effektlevel, „Tone“ für die Höhenblende, „F.Back“ für das Feedback und „Delay“ für die Verzögerungsdauer) nach den eigenen Vorstellungen editieren und speichern. Soweit, so easy …

Ebenfalls auf dieser Ebene befinden sich noch generelle Einstellungen, die unter anderem den generellen Modus (Mono, Stereo, Dual, Loop), die Flankensteilheit des Tone Reglers, den Bypassmodus (True, Buffered, Tail – bei Letzterem klingt das Delay beim Umschalten des Programms aus), Midioptionen, das Verhalten des Levelreglers und einiges mehr. Bereits hier, im Easy-Modus, kommt man um mehrere Blicke in die Bedienungsanleitung nicht herum.

Das Pedal bietet zwölf sogenannte Delay Engines. Eine Delay Engine besteht aus einem vorgegebenen Grundsound mitsamt bestimmten, diesem Grundsound zugeordneten Funktionalitäten. So kann man zwischen digitalen, mehreren analogen („Tape“, „Vintage“ ect.), solchen mit speziellen Autofiltern, Ping-Pong-Delay, einem Delay zum Erstellen rhythmischer Patterns und einem Split-Delay mit zwei separaten Engines wählen. Da sollte für jeden Wunsch im Zusammenhang mit Echo- oder Delayeffekten etwas dabei sein.

Etwas irreführend empfinde ich es, wenn mit „Extensive Loop Functions“ (zu deutsch „umfangreiche Loopfunktionen“) geworben wird, so wie es auf der EBS-Website geschieht. Hier könnte der Eindruck entstehen, der EBS ReTracer habe die Funktionen eines Loopers implementiert, was mitnichten der Fall ist. Es handelt sich vielmehr um eine integrierte, schaltbare Effektschleife. Hierbei arbeiten jeweils eine der Eingangs- und Ausgangsbuchsen (auf dem Gehäuse in schwarzer Schrift mit „Loop R“ und „Loop S“ bezeichnet) als Send/Return für externe Effekte. Hierbei entfällt dann logischerweise die Möglichkeit des Stereobetriebs, immerhin kann der externe Effekt wahlweise in die Feedbackschleife oder den Delaypfad geroutet werden.

Darüber hinaus sind die besagten „Loop R“ und „Loop S“ Buchsen in Stereo ausgeführt. Über entsprechende Y-Kabel bzw. Adapter ist es so möglich, hier ein Expressionpedal bzw. einen externen Fußschalter anzuschließen.

Entsperrt man den Expert-Mode, hat man Zugriff auf die komplette Parameterflut des Gerätes und erhält weitreichende Werkzeuge, um die Sounds an die eigenen Vorstellungen anzupassen. Dieses geschieht ausschließlich über die Bedienelemente und das Display am Gerät selbst, ein Softwareeditor ist bislang noch nicht erhältlich.