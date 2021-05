Test: Ecler Nuo 2.0 DJ-Mixer, Battle-Mixer

Der schlankeste Battle-Mixer am Markt!

Ein Mixer, der seit über 10 Jahren am Markt ist. Ein Mixer, der zugleich nicht zu den günstigen Einsteigermodellen gehört, sondern ein Mixer, der definitiv hohen Ansprüchen genügen sollen. Selten, dass ein solches Modell ohne Überarbeitung oder Nachfolger so lange am Markt bleibt. Der Ecler Nuo 2.0 ist genau ein solcher Mixer und neben einem Allen & Heath XONE:92 fallen einem da kaum Mixer ein, die eine solche Laufzeit haben. Seit April 2008 ist der Ecler Nuo 2.0 bereits erhältlich und hat sich seitdem nicht verändert. Ecler ist tatsächlich kein klassischer DJ-Brand, jedoch ein Brand für hochwertige Audioprodukte aus dem Pro-Audio-Bereich – also Beschallung und Signalverarbeitung/Übertragung, gerade im Install-Bereich. Mit der Nuo-Serie hatte/hat das spanische Unternehmen jedoch einige sehr spannende DJ-Mixer auf dem Markt, von denen nun nur der Nuo 2.0 geblieben ist.

Der mehr oder weniger klassische 2-Kanal-Mixer ist speziell für Turntablisten konzipiert und wäre in der heutigen Zeit wohl besser mit Performance-Pads und einen Audiointerface ausgerüstet. Das gibt es aber nicht, weder das eine, noch das andere. Dafür bietet der Nuo 2.0. einige Features, die vielleicht etwas altbacken anmuten können, heute jedoch an vielen neuen Mixern fehlen und nicht nur deswegen ist der Nuo 2.0 nach wie vor ein gefragter DJ-Mixer.

Ecler Nuo 2.0 – ein erster Blick

Schlank. Schlank ist eines der Wörter, die mir einfallen, wenn ich an den Ecler Nuo 2.0 denke. Nur 16,5 cm breit ist der Mixer, 8 cm hoch und 37 cm tief. Auf der Breite bietet der 2-Kanal Battle-Mixer einiges an Funktionen, kombiniert mit der soliden Qualität von Ecler. Wie sehr diese im Widerspruch zu der Positionierung der Marke steht, zeigt sich in der Einordnung des Mixers seitens des Herstellers. Das beginnt bei der Benennung des Mixer als „Professional Audio Controller“ und endet bei den Einsatzgebieten, die auf der Homepage des Herstellers genannt werden: Pubs, Nachtclubs, mobile Shows und Fitness-Studios. Lassen wir das kurz sacken und verlassen uns dann darauf, dass dies am Ende eine unglückliche Einordnung eines Produktes bei der Überarbeitung der Website gewesen ist, das nicht zum Kerngeschäft gehört. Skurril. Der Qualität der Mixer tut dies keinen Abbruch, wie der Test zeigen wird.

Oberseitig präsentiert sich der DJ-Mixer übersichtlich mit großen Potikappen, silbernen Tasten auf der schwarzen Oberfläche, welche die oberen 2/3-Oberseite in Anspruch nimmt. Das untere Drittel ist den Line- und Crossfadern sowie dem mittig platzierten LED-Metering vorbehalten.

Dies vorweg: Diese Trennung ist nur optisch, auch wenn es aussieht, als könnte man diese Platten herausschrauben, beispielsweise zum Fader-Wechsel.

Im oberen Teil finden wir die Kanalzüge mit einem 3-Band-EQ mit großen Potis, darüber ein Gain mit einem Bereich von -15 dB bis +15 dB. Die Auswahl der Eingangsquelle (Line oder Phono) geschieht über einen kleinen Kippschalter.

Oben mittig finden wir zwei Regler, einmal Booth, einmal Master. Soweit, so klassisch.

Der Rest bedarf dann einiger Erklärung. Mittig zwischen den Kanalzügen befindet sich ein dritter Kanalzug. Dieser kann entweder für ein Mikro oder als dritter Line-In genutzt werden. Ein wenig abgespeckt ist dieser Kanalzug schon, denn hier gibt es „nur“ einen 2-Band-EQ und keinen Line-Fader, sondern einen Level-Regler. Fein für ein Mikrofon oder einen dritten Zuspieler wie Sampler oder ähnliches.

Unter den „klassischen“ Kanalzügen befinden sich die PFL/Cue-Schalter. Über diesen jedoch sind noch drei weitere Tasten, bezeichnet als Isolator. Diese Tasten sind Kill-Schalter für die drei Frequenzbänder des Equalizers. Das ist eines der Features, das heute kein DJ-Mixer mehr bietet. Auch finden sich hier zwei Regler für den FX-Send.

Abgesehen von der Oberseite sind auch Vorder- wie Rückseite einen Blick wert. Auf der Rückseite befinden sich nahezu durchgehend Cinch-Buchsen. Diese dienen als Eingänge, Phono- wie auch Line und Line für den dritten Kanal.

FX-Send und -Return sind ebenso in Cinch-Form vorhanden, wie ein der Master-, ein Rec- und ein Booth-Out. Abweichend von der Cinch-Norm erscheint der Master-Out in XLR-Form und der Mic-In in Form einer 3,5 mm Klinkenbuchse.

Mit Strom versorgt wird der Ecler Nuo 2.0 per Kaltgerätestecker, über dem sich der An/Aus-Schalter befindet.

Spannender als die Rückseite ist tatsächlich die Oberseite, denn dort geht es mit Funktionen weiter, die ein klassischer DJ-Mixer von heute nicht mehr bietet. Wer an der Oberseite die Kopfhörer-Sektion vermisst hat, der wird sie hier finden, mit einem Level- und auch einem PFL/Mix-Regler. geht es per 6,3 mm Klinke raus.

Mittig und links befinden sich weitere Regler und Schalter. Hier kann die Fader-Kurve/Shape der Line-Fader wie auch des Crossfaders eingestellt werden. Stufenlos! Die Line-Fader können auf Wunsch umgedreht werden – etwas, was man primär von Crossfadern kennt.

Dieser kann natürlich auch umgedreht werden, also die Seiten können vertauscht werden. Zudem kann er von Fader auf Switch umgestellt und neben der Kurve kann hier auch der Cut-In-Punkt stufenlos eingestellt werden.

Wie gesagt, der Ecler Nuo 2.0 bietet einige Funktionen, die man auch an heutigen Battle-Mixern teilweise gar nicht mehr findet.

Der Battle-Mixer in der Praxis

Anschluss und los. Beim Anschließen gibt es keine großen Anstrengungen. Kurz über die eigene Dummheit stolpern und verwirrt sein, warum trotz Fader oben und Nadel auf der Platte nichts zu hören ist. Schön, wenn man sich als Profi dann auch mal wieder bei so etwas erwischt und kurz dasteht wie ein Depp, bis man sich an die Line-Fader-Reverse-Funktion erinnert. Keine Pointe – tzrs.

Gutes Stichwort auf jeden Fall: Fader und Fader-Kurven. Man kann die Fader nicht nur umkehren, sondern mittels zweier Regler auch die Fader-Kurven einstellen – stufenlos. Zudem kann man den Cut-In-Punkt einstellen, der Regler dafür ist etwas kleiner und leicht ins Gehäuse eingelassen. Per Kippschalter kann man zudem den Fader zwischen Fade und Switch umschalten, woraufhin der Fader auch als „Schalter“ genutzt werden kann – es findet also kein Fade mehr statt, sondern nur noch ein harter Cut.

Das dazu. Nach der Lösung des ersten Problems läuft alles glatt. Direkt sehr positiv fallen die Fader auf. Klar, warum die Ecler Mixer bei Turntablisten so beliebt sind: Die Fader sind einfach der Hammer. Super smooth, leichtläufig, aber dabei nicht so, als würden sie sich weiterbewegen, wenn man sie loslässt.

Der Mittenkanal kann wie beschrieben für einen Line-Eingang oder auch ein Mikrofon genutzt werden. Beide profitieren von dem 2-Band EQ, auch wenn das natürlich eher provisorisch ist. Aber es funktioniert, genau wie der Level-Regler statt eines Faders. Ein Fader wäre bei einem Mikrofon auch irgendwie komisch.

Klangbearbeitung & EQ-Kill-Schalter

Verpasst hat Ecler dem Nuo 2.0 einen 3-Band-EQ mit Full-Kill auf allen drei Bändern und einer maximalen Anhebung von 10 dB. Die Frequenzbereiche sitzen bei 10 bis 200 Hz, 200 Hz bis 6,8 kHz und 6,8 kHz bis 30 kHz bis einer Flankensteilheit von 12 dB/Oktave. Gut gewählt lassen sich gute Eingriffe in den Sound vornehmen. Zu dem klassischen EQ gibt es für die beiden Kanalzüge Full-Kill-Taster, mit denen man per Knopfdruck die drei genannten Frequenzbereich komplett killen kann. Geiles Feature, könnte aber geiler sein. Einfach besser wäre es nämlich, wenn die Schalter dafür mehr „Pads“ wären, die sich mit einem schnell Druck aktivieren und deaktivieren lassen. Tasten mit einem entsprechenden Druckpunkt wie hier sind zwar wertig, auch die kleinen Ausschnitte für das rote Licht der LEDs sind gut gewählt, gut sichtbar und dennoch nicht blendend, der Druckpunkt jedoch stört mich ein wenig. Kurz mit dem Finger „hintippen“ und einen Frequenzbereich killen – in der Vorstellung schön, der Ecler Nuo 2.0 jedoch braucht da ein wenig mehr Kraft und Zielgenauigkeit, um die gewünschte Funktion auszuführen.

Fazit: Da hätte ich mir mehr gummierter Drucktaster gewünscht und weniger Kunststofftaste. Aber welcher Mixer hatte vor über 10 Jahren schon gummierter Taster?

FX-Send und Return: Platz für externe Effekte

Die größte Anstrengung bei der Nutzung des Send- und Return-Wegs am Nuo 2.0 ist vermutlich, aus der Kabelkiste zwei Klinke-Cinch-Kabel herauszuholen, denn der Nuo 2.0 bietet rückseitig den Send-Out- und Return-Weg in Form von Cinch-Buchsen. Ich bin da kein Fan von. Einen Grund dafür gibt es nicht, ob Cinch oder Klinke (unsymmetrisch) ist am Ende egal, letztendlich ist es vermutlich nur so ein „Send und Returns müssen Cinch sein“ Ding.

Der FX-Send kann mittels des vorhandenen FX-Send-Reglers von beiden Kanalzügen gespeist werden. Das zurückkommende Signal wird dann direkt auf das Master-Signal addiert – es gibt also keinen Return-Regler für Level oder Klangbearbeitung. Im Vorteil sind demnach alle Effektgeräte, die einen Dry-Kill besitzen, die also nur das effektierte Signal ausgeben können. Zugegeben, die meisten können das nicht, analoge schon gar nicht.

Ziemlich stark finde ich, dass man anhand eines kleinen Kippschalters an jedem der Kanalzüge auswählen kann, ob der Send pre oder post Fader sein soll. Absoluter Pluspunkt!

Qualität und Haptik

Eine solide kleine Kiste. Kompakt, aber durabel. Ecler kann einfach professionelles Audio-Equipment bauen und der Nuo 2.0 ist davon keine Ausnahme.

Das Gerät ist sehr gut verarbeitet, an jeder Stelle. Input-Blöcke sind einzeln verschraubt und der Begriff „robust“ bezeichnet den Mixer sehr gut.

Über die Plastikkappen auf den Gains kann man sprechen. Farblich abgegrenzt sind sie Regler zum Einstellen, nicht zur Performance oder zum Arbeiten. So gesehen ist es in Ordnung, dass diese aus Kunststoff ohne Gummierung sind – rein optisch jedoch wirkt der Chrom-Effekt auf Kunststoffkappen leider immer billig.