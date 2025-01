Test: EFNOTE 3 Style B, E-Drums

Bessere Ausstattung beim EFNOTE 3 Style B

Wie ihr schon aus unseren News entnehmen konntet, hat der Hersteller EFNOTE ein Nachfolgemodell zum EFNOTE 3 auf den Markt gebracht. Zuerst als 3B angekündigt, wurde die Bezeichnung nun vertriebsseitig auf den vollständigen Namen Efnote 3 Style B angepasst. Somit wurde das bisherige 3er Modell (genauer gesagt „The Nex Gen Standard – Model 2020“) hinsichtlich der Ausstattung „verbessert“, das nun als EFNOTE 3 Style B erhältlich ist. Kaum wurde das 3 Style B Modell angekündigt, ist das bisherige 3er schon aus einigen Online-Stores verschwunden.

ANZEIGE

Vom EFNOTE 3 über das 3X zum neuen 3 Style B-Modell

Das EFNOTE 3 war vor knapp vier Jahren mit dem Preis von 1.849,- Euro an den Start gegangen und ist seitens EFNOTE quasi das Einstiegsmodell. Es hat sich im damaligen Test tapfer geschlagen und durch seine Tripod Stative eine interessante Variante bei der Hardware mitgebracht.

Zwischenzeitlich hatte EFNOTE mit dem 3X bereits auch ein Extended-Modell, basierend auf der Ausstattung der 3er Serie, aufgelegt. Allerdings trägt dies im Vergleich zum White Sparkle Finish ein schwarz mattes Holz-Finish (Black Oak). Das 3X wurde schon von Beginn an mit einem 12“ Kick Pad und einer vollwertigen 14“ HiHat mit Top- und Bottom-Lösung ausgestattet. Zudem gibt es ein viertes Tom (12“) und größere Durchmesser bei den Cymbals. Anstatt den 14“ Modellen bei den Crashes hat es 16“ Versionen und das 16“ Ride wurde auf ein 18“ Modell geändert.

Was ist neu beim EFNOTE 3 Style B?

Wer sich in der Vergangenheit beim EFNOTE 3 über die Lösung mit Controller-Pedal und 12“ Single-Becken wenig begeistert zeigte, wird sich vermutlich über die neue Version mit vollwertiger HiHat freuen, wenngleich es nur ein 12“ Modell ist und nicht wie beim 3X ein herkömmliches in 14“. Das 12“ großes Modell kennen wir bereits vom EFNOTE mini Set und es ist dort mit seiner kompakten Größe nahezu ideal. Es arbeitet zuverlässig und das Spiel damit macht Laune. Auch im Zusammenspiel mit den bisherigen Komponenten des 3er Modells schlägt sich die Tru Motion-HiHat tadellos.

Als zweite Neuerung hat das EFNOTE 3Style B nun das 12“ Kick-Pad des 3X-Modells mit an Bord. Ob das größere Kick-Pad nun wirklich notwendig ist, liegt wohl allein in der Entscheidung des Nutzers. Das bisherige 8“-Modell ist keinesfalls schlecht, sondern erfüllt seinen Zweck bravourös. Allerdings passen darauf nur leider nicht wirklich zwei Beater, wie es bei einer Doppelfußmaschine der Fall ist. Hier schafft das große 12“-Modell nun Abhilfe.

Wenn das bisherige Pad mit 3.080 g noch eher zu den Leichtgewichten gehört, so bringt das 12“-Modell schon 6.000 g auf die Waage. Für das Studio sicherlich irrelevant, beim Transport ist das schon ein ordentlicher Brocken, auch in der Breite. Optisch sticht es durch seine nachvorne offene Bauweise deutlicher hervor, da hier quasi ein 12“-Tom-Pad auf eine senkrechte Halterung montiert wurde. Ein weiterer Vorteil beim 12“-Modell ist die Montage der Ausleger. So werden diese von unten in eine Buchse eingesteckt und mittels Schraubklemme festgezogen. Kein lästiges Anschrauben wie beim bisherigen Modell mehr. Denn bei der kleinen Version sind die Ausleger mit jeweils zwei Inbusschrauben an die Säule zu montieren.

Übrigens wurde durch den Wechsel auf eine 2-teilige HiHat auch eine Veränderung in der Hardware-Konstellation notwendig: So gibt es nicht wie bisher bei 3er-Modell vier Tripod-Stative, sondern nur noch drei. Das ist schnell erklärt: Das Single-HiHat-Becken und das Sound-Modul wurde beim 3er bislang auf einem Tripod montiert. Durch die HiHat-Maschine wurde jedoch die gleiche Lösung für das Sound-Modul wie bei der 5er- und 7er-Serie eingeführt, dass diese mit einer Halterung an der HiHat-Maschine befestigt wird. Somit ist ein Tripod weggefallen.

Eine nur minimale Änderung gab es beim Snare-Stativ, dieser passt nur noch für 12“-Snares. Bislang konnte der Snare-Ständer sowohl für 12“ als auch 14“ große Pads/Snares verwendet werden. Das war praktisch, so konnte man beispielsweise auch die 14“-Snare aus der Top-Serie gegen das 12“-Pad beim 3er tauschen. Nun braucht man dazu auch einen anderen Snare-Stand. Schade, das bedeutet weniger Flexibilität bei der Nutzung.

Was ist beim EFNOTE 3 Style B gleich geblieben?

Die bisherigen Tom-Pads und die 12“-Snare mit Side-Rim gibt es weiterhin beim 3 Style B. Ebenso die beiden 14“-Crashes und das 16“-Ride-Cymbal. Auch wenn nun eine HiHat-Maschine notwendig wird, hat sich der minimale Aufbau mit 160 cm Breite und 90 cm Tiefe im Vergleich zum Vorgänger nicht geändert. Das um vier Zoll größere Kick-Pad sollte unter den Toms weiterhin genügend Platz finden, ohne den Platzbedarf zu vergrößern.

ANZEIGE

Auch wird weiterhin beim 3 Style B kein Kick-Pedal und auch keine HiHat-Maschine mitgeliefert. Leider sind in diesem Punkt die offiziellen Produktbilder des Herstellers verwirrend! Da EFNOTE auch eine Hi-Hat-Maschine und ein Kick-Pedal im Portfolio hat, ist das zwar optional möglich, allerdings nicht Bestandteil des Sets.

Das 3 Style B kann ebenso wie das bisherige 3er-Modell mit einem vierten Tom-Pad und einem weiteren Becken (Splash oder Crash) erweitert werden.

Was bietet das Drum-Modul des EFNOTE 3 Style B?

Ebenso haben sich beim EFNOTE 3 Sound-Modul auch keine Veränderung ergeben. Na ja, fast nicht, aber dazu gleich mehr.

Die Optik in Space Grey Finish, die kompakte Größe, die Bedienung mittels Touch-Oberfläche, das Prinzip der Verkabelung mit zwei Multisteckern sowie die Sounds sind identisch geblieben. Unverändert 16 Drum-Kits und 98 Sounds mit Fokus auf akustischen Trommeln und Becken nennt auch das EFNOTE 3 Style B sein Eigen. Die Ausstattung mit den Trainingsfunktionen, unterschiedlichen Click-Sounds, dem integriertem Drum-Recorder, die individuellen Lautstärke-Verhältnissen zwischen den einzelnen Komponenten und die 8 Kanal-Ausgänge via USB ebenso. Das Übersprechen, das durch Vibration des benachbarten Pads entstehen kann, ist durch die X-Talk vermeidbar und auch die anderen Menü-Optionen sind gleichgeblieben. Nur im Power-Menü ist der Button für die HiHat-Kalibrierung zusätzlich hinzugekommen. Das bietet eine Abkürzung, dass man diesen nicht erst über das Aufrufen der Sounds und der HiHat erreicht. Ebenso wurde das Power-off-Symbol noch dunkel hinterlegt, damit es sich besser von den anderen Symbolen unterscheidet.

Allerdings liegt das nicht am neuen EFNOTE Modul, sondern daran, dass dies die neuste Firmware (V 1.40) an Bord hat. Diese kann übrigens auf der EFNOTE Website herunterladen und auch auf das bisherige 3er-Modul aufgespielt werden. Das Update unterstützt nun auch das EFNOTE 18“ China-Cymbal und Choke-Funktionen bei der Snare und bei den Toms. Ebenso wird auch die EFNOTE Tools App (V 1.1) unterstützt, mit der die Verwaltung des Moduls möglich ist. Speichern der Kits, modifizieren der Sounds und Lautstärken unabhängig vom Anschlagen, Swapping der Tom-Sounds oder das Herunterladen und Importieren von neuen Drum-Kits.

Auf der Rückseite des Sound Moduls findet sich überraschend die Bezeichnung 3A, anstatt wie zu erwarten wäre 3B bzw. 3 Style B. Das mag verwirren, ist jedoch folgendermaßen begründet: Mit der Überarbeitung des 3er-Kits wurde das neue Set samt Modul als Style A und mit nur einem Crash Cymbal definiert. Das neue Set mit zwei Crash-Cymbals ist somit das Style B und wird aktuell in dieser Form als EFD3B-STDSET in Deutschland vertrieben. Dies lässt andererseits die Option offen, auch in Zukunft noch das Style A auf den deutschen Markt zu bringen.

Wie spielt sich das neue EFNOTE 3 Style B E-Drum Kit?

Nachdem die HiHat mit dem Kalibrierungsdialog eingestellt ist, kann es schon auch losgehen. Die vergleichsweise dicken EFNOTE Becken spielen sich komfortabel und vor allem leise. Die Reproduktion des Beckenklangs analog zur Anschlagsposition ist richtig gut. Die doppellagigen Mesh-Heads bei dem Toms und dem Kick-Pads lassen sich tadellos „bearbeiten“.

Wie klingt das EFNOTE 3 Style B?

Zuerst wieder einmal die Emissionen des EFNOTE 3 Style B. Erwartungsgemäß hat sich gegenüber dem EFNOTE 3 doch etwas geändert. Da die nun enthaltende 12″-Tru-Motion-HiHat auf einer HiHat-Maschine montiert wird, liefert sie natürlich im Vergleich zum Foot-Controller einen lauteren Chick beim Treten und das Top-Cymbal in Kombination mit dem Teller aus Kunststoff als Bottom-Cymbal, natürlich bedingt durch den Hohlraum dazwischen auch ein lauteres Anschlaggeräusch als auf einem alleinigen Top-Becken. Alle anderen Komponenten entsprechen bei den Emissionen dem bisherigen 3er-Kit. Das hörbare Klacken ist ein Rim-Click auf den Side-Rim der Snare (Klangbeispiel 1).

Anschließend hört ihr den Vergleich von 12“-Kick-Pad und 8“-Kick-Pad hinsichtlich der Emissionen (Klangbeispiel 2). Hier gibt es beim nun größeren 12″-Kick-Pad (zuerst zu hören) eine Lautstärkenerhöhung im Vergleich zum 8″ (als zweites zu hören).

Als erstes Kit erklingt im Beispiel 3 das „Speed Star“ mit folgenden Sounds: eine YM Beech 14×6,5 als Snare, eine PL Birch 22×16 als Kick, bei den Toms PL Birch 12×11, 13×12 sowie 16×16, eine HiHat SA 14, ein Groove R21 und SA Xpl Crashes in 16“ und 18“.

Das Klangbeispiel 4 wurde mit dem „Recording Kit“ eingespielt und nennt sich nicht umsonst so: Neben einer 14×5,5“ Snare, einer Kick-Drum in 22×16 sowie Toms in 12×11, 13×12 und 14×14, gibt es ZD Thin Crash 16, ein Medium 18“-Crash und ein Ping-Ride in 20“.

Das „1000 of Audience“ Kit im Klangbeispiel 5 ist vermutlich für die große Bühne gedacht. Wuchtige Kick und Toms paaren sich zu großen Becken-Sounds. Dies sind im Detail: Maple Toms in 12, 13 und 16 Zoll, eine 22x 16 Kick und einer 14 x 6,5“ Snare sowie zu einem ML BzHeavy Ride in 20“, ein ZD Med Crash in 18“, einem ZD Thin Crash in 16“ und einer ML BzMedium HiHat in 14“.

Das Set White Birch Shells besteht aus einer Birch-Kick in 22×16, einer Birch-Snare in 14 x 5,5“, Toms in 12, 13 und 16 Zoll, SA Xpl Crashes in 16“ und 18“ sowie ein Groove-Ride in 21“ und einer ZD-Beat HiHat in 14“ (Klangbeispiel 6).

Das Z&D Kit im Klangbeispiel 7 unterscheidet sich zum vorherigen Kit hinsichtlich einer ZWood-Snare sowie ein BzMed-Crash-Cymbal-Duo und ein Bz-Heavy-Ride.

Das letzte Kit ist eine Zusammenstellung von akustischen und elektronischen Sounds: die E-Sn 3 mit Jingle-Effekt, ein eTom 1 und ein eTom2 sowie eine eHH 2, dem eKick1 auf der Kick-Drum und dem eKick10 auf dem Stand-Tom. Kurze Blech-Sounds liefern ein Bz Splash-Duo in 8“ und 10“ sowie ein ZD Rock Ride in 20“ und je nach Schlagstärke noch Bar-Chimes (Klangbeispiel 8).

Und noch ein abschließender Tipp: Im Testbericht vom EFNOTE 3 und EFNOTE 5 findet ihr weitere Klangbeispiele von Drum-Kits, diee auch im Sound-Modul des EFNOTE 3B enthalten sind.