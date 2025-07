Plaits auf iPhone oder iPad? Elastic OSC macht’s möglich.

Oliver Greschke Elastic OSC ist ein polyphoner Softsynth und AUv3-Plug-in für iPad und iPhone. Die Klangerzeugung basiert dabei auf dem Eurorack-Modul Plaits, das von Émilie Gillet entwickelt wurde, die rund zehn Jahre lang mit Mutable Instruments innovative Synthesizer-Geschichte geschrieben hat.

Kurz & knapp Plaits-Engine: Die Klangerzeugung basiert auf dem Eurorack-Klassiker Plaits mit 24 integrierten Synthesemodellen. Live-freundlich: X/Y-Pads, Parameterautomation und geringer DSP-Verbrauch prädestinieren Elastic OSC für den Live-Einsatz. Klangvielfalt: Von Pads bis Chiptune – mit wenigen Reglern lässt sich eine enorme Klangbreite erzeugen. Effekte & Tools: Distortion, Modulation, Delay, Reverb, Arpeggiator und ADSR sorgen für kreative Vielfalt. Empfehlung: Trotz minimalistischem UI bietet die App beeindruckenden Sound und Flexibilität für iOS-Musikmacher.



Elastic OSC Software Synthesizer

Im Jahr 2022 löste Émilie das Unternehmen aus persönlichen Gründen auf und hatte bereits 2016 die Quellcodes ihrer Produkte unter der MIT-Lizenz freigegeben. Ihr Code findet sich übrigens auch im Arturia MicroFreak und MiniFreak sowie im Behringer Grind wieder. Die App hält sich zwar eng an das Original, entwickelt das Konzept jedoch kreativ weiter.

Die Klangerzeugung von Plaits basiert auf einem Makro-Oszillator mit zahlreichen Synthesemodellen – 24 davon sind nun in Oliver Greschke Elastic OSC enthalten. Das Plaits-Modul geht übrigens auf ein älteres Eurorack-Modul namens Braids zurück, das mit seinem Menüsystem nur etwas für Tiefseetaucher im Menüozean war. Die Leistung von Plaits bestand dann darin, dieses System auf wenige Parameter einzudampfen – was der musikalischen Anwendbarkeit und Experimentierfreude sehr entgegenkam. Auch Elastic OSC schafft es, die Synthese-Engines mit einer sehr überschaubaren Anzahl von Parametern auf den Punkt zu bringen, was ebenfalls sehr zum Live-Jam einlädt.

Wer mehr über das Plaits-Eurorack-Modul lesen möchte, findet bei AMAZONA.de den Test dazu. Alternativ kann man das originale Handbuch des Eurorack-Moduls über den integrierten Online-Link einsehen.

Bedienung

Die Synthesemodelle werden über 24 Taster direkt angewählt und die interne Bubble-Hilfefunktion kann dabei nützliche Infos geben. Die Modelle bieten: Virtuell Analog, Waveshaping, 2-OP-FM, Wave Terrain, Additiv, Wavetable, Chords, Speech, Granular Cloud, Filtered Noise, Particle Noise, String-Model, Modal Resonator, Bass Drum, Snare Drum, VCF, Phase Distortion, 6-OP-FM 1/2/3, String Machine und Chiptune. Es kann immer nur eine Engine aktiv sein.

Ein Umschalten der Engines kann zwar nicht – wie die anderen Parameter – über die Aufnahmetaste automatisiert werden, doch über MIDI-CC bzw. DAW-Automation ist dies möglich. Um Artefakte zu vermeiden, kann mit Ramp Time, zu finden in den Voreinstellungen, die Überblendzeit für den Wechsel zwischen den Engines eingestellt werden.

Allein mit den Synthesemodellen wäre die Klangvarianz recht schnell ausgeschöpft. Damit das nicht passiert, werden die Engines mit den vier Parametern Timbre, Morph, Harmonics und Frequenz kontrolliert.

Dabei sind Timbre und Morph als X/Y-Feld ausgelegt, deren Bewegungen mit der Aufnahmetaste aufgezeichnet werden können – das gilt übrigens für alle anderen Parameter ebenfalls. Die Aufnahmelänge kann in den Voreinstellungen zwischen einem und vier Takten angepasst werden. Diese Parameterautomation trägt wesentlich zur Einzigartigkeit der Sounds bei und ich habe selten einen Synthesizer gesehen, bei dem dies ebenso direkt und unkompliziert gelöst war.

Für Timbre, Morph und FM gibt es noch Abschwächer. Diese skalieren die Parameterwerte mit einem Faktor zwischen −1 und +1. Daneben gibt es eine Modulation der Abklingphase des Low-Pass-Gates und der Verstärkerhüllkurve. Die Stärke der Modulation durch die MIDI-Anschlagsstärke kann über den Regler VELO LPG MOD in den Voreinstellungen angepasst werden. Schließlich kann mit LPG Color zwischen einer VCF- und VCA-basierten Klangfärbung umgeblendet werden.

Klanglich deckt Oliver Greschke Elastic OSC alles ab – von stimmungsvollen Pads, Bässen, Strings und Keys bis hin zu sehr experimentellen Sounds. Es reicht von knackig und knarzig bis sphärisch. Ein wenig Feingefühl beim Einstellen der vier Klangparameter ist allerdings geboten, denn schon kleine Änderungen können zu völlig anderen Klangergebnissen führen. Das macht zwar Spaß, kann aber auch herausfordernd sein. Daher sollte man unbedingt von den jeweiligen Abschwächern Gebrauch machen.

Effekte

An Effekten stehen Distortion, Filter, Modulation, Delay und Reverb zur Verfügung – sie können alle gleichzeitig zugeschaltet werden. Bis auf das Filter besitzen alle Effekte einen Mix-Regler für den Effektanteil. Ein wählbares Effekt-Routing gibt es nicht, wäre hier aber auch nur bedingt sinnvoll. Die Effekte sind als X/Y-Pads ausgelegt, ergänzt durch einen dritten Parameter als Schieberegler.

So bietet der Verzerrungseffekt sechs Distortion-Modelle, die Modulation – mit Chorus- oder Phaser-Modus – ein Feedback, und Delay sowie Reverb eine Panoramaverteilung im Stereofeld. Das Delay kann zudem taktsynchronisiert werden.

Am Ende des Signalpfades gibt es eine Ausgangsverstärkung, die leider kein Parameter-Locking unterstützt, sowie einen Limiter, der gute und vor allem unauffällige Dienste leistet.

Weitere Funktionen und Systemleistung

Darüber hinaus gibt es eine ADSR-Hüllkurve, einen Schalter für Polyphonie oder Monophonie und einen simplen, aber effektiven Arpeggiator. Dieser bietet acht Modi für die Abspielreihenfolge, Geschwindigkeit, den Oktavenumfang sowie eine Skip-Funktion. Letztere überspringt wahlweise Noten an den Positionen 1 bis 8 innerhalb der Sequenz. In Kombination mit der Automation lassen sich so vielfältige Variationen erzeugen. Der Hold-Taster befreit schließlich die Finger von der Klaviatur.

Wird Elastic OSC im Standalone-Modus betrieben, lässt sich auch die BPM-Geschwindigkeit direkt einstellen. Als AUv3 übernimmt das selbstverständlich der DAW-Host.

Der Leistungsbedarf von Oliver Greschke Elastic OSC ist mit ca. 3 % DSP unter AUM (48 kHz) auf einem iPad Pro M2 erfreulich gering.