Alle Töne wieder - der EHX Looper 95000!

Im Vorfeld war man gespannt: Hält der Electro Harmonix 95000 Performance Looper, was er verspricht? EHX hat sich ja im Laufe der Jahre zu einer der Firmen entwickelt, die in der globalen Pedalgemeinde als so was wie der kleinste gemeinsame Nenner gelten dürfte. Egal ob Boutiquefreak oder pragmatisch denkender Pedaltreter: Jeder dürfte irgendwann ein EHX-Pedal auf seinem Board besessen haben.

Sei es einen Delay-Klassiker wie den Memory Man, die Fuzz-Legende Big Muff oder die allseits beliebte POG-Reihe. EHX war und ist gewissermaßen immer noch präsent und hat es geschafft, im Gespräch zu bleiben. Auch weil das Unternehmen sich nicht davor scheut, zu experimentieren oder Neues zu wagen (man denke an das Synth9 oder das Mel9). Aber eben auch, weil die Firma oft festgefahrene Konzepte nimmt und neue Standards für diese etabliert. Was also für polyphone Octaver der POG2 wurde oder für analoge Delays der Deluxe Memory Man, soll für Looper der Electro Harmonix 95000 Performance Looper werden – ein Looper der Superlative eben. Gemessen daran, was dieses Pedal an Features, Optionen und technischen Finessen in sich vereint, darf man zumindest gespannt sein, wie weit das EHX wieder gelungen ist. Wir schauen uns das gute Teil mal an!

EHX 95000 Performance Looper – Facts and Features

Für einen Looper mutet der Electro Harmonix 95000 Performance Looper zunächst erst mal etwas klobig an. Mit seinen Maßen von 320 x 150 x 66 mm dürfte der 95000 also eher dem Pedalboard vorangestellt werden, aber das Maß an Features rechtfertigt die Größe durchaus: 375 Minuten aktive Loops können auf eine 16 Gigabyte große Micro-SD-Card über sechs Spuren eingespeist werden, deren Stereoverteilung individuell über ein L/R-Level eingependelt werden kann – aber dazu später mehr.

Bei erster Betrachtung fällt auf: Die Hardware und die Anschlüsse des Loopers fallen vielfältig aus. Ein USB-Anschluss, MIDI-Out, wenn der EHX Looper 95000 eine Clock vorgeben soll und MIDI-In, wenn sich das Loop-Schiff an eine externe Clock richten soll und generell umfassende Kontrollmöglichkeiten via MIDI, eine Buchse für ein Expression-Pedal, für Kopfhörer oder Monitor OUT sowie Left/Right-Outs für das perfekte Stereoerlebnis – hier geht einiges. Die Input-Buchsen sind sowohl für XLR als auch für 1/4″-Klinken geeignet. Audio lässt sich also sowohl über Mikro als auch über reguläre Instrumente einspeisen und kombinieren – der EHX Looper 95000 trägt nicht umsonst den Titel „Performance Looper“.

Die unzähligen Kombinationsmöglichkeiten, Optionen zur Phantomspeisung sowie die umfassenden MIDI-Fähigkeiten zeigen also, wo hier der Hammer wirklich hängt: Man wird dem Gerät nicht gerecht, wenn man es nur als Loop-Box für Gitarrenspuren benutzt. Natürlich eignet sich der 95000 hierfür ebenfalls ganz hervorragend, aber EHX hat hier ganz klar versucht, eine Schaltzentrale für Loops zu produzieren, die aus allen möglichen Audioquellen eingespeist werden können.

Synthie-Spur einspielen, mit Gesang kombinieren und das Ganze mit einer Gitarrenspur garnieren? Kein Problem für den 95000. Wie genau das funktioniert und was noch alles im Detail möglich ist, erfahrt Ihr in den folgenden Abschnitten.

Electro Harmonix 95000 Performance Looper – Panel

Das Panel des Loopers lässt die Fülle an Optionen erahnen. Was auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert aussieht, stellt sich beim näheren Betrachten als benutzerfreundlich heraus. Für die Aufnahme von Audio sind folgende Elemente des Panels zuständig: