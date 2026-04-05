Oldie but Goldie

Der Electro Harmonix Deluxe Memory Man gehört zu den Delay-Klassikern schlechthin. Seit Jahrzehnten schwören Gitarristen auf den warmen, organischen Klang des analogen Echos. Doch wie schlägt sich das Kultpedal heute, in einer Zeit voller digitaler Multi-Delays und Feature-Overkill? Wir haben den Vintage-Klassiker genauer unter die Lupe genommen.

Kurz & knapp Worum geht es? Electro Harmonix Deluxe Memory Man – analoger Delay-Klassiker mit Chorus- und Vibrato-Modulation Vintage-Sound: Warmes analoges Delay mit musikalisch ausklingenden Repeats.

Warmes analoges Delay mit musikalisch ausklingenden Repeats. Modulation: Chorus- und Vibrato-Effekte im Stil klassischer Bandschleifen-Echos.

Chorus- und Vibrato-Effekte im Stil klassischer Bandschleifen-Echos. Oldschool-Handling: Keine Speicherplätze, keine Tap-Tempo-Funktion.

Keine Speicherplätze, keine Tap-Tempo-Funktion. Praxisnah: 550 ms Delay-Zeit reichen für viele musikalische Anwendungen.

550 ms Delay-Zeit reichen für viele musikalische Anwendungen. Kultstatus: Weniger Features, dafür charakterstarker Analog-Sound.

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Electro Harmonix Deluxe Memory Man

Asche auf mein bzw. unser Haupt! Obwohl es den Electro Harmonix Deluxe Memory Man schon gut ein Vierteljahrhundert gibt, haben wir uns dieses Kult-Delay bis heute nicht näher angeschaut. Aber das ändert sich jetzt, denn vor mir steht eines der wohl beliebtesten analogen Delay-Pedale bereit für einen genauen Test. Der Deluxe Memory Man bietet neben seiner Delay-Engine mit einer Verzögerungszeit von bis zu 550 ms zusätzlich Vibrato- und Chorus-Effekte, mit denen sich unter anderem die Sounds von Bandschleifen-Echos simulieren lassen.

Ein Pedal also wie gemacht für Vintage-Freaks und weniger gedacht für High-End-Racks, da es keine Features wie Speicherplätze, MIDI, Wordclock, Tap-Tempo oder ähnliche Dinge besitzt, die ein modernes Delay-Pedal unserer Zeit ausmachen. Aber es wird schon seine Gründe haben, weshalb sich der Deluxe Memory Man so lange im Sortiment von Mike Matthews‘ Effektschmiede befindet. Welche Gründe das genau sind, werden wir im folgenden Review herausfinden.

Facts & Features

Schon beim Auspacken zeigt sich, dass der Electro Harmonix Deluxe Memory Man aus einer anderen Zeit stammt. Das große, rechteckige Gehäuse im typischen EHX-Stil nimmt deutlich mehr Platz auf dem Pedalboard ein als viele moderne Delays, wirkt dafür aber entsprechend robust und roadtauglich. Das gebürstete Metallgehäuse mit seiner charakteristischen Beschriftung und den schlichten schwarzen Potikappen unterstreicht den Vintage-Charakter, den das Pedal verspricht.

Die Verarbeitung hinterlässt einen soliden Eindruck. Alle Regler sitzen fest im Gehäuse und bieten einen angenehmen Drehwiderstand, der präzise Einstellungen ermöglicht, ohne zu leichtgängig zu wirken. Gerade bei einem Delay, bei dem kleine Veränderungen an Delay Time oder Feedback den Sound deutlich beeinflussen können, ist das ein nicht zu unterschätzender Faktor. Allerdings besitzen die Regler keine Skalierung. Hier gilt also hören statt sehen.

Auch der Fußschalter arbeitet zuverlässig und vermittelt mit seinem klar definierten Druckpunkt ein vertrauenerweckendes Gefühl im Live-Betrieb. Allerdings macht sich beim Betätigen ein deutlich hörbares mechanisches Schaltgeräusch bemerkbar, wie man es von klassischen Fußschaltern kennt. Im Proberaum oder auf der Bühne ist das unproblematisch. Für Recording-Sessions wäre ein leiserer Soft-Click-Schalter jedoch die bessere Wahl gewesen.

Bedienpanel

Auf der Oberseite sind die Bedienelemente klar strukturiert und lassen sich gut von links nach rechts erfassen. Den Anfang macht der Blend-Regler, mit dem das Verhältnis zwischen trockenem Signal und Effektsignal eingestellt wird. Es folgt der Level-Regler, der das Ausgangssignal anpasst und bei Bedarf auch einen leichten Pegel-Boost ermöglicht. Direkt daneben sitzt der Feedback-Regler, über den die Anzahl der Wiederholungen gesteuert wird.

Im Modulationsbereich schließt sich der Chorus/Vibrato-Regler an, über den die Intensität der Modulation eingestellt wird, gefolgt vom Depth-Regler, der die Tiefe des Effekts bestimmt. Die Wahl zwischen Chorus- und Vibrato-Modus erfolgt dabei nicht über einen separaten Schalter, sondern direkt über den Chorus/Vibrato-Regler, der zweistufig ausgelegt ist und je nach Stellung zwischen beiden Effekten umschaltet. Den Abschluss bildet der Delay-Regler, der die Verzögerungszeit festlegt und damit maßgeblich den rhythmischen Charakter der erzeugten Echos bestimmt.

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Eine kleine, aber wichtige Rolle spielt die Overload-LED, die bei zu hohem Eingangssignal aufleuchtet und so hilft, Übersteuerungen im analogen Signalweg zu vermeiden. Gerade im Zusammenspiel mit unterschiedlichen Gitarren oder vorgeschalteten Pedalen ist das ein praktisches Feature, um den optimalen Arbeitsbereich des Deluxe Memory Man nicht nur im Ohr, sondern auch im Auge zu behalten.

Bei den Anschlüssen zeigt sich der Deluxe Memory Man eher übersichtlich. Neben einem Mono-Ein- und Ausgang verfügt das Pedal über einen zusätzlichen Direct Out, über den sich das trockene Signal separat abgreifen lässt. Das kann bei Aufnahmen oder komplexeren Setups nützlich sein, wenn man das Effektsignal und das Originalsignal getrennt weiterverarbeiten möchte.

Die Stromversorgung erfolgt über ein 24-V-Netzteil, das im Lieferumfang enthalten ist. Wichtig zu wissen: Mit einem üblichen 9-Volt-Netzteil lässt sich das Pedal nicht betreiben. Ein Batteriebetrieb ist ebenfalls nicht vorgesehen, weshalb sich auf der Unterseite des Gehäuses außer vier Gummifüßen nichts weiter befindet.

Im Inneren arbeitet eine klassische analoge Delay-Schaltung mit Bucket-Brigade-Chips, die den typischen Klang des Memory Man ausmacht. Die maximale Verzögerungszeit von rund 550 ms wirkt in der heutigen Zeit nicht besonders üppig, reicht in der Praxis aber für viele musikalische Anwendungen völlig aus. Von kurzen Slapback-Echos bis hin zu rhythmischen Delays im mittleren Bereich ist alles drin, was man im Alltag braucht. Und damit ab zum Praxis-Check.

Der Memory Man in der Praxis

In der Praxis zeigt sich sehr schnell, warum der Deluxe Memory Man seit Jahrzehnten einen festen Platz auf unzähligen Pedalboards hat. Der Grundsound des Delays ist warm, rund und wirkt nie aufgesetzt oder künstlich. Statt eines klinisch sauberen Echos bekommt man hier ein Signal, das sich organisch in den Gesamtsound einfügt und eher wie eine Erweiterung des eigenen Tons wirkt als ein separat zugefügter Effekt.

Auffällig ist dabei, wie musikalisch die Repeats ausklingen. Selbst bei höheren Feedback-Einstellungen bleibt das Signal kontrollierbar und kippt nicht sofort ins Chaotische. Die Echos verlieren mit jeder Wiederholung leicht an Höhen, was dem Sound diese typische „analoge Patina“ verleiht und dafür sorgt, dass die erzeugten Echos auch bei dichterem Spiel nicht im Weg stehen. Gerade im Mix ist das ein großer Vorteil, weil der Grundsound der Gitarre und nicht der Effekt den Ton vorgibt.

Richtig charmant wird es, sobald man die Modulation ins Spiel bringt. Mit zugeschaltetem Chorus oder Vibrato lassen sich diese leicht „eiernden“ Sounds erzeugen, die man von alten Bandschleifen-Echos kennt. Das wirkt nie steril, sondern immer ein wenig lebendig und unvorhersehbar. Genau dieser Charakter macht einen großen Teil des Reizes aus. Je nach Einstellung reicht das von dezentem Schimmern bis hin zu deutlich hörbaren Tonhöhenschwankungen, die fast schon in Richtung LoFi gehen.

Die maximale Verzögerungszeit von rund 550 ms wirkt im ersten Moment etwas knapp bemessen, deckt aber in der Praxis, wie bereits erwähnt, viele typische Anwendungen ab. Slapback-Echos und rhythmische Delays lassen sich problemlos realisieren. Für extrem lange Ambient-Flächen und „Bergschluchtenechos“ ist der Deluxe Memory Man sicher die falsche Wahl, dafür fühlt er sich in Vintage-Setups umso wohler.

Erfreulich ist auch das Rauschverhalten. Für ein analoges Delay bleibt der Electro Harmonix Deluxe Memory Man angenehm ruhig und lässt sich auch bei höheren Settings nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Natürlich ist ein gewisses Grundrauschen vorhanden. Das gehört bei dieser Bauweise dazu, bewegt sich aber in einem Bereich, der in der Praxis kaum stört.

In der Praxis zeigt sich allerdings auch, dass der Deluxe Memory Man ein Stück weit „oldschool“ geblieben ist. Speicherplätze gibt es nicht und auch die Potis verzichten auf jegliche Skalierung. Das bedeutet: Einstellungen lassen sich nicht einfach reproduzieren, sondern müssen nach Gehör gefunden werden. Das passt zwar zum Charakter des Pedals, erfordert aber etwas Geduld, wenn man zwischen verschiedenen Sounds wechseln möchte. Alternativ kann man sich natürlich das Handy schnappen und Fotos von den bevorzugten Einstellungen machen. Oldschool eben.

Klangbeispiele

Für die folgenden Klangbeispiele habe ich den Electro Harmonix Deluxe Memory Man im FX-Loop meines Orange Micro Dark Tops verkabelt. Der Amp wurde mit einer 1×12″-Celestion-Vintage-30-Box gekoppelt. Vor der Box stand ein AKG C3000 Mikrofon in Position. Als Gitarre kam meine Music Man Silhouette Special zum Einsatz.