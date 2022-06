Test: Electro Harmonix Intelligent Harmony Machine

Intelligenz und Harmonie - die Lösung für den Weltfrieden

Intelligenz und Harmonie aus der Kiste. Wie sehr wir uns das doch in diesen Zeiten wünschen. Ich fürchte, die Intelligent Harmony Machine von Electro Harmonix wird in diesem Punkt die Erwartungen nicht erfüllen. Wohl aber will sie meinen Gitarrenkünsten auf magische Art und Weise Töne hinzufügen. Das ganze passend zu allen elf Tonarten, egal ob Dur oder Moll. Oder ganz statisch, unabhängig von der Tonart, soweit das Versprechen des Herstellers. Ganz schön große Töne gespuckt, meine Damen und Herren. Wollen wir mal testen, ob das Kistchen wirklich so intelligent ist wie angekündigt und ob ich die Harmonie stören kann.

Intelligent Harmony Machine – Facts & Features

Gerade mal 70 x 110 x 53 mm misst das kleine Pedal. Der Boden ist mittels vier Schrauben mit dem Metallgehäuse verschraubt. Das Entfernen des Deckels lässt den Blick ins Innerste des Pedals wegen der dominanten Platine nur bedingt zu, sofort fällt aber der Batterieclip ins Auge. Aha, ein 9 V Block kann also die Stromversorgung übernehmen. Leider muss aber, wie gesagt, jedes mal die komplette Bodenplatte entfernt werden, wenn man die Batterie wechseln muss. Alternativ kann natürlich das mitgelieferte Netzteil die Versorgung übernehmen. Wer das Pedal in sein bestehendes Board integrieren will, hat aber meist schon seine eigene, zentrale Stromversorgung installiert. Vier Gummifüße geben sicheren, rutschfreien Stand. Drei Klinkenbuchsen sorgen für die nötige Konnektivität der Intelligent Harmony Machine. Der Input befindet sich rechts, auf der linken Seite des Pedals finden wir zwei Ausgangsbuchsen. Zum einen den Output, zum anderen einen Dry-Out, der das unbearbeitete Signal ausgibt. Das Gerät selbst arbeitet ausschließlich in Mono. In der vorderen Hälfte des Pedals dominiert der Fußtaster. Einen Schaltknacks wird man hier nicht erleben, denn der Taster kann per Knopfdruck auf den Button mit der Bezeichnung „Moment“ zum Momentary-Switch umgeschaltet werden, so dass der Effekt der Intelligent Harmony Machine nur so lange aktiv ist, wie das Pedal gedrückt ist. Sehr praktisch, wenn man mal nur eine kurze Solo-Line mit einem zusätzlichen Intervall versehen will. Eine helle, rote LED gibt Auskunft über den Schaltzustand des Effektpedals. Rechts auf das Gehäuse aufgedruckt finden wir die möglichen Intervalle, die das Gerät in einem der beiden Betriebsmodi dem Originalsignal hinzufügt.

Zwei in eins – Harmonizer und Pitch-Shifter

Richtig gelesen, die Intelligent Harmony Machine kann sowohl ein statisches Intervall hinzufügen, indem man den rot umrandeten Button mit der Bezeichnung „Poly Override“ rechts oben am Gehäuse aktiviert, oder sie dient als intelligenter Pitch-Shifter. Um Letzteres zu können, muss dem Gerät natürlich klar sein, in welcher Tonart wir uns befinden. Hierzu dient der sieben-Positionen-Regler links oben auf dem blau unterlegten Feld. Das ergibt natürlich erst einmal nur die sieben Tonarten C bis B. Will man Kreuztonarten (oder natürlich Bb-Tonarten, dann muss man enharmonisch verwechseln) spielen, kann der Minischalter neben dem Regler auf das Kreuz gestellt werden, dieser erhöht die gewählte Tonart um einen halben Ton. Der Terz kommt eine besondere Bedeutung in der Harmonik zu, entscheidet sie doch über das Tongeschlecht Dur oder Moll. Ein weiterer Minischalter sagt dem Pedal, in welchem der beiden Geschlechter wir unterwegs sind und fügt dann entweder die kleine oder die große Terz hinzu. Mittels des eben schon erwähnten 11-Positionen-Schalters kann nun im „Intelligent Harmony Mode“ das gewünschte Intervall eingestellt werden. Auch zwei Intervalle sind möglich. Leider ist die Beschriftung auf dem Pedal selbst nur extrem schwer zu entziffern. Um die möglichen Intervalle und Akkorde aufzuzählen, hier eine Übersicht:

Die Positionen 9 – 11 fügen also jeweils zwei Intervalle zum Originalton hinzu. Wem diese Kombinationen nicht ausreichend erscheinen, kann mittels eines kleinen Tricks noch sechs zusätzliche Intervallkombinationen aufrufen. Hierzu wird der „Poly Override“ Button länger als zwei Sekunden gedrückt bis er blinkt. Mehrmaliges erneutes Drücken des Buttons ruft dann drei mal drei unterschiedliche Intervallkombis auf, die sich durch unterschiedliche Blinkgeschwindigkeiten identifizieren lassen. Blinkt die LED langsam, sind die Presets 9 – 11 wie oben auf dem Bild ersichtlich aktiv. Blinkt die LED mittelschnell, lassen sich folgende Intervalle aufrufen:

9. 4th Down + 3rd Up

10. 3rd Up + 6th Up

11. 8th Down + 5th Up.

Im dritten Modus blinkt die LED schnell und erlaubt folgende Kombinationen:

9. 6th Down + 4th Down

10. 3rd Down + 3rd Up

11. 8th Down + 4th Down.

Der zuletzt aufgerufene Modus bleibt im Gerät gespeichert, so dass man nicht bei jeder Verwendung der Intelligent Harmony Machine den Modus neu umschalten muss. Klingt kompliziert? Ist es auch. Wer also auf der Bühne schnell mal ein anderes Preset aufrufen will, sollte mit dem Gerät blind vertraut sein.

Die zweite Verwendungsweise der Intelligent Harmony Machine ist der „starre“ Pitch-Shifter. Hier werden keine diatonischen, also der Tonleiter zugehörigen Intervalle ausgegeben, sondern lediglich ein bzw. zwei feste Intervalle. Die Terz (und die Sekunde) ist mittels des Minor/Major-Switches von klein zu groß umschaltbar. Sehr gut und vielseitig einsetzbar ist es also, das kleine Harmoniepedal. Folgende Intervalle sind im Pitch-Shifter-Modus abrufbar:

Leider ist die für den Pitch-Shifter vorgesehene rote Beschriftung auf dem Pedal noch schlechter lesbar als die blaue Schrift des Intelligent Harmony Modes. Ich glaube kaum, dass sich irgendjemand die insgesamt 28 Möglichkeiten des Intervallwahlschalters merken kann.

Zwei Regler müssen der Vollständigkeit halber noch erwähnt werden, obwohl sie selbsterklärend sein dürften: „Mix“ regelt den Effektanteil von 100 % dry zu 100 % wet, wobei bei letzterer Einstellung die zusätzliche Dry-Out-Buchse interessant wird. So können nämlich Original- und Effektsignal unabhängig voneinander weiterbearbeitet werden. Der Volume-Regler macht, was er soll, er regelt die Gesamtlautstärke des Pedals. Ein kleiner nützlicher Gimmick versteckt sich noch hinter dem Volume-Regler. Ist das Pedal im Momentary-Modus – schaltet der Taster also den Effekt nicht komplett um, sondern lässt das bearbeitete Signal nur für die Zeit, in der der Taster gedrückt ist erklingen – kann mittels des Reglers die „Sweep Time“ eingestellt werden. Das ist die Zeit, die vergeht, bis der Effekt voll erklingt. Ganz links ist die Sweep-Time auf null, der Effekt erklingt also sofort, ganz rechts ist die Sweep-Time am Längsten. Bis auf etwa 2 Sekunden kann die Sweep-Time eingestellt werden, was sehr interessante, fast schon Lapsteel-artige Effekte erzeugen kann.

So klingt die Intelligent Harmony Machine

Im Signalweg fühlt sich die Intelligent Harmony Machine sowohl vor, als auch hinter dem Preamp wohl, bei höher verzerrten Sound ist das Sound allerdings bei der nachgeschalteten Variante erwartungsgemäß besser. Für die Klangbeispiele wird das Pedal im Einschleifweg des Kempers sowohl vor als auch nach der Preamp-Sektion eingesetzt. Hier ist natürlich erlaubt, was gefällt. Ich spiele ein paar zufällig ausgewählte Intervalle, zunächst im Intelligent Harmony Mode. Der Mix-Regler steht auf 50 %. Was mich beeindruckt, ist das absolut saubere Tracking. Kaum Glitches stören den Wohlklang, sowohl clean als auch verzerrt macht das Gerät durchweg eine sehr gute Figur. Chromatische Durchgangstöne ignoriert das Pedal gekonnt, so dass sich keine „falschen“ Intervalle einschleichen können. Das ist wirklich großartig gelöst. Clean sind auch Akkorde möglich, auf Fingerpicking reagiert das Gerät souverän. Auch bei gezogenen Tönen kommt das Gerät nicht ins Schwitzen und eiert nicht planlos herum.

Wenden wir uns dem Pitch-Shifter zu. Hier lohnt es sich, auch mal mit dem Mix-Regler zu experimentieren. Erstaunlich, wie sauber auch bei einem Effektanteil von 100 % das Tracking noch funktioniert, sogar bei Powerchords. Die Latenz ist dann schon spürbar, aber noch absolut vertretbar. Beeindruckend. Das letzte Beispiel demonstriert die Sweep-Time in maximaler Einstellung bei Nutzung des Fußtasters im Momentary-Modus. Natürlich etwas übertrieben, aber es zeigt ganz deutlich, was mit diesem Gerät möglich ist. Alles in allem gibt’s beim Sound wahrlich nichts zu meckern.