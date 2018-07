Test: Electro Harmonix Oceans 11 Reverb, Effektgerät

Der Hall, der aus der Tiefe kam

Die Suche nach dem perfekten Hall scheint so wie die Suche nach dem perfekten Ton zu sein: nie enden wollend. Nicht anders ist es zu erklären, dass in der Kategorie der Hallpedale seitens der Hersteller unentwegt für Nachschub gesorgt wird und ein Ende nicht in Sicht zu sein scheint. Unser heutiger Raumsimulator stammt aus dem ehrwürdigen Hause Electro Harmonix und bietet unter seiner Hülle nicht weniger als 11 Programme, unter denen sich auch weitere nützliche Effekte befinden. Nach den Echos aus dem Canyon-Delay folgen also nun Hallräume aus dem Oceans 11 und wir wollen mal rausfinden, ob eine Atmosphäre entstehen kann oder hier doch eher Meeresrauschen vorherrscht.

Electro Harmonix Oceans 11 – Facts & Features

Bis auf den Anschluss für das Netzteil, das sich erfreulicherweise im Lieferumfang befindet, sitzen alle übrigen Anschlüsse an den Gehäuseseiten des Pedals. Das sorgt für etwas Grummeln, wird doch so, selbst beim Einsatz von Winkelsteckern, immer auch etwas Platz auf dem Pedalboard verschwendet. Das schwarz lackierte und mit 114 x 70 x 53 mm kompakt ausgefallene Gehäuse besitzt drei Anschlussbuchsen: einen Eingang, einen Ausgang und eine dritte Buchse zum Anschließen eines Expression-Pedals, das eine Hold-Funktion übernehmen kann.

Auf der Unterseite gibt es nichts weiter zu entdecken. Da das Ocean 11 nicht mit einer Batterie betrieben werden kann, gibt es folglich auch keine Öffnung für einen Saftspender. Dafür aber vier stabile Gummifüße, die allerdings so hoch sind, dass man sie wohl abnehmen muss, wenn man vorhat, das Oceans 11 auf einem Pedalboard mit Klettband zu befestigen.

Das Electro Harmonix Oceans 11 besitzt keine Stereosignalführung, was bei einem Hallprozessor natürlich immer auch etwas schade ist und das Pedal somit für den Einsatz im Studio oder in einem Keyboard-Setup nur halb so wertvoll macht. Auf der anderen Seite würde es den Preis durch ein Mehr an DSP-Power natürlich auch in die Höhe treiben, so befindet sich das Oceans 11 mit einem VK von rund 150,- Euro jedoch in einem Bereich, in dem es mit der Konkurrenz locker mithalten kann. Und die ist ja nicht gerade klein in diesem Bereich, wie ich eingangs ja bereits erwähnte. Zumal sie auch aus eigenem Hause kommt, nicht umsonst zählt der EHX Holy Grail beispielsweise zu einem der erfolgreichsten Hallpedale überhaupt und ist dabei nicht nennenswert teurer als der Neuling im Produktangebot von Mike Matthews‘ Kultfirma. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz noch auf unsere Electro Harmonix Story hinweisen, in der man die Geschichte des Unternehmens mit allen Höhen und Tiefen nachlesen kann. Ein Klick HIER führt euch direkt zum Artikel. Doch nun zurück zum Oceans 11 und zu dem, was uns das Pedal an Möglichkeiten bietet.

Electro Harmonix Oceans 11 – Regler und Schalter

Die vier fest mit dem Gehäuse verschraubten Potis zeigen sich von bester Qualität, sie laufen weich auf ihren Achsen und ermöglichen so eine sehr genaue Einstellung der gewünschten Parameter. Etwas „glitschig“ hingegen fühlen sich die weißen Plastikknöpfe on top an, zudem sitzen die Regler relativ dicht beieinander bzw. die Knöpfe hätten gut und gerne ein Stück kleiner ausfallen dürfen, sodass man sie mit mehr als nur zwei Fingerspitzen hätte umgreifen können. Es existiert ein Regler für die Effektintensität (FX LVL), einer für die Färbung des Effektsignals (TONE), einer für die Halldauer bzw. die Intensität der übrigen Effekte (TIME) sowie der wohl Wichtigste, der Regler zur Auswahl der 11 Presets im Speicher des Ocean 11.

Die 11 Presets an Bord des Oceans 11

Neben den üblichen Verdächtigen bzw. den Sounds, die man bei einem Hallpedal einfach erwartet, haben sich noch weitere Algorithmen im Speicher des Oceans 11 eingefunden. So gesellen ich neben Hall, Plate, Spring und diversen „Reverb-Specials“ ein Echo, ein Tremoloeffekt, ein Stereochorus, ein Flanger und ein Shimmer-Effekt, die mit dem Mode-Button und einer „Secondary Knob Funktion“ noch tiefer gehend editiert werden können. Was diese beiden zusätzlichen Modi bewirken, kann man an den folgenden Abbildungen erkennen:

Die Power-LED informiert durch ein Blinken in unterschiedlichen Farben über die verschiedenen Modi, nachdem der Mode-Schalter > 2 Sekunden gedrückt wird. Ein Lob gibt es für den Metallschalter, denn der ist relaisgesteuert und versetzt das Pedal daher ohne ein lautes Knacken in den Betriebszustand. Prima, das ist selbst bei doppelt so teuren Pedalen keine Selbstverständlichkeit und rundet den guten Eindruck ab, den das Electro Harmonix Oceans 11 nach der ersten Begutachtung in puncto Hardware abgibt. Und damit ab zum nächsten wichtigen Kapitel, dem Sound!