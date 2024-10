Test: Electro Harmonix POG3 Octaver, Effektgerät für E-Gitarre

Neues Spielzeug für Soundfreaks

Der Electro Harmonix POG3 Octaver ist ein Effektpedal, das als polyphoner Oktavengenerator funktioniert und es dem Gitarristen und Bassisten ermöglicht, mehrere Intervalle dem Sound hinzuzufügen. Wir haben das Effektpedal ausführlich getestet.

ANZEIGE

Der POG von Electro Harmonix) erscheint in neuem Gewand und bietet viele ausgezeichnete Klanggestaltungsmöglichkeiten. Für Soundfreaks dürfte die neue Generation des beliebten Soundstylers besonders interessant sein, viele Musiker (u. a. Jack White) und Studiogrößen (u. a. Tom Bukovac) schwören auf die Möglichkeiten des POG, der in vielen Varianten und Größen je nach gewünschten Klangformungsmöglichkeiten erhältlich ist. Hier seien einige Varianten aufgeführt: Micro-POG , Pico-POG, Nano Pog. Der Electro Harmonix POG3 Octaver ist allerdings, was seine Klangmöglichkeiten betrifft, seinen kleinen Brüdern um Längen voraus, das lässt schon sein reichhaltig bestücktes Frontpanel erahnen. Für alle, die mit dem Namen POG nichts anfangen können, sei erwähnt, dass die drei Buchstaben für „Polyphonic Octave Generator“ stehen. Mit diesem kann man dem Originalsignal ggf. mehrere Intervalle hinzufügen und diese unabhängig filtern, bearbeiten und unabhängig im Stereobild platzieren. Unser heutiger Testkandidat ist jedoch weit mehr als ein Spielzeug, sondern ein sehr kreatives Soundtool.

Facts & Features des Electro Harmonix POG3 Octaver

Das Pedal wird optimalerweise in der Effektschleife des Verstärkers platziert, aber es lässt sich natürlich auch vor dem Amp betreiben. Da die hinzufügbaren Intervalle (-1, -2, +1, +2 und die reine Quinte) auch noch auf zwei verschiede Ausgänge im Stereobild (L bzw. R) geroutet werden können, ist der Betrieb in Stereo natürlich deutlich effektiver. Selbstverständlich lässt sich das Pedal auch für Bass, Keyboards und die Produktion mit der DAW einsetzen.

Das „metallic-rot“ lackierte Pedal ist recht groß (Abmessungen, B x T x H: 181 x 146 x 57 mm) und benötigt gleichfalls verhältnismäßig viel Strom (vom Hersteller mit 300 mA angegeben). Die Stromversorgung kann mithilfe des mitgelieferten Netzteils (9 V, DC) erfolgen, ein entsprechend starkes Multinetzteil unter dem Pedalboard kann diesen Job natürlich auch übernehmen. Neu ist ein kleines Display, das die Vorgängermodelle nicht besaßen. Gleichfalls neu beim POG3 ist die Möglichkeit, auch 100 Presets abzuspeichern, was sich insbesondere im MIDI-Verbund als sinnvoll erweist. Die Einbindung in ein vorhandenes MIDI-Setups erfolgt über die 5-poligen MIDI-Buchsen (In/Out).

Electro Harmonix POG3 – Regler

Die 6 Voices (DRY, -2, -1, +5th, +1, & +2) können individuell gemischt (mit den Schiebereglern „dazugefahren“) und mit den dedizierten Pan-Reglern auf die Links/Rechts/Direktausgänge „ge-pannt“ werden.

Der Attack-Regler bestimmt die Zeit, in der das gewählte Filter in Aktion tritt. Der ENV-Regler bestimmt den Charakter des Filters.

Mithilfe der drei Filtertypen (Highpass, Lowpass, Bandpass) lässt sich der Klang zusätzlich formen. Ein Poti zur Wahl des Q-Faktors ermöglicht zusätzliche Klangvariationen.

Der DETUNE-Regler versieht den Sound bei Bedarf mit einem Chorus-artigen Effekt und der neue NavCoder-Knopf ermöglicht die Dreh- und Richtungsnavigation durch die Menüs.

Die Eingangsempfindlichkeit lässt sich je nach verwendetem Instrument mit dem INPUT-GAIN-Regler optimal anpassen, Master-Volume bestimmt erwartungsgemäß die Ausgangslautstärke.

ANZEIGE

Die Presets lassen sich am Gerät selbst hoch- bzw. hinunterschalten, mit dem EFFECT-Taster rechts wird der Effekt aktiviert und durch Leuchten einer LED optisch angezeigt.

Im folgenden Demovideo werden einige der beeindruckenden Möglichkeiten des POG3 im Detail vorgestellt:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Anschlüsse des EHX Octaver

Die speicherbaren Presets sind am Gerät selbst natürlich editierbar, über die USB-C-Schnittstelle zum Anschluss an Windows oder Mac-Rechner lässt sich dies aber deutlich angenehmer bewerkstelligen.

Das Pedal besitzt einen Monoeingang und kann bei Bedarf ausgangsseitig auch in Stereo betrieben werden. Das ist in diesem Falle besonders sinnvoll, da die hinzufügbaren Intervalle unabhängig im Stereobild platziert werden können.

Der Direct-Out (6,3 mm Klinke) dient zum Ausspielen des Line-Level-Signals und kann beispielsweise mit einem Mischpult verbunden werden, ohne einen Verstärker (Stereoendstufe, zwei Amps) zu speisen.

In die EXP/CV-Eingangsbuchse kann ein optional erhältliches Expression-Pedal eingeklinkt werden, um eine Vielzahl von Parametern fernzusteuern, so könnte man den POG3 u. a. auch als Whammy-Pedal nutzen.

Per Expression-Pedal kann das POG3 auch als Whammy-Pedal eingesetzt werden. Hier sind auch Pedalsteel-Sounds recht überzeugend nachzuahmen. Ein Expression-Pedal könnte selbstverständlich auch viele andere Parameter in Echtzeit mit dem Fuß steuern.

Der Sound des Electro Harmonix POG3 Effektpedals

Der gewählte Sound erinnert in dieser Einstellung etwas an „eine Trauung im Standesamt“, ist durch die Vielzahl an Parametern aber in vieler Hinsicht formbar.

Es folgt ein Bass-Synthie-Sound:

Leider ist eine geringe Latenz beim Hinzufügen der -2-Oktave feststellbar. Ein genaues „auf den Punkt spielen“ ist im Bassbereich somit schwierig, zumindest wenn man höhere Ansprüche an das Timing (das man sich in vielen Jahren erarbeitet hat) stellt.

Wir hören ein Riff, wobei die „leichte Zerre“ im Gerät selbst erzeugt wird:

In folgendem Klangbeispiel wird dem Gitarrensound dezent eine Oktave hinzugemischt:

Hier ist das direkte Gitarrensignal quasi ganz aus dem Signalweg gemischt und das Signal mit einem Lowpass-Filter versehen, das nach einer gewissen Attack-Zeit anspricht und am Ende vollständig öffnet:

Die Klangbeispiele wurden mit folgendem Equipment aufgenommen:

Gibson ES335 – Electro Harmonix POG3 Octaver – Peavey Classic 20 MH – MESA/Boogie 1 x 12″ Thiele Box mit Creamback Celestion Lautsprecher – Sennheiser e906 – MOTU M4 – Mac mit Logic.