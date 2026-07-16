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Test: Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle

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Viel Druck für schmales Geld

16. Juli 2026
Test: Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle (Quelle: Electro-Voice)

Test: Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle (Quelle: Electro-Voice)

Das Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle von Electro-Voice richtet sich an DJs, Musiker und semiprofessionelle Anwender, die ein komplettes PA-System mit Subwoofer zu einem erschwinglichen Preis suchen. Das Paket kombiniert den 12-Zoll-Aktivlautsprecher EV EVIVA 12P mit dem aktiven 18-Zoll-Subwoofer EV EVIVA 18SP und positioniert sich damit im hart umkämpften Segment der Budget-PA-Systeme.

Kurz & knapp

Was ist es? Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle: Aktives PA-System aus zwei 12-Zoll-Topteilen und zwei 18-Zoll-Subwoofer für DJs, Bands und semiprofessionelle Beschallung.

  • Klang: Druckvoller Bass, transparenter Hochtonbereich und insgesamt ausgewogene Abstimmung für kleine bis mittlere Veranstaltungen.
  • Bedienung: Reduziertes Anschlussfeld und einfache Bedienung ermöglichen einen schnellen Start ohne lange Einarbeitung.
  • Transport: Moderates Gewicht der Komponenten erleichtert Aufbau und Transport im mobilen Einsatz.
  • Preis-Leistung: Für das Budgetsegment ein sehr leistungsfähiges Gesamtpaket mit wenigen, aber spürbaren Einschränkungen.
Bewertung

Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle

Finger WegUngenügendBefriedigendGutSehr GutAusgezeichnetNicht bewertet
Bewertung des Autors
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EV EVIVA 12P/18SP Power Bundle
EV EVIVA 12P/18SP Power Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.059,00€ Thomann

Inhaltsverzeichnis

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Für wen lohnt sich das Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle?

Direkt vorweg, weil es Zeit spart, die sonst für Erwartungsmanagement benötigt wird. Das Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle ist kein professionelles Touring-System. Es ist auch kein Konkurrent für etablierte Mittelklasse-Kombinationen aus dem Hause RCF, QSC oder d&b audiotechnik. Es ist jedoch ein sehr gutes Werkzeug für semiprofessionelle Anwender mit begrenztem Budget.

Wer mit der Wochenend-Coverband durch Dorfgasthäuser tourt, wer als Nebenerwerbs-DJ auf Geburtstagsfeiern und kleinen Club-Events spielt, wer eine Kirchengemeinde beschallen möchte oder einen günstigen Einstieg in den Kleinstverleih sucht: Für genau diese Käuferschicht ist das Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle konzipiert. Für genau diese Zielgruppe funktioniert es erstaunlich gut.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in dieser Klasse kaum zu schlagen. Wer hingegen ein roadtaugliches System für tägliche Bühneneinsätze benötigt oder höchste Ansprüche an Verarbeitung und Langlebigkeit stellt, sollte sein Portemonnaie deutlich weiter öffnen.

Satellit des Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundles im Studio.

Satellit des Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundles im Studio

Satellit des Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundles

Electro-Voice wirbt für die EVIVA 12P mit einer Leistung von 1.000 Watt. Eine Zahl, die das Herz des technisch weniger versierten Käufers höherschlagen lässt und marketingtechnisch vollkommen legitim ist, solange man weiß, dass es sich um den Peak-Wert handelt. Die praxisrelevantere Dauerleistung bewegt sich bei rund 700 Watt RMS, was für einen 12-Zöller dieser Preisklasse dennoch mehr als ordentlich ist.

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EV EVIVA 12P
EV EVIVA 12P
Kundenbewertung:
(10)
349,00€ Thomann

Technisch stützt sich die Electro-Voice EVIVA 12P auf die patentierte SST-Technologie von Electro-Voice (Signal Synchronized Transducer) für den Tieftöner, während der Hochtonbereich von einem Neodym-Kompressionstreiber mit Titanbeschichtung übernommen wird. Das Abstrahlverhalten von 90 × 60 Grad sorgt für eine gleichmäßige Raumabdeckung. Der angegebene Frequenzbereich erstreckt sich von 50 Hz bis 20 kHz (-10 dB). Der maximale Schalldruckpegel wird mit 125 dB angegeben. Zahlen, die auf dem Papier anständig aussehen und sich in der Praxis durchaus einlösen lassen.

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Thomann Cover EV EVIVA 12P
Thomann Cover EV EVIVA 12P
Kundenbewertung:
(4)
38,00€ Thomann

Das Gehäuse besteht aus einem Verbundwerkstoff, der zwei wesentliche Konsequenzen hat. Die erste ist erfreulich. Das Gewicht von lediglich 12 kg macht die EV EVIVA 12P zu einem echten Leichtgewicht, das problemlos von einer einzelnen Person gehandhabt werden kann. Die zweite ist weniger erfreulich und rein optischer Natur. Das Gehäuse wirkt ein wenig „plastikeresk“. Das pulverbeschichtete Frontgitter, das nur etwa die Hälfte der Front abdeckt, setzt einen optischen Akzent, kann aber über einen gewissen Consumer-Charme der Konstruktion nicht vollständig hinwegtäuschen. Für den Einsatz auf großen Clubbühnen fehlt ihr schlicht das optische Standing. Für alles andere ist die Optik vollkommen in Ordnung.

Electro-Voice EVIVA 12P/18SP: Rückseite der EV EVIVA 12P mit Verkabelung.

Electro-Voice EVIVA 12P/18SP: Rückseite der EV EVIVA 12P mit Verkabelung

Beim Tragekomfort zeigt sich ein gespaltenes Bild. Der obere Griff ist funktional positioniert, verursacht beim Transport aber eine leichte Vorwärtsneigung der Box gegen den Oberschenkel. Nicht dramatisch, aber wahrnehmbar. Der seitliche Griff hingegen ist hervorragend ausbalanciert.

Damit kommen wir zu einem Punkt, der mich bei dieser Geräteklasse seit Jahren beschäftigt, ohne dass die Hersteller einen sichtbaren Lerneffekt zeigen: Es gibt exakt einen seitlichen Tragegriff. Einen einzelnen. Das mag für den einfachen Transport noch hinnehmbar sein, verwandelt das Aufsetzen der Box auf einen Hochständer jedoch in eine akrobatische Einpersonenübung. Zwei Hände und eine Schulter sind mit der Suche nach dem Flansch beschäftigt, während man bereits weiß, dass das Ergebnis des Manövers korrekt, aber keineswegs elegant sein wird.

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Die Ausstattung ist bewusst minimalistisch gehalten, was nicht per se als Kritik zu verstehen ist. Zwei Kombobuchsen (XLR/Klinke) für Mikrofon- oder Line-Pegel, ein XLR-Mix-Ausgang zum Verketten weiterer Boxen sowie Bluetooth-Streaming bilden das Anschlussfeld. Zwei Gain-Regler, ein Music/Live-Umschalter und ein Hochpassfilter-Schalter zwischen „No Sub“ und „With Sub EVIVA 18SP“ vervollständigen das Bedienfeld. Diese Simplizität erweist sich im Praxisalltag als Vorteil: anschließen, aufdrehen, Modus wählen, losspielen. Eine Handbuchlektüre ist nicht erforderlich.

Was hingegen als echter Konstruktionsmangel bezeichnet werden muss: Die Drehregler sind nicht am Gehäuse gekontert. Wer sich fragt, was das im Alltag bedeutet, dem sei gesagt: Mikrorisse in den Lötstellen sind bei intensiver Nutzung praktisch vorprogrammiert. Zumal der nach hinten versetzte Bereich mit knapp 35 cm Länge ausreichend Angriffsfläche für alles bietet, was beim Stapeln, im Transportcase oder bei unachtsamer Handhabung dagegenstoßen kann. Für Nutzer, die die Box regelmäßig transportieren, ist die Anschaffung einer wattierten Transporttasche oder eines Flightcases keine Option, sondern eine Investitionsnotwendigkeit.

Hier geht es zum AMAZONA-Test des Electro-Voice EVIVA 12P.

Messmikrofon Beyerdynamic MM 1 im Studio.

Messmikrofon Beyerdynamic MM 1 im Studio

Subwoofer des Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundles

Das Gehäuse besteht aus 15 mm starkem Sperrholz, nicht aus Verbundmaterial. Das stellt in dieser Preisklasse durchaus eine positive Überraschung dar. Die schwarze Strukturlackierung macht einen robusten Eindruck, wenngleich sie die Lebensdauer eines polyurea-basierten Coatings vermutlich nicht erreichen wird. Vier Stapelvertiefungen ermöglichen das Übereinanderstellen mehrerer Einheiten. Eine M20-Gewindeaufnahme auf der Oberseite erlaubt die Montage eines Satelliten auf einem Distanzrohr.

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Roadworx Multi Pole
Roadworx Multi Pole
Kundenbewertung:
(140)
19,90€ Thomann

Mit 30,7 kg bewegt sich der EV EVIVA 18SP in einem Bereich, den man guten Gewissens noch als transportabel bezeichnen kann. Voraussetzung ist jedoch, dass die Wirbelsäule des Transporteurs intakt ist und die Grundfitness stimmt. Für den Alleingang beim Treppensteigen gilt dennoch ausdrücklich: lieber nicht. Verglichen mit älteren 18-Zöllern der 45-bis-50-Kilogramm-Klasse ist der EV EVIVA 18SP tatsächlich eine spürbare Erleichterung.

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EV EVIVA 18SP
EV EVIVA 18SP
Kundenbewertung:
(5)
698,00€ Thomann

Die Rückseite präsentiert sich übersichtlich: Zwei XLR/TRS-Kombibuchsen als Eingänge, zwei XLR-Ausgänge für die Signalweiterleitung und ein IEC-Netzanschluss mit Weitbereichsnetzteil (100–240 V). Das Bedienpanel bietet einen Pegelregler, einen Music/Live-Umschalter, einen Tiefpassfilter-Wahlschalter (100 Hz oder 150 Hz) sowie einen Polaritäts-Umschalter. Letzterer ermöglicht, und das ist in dieser Preisklasse tatsächlich bemerkenswert, den Cardioid-Betrieb beim Einsatz mehrerer Einheiten. Die gezielte Phasenauslöschung hinter der Bühne schützt die Musiker vor dem Basssumpf und verdient einen ausdrücklichen Pluspunkt für Electro-Voice. Solche Funktionen trifft man in dieser Preisstufe eher selten.

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Thomann Cover EV EVIVA 18SP
Thomann Cover EV EVIVA 18SP
Kundenbewertung:
(5)
55,00€ Thomann

Auch beim Electro-Voice EVIVA 18SP zeigen sich die bereits bekannten Schwächen in Sachen Potentiometer-Konterung. Der Master-Volume-Regler sitzt ungesichert auf der Platine und lässt sich durch externe Einwirkung potenziell abbrechen. Dass Electro-Voice hier eine optionale Schutzhülle anbietet, anstatt mit einem Metallring oder vertieften Reglern nachzubessern, ist bezeichnend und kein Ruhmesblatt der Konstruktionsabteilung.

Frequenzgang des Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundles mittels Software REW.

Frequenzgang des Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundles mittels Software REW

Klang im Verbund: Stärken und Tücken des Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle

Klanglich lässt sich das Gesamtbild des Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle aus zwei Blickwinkeln betrachten, wobei beide ihre Berechtigung haben. Der positive Befund zuerst. Die Kombination beider Komponenten erzeugt im Verhältnis zum Ladenpreis wirklich jede Menge Druck. Der 18-Zöller bildet den Bassbereich mit hoher Intensität ab und bietet selbst für Freilufteinsätze ausreichende Leistungsreserven. Frequenzlöcher sucht man gemäß Messungen mit einem Beyerdynamic MM 1 Mikrofon im Gesamtübertragungsbereich vergebens. Die akustische Abbildung ist durchgehend konsistent.

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beyerdynamic MM 1
beyerdynamic MM 1
Kundenbewertung:
(117)
219,00€ Thomann

Die klangliche Abstimmung zwischen Hoch- und Tieftonbereich der EV EVIVA 12P ist dabei sehr gut gelungen. Beide Treiber liefern einen differenzierten, transparenten Klang, der auch bei höheren Pegeln nicht an Auflösung verliert. Der interne Limiter greift erst spät an der Leistungsgrenze ein. Bis zu diesem Punkt schlagen die 700 Watt RMS mit beachtlicher Vehemenz zu Buche. Das Gehäuse zeigte selbst bei Spitzenpegeln keinerlei Resonanz- oder Schwingungstendenzen. Eine Befürchtung, die sich angesichts des Verbundwerkstoffs hätte aufdrängen können und erfreulicherweise unbegründet blieb.

Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle in der Mono-Variante im Studio.

Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle in der Mono-Variante im Studio

Auf der anderen Seite offenbart die Kombination zweier autarker Produkte im Verbundbetrieb eine spürbare Charakterdifferenz. Die 12P glänzt mit einer schnellen, direkten Ansprache, während der Electro-Voice EVIVA 18SP erwartungsgemäß etwas träger reagiert. Der Subwoofer setzt dabei sehr tief und vergleichsweise indirekt an, was die Pegelabstimmung zu einer heiklen Angelegenheit macht. Bereits minimale Bewegungen am Pegelsteller des EV EVIVA 18SP entscheiden darüber, ob das Ergebnis als übersteuerte Basshölle oder als zu dünner Grundtonbereich wahrgenommen wird. Dieser Umstand ist stark raumabhängig und erfordert bei jedem Aufbau eine individuelle Nachjustierung. Für erfahrene Nutzer ist das Routine, Einsteiger kann es jedoch vor Geduldsproben stellen.

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Fazit
Erwartungsgemäß ist das Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle kein Produkt, das die Welt der professionellen Beschallungstechnik revolutioniert. Was es liefert, ist jedoch für seinen Zielmarkt beeindruckend: Kraftvoller, transparenter Klang mit solider Tieftonbasis, unkomplizierte Bedienung und ein Gewicht, das den Rücken nicht in die Knie zwingt. Wer in diesem Preissegment ein vergleichbares Gesamtpaket sucht, wird anderswo kaum fündig.
Die fehlende Regler-Konterung bleibt ein Konstruktionsfehler, der mit minimalen Mehrkosten zu beheben gewesen wäre. Wer das Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle regelmäßig transportiert, kommt an ordentlichen Schutzhüllen nicht vorbei. Und wer bei der Aufstellung auf ein Distanzrohr zwingend auf Eleganz besteht, sollte eine zweite Person mitbringen.
Für die definierte Zielgruppe, semiprofessionelle Anwender, Hobbymusiker, Nebenerwerbs-DJs, Gemeindekirchen und aufstrebende Kleinverleiher, ist das Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle eine Empfehlung mit den üblichen budgetklassenbedingten Einschränkungen. Die Langlebigkeit im harten Tourneeeinsatz bleibt eine offene Frage, die die Zeit beantworten wird.

Plus

  • Preis-Leistungs-Verhältnis im Budget-Segment
  • druckvoller, transparenter Klang mit guter Höhen-/Tiefton-Abstimmung
  • sehr geringes Gewicht des EV EVIVA 12P
  • dank Leistungsreserven auch für Freilufteinsätze geeignet
  • kein Frequenzloch im Übertragungsbereich
  • Limiter greift dank hoher Dynamikreserven erst spät ein
  • keine Gehäuseresonanzen auch bei Spitzenpegel
  • Cardioid-Betrieb beim EV EVIVA 18SP möglich
  • einfache, intuitive Bedienung ohne Einarbeitungsaufwand
  • Hochpassfilter-Umschalter (No Sub / With Sub) erleichtert Sub-Integration
  • Weitbereichsnetzteil (100–240 V)

Minus

  • nur ein seitlicher Tragegriff am EV EVIVA 12P
  • Potentiometer ohne Konterung am Gehäuse
  • Regler anfällig für externe Einwirkung beim Transport und Stapeln
  • empfindliche Pegelabstimmung des EV EVIVA 18SP
  • spürbarer Impulscharakter-Unterschied zwischen EV EVIVA 12P (schnell) und EV EVIVA 18SP (träger)
  • Seitenneigung des Satelliten möglich, da Distanzstange locker im Kunststoffflansch sitzt
  • Transporttasche oder Flightcase obligatorisch, aber nicht im Lieferumfang enthalten
  • Langzeittauglichkeit für intensiven Tourbetrieb nicht belegt

Preis

  • 2.059,- Euro (2x EV EVIVA, 12P, 2x EV EVIVA 18SP, 2x Distanzstange, 2x 2,5m-XLR-Kabel)
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EV EVIVA 12P/18SP Power Bundle
EV EVIVA 12P/18SP Power Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.059,00€ Thomann

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EV EVIVA 12P/18SP Power Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
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Über den Autor
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Axel Ritt RED

Axel Ritt studierte Musik + Architektur und arbeitet(e) seit nunmehr 40 Jahren als professioneller Musiker und Tonmeister für die Bands JÄST, GRAVE DIGGER, HELLRYDER, DOMAIN und MONSTERGROOVE.

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  2. Profilbild
    Nvelope AHU

    Es erschreckt mich fast, dass ein renommierter und ja auch über Jahrzehnte weltweit (!) erfahrener Hersteller wie EV im Jahr 2026 die im Test klar benannten konstruktiven Mängel in diese Aktivboxen einbaut … und alle ja schon mit dem gesunden Menschenverstand – insbesondere aber mit der langjährigen professionellen Erfahrung dieses Herstellers !! – planbaren Verbesserungen auslässt.
    Poti-Achsen, die ungeschützt sind und beim Transport u/o Handling leicht abbrechen können, sind ein klares No-Go … stellen sich also fast als eine konstruktiv geplante ‚Soll-Bruchstelle‘ heraus, die die Nutzer zum Kauf von Ersatzteilen oder neuen Geräten bringen sollen … wodurch die für Nutzer essentiellen Kriterien Langlebigkeit und Verlässlichkeit von EV-Geräten schon bei der Entwicklung aufgegeben wurde. Auch die Nutzung einer Transporttasche schützt fragile Poti-Achsen ja nicht vor Abbruch!

    Da sollte sich EV aber ganz schnell zu den angesprochenen Mängeln äußern und sich flott zu essentiellen Verbesserungen entschließen – die weitgehend frei von ins Gewicht fallenden zusätzlichen Kosten machbar sind. Da man am Firmensitz in München Deutsch lesen und verstehen kann, MUSS dieser Test dort laut & deutlich ankommen und spürbare Verbesserungen zur Folge haben.
    EV hat international ja einen sehr guten Ruf zu verteidigen – mit solchen vermeidbaren Schwachstellen wie hier im Test dargestellt gelingt dies sicher nicht !

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