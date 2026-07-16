Viel Druck für schmales Geld

Das Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle von Electro-Voice richtet sich an DJs, Musiker und semiprofessionelle Anwender, die ein komplettes PA-System mit Subwoofer zu einem erschwinglichen Preis suchen. Das Paket kombiniert den 12-Zoll-Aktivlautsprecher EV EVIVA 12P mit dem aktiven 18-Zoll-Subwoofer EV EVIVA 18SP und positioniert sich damit im hart umkämpften Segment der Budget-PA-Systeme.

Kurz & knapp Was ist es? Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle: Aktives PA-System aus zwei 12-Zoll-Topteilen und zwei 18-Zoll-Subwoofer für DJs, Bands und semiprofessionelle Beschallung. Klang: Druckvoller Bass, transparenter Hochtonbereich und insgesamt ausgewogene Abstimmung für kleine bis mittlere Veranstaltungen.

Druckvoller Bass, transparenter Hochtonbereich und insgesamt ausgewogene Abstimmung für kleine bis mittlere Veranstaltungen. Bedienung: Reduziertes Anschlussfeld und einfache Bedienung ermöglichen einen schnellen Start ohne lange Einarbeitung.

Reduziertes Anschlussfeld und einfache Bedienung ermöglichen einen schnellen Start ohne lange Einarbeitung. Transport: Moderates Gewicht der Komponenten erleichtert Aufbau und Transport im mobilen Einsatz.

Moderates Gewicht der Komponenten erleichtert Aufbau und Transport im mobilen Einsatz. Preis-Leistung: Für das Budgetsegment ein sehr leistungsfähiges Gesamtpaket mit wenigen, aber spürbaren Einschränkungen.

Bewertung Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

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Für wen lohnt sich das Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle?

Direkt vorweg, weil es Zeit spart, die sonst für Erwartungsmanagement benötigt wird. Das Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle ist kein professionelles Touring-System. Es ist auch kein Konkurrent für etablierte Mittelklasse-Kombinationen aus dem Hause RCF, QSC oder d&b audiotechnik. Es ist jedoch ein sehr gutes Werkzeug für semiprofessionelle Anwender mit begrenztem Budget.

Wer mit der Wochenend-Coverband durch Dorfgasthäuser tourt, wer als Nebenerwerbs-DJ auf Geburtstagsfeiern und kleinen Club-Events spielt, wer eine Kirchengemeinde beschallen möchte oder einen günstigen Einstieg in den Kleinstverleih sucht: Für genau diese Käuferschicht ist das Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle konzipiert. Für genau diese Zielgruppe funktioniert es erstaunlich gut.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in dieser Klasse kaum zu schlagen. Wer hingegen ein roadtaugliches System für tägliche Bühneneinsätze benötigt oder höchste Ansprüche an Verarbeitung und Langlebigkeit stellt, sollte sein Portemonnaie deutlich weiter öffnen.

Satellit des Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundles

Electro-Voice wirbt für die EVIVA 12P mit einer Leistung von 1.000 Watt. Eine Zahl, die das Herz des technisch weniger versierten Käufers höherschlagen lässt und marketingtechnisch vollkommen legitim ist, solange man weiß, dass es sich um den Peak-Wert handelt. Die praxisrelevantere Dauerleistung bewegt sich bei rund 700 Watt RMS, was für einen 12-Zöller dieser Preisklasse dennoch mehr als ordentlich ist.

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Technisch stützt sich die Electro-Voice EVIVA 12P auf die patentierte SST-Technologie von Electro-Voice (Signal Synchronized Transducer) für den Tieftöner, während der Hochtonbereich von einem Neodym-Kompressionstreiber mit Titanbeschichtung übernommen wird. Das Abstrahlverhalten von 90 × 60 Grad sorgt für eine gleichmäßige Raumabdeckung. Der angegebene Frequenzbereich erstreckt sich von 50 Hz bis 20 kHz (-10 dB). Der maximale Schalldruckpegel wird mit 125 dB angegeben. Zahlen, die auf dem Papier anständig aussehen und sich in der Praxis durchaus einlösen lassen.

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Das Gehäuse besteht aus einem Verbundwerkstoff, der zwei wesentliche Konsequenzen hat. Die erste ist erfreulich. Das Gewicht von lediglich 12 kg macht die EV EVIVA 12P zu einem echten Leichtgewicht, das problemlos von einer einzelnen Person gehandhabt werden kann. Die zweite ist weniger erfreulich und rein optischer Natur. Das Gehäuse wirkt ein wenig „plastikeresk“. Das pulverbeschichtete Frontgitter, das nur etwa die Hälfte der Front abdeckt, setzt einen optischen Akzent, kann aber über einen gewissen Consumer-Charme der Konstruktion nicht vollständig hinwegtäuschen. Für den Einsatz auf großen Clubbühnen fehlt ihr schlicht das optische Standing. Für alles andere ist die Optik vollkommen in Ordnung.

Beim Tragekomfort zeigt sich ein gespaltenes Bild. Der obere Griff ist funktional positioniert, verursacht beim Transport aber eine leichte Vorwärtsneigung der Box gegen den Oberschenkel. Nicht dramatisch, aber wahrnehmbar. Der seitliche Griff hingegen ist hervorragend ausbalanciert.

Damit kommen wir zu einem Punkt, der mich bei dieser Geräteklasse seit Jahren beschäftigt, ohne dass die Hersteller einen sichtbaren Lerneffekt zeigen: Es gibt exakt einen seitlichen Tragegriff. Einen einzelnen. Das mag für den einfachen Transport noch hinnehmbar sein, verwandelt das Aufsetzen der Box auf einen Hochständer jedoch in eine akrobatische Einpersonenübung. Zwei Hände und eine Schulter sind mit der Suche nach dem Flansch beschäftigt, während man bereits weiß, dass das Ergebnis des Manövers korrekt, aber keineswegs elegant sein wird.

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Die Ausstattung ist bewusst minimalistisch gehalten, was nicht per se als Kritik zu verstehen ist. Zwei Kombobuchsen (XLR/Klinke) für Mikrofon- oder Line-Pegel, ein XLR-Mix-Ausgang zum Verketten weiterer Boxen sowie Bluetooth-Streaming bilden das Anschlussfeld. Zwei Gain-Regler, ein Music/Live-Umschalter und ein Hochpassfilter-Schalter zwischen „No Sub“ und „With Sub EVIVA 18SP“ vervollständigen das Bedienfeld. Diese Simplizität erweist sich im Praxisalltag als Vorteil: anschließen, aufdrehen, Modus wählen, losspielen. Eine Handbuchlektüre ist nicht erforderlich.

Was hingegen als echter Konstruktionsmangel bezeichnet werden muss: Die Drehregler sind nicht am Gehäuse gekontert. Wer sich fragt, was das im Alltag bedeutet, dem sei gesagt: Mikrorisse in den Lötstellen sind bei intensiver Nutzung praktisch vorprogrammiert. Zumal der nach hinten versetzte Bereich mit knapp 35 cm Länge ausreichend Angriffsfläche für alles bietet, was beim Stapeln, im Transportcase oder bei unachtsamer Handhabung dagegenstoßen kann. Für Nutzer, die die Box regelmäßig transportieren, ist die Anschaffung einer wattierten Transporttasche oder eines Flightcases keine Option, sondern eine Investitionsnotwendigkeit.

Hier geht es zum AMAZONA-Test des Electro-Voice EVIVA 12P.

Subwoofer des Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundles

Das Gehäuse besteht aus 15 mm starkem Sperrholz, nicht aus Verbundmaterial. Das stellt in dieser Preisklasse durchaus eine positive Überraschung dar. Die schwarze Strukturlackierung macht einen robusten Eindruck, wenngleich sie die Lebensdauer eines polyurea-basierten Coatings vermutlich nicht erreichen wird. Vier Stapelvertiefungen ermöglichen das Übereinanderstellen mehrerer Einheiten. Eine M20-Gewindeaufnahme auf der Oberseite erlaubt die Montage eines Satelliten auf einem Distanzrohr.

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Mit 30,7 kg bewegt sich der EV EVIVA 18SP in einem Bereich, den man guten Gewissens noch als transportabel bezeichnen kann. Voraussetzung ist jedoch, dass die Wirbelsäule des Transporteurs intakt ist und die Grundfitness stimmt. Für den Alleingang beim Treppensteigen gilt dennoch ausdrücklich: lieber nicht. Verglichen mit älteren 18-Zöllern der 45-bis-50-Kilogramm-Klasse ist der EV EVIVA 18SP tatsächlich eine spürbare Erleichterung.

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Die Rückseite präsentiert sich übersichtlich: Zwei XLR/TRS-Kombibuchsen als Eingänge, zwei XLR-Ausgänge für die Signalweiterleitung und ein IEC-Netzanschluss mit Weitbereichsnetzteil (100–240 V). Das Bedienpanel bietet einen Pegelregler, einen Music/Live-Umschalter, einen Tiefpassfilter-Wahlschalter (100 Hz oder 150 Hz) sowie einen Polaritäts-Umschalter. Letzterer ermöglicht, und das ist in dieser Preisklasse tatsächlich bemerkenswert, den Cardioid-Betrieb beim Einsatz mehrerer Einheiten. Die gezielte Phasenauslöschung hinter der Bühne schützt die Musiker vor dem Basssumpf und verdient einen ausdrücklichen Pluspunkt für Electro-Voice. Solche Funktionen trifft man in dieser Preisstufe eher selten.

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Auch beim Electro-Voice EVIVA 18SP zeigen sich die bereits bekannten Schwächen in Sachen Potentiometer-Konterung. Der Master-Volume-Regler sitzt ungesichert auf der Platine und lässt sich durch externe Einwirkung potenziell abbrechen. Dass Electro-Voice hier eine optionale Schutzhülle anbietet, anstatt mit einem Metallring oder vertieften Reglern nachzubessern, ist bezeichnend und kein Ruhmesblatt der Konstruktionsabteilung.

Klang im Verbund: Stärken und Tücken des Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle

Klanglich lässt sich das Gesamtbild des Electro-Voice EVIVA 12P/18SP Power Bundle aus zwei Blickwinkeln betrachten, wobei beide ihre Berechtigung haben. Der positive Befund zuerst. Die Kombination beider Komponenten erzeugt im Verhältnis zum Ladenpreis wirklich jede Menge Druck. Der 18-Zöller bildet den Bassbereich mit hoher Intensität ab und bietet selbst für Freilufteinsätze ausreichende Leistungsreserven. Frequenzlöcher sucht man gemäß Messungen mit einem Beyerdynamic MM 1 Mikrofon im Gesamtübertragungsbereich vergebens. Die akustische Abbildung ist durchgehend konsistent.

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Die klangliche Abstimmung zwischen Hoch- und Tieftonbereich der EV EVIVA 12P ist dabei sehr gut gelungen. Beide Treiber liefern einen differenzierten, transparenten Klang, der auch bei höheren Pegeln nicht an Auflösung verliert. Der interne Limiter greift erst spät an der Leistungsgrenze ein. Bis zu diesem Punkt schlagen die 700 Watt RMS mit beachtlicher Vehemenz zu Buche. Das Gehäuse zeigte selbst bei Spitzenpegeln keinerlei Resonanz- oder Schwingungstendenzen. Eine Befürchtung, die sich angesichts des Verbundwerkstoffs hätte aufdrängen können und erfreulicherweise unbegründet blieb.

Auf der anderen Seite offenbart die Kombination zweier autarker Produkte im Verbundbetrieb eine spürbare Charakterdifferenz. Die 12P glänzt mit einer schnellen, direkten Ansprache, während der Electro-Voice EVIVA 18SP erwartungsgemäß etwas träger reagiert. Der Subwoofer setzt dabei sehr tief und vergleichsweise indirekt an, was die Pegelabstimmung zu einer heiklen Angelegenheit macht. Bereits minimale Bewegungen am Pegelsteller des EV EVIVA 18SP entscheiden darüber, ob das Ergebnis als übersteuerte Basshölle oder als zu dünner Grundtonbereich wahrgenommen wird. Dieser Umstand ist stark raumabhängig und erfordert bei jedem Aufbau eine individuelle Nachjustierung. Für erfahrene Nutzer ist das Routine, Einsteiger kann es jedoch vor Geduldsproben stellen.