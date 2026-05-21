Druckvoll, mobil und erstaunlich günstig

Das Electro-Voice EVIVA 15P/18SP Power Bundle kombiniert einen aktiven 15-Zoll-Fullrange-Lautsprecher mit einem 18-Zoll-Subwoofer zu einem kompakten PA-System für mobile DJs, Einsteiger und kleinere Veranstaltungsorte. Wer auf der Suche nach einem soliden Einstieg in die Markenwelt von Electro-Voice ist und dabei nicht sein gesamtes Erspartes vollständig liquidieren möchte, sollte zumindest einmal genauer hinschauen.

Kurz & knapp Was ist es? Electro-Voice EVIVA 15P/18SP Power Bundle, aktives PA-System aus 15-Zoll-Satellit und 18-Zoll-Subwoofer für DJs, Bands und kleinere Veranstaltungsorte. Klang: Druckvoller, ausgewogener Sound mit überzeugender Bassanbindung.

Druckvoller, ausgewogener Sound mit überzeugender Bassanbindung. Bedienung: Einfache Anschlüsse, wenige Bedienelemente und schnelle Inbetriebnahme.

Einfache Anschlüsse, wenige Bedienelemente und schnelle Inbetriebnahme. Leistung: Hoher Schalldruck und solide Frequenzabdeckung für mittelgroße Venues.

Hoher Schalldruck und solide Frequenzabdeckung für mittelgroße Venues. Konstruktion: Leichter Satellit und stabiler Sperrholz-Subwoofer.

Leichter Satellit und stabiler Sperrholz-Subwoofer. Einschätzung: Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit kleineren konstruktiven Kompromissen.

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Vorgezogenes Fazit: Was man vor dem Kauf wissen sollte

Lassen wir die unvermeidlichen Marketing-Phrasen beiseite und nähern uns dem Bundle mit einer gewissen Nüchternheit. Das Electro-Voice EVIVA 15P/18SP Power Bundle ist in der Tat mehr als die Summe seiner Teile, zumindest klanglich. Wer ein System dieser Klasse erwirbt, sollte sich allerdings darüber im Klaren sein, womit er es zu tun hat. Mit einem Produkt, das im Preis-Leistungs-Verhältnis bemerkenswert stark aufgestellt ist, bei der Verarbeitung jedoch den einen oder anderen Kompromiss offenbart. Dieser wird im harten Toureinsatz früher oder später zur Nagelprobe.

Der ideale Käufer ist schnell skizziert. Angehende Musiker, semiprofessionelle DJs, Gemeinden, kleinere Clubs und Verleihbetriebe, die soliden Markensound benötigen, ohne sich dabei finanziell zu ruinieren. Wer hingegen plant, das Equipment ohne Rücksicht auf Verluste durch sämtliche Kellergewölbe und Festzelte der Republik zu schleifen, sollte entweder eine robuste Transporttasche einkalkulieren oder das Budget nach oben korrigieren. Das Electro-Voice EVIVA 15P/18SP Power Bundle ist kein Roadcase-Ersatz. Es ist ein ernst zu nehmendes Werkzeug für den kontrollierten und haptisch moderaten Einsatz.

Gehäuse des Electro-Voice EVIVA 15P/18SP Power Bundles

Der Satellit Electro-Voice EVIVA 15P überrascht zunächst durch sein Gewicht von gerade einmal 14,6 kg. In einer Liga, in der Kunststoffspielzeug ohne nennenswerte innere Werte durchaus die Norm ist. Electro-Voice setzt beim Satelliten auf einen Verbundwerkstoff, der in puncto Robustheit für diese Gewichtsklasse durchaus zufriedenstellend ausfällt. Die optische Anmutung des Materials ist allerdings eine Sache für sich. Wem das klassische Sperrholz-Finish am Herzen liegt, der wird hier nicht fündig. Die Oberfläche wirkt stellenweise etwas „plastik-esk“. Ein Eindruck, den der eine oder andere angesichts der Traditionsmarke im Rücken vielleicht nicht erwartet hätte.

Beim Electro-Voice EVIVA 18SP hingegen gibt sich Electro-Voice konservativer. 15 mm Sperrholz, strukturierte Schwarzlackierung, pulverbeschichtetes Frontgitter. Das macht einen solideren Eindruck als der Satellit und darf als gelungener Kompromiss zwischen Gewicht und Stabilität gewertet werden. Mit knapp 30,7 kg bewegt sich der Subwoofer noch im Bereich des Tragbaren, vorausgesetzt, der eigene Rücken spielt mit. Ausgestattet mit ausreichend Muskelmasse kann der Woofer über eine kurze Distanz auch von einer einzelnen Person bewegt werden. Allerdings ist der Transport mit zwei Personen zu bevorzugen. Kommt man in einem Treppenhaus einmal aus dem Gleichgewicht, sind schwere Verletzungen möglich.

Der Tragekomfort des Electro-Voice EVIVA 15P ist ein zweischneidiges Schwert. Der obere Tragegriff lässt die Box leicht nach vorne kippen und erzeugt bei längeren Wegen einen unangenehmen Druck gegen den Oberschenkel. Der seitliche Griff hingegen sitzt gut, bleibt allerdings der einzige seiner Art, was die Montage auf einem Hochständer im Alleingang zu einer Übung in Frustrationstoleranz macht.

Für den Wedge-Betrieb bietet der Electro-Voice EVIVA 15P zwei umlaufende Gummierungsstreifen, die dem Wegrutschen entgegenwirken sollen, mit überschaubarem Erfolg auf glatten Untergründen. Der Kipppunkt ist schnell erreicht und die klassische „Fuß-auf-Monitor-Pose“ des Heavy-Metal-Gitarristen gehört definitiv nicht zum Verwendungszweck dieses Systems.

Electro-Voice EVIVA 15P/18SP Power Bundle: Bedienung

Beide Einheiten folgen einer einfachen Philosophie. Keine überflüssigen Menüs, keine versteckten Submenüs, keine seitenlangen Bedienungsanleitungen. Der Electro-Voice EVIVA 15P bietet zwei XLR-Kombibuchsen, einen XLR-Mix-Ausgang, Bluetooth-Anbindung sowie die Möglichkeit, zwischen den Modi „Music“ und „Live“ umzuschalten. Ein aktivierbares Hochpassfilter macht die Integration des Electro-Voice EVIVA 18SP zur reinen Formsache. Einstecken, Pegel setzen, fertig. Selbiges funktioniert im Praxistest erstaunlich reibungslos.

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Der Electro-Voice EVIVA 18SP präsentiert sich rückseitig ebenso aufgeräumt. Zwei XLR/TRS-Kombibuchsen als Eingang, zwei XLR-Ausgänge zum Daisy-Chain, Tiefpassfilter-Wahlschalter mit 100-Hz- und 150-Hz-Option sowie ein Polaritäts-Umschalter. Dass Electro-Voice trotz des niedrigen Preises über die Phasenumkehr bei Doppelbetrieb einen Cardioid-Betrieb ermöglicht, verdient ausdrückliche Anerkennung. In dieser Preisklasse ist dieses Feature alles andere als selbstverständlich und bewahrt Musiker davor, auf der Bühne im Basssumpf zu versinken.

Was bei beiden Einheiten gleichermaßen unangenehm auffällt und leider keinen Seltenheitswert besitzt. Die Drehregler sind lediglich auf der Platine befestigt und entbehren jeglicher Konterung am Gehäuse. Bauteile, die in entsprechenden Mengen im Cent-Bereich zu haben sind, könnten mit minimalem Mehraufwand versenkt oder mit einem Metallring gesichert werden. Stattdessen bietet Electro-Voice eine optionale Schutzhülle an. Lobenswert pragmatisch von Seiten des Herstellers, konstruktiv jedoch eine verpasste Gelegenheit. Der leichte Versatz der Reglerplatte nach hinten schützt zwar vor flächigen Einwirkungen. Doch bei einer Plattenbreite von knapp 35 cm trifft nahezu jedes schmalere Objekt mit vollem Impact auf die ungeschützten Potentiometer. Im Dauertourbetrieb ist das ein Problem, das sich früher oder später bemerkbar machen wird.

Klang des Electro-Voice EVIVA 15P/18SP Power Bundles

Das Electro-Voice EVIVA 15P/18SP Power Bundle klingt für seinen Preis außergewöhnlich gut. Klanglich weiß das Electro-Voice EVIVA 15P/18SP Power Bundle mehr zu überzeugen als die ebenfalls käuflich erhältliche Kombination mit dem 12-Zoll-Satelliten. Die Anbindung an den kraftvollen, wenngleich trägen 18-Zöller gelingt mit dem 15″-Tieftöner im Satelliten deutlich organischer als mit besagtem 12-Zöller. Die 15er-Kombination klingt ausgewogener und geschmeidiger, was auch der Crossover-Frequenz geschuldet sein dürfte. Eine Feinabstimmung der Trennfrequenz könnte für die 12-Zoll-Variante weiteres Verbesserungspotenzial bieten, bleibt durch den Preset-Ansatz des Herstellers aber leider verwehrt.

Der 15-Zoll-Tieftöner mit Ferritmagnet profitiert spürbar vom SST-Design von Electro-Voice (Signal Synchronized Transducers), kombiniert mit einem 1-Zoll-Neodym-Hochtonkompressionstreiber mit Titanbeschichtung. Das leicht vernehmbare Mittenloch im Crossover-Bereich, in der 15/1-Konfiguration ein bekanntes Phänomen, fällt im direkten Vergleich zu einigen Konkurrenten klanglich nicht negativ ins Gewicht. Im Gegenteil. Frequenzgruppen, die unter ungünstigen Umständen zu unerwünschter Schärfe neigen, wie etwa High-Gain-Gitarren, profitieren von der dezenten Zurücknahme in der Trennfrequenz und klingen in der Summe gefälliger.

Der Hochtonbereich ist sauber eingebunden und lässt zu keinem Zeitpunkt eine unangenehme Schärfe aufkommen. Der interne Limiter greift erst sehr spät an der Leistungsgrenze ein. Bis dahin entwickelt das System einen druckvollen, transparenten Klang, der deutlich mehr bietet, als der Ladenpreis vermuten lässt. Der angegebene Frequenzbereich von 56 Hz bis 17 kHz (-3 dB) beim Satelliten sowie 38 Hz (-10 dB) beim Subwoofer sind keine Marketinglyrik. Vielmehr arbeitet das System tatsächlich in diesem Bereich, wie man an der Frequenzmessung mit einem Beyerdynamic MM1 Messmikrofon erkennen kann.

Die anfängliche Sorge, dass das leichte Verbundwerkstoffgehäuse des Electro-Voice EVIVA 15P bei hohen Pegeln zum Aufschwingen neigt, hat sich als unbegründet erwiesen. Selbst bei Peak-Leistung bleibt das Gehäuse vergleichsweise ruhig. Der Electro-Voice EVIVA 18SP liefert dazu ein druckvolles, kontrolliertes Bassfundament, das bei DJ-Sets und elektronischer Musik ebenso überzeugt wie bei Live-Beschallung mit Vollband-Signalquellen. Der maximale Schalldruckpegel von 132 dB des Subwoofers ist für Venues bis zur mittleren Größe vollkommen ausreichend.

Das universelle Weitbereichsnetzteil beider Einheiten (100–240 V) erlaubt den weltweiten Einsatz. Ein Detail, das in diesem Preissegment wahrlich nicht selbstverständlich ist.