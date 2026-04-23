ANZEIGE
ANZEIGE

Test: Electro-Voice Eviva 15P, aktiver Lautsprecher

Gut, günstig, druckvoll!

23. April 2026
Test: Electrovoice Eviva 15P, aktiver Lautsprecher (Quelle: Electrovoice)

Test: Electro-Voice Eviva 15P, aktiver Lautsprecher (Quelle: Electro-Voice)

Der Electro-Voice EVIVA 15P ist eine aktive 15/1-Zoll-Kombination mit 1000 W Peak-Leistung, die sich primär an Einsteiger, mobile DJs und kleine Veranstaltungsorte richtet. Mit patentierter SST-Technologie und Bluetooth-Anbindung verspricht das System professionellen Klang zu einem erschwinglichen Preis.

Kurz & knapp
Was ist es? Electro-Voice EVIVA 15P, aktiver 15/1-Zoll-Lautsprecher für DJs, Musiker und kleine Venues.
  • Klangqualität: Druckvoller, ausgewogener Sound mit transparenter Höhenwiedergabe und starkem Bassfundament.
  • Bedienung: Minimalistisches Konzept mit Bluetooth, zwei DSP-Modi und Hochpassfilter – einfach, aber effektiv.
  • Verarbeitung: Leichtes Gehäuse mit Kritikpunkten bei den Reglern, dafür solide für die Gewichtsklasse.
  • Preis-Leistung: Hervorragendes Angebot für Einsteiger und mobile Anwendungen mit begrenztem Budget.

Inhaltsverzeichnis

Bewertung

Electro-Voice EVIVA 15P

Finger WegUngenügendBefriedigendGutSehr GutBest BuyNicht bewertet
Bewertung des Autors
Leser
Finger WegUngenügendBefriedigendGutSehr GutBest BuyNicht bewertet
Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.
ANZEIGE
Affiliate Links
EV EVIVA 15P
EV EVIVA 15P
Kundenbewertung:
(4)
444,00€ Thomann

Erstes Fazit – was taugt der Electro-Voice EVIVA 15P wirklich?

Lassen wir die Marketing-Phrasen einmal beiseite und sprechen Klartext. Der EV EVIVA 15P ist eine dieser Boxen, bei denen man sich fragt, wie die Traditionsmarke es schafft, derart viel Sound für vergleichsweise wenig Geld zu liefern. Die beworbenen 1000 W sollte man allerdings mit der üblichen Marketingbrille betrachten – gemeint ist hier die Peak-Leistung. Praxisrelevanter sind die RMS-Werte, die erfahrungsgemäß bei etwa 70 Prozent liegen, also rund 700 W. Für eine 15/1-Kombination in dieser Gewichtsklasse ist das aber immer noch beachtlich.

Für wen eignet sich das System? Nun denn, angehende Musiker, DJs mit schmalem Budget, Gemeinden, kleine Clubs und Verleihfirmen, die auf der Suche nach einem soliden Einstieg ins Electrovoice-Universum sind. Wer jedoch auf langlebige Road-Tauglichkeit Wert legt und seine Ausrüstung ohne Rücksicht auf Verluste durch die Gegend schleift, sollte gegebenenfalls zweimal überlegen – oder zumindest in eine ordentliche Transporttasche investieren.

Electrovoice Eviva 15P, Frontansicht (Quelle: Electrovoice)

Electrovoice Eviva 15P, Frontansicht (Quelle: Electrovoice)

Verbundwerkstoff – Leichtbau mit Licht und Schatten

Das Gehäuse des EV EVIVA 15P besteht aus einem Verbundwerkstoff, der zweifelsohne seine Berechtigung hat. Mit gerade einmal 14,6 kg Gewicht spielt die Box in einer Liga, in der man sonst eher einfach gehaltenes Plastikspielzeug erwartet. Doch hier überrascht Electrovoice: Die Robustheit ist für diese Gewichtsklasse durchaus zufriedenstellend. Subjektiv betrachtet mutet die Optik allerdings – wie auch beim Schwestermodell Electro-Voice EVIVA 12P – etwas „plastikeresk“ an. Wer auf das klassische Sperrholz-Finish steht, wird hier nicht fündig. Die Zeit wird zeigen, wie sich das Material im harten Touralltag bewährt.

Affiliate Links
EV EVIVA 12P
EV EVIVA 12P
Kundenbewertung:
(8)
349,00€ Thomann

Der Tragekomfort ist ein zweischneidiges Schwert. Der obere Tragegriff lässt die Box leicht nach vorne kippen, was bei längeren Transporten zu einem unangenehmen Druck gegen den Oberschenkel führt. Der seitliche Griff hingegen ist hervorragend ausbalanciert. Aufgrund der Abmessungen lässt sich ein leichter Druck gegen den Körper jedoch auch hier nicht vermeiden. Kritikwürdig bleibt die Tatsache, dass es nur einen seitlichen Griff gibt. Das Platzieren auf einem Hochständer wird damit zu einer kraftraubenden und wenig eleganten Aktion, wenn man alleine unterwegs ist.

Für den Wedge-Betrieb hat Electrovoice zwei umlaufende, etwa 2 mm hohe Streifen ins Gehäuse eingelassen, die den Rutschfaktor mindern sollen. Echte Haftung schaffen diese Vorkehrungen allerdings nicht – insbesondere auf glatten Böden. Die seitlichen Schrägen bieten zwar ausreichend Stabilität im Floormonitor-Betrieb, doch der Kipppunkt ist schnell erreicht. Man sollte sich vor Augen führen, dass der Electro-Voice EVIVA 15P zwar auch als Wedge funktioniert, aber nicht dafür konzipiert wurde. Die klassische „Fuß-auf-Wedge-Dicke-Metal-Hose“-Pose lässt sich mit diesem System definitiv nicht umsetzen.

Electro-Voice EVIVA 15P Rueckseite im Studio

Electro-Voice EVIVA 15P, Rückseite im Studio

Bedienung des Electro-Voice EVIVA 15P – schlicht, aber nicht primitiv

Der Electro-Voice EVIVA 15P ist eindeutig für den Consumer-Bereich konzipiert, was bereits durch die fehlende Klangregelung und das Fehlen weiterführender Menüs offensichtlich wird. Zwei XLR-Kombibuchsen für Mikrofon- oder Line-Signale, ein XLR-Mix-Ausgang und eine Bluetooth-Anbindung – mehr gibt es nicht. Im Praxistest stellt sich diese Herangehensweise allerdings als überaus vorteilhaft heraus: einstecken, Pegel einstellen, fertig. Zwischen den Modi „Music“ und „Live“ kann man umschalten. Zudem lässt sich ein Hochpassfilter aktivieren, wenn man die Box mit dem passenden EV EVIVA 18SP Subwoofer kombiniert.

Affiliate Links
EV EVIVA 15P/18SP Power Bundle
EV EVIVA 15P/18SP Power Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.239,00€ Thomann

Was jedoch massiv negativ auffällt – und das ist leider ein Dauerbrenner in dieser Preisklasse –, ist die mangelnde Befestigung der Drehregler im hinteren Seitenbereich des Gehäuses. Wir reden hier von Bauteilen, die in entsprechenden Mengen eingekauft im Cent-Bereich liegen.

ANZEIGE

Es erschließt sich beim besten Willen nicht, warum auch beim Electro-Voice EVIVA 15P die Potentiometer lediglich auf der Platine befestigt sind und Mikrorisse quasi vorprogrammiert sind. Erschwerend kommt hinzu, dass die Regler durch einen leichten Versatz nach hinten zwar vor einer flächigen Einwirkung von außen etwas geschützt sind, die nach hinten versetzte Fläche jedoch eine Länge von knapp 35 cm aufweist. Alles, was kleiner ist, drückt mit vollem Impact auf die Regler. Unter dem Road-Aspekt ist das in der Tat ein massives Problem.

Electro-Voice Eviva 15P, Seitenansicht (Quelle: Electro-Voice)

Electro-Voice Eviva 15P, Seitenansicht (Quelle: Electro-Voice)

Klangliche Performance des Electro-Voice EVIVA 15P – hier geht die Sonne auf

So sehr die Kritikpunkte bei der Verarbeitung auch ins Gewicht fallen, so sehr geht im gleichen Atemzug die Sonne auf, wenn man die ersten Klänge aus dem Lautsprecher hört. Die klangliche Abstimmung zwischen Hoch- und Tieftonbereich ist bemerkenswert gelungen, zumal die einzelnen Komponenten durch einen sehr guten Klang überzeugen. Der 15-Zoll-Tieftöner mit Ferritmagneten profitiert vom Electrovoice renommierten SST-Design (Signal Synchronized Transducers), ergänzt durch einen speziell entwickelten 1-Zoll-Neodym-Hochtonkompressionstreiber mit Titanbeschichtung.

Es ist erfreulich zu hören, dass die Traditionsmarke mit einem Produkt punktet, das tatsächlich ein geradezu hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Mir ist in diesem Segment noch keine Produktserie untergekommen, die derart viel Klang für einen schmalen Geldbeutel liefert. Der Sound ist ungemein druckvoll, bietet dennoch eine überdurchschnittliche Transparenz und fängt erst mit dem Einsetzen des internen Limiters an, Klangqualität zu verlieren. Dieser greift allerdings erst sehr spät an der Leistungsgrenze ein. Bis zu diesem Punkt schlagen die 700 W RMS klanglich mit beachtlicher Vehemenz zu Buche.

Affiliate Links
EV EVIVA 15P Cover Bundle
EV EVIVA 15P Cover Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
479,00€ Thomann

Meine anfängliche Sorge, der Verbundwerkstoff könnte aufgrund seines geringen Gewichts zum Aufschwingen neigen, stellte sich auch in der 15er-Variante als unbegründet heraus. Selbst bei Peak-Leistung bot das Gehäuse keinerlei Anlass zur Kritik. Das in der 15/1-Klasse gerne vernommene Mittenloch in der Crossover-Frequenz ist auch bei dieser Konstruktion ganz dezent zu vernehmen. Allerdings fällt es klanglich nicht weiter unangenehm auf. Es ist vielmehr so, dass Instrumentengruppen, die unter bestimmten Umständen schnell zu einer gewissen Schärfe neigen – wie zum Beispiel High-Gain-Gitarren – durch die Zurücknahme im Bereich der Trennfrequenz etwas „gefälliger“ in der Wiedergabe sind.

Der angegebene Frequenzbereich von 56 Hz bis 17 kHz (-3 dB) und der maximale Schalldruckpegel von 126 dB sind keine leeren Versprechungen. Die Box deckt mit ihrem Abstrahlwinkel von 90 x 60 Grad (horizontal x vertikal) einen großzügigen Bereich ab und sorgt für eine gleichmäßige Klangverteilung im Raum.

Electro-Voice EVIVA 15P im Einsatz im Studio

Electro-Voice EVIVA 15P im Einsatz im Studio

Technische Ausstattung des Electro-Voice EVIVA 15P im Detail

Die Bluetooth-Anbindung funktioniert stabil und macht das Streamen von Musik vom Smartphone sehr einfach – ein Feature, das gerade im mobilen Einsatz Gold wert ist. Das Bedienfeld bietet eine einfache Pegelanpassung über je einen Regler pro Kanal sowie eine zweifarbige Eingangssignalanzeige mit Spitzenerkennung. Die wählbaren Modi „Music“ und „Live“ optimieren den Klang je nach Anwendung. Das umschaltbare Hochpassfilter macht die Integration eines Subwoofers zum Kinderspiel.

Das automatisch umschaltbare Universalnetzteil (100–240 V) ermöglicht den weltweiten Einsatz – ein Detail, das auf den ersten Blick banal wirkt, sich aber im internationalen Einsatz als äußerst praktisch erweist. Die universelle M20-Stativaufnahme sowie die optionale BRKT-POLE-L-Wandhalterung bieten flexible Montagemöglichkeiten für Festinstallationen oder mobile Aufbauten.

Typ: aktiver 2-Wege-Lautsprecher
Tieftöner: 15 Zoll (381 mm) mit Ferritmagneten, SST-Design
Hochtöner: 1 Zoll (25,4 mm) Neodym-Kompressionstreiber mit Titan-PEI-Membran
Verstärker: Klasse D, 1000 W Peak (ca. 700 W RMS)
Frequenzbereich: 45 Hz – 20 kHz (-10 dB) / 56 Hz – 17 kHz (-3 dB)
Max. Schalldruckpegel: 126 dB SPL
Abstrahlwinkel: 90° × 60° (horizontal × vertikal)
Trennfrequenz: 1,9 kHz
Eingänge: 2× XLR/Klinke-Kombibuchse (Mikrofon/Line)
Ausgang: XLR-Mix-Out
Bluetooth: Version 5.3 mit Mono/Stereo-Umschaltung
DSP-Modi: Music/Live
Hochpassfilter: NO SUB/WITH SUB EVIVA 18SP
Gehäuse: schwarzer Verbundwerkstoff
Gitter: pulverbeschichteter Stahl (halbflächig)
Stativaufnahme: M20 (35 mm)
Stromversorgung: 100–240 V, 50–60 Hz, automatische Umschaltung
Abmessungen: 725 × 426 × 402 mm
Gewicht: 14,6 kg

ANZEIGE
Fazit

Der Electro-Voice EVIVA 15P ist ein System, das in erster Linie durch ihren Klang und ihr Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Für Einsteiger, die auf der Suche nach einem soliden PA-System sind, ohne gleich ein Vermögen ausgeben zu müssen, ist der EV EVIVA 15P eine ausgezeichnete Wahl. Die klangliche Performance ist in dieser Preisklasse nahezu konkurrenzlos, das geringe Gewicht und die einfache Handhabung machen ihn zum idealen Begleiter für mobile Einsätze.

Allerdings sollte man sich der Schwächen bewusst sein. Die unzureichende Befestigung der Regler ist ein Ärgernis, das bei intensiver Nutzung unweigerlich zu Problemen führen wird. Eine wattierte Transporttasche ist kein optionales Zubehör, sondern absolute Notwendigkeit. Wer den EV EVIVA 15P respektvoll behandelt und ihn nicht als Rugbyball durch die Weltgeschichte wirft, wird lange Freude an diesem System haben.

Zusammengefasst: Der Electro-Voice EVIVA 15P ist ein hervorragender Einstieg in die Welt von Electro-Voice und bietet einen Sound, den man in dieser Preisklasse nicht für möglich gehalten hätte. Mit ein paar konstruktiven Verbesserungen bei der Verarbeitung wäre er nahezu perfekt. So bleibt er ein sehr guter Kompromiss zwischen Leistung, Mobilität und Preis.

Plus

  • hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • hohe Endlautstärke
  • starkes Bassfundament für eine 15/1-Kombination
  • Bluetooth-Anbindung
  • geringes Gewicht von nur 14,6 kg
  • beeindruckende klangliche Transparenz und Druckentwicklung
  • einfache Bedienung ohne unnötige Menüs
  • Universalnetzteil für weltweiten Einsatz

Minus

  • Regler ohne Konterung am Gehäuse
  • kein echter Schutz der Regler vor äußeren Einwirkungen
  • nur ein seitlicher Griff
  • plastikereske Optik des Verbundwerkstoffs
  • rutschfeste Füße bieten nur bedingt Haftung im Wedge-Betrieb
  • oberer Tragegriff lässt Box nach vorne kippen
  • Transporttasche absolut notwendig für Road-Einsatz

Preis

  • 444,- Euro
Affiliate Links
EV EVIVA 15P
EV EVIVA 15P
Kundenbewertung:
(4)
444,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
EV EVIVA 15P
EV EVIVA 15P
Kundenbewertung:
(4)
444,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Axel Ritt RED

Axel Ritt studierte Musik + Architektur und arbeitet(e) seit nunmehr 40 Jahren als professioneller Musiker und Tonmeister für die Bands JÄST, GRAVE DIGGER, HELLRYDER, DOMAIN und MONSTERGROOVE.

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Electro-Voice Evolve 70 Säulenlautsprecher

Test: Electro-Voice Evolve 70 Säulenlautsprecher

01.01.2026 |3
Test: Electro-Voice Evolve 90 Säulenlautsprecher

Test: Electro-Voice Evolve 90 Säulenlautsprecher

11.12.2025 |4
Test: Alto TS 108C Säulenlautsprecher

Test: Alto TS 108C Säulenlautsprecher

29.01.2026 |3
Ratgeber: Aktivanlage vs. Passivanlage, PA-Lautsprecher

Ratgeber: Aktivanlage vs. Passivanlage, PA-Lautsprecher

23.10.2025 |8
Test: Mackie CR8 BT, Multimedia-Lautsprecher

Test: Mackie CR8 BT, Multimedia-Lautsprecher

08.09.2025 |4
Praxistest: Mackie SRM215 V-Class Aktivlautsprecher

Praxistest: Mackie SRM215 V-Class Aktivlautsprecher

05.06.2025 |0
Vergleichstest Säulenlautsprecher: JBL PRX One, Electro Voice EV Evolve 50M, LD Maui 44G2 vs. D.A.S. Audio Vantec-215A, JBL 4305P, KS audio CPD 14N

Vergleichstest Säulenlautsprecher: JBL PRX One, Electro Voice EV Evolve 50M, LD Maui 44G2 vs. D.A.S. Audio Vantec-215A, JBL 4305P, KS audio CPD 14N

10.12.2022 |6
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X