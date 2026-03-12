Viel Wumms für kleines Budget

Der Electro-Voice Eviva 18SP ist ein aktiver 18-Zoll-Subwoofer für aufstrebende Musiker, DJs und kleinere Veranstaltungsorte. Mit 1000 W Verstärkerleistung, einem maximalen Schalldruckpegel von 132 dB und einem Gewicht von nur 30,7 kg richtet er sich an mobile Anwender, die einen kraftvollen Bass ohne eine komplizierte Einrichtung benötigen.

Vorgezogenes Fazit zum Electro-Voice Eviva 18SP

Wer sich ernsthaft fragt, ob man sich mit knapp 800,- Euro wirklich einen vollwertigen 18-Zoller ins Rack stellen kann, der ohne größere Kompromisse seinen Dienst verrichtet, dem sei gesagt: Ja, man kann. Der Electro-Voice Eviva 18SP ist primär für die semiprofessionelle Käuferschicht konzipiert.

Also für Musiker und DJs, die mit begrenztem Budget arbeiten, aber dennoch nicht auf den satten Tieftonbereich verzichten möchten, den nur ein 18-Zoller liefern kann. Mit seinem maximalen Schalldruckpegel von 132 dB und der Fähigkeit, untenherum bis zu 38 Hz zu arbeiten, erfüllt das Gerät die Erwartungen, die die Produktbeschreibung weckt.

Die Verarbeitung ist solide, wenngleich nicht auf dem Niveau der hochpreisigen Konkurrenz. Das Feature-Set ist spartanisch, erweist sich in der Praxis jedoch als zweckmäßig. Wer bei der äußeren Ausführung und bei der Ausstattung leichte Abstriche akzeptiert und körperlich noch belastbar ist, erhält ein brauchbares Werkzeug für den mobilen Einsatz.

Electro-Voice Eviva 18SP: Konzeption und Zielgruppe

Die EVIVA-Serie von EV positioniert sich bewusst als Einstieg in die Markenwelt des traditionsreichen Herstellers. Man könnte sie auch als Angebot für jene verstehen, die später zu höherpreisigen Serien greifen möchten. Der Electrovoice Eviva 18SP ist als Tieftonergänzung zu den 12P- und 15P-Fullrange-Satelliten gedacht, lässt sich jedoch ebenso mit Produkten anderer Hersteller kombinieren.

Die zugrunde liegende Produktphilosophie zeigt sich bereits an der Ausstattung: Alle Komponenten sind auf einen zügigen Aufbau durch eine einzelne Person ausgelegt. Der Fokus liegt auf Mobilität und einer möglichst unkomplizierten Handhabung.

Konstruktion und Verarbeitung des Electro-Voice Eviva 18SP

Das Gehäuse besteht aus 15 mm starkem Sperrholz, statt aus Verbundmaterial, wie man es in dieser Preisklasse durchaus erwarten könnte. Die schwarze Lackierung ist strukturiert und macht einen robusten Eindruck, wenngleich sie vermutlich nicht die Lebensdauer eines polyurethanbasierten Coatings erreicht. Das pulverbeschichtete Frontgitter schützt den 18-Zoll-Treiber vor gröberen Missgeschicken.

Die Metallgriffe an den Seiten sind ausreichend dimensioniert und fest montiert. Vier Stapelvertiefungen ermöglichen das Übereinanderstapeln mehrerer Exemplare. Eine simple, aber effektive Lösung, die deutlich eleganter ist als die üblichen Spanngurt-Konstruktionen, mit denen manche Konkurrenten ihre Türme sichern. Die M20-Gewindeaufnahme auf der Oberseite erlaubt die Montage eines Satelliten auf einem Distanzrohr.

Gewicht als Fluch und Segen

Mit seinen knapp 30,7 kg bewegt sich der EV Eviva 18SP in einem Bereich, den man tatsächlich noch als „tragbar“ bezeichnen kann, sofern eine gewisse Grundfitness und eine intakte Wirbelsäule vorhanden sind. Ein kräftiger Mann mit entsprechender Rückenmuskulatur kann den Subwoofer durchaus alleine bewegen. Die beiden Tragegriffe sind so positioniert, dass sich das Gehäuse mit einem kräftigen Schwung auf die Oberkörperhöhe anheben lässt.

Wer allerdings bereits Erfahrungen mit Bandscheibenproblemen gemacht hat, sollte davon absehen und sich eine zweite Person zum Tragen organisieren. Der reguläre Transport sollte ohnehin von zwei Personen übernommen werden. Das dient nicht nur der Rückengesundheit. Auch das Risiko, die Kontrolle zu verlieren, etwa beim Transport über Treppen, wird so reduziert.

Verglichen mit älteren 18-Zollern, die durchaus auch einmal 45 bis 50 kg auf die Waage bringen, ist der EV Eviva 18SP im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich eine Erleichterung. Dass dieses reduzierte Gewicht jedoch nicht ohne Kompromisse bei der Gehäusekonstruktion zu realisieren ist, liegt nahe. Die Wandstärke und die interne Versteifung erreichen nicht das Niveau deutlich teurerer Referenzprodukte. Bei hohen Pegeln könnten sich daher in Einzelfällen dezente Gehäuseresonanzen bemerkbar machen.

Ausstattung und Bedienung des Electro-Voice Eviva 18SP

Die Rückseite des Subwoofers präsentiert sich aufgeräumt: Zwei XLR/TRS-Kombibuchsen dienen als Eingänge, hinzu kommen zwei XLR-Ausgänge zum Durchschleifen des Signals, ein IEC-Netzanschluss mit Weitbereichsnetzteil von 100 bis 240 V sowie das Bedienpanel. Dieses ist übersichtlich gestaltet: Es gibt einen Pegelregler, einen Schalter für die Modi MUSIC und LIVE, einen Wahlschalter für das Tiefpassfilter bei 100 Hz oder 150 Hz sowie einen Polaritätsumschalter. Ergänzt wird das Ganze durch LED-Anzeigen für Signal und Clipping.

Dass der Electro-Voice Eviva 18SP primär für den Betrieb mit den hauseigenen 12P- und 15P-Boxen konzipiert ist, zeigt sich bei den wählbaren Tiefpassfrequenzen. 100 Hz sind für die Kombination mit den EVIVA-Satelliten vorgesehen, 150 Hz stehen als alternative Einstellung zur Verfügung. Die 100-Hz-Option ist dabei vergleichsweise tief angesetzt.

Das deutet darauf hin, dass man bei Electrovoice bewusst eine gewisse Überlappung zwischen Subwoofer und Satelliten in Kauf nimmt, um Lücken im Frequenzgang zu vermeiden. Beim Einsatz mit Fremdprodukten würde ein stufenlos regelbarer Drehregler mehr Flexibilität bieten. Das würde jedoch die Produktionskosten erhöhen und genau das soll in dieser Preisklasse vermieden werden.

Der MUSIC-Modus liefert, wie zu erwarten, einen etwas tieferen und runderen Bass. Der LIVE-Modus strafft den Frequenzgang und betont den Mittenbereich stärker. Welche Einstellung im konkreten Einsatz besser funktioniert, hängt stark vom musikalischen Material und von der jeweiligen Raumakustik ab.

Cardioid-Betrieb als unerwartetes Feature

Trotz des günstigen Ladenpreises verzichtet Electrovoice nicht auf eine Funktion, die in höheren Preisklassen häufig selbstverständlich, in dieser Kategorie jedoch nur selten anzutreffen ist. Gemeint ist die Möglichkeit zum Cardioid-Betrieb. Über den Polaritätsumschalter lässt sich der Subwoofer beim Doppelbetrieb für eine gezielte Phasenauslöschung im Bassbereich entsprechend umpolen.

Die Wiedergabe der Bässe bleibt dabei in Richtung des Publikums erhalten, während die Bühne von einem Großteil der Bassenergie entlastet wird. Für die Musiker bedeutet dies, dass sie nicht im Tieftonbereich untergehen, sondern weiterhin hören können, was sie spielen. Dass diese Option in der Preisklasse überhaupt vorhanden ist, verdient einen Pluspunkt.

Die Schwachstelle: Regler ohne Konterung

Kommen wir nun zu einem Punkt, der durchaus kritikwürdig ist und den man bereits von den EVIVA-Satelliten 12P und 15P kennt: Der Gesamtlautstärkeregler besitzt keinerlei Konterung an der Gehäuseplatte und kann zudem durch äußere mechanische Einwirkung relativ leicht abbrechen. Das stellt einen Konstruktionsfehler dar, der sich spätestens dann rächen dürfte, wenn der Subwoofer unsanft abgestellt wird oder etwas beim Transport dagegen stößt.

Dass Electro-Voice hier keine konstruktive Abhilfe geschaffen hat, sondern stattdessen eine optionale Schutzhülle anbietet, ist bezeichnend. Die Regler hätten versenkt oder zumindest mit einem schützenden Metallring versehen werden können. Beides wären Lösungen gewesen, die kaum Mehrkosten verursacht hätten. In der vorliegenden Ausführung kann man nur dringend zum Kauf der Schutzhülle raten, sowohl aus technischen als auch aus optischen Gründen.

Electro-Voice Eviva 18SP: Klangliche Performance

Der 18-Zoll-Treiber liefert in Kombination mit dem großzügig dimensionierten Slot-Port einen druckvollen und kontrollierten Bass, der bei einem Abfall von 10 dB bis hinunter zu 38 Hz reicht. Bei Live-Einsätzen mit elektronischer Musik oder bei DJ-Sets macht der Electrovoice Eviva 18SP eine gute Figur.

Der maximale Schalldruckpegel von 132 dB ist in dieser Preisklasse respektabel und reicht für kleinere bis mittlere Veranstaltungsorte vollkommen aus. Bei größeren Open-Air-Veranstaltungen oder in weitläufigen Hallen werden allerdings mehrere Exemplare benötigt. Das ist bei einem 18-Zoll-Subwoofer in diesem Preisbereich jedoch zu erwarten.

Die 1000-W-Endstufe mit einer Dauerleistung von 700 W RMS arbeitet zuverlässig und bringt den Treiber auch bei höheren Pegeln nicht in Bedrängnis. Dass die Verstärkerleistung nicht nur eine Marketing-Angabe ist, zeigt sich spätestens dann, wenn man den Pegelregler aufdreht und sich der Raum mit Bassenergie füllt. Die digitale Signalverarbeitung sorgt für einen sauberen und verzerrungsarmen Betrieb. Die LED-Anzeigen warnen rechtzeitig, wenn man sich dem Grenzbereich nähert.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Hier liegt eine der großen Stärken des Electro-Voice Eviva 18SP: Für einen Straßenpreis von knapp 800,- Euro erhält man einen vollwertigen aktiven 18-Zoll-Subwoofer mit ordentlicher Leistung und brauchbarer Verarbeitung. Wer das Doppelte oder Dreifache investiert, bekommt entsprechend mehr Leistung, etwa hochwertigere Komponenten, solidere Gehäuse und aufwendigere DSP-Lösungen. Für Musiker und DJs mit begrenztem Budget, die dennoch nicht auf einen satten Tieftonbereich verzichten möchten, ist der Electro-Voice Eviva 18SP jedoch eine attraktive Option.

Man sollte sich allerdings darüber im Klaren sein, dass es sich nicht um ein Produkt der Oberklasse handelt. Die Verarbeitung ist solide, erreicht jedoch kein Referenzniveau. Die Ausstattung ist zweckmäßig, aber nicht umfangreich. Auch die Frage der Langlebigkeit wird sich erst in einigen Jahren beantworten lassen, wenn die ersten Exemplare intensive Tourbedingungen hinter sich haben.