Synthesizer-Beast, Sequencer und Groovebox in Personalunion

Der Elektron Digitone II ist ein Hardware-Synthesizer mit digitaler Klangerzeugung und Nachfolger des Vorgängers Digitone, der weitgehend auf FM-Synthese beschränkt war. Rechtzeitig vor Weihnachten hat uns Elektron damit nun einen weiteren, überarbeiteten Kandidaten beschert. Während der Digitakt II wirklich ein großer Wurf war, bin ich beim Digitone II doch etwas zwiegespalten. Warum und weshalb, erfahrt ihr im folgenden Testbericht.

Elektron Digitone II

Der originale Digitone war vor allem ein FM-Synthesizer, der wie viele moderne FM-Synthesizer, auch über ein digitales, resonanzfähiges Filter verfügte. Im Nachfolger Digitone II sind nun Zusatzfunktionen ergänzt worden wie Phasenmodulation, Ringmodulation und Hard-Sync sowie Supersaw mit sieben Oszillatoren, eine FM-Drum-Machine und einiges mehr, außerdem wurde die Polyphonie von 8 auf 16 Stimmen verdoppelt.

Wie bei Elektron üblich, nennen sich die unterschiedlichen Synth-Generatoren Machines. Neben der bewährten Machine FM-Tone gibt es nun zusätzlich drei neue Machines: SWARMER, WAVETONE und FM-DRUM. Alles gut und schön, aber kann mir mal einer erklären, warum Elektron bei seiner FM-Machine immer noch „nur“ auf 4-Operatoren-Synthese setzt? Ich fand das schon beim Vorgänger problematisch, aber beim Update ZWO empfinde ich das als Unding.

Klar, kann man mit 4-OP-FM schöne und außergewöhnliche Sounds programmieren, die Fülle und Dichte von 6-OP-FM-Sounds wird man damit aber nicht erreichen. Die Veteranen unter uns, die die 80er noch live miterlebt haben, wissen wovon ich spreche – der Rest muss uns einfach mal glauben. Selbst ein Korg Volca FM2 für 157,- Euro bietet 6-OP-FM und eine vollständige Kompatibilität mit Tausenden von DX7-Sounds an – wo bitte ist das Problem, liebe Elektron-Ingenieure? Bauteile, Bedienung und Steuerung können es doch nicht gewesen sein, oder?

Mehr nun zu den Details aller Bereiche in den folgenden Abschnitten.

Außerdem bietet der Digitone II bietet nun ebenfalls Kits, 128 Sequencer-Schritte, eine Page-Loop-Funktion, drei LFOs, die sich gegenseitig modulieren können, Trig-Modes, einen Sequencer, Arpeggiator sowie neue Trigger-Funktionen. Also legen wir mal los:

Haptik und Anschlüsse des Digitone II

Der Elektron Digitone II Synthesizer sitzt im Gehäuse seines Vorgängers, das Elekteron-User auch vom Syntakt und Digitakt her kennen. Die Menge der Bedienelemente ist exakt identisch geblieben, nur haben sich einige den Knöpfen zugeordneten Fiunktionen geändert. Die vier bunten Mute-Knöpfe des alten Digitones sind nun ebenfalls im Einheitsschwarz und den Funktionen Arpeggiator, Note-Edit und Transpose zugeordnet worden.

Die Verarbeitung ist nach wie vor hochwertig, das Gehäuse besteht aus robustem Metall.

Bei den Anschlüssen auf der Rückseite hat sich ebenfalls nichts getan. Wie schon bei Digitakt, Syntakt und Digitone, werden auch hier wieder zusätzliche Einzelausgänge schmerzlich vermisst. Außerdem empfinde ich den USB-Anschluss als nicht mehr zeitgemäß. USB-C hat sich nun als Standard durchgesetzt und das sollte auch bei Elektron zwischenzeitlich angekommen sein.

Klar kann man sich mit kleinen Adaptern helfen, aber gerade bei einer Verbindung zu modernen Laptops, Computern und neuen Smartphones ist USB-C die Zukunft. Gerade, da das Digitone II auch über seinen USB-Anschluss Audiosignal ausgeben kann.

Apropos Kompatibilität

Projekte und Presets werden problemlos vom alten Digitone geladen.

Elektron Digitone II FM-Tones neue Machines

Nun wird es spannend, gehen wir die Klangerzeuger des Digitone II durch. Dabei konzentriere ich mich auf die Neuheiten. Wer zum FM-Klangerzeuger FM-Tone detailliert wissen möchte, wie der funktioniert und welche Möglichkeiten er bietet, der möge bitte den Testbericht zum DIGITONE 1 lesen, den ihr hier findet.

Und los geht’s mit dem SWARMER.

Digitone II Machine SWARMER

Swarmer ist quasi eine Supersaw wie sie erstmals im Roland JP-8000 verwendet wurde. Der Hauptoszillator besteht im Grunde genommen aus sechs Oszillatoren. Die Schwingungsformen können modifiziert (Shape) und moduliert werden. Dazu kommt ein Suboszillator, der eine oder zwei Oktaven tiefer eingesetzt werden kann.

Digitone II Machine WAVETONE

Wavetone bietet einen klassischen virtuell-analogen Synthesizer mit zwei Oszillatoren. Editiert wird WAVETONE über die folgenden drei Menüseiten:

Für Elektron-User mag das ein gewohnter Anblick sein, für Neulinge ist das hingegen immer ein Buch mit sieben Siegeln. Hier wird auch schnell klar, dass zum einen ohne Handbuch kaum etwas geht und Menü-Diving bei Elektron noch immer großgeschrieben wird.

Vor allem, da es am Ende nicht mit den drei Seiten getan ist. Eine Machine ist sozusagen nur die Basis der Signalkette – die im Ganzen dann wie folgt aussieht:

Es bleibt also nicht bei den drei Display-Seiten. Bis man wirklich einen kompletten Sound „from Scretch“ erstellt hat, sollte man viel Geduld mitbringen. Davon abgesehen lassen sich mit WAVETONE brauchbare Analogklänge auf Basis von zwei Oszillatoren erzeugen, die dank Phase-Distortion-Parameter sehr vielseitig klingen können, dann aber schnell als digitale Klangerzeuger entlarvt werden. Features wie Pulsbreitenmodulationen fehlen gänzlich (zumindest konnte ich dazu nichts finden – lasse mich aber gerne eines Besseren belehren), das kann auch der Ringmodulator nicht wettmachen.

Unterm Strich würde ich sagen, nice to have, aber einen vollwertigen VA-Synthesizer mit einem überzeugenden analogen Klangcharakter darf man hier nicht erwarten. Böse und dreckig geht aber bei Elektron immer.

Digitone II Machine FM-Drum

Mit FM-Drum stimmt mich der Digitone II wieder versöhnlich. Hier sind zwar aus den 4 Oszillatoren nur noch 3 geworden, aber die Resultate überzeugen.

Bei FM-Drums gilt auch, weniger ist mehr. Die veröffentlichen Parameter lassen sich auch gut im Trial&Error-Verfahren nutzen. Mal drehen und hören, was passiert. Dank der reduzierten Parameterauswahl werden auch FM-Newbies dadurch schnell zu brauchbaren Ergebnissen gelangen.

Besonders durch den integrierten Pitch-Sweep und die optionale Einsatz von Attack-Samples knackt es ganz gewaltig und kann auch Druck erzeugen (was für FM noch nie ein Problem war). Das Prinzip ist schon von Rytm und nun Syntakt bekannt. Im Digitone gibt es eine Auswahl von 128 Transienten wie Snare, HiHats und Kicks etc.

Besonders FM-Percussions, wie wir sie aus dem DX7 kennen, sind hier zahlreich unterwegs. Klassische FM-Congas, FM-Marimbas, Metallisches oder Gläsernes – all das geht mit FM eben besser als mit der üblichen VA-Synthese.

Wer nach klassischen, analogen TR-Sounds sucht, wird hier auch fündig, aber der FM-Charakter schlägt immer durch – soll heißen, der DIGITONE II hat seinen eigenen, unverwechselbaren Charakter. Für alle, die das nicht wollen, wäre ein Digitakt II sicher die bessere Wahl.

Digitone II – die Filter

Die Filter des Elektron Digitone II wurde mächtig aufgebohrt und enthalten nun einige neue Filtermodelle, darunter das Comb-Filter (Kammfilter) aus dem Digitakt II und ein als Legacy-Filter bezeichnetes Filtermodell, das vom Filter des Digitone inspiriert wurde. Die Auswahl der Filter erreicht man über die MACHINE-Page.

Vorhanden sind nun ein Multimode-Filter, das zwischen resonantem Tiefpass, Bandpass und Hochpass nahtlos morphen kann mit einstellbarer Resonanz, ein 4-Pol-Tiefpass mit 24 dB Flankensteilheit, ein Equalizer, der als Peak- oder Notch-Filter fungiert sowie die bereits genannten Kammfilter. Hat man sich für einen Filtertyp entschieden, wechselt man über die FILTER-Taste direkt in die Edit-Page der Filter. Für jeden Filtertyp gibt es dann zwei separate Edit-Pages.

Die Qualität der Filter geht in Ordnung und die Auswahl ist lobenswert. Das Tiefpassfilter kann allerdings bei höherer Resonanz seinen digitalen Ursprung nicht verbergen. Da ist er aber nicht allein. Tatsächlich gibt es nur wenige digitale Filter, die sich in dieser Disziplin mit den Originalen messen können. DIVA von U-He gefällt mir da zum Beispiel sehr gut.

Mastereffekte, Compressor und Overdrive

Die FX-Seite enthält als Neuerung die beiden Parameter Bit-Reduzierung und Sample-Rate-Reduzierung. Von hier aus gibt es Send-Wege zu den Master-Effekten Delay, Reverb, Chorus und Overdrive.

Bezeichnend für Elektron finde ich, dass sich die Parameter von Delay, Reverb und Chorus hinter derselben Taste verbergen, dafür aber zusätzlich die Function-Taste gedrückt werden muss. Performance steht auch beim Digitone II vor Editing. Mal schnell die Pegel zu den Master-Effekten verändern, erfordert eine Taste, die Effekte aber zu editieren, zwei Tasten.

Hier ein Blick auf die veröffentlichten Parameter zum Editieren der Mastereffekte:

Ich denke, die Bilder sind selbsterklärend – und echtes Studiofeeling kommt hier natürlich auf Grund der eingeschränkteren Parameteranzahl nicht auf, aber die Erfahrung und das Feedback von begeisterten Elektron-Usern hat gezeigt, dass es auch hier wohl so ist, dass die reduzierte Auswahl an Parametern die User eher glücklich macht als abschreckt.

Rechts unten auf jeder der drei Display-Seiten befindet sich noch weitere Send-Pegel, um zum Beispiel den Ausgang des Chorus in Delay und Reverb zu regeln. Da die Icons sich für entsprechende Module durch alle Display-Seiten ziehen, behält man zumindest hier den Überblick.

Der nagelneue Compressor ist hingegen nicht im FX-Menü zu Hause, sondern im 5-seitigen Mixer. Er entspricht demselben Modell, das man auch im Digitakt II abrufen kann. Ein feines Modul, mit dem sich der Druck und Präsenz der Sounds nochmals deutlich verbessern lässt. Ein flexibles Routing, inklusive wählbaren Sidechains, rundet den Compressor ab.

Wer sich nun fragt, in welchem Menü sich die Parameter für den Overdrive einstellen lassen, den muss ich enttäuschen, so eine Seite gibt es nämlich nicht. Der Overdrive ist ein feststehender Effekt, sowohl auf Track-Ebene als auch in der Summe, der sich nicht verändern lässt. Nur die Stärke, mit der man Effekte, Tracks oder den Master verzerrt, lässt sich über Send-Wege einstellen.

Könnte es sein, dass hiermit Elektron sein eigenes (inzwischen Multi-Effektgerät) forcieren will, den ANALOG HEAT+FX?

Sequencer und Arpeggiator

Der Digitone 2 bietet nun ebenfalls 16 Spuren. Einzelne Spuren, Patterns oder sogar nur einzelne Noten lassen sich transponieren. Aber wie bei Elektrons Sequencer üblich, kann jede Note auch im Nachhinein in Velocity, Länge und Microtiming editiert werden.

Jede der 16 Spuren kann dabei einen internen Klangerzeuger oder über MIDI einen externen Klangerzeuger steuern.

Zusätzlich gibt es einen ausgefuchsten Arpeggiator, dessen individuelle Einstellungen sich zusammen mit den Presets/Sounds abspeichern lassen.

Auch cool: Jede Spur kann nun beliebig viele andere Spuren triggern. Hat man auf Spur 1 eine Bassdrum und will sie mit dem FM-Bass auf Spur 2 doppeln, geht dies nun, ohne dass man die MIDI-Daten von Spur 1 auf 2 kopieren muss.

Der Clou bei Elektrons Grooveboxen ist aber vor allem immer die Möglichkeit, alles in Echtzeit zu beeinflussen. Dazu kommen zahlreiche Modulationsquellen und gefühlt unzählige Parameter, die sich damit ansteuern lassen. Allerdings soll dieser Testbericht nicht in eine Bedienungsanleitung ausarten, sondern in erster Linie die Erfahrungen des Autors im Umgang mit dem Gerät widerspiegeln.

Apropos Bedienungsanleitung

Echt jetzt? Das Digitone 2 ist mit seinen Möglichkeiten nun deutlich gewachsen. Dass sich das an der Menge der Bedienelemente nicht bemerkbar macht, ist traurig genug. Dass aber die Bedienungsanleitung für die unzähligen Funktionen nur jeweils wenige Zeilen bereithält – und das auch nur in einer Sprache – ist ein Armutszeugnis. Hier setzt man offenbar auf die vielen YouTuber, die nun fleißig Tutorials produzieren. Ich hätte mir trotzdem ein paar Zeilen mehr gewünscht und dazu ein knackiges Stichwortverzeichnis. Mir persönlich labern die YouTuber nämlich immer viel zu lange, bevor sie auf den Punkt „meiner Frage“ kommen – da ginge es mit einer übersichtlichen Bedienungsanleitung schon sehr viel einfacher.

Klangeindruck des Digitone II

Hut ab, den Elektron-Ingenieuren ist trotz aller Einschränkungen ein klanglich überzeugender Synthesizer gelungen. Bis auf die puren FM-Sounds hat der Vorgänger dem Digitone 2 nichts mehr entgegenzustellen. 2018 lag der Ladenpreis des Digitone bei 900,- Euro, der Nachfolger kostet nun 100,- Euro mehr. Berücksichtigt man den Verlust der Kaufkraft des Euros, dürfte das in etwa derselbe Preis sein.

Für den Zuwachs aller Features und den deutlich vielschichtigeren Klangmöglichkeiten ist das schon erstaunlich. Oder kurzum – ich mag den Sound, auch wenn er in manchen Lagen echten Analogklängen nicht das Wasser reichen kann, aber das will er vermutlich auch gar nicht.

Das Elektron Digitone 2 auf YouTube

Jede Menge Soundbeispiele findet ihr hier in dem THOMANN-Video, weshalb ich persönlich jetzt keine Soundbeispiele produziert habe.

Und von Loopop finde ich diesen klanglichen Vergleich sehr gut: