Kompakt, flexibel und vielseitig

Die USB-Controller von Elgato sind nicht nur in der Welt der Musikproduzenten mittlerweile weit verbreitet, sondern auch bei Grafikern, Videoproduzenten, Content Creatoren oder auch ganz einfach im Homeoffice sehr beliebt. Mit dem Elgato Stream Deck Neo gibt es seit Kurzem einen neuen auf das Wesentliche reduzierten Controller. Diesen haben wir uns für euch einmal näher angeschaut.

Kurz & knapp Was ist es? Elgato Stream Deck Neo, kompakter USB-Controller zur Steuerung von Shortcuts, Makros und Software-Funktionen. Kompakt: Acht LCD-Tasten in einem mobilen und platzsparenden Gehäuse für Studio, Homeoffice und unterwegs.

Acht LCD-Tasten in einem mobilen und platzsparenden Gehäuse für Studio, Homeoffice und unterwegs. Flexibel: Steuerung von DAWs, Office-Programmen, Browsern, Streaming-Software und vielen weiteren Anwendungen.

Steuerung von DAWs, Office-Programmen, Browsern, Streaming-Software und vielen weiteren Anwendungen. Erweiterbar: Ordner, Profile, Hotkey-Wechsel und Multi-Aktionen ermöglichen komplexe Workflows trotz geringer Tastenanzahl.

Ordner, Profile, Hotkey-Wechsel und Multi-Aktionen ermöglichen komplexe Workflows trotz geringer Tastenanzahl. Einfach: Schnelle Einrichtung per Drag & Drop sowie zahlreiche Vorlagen und Plug-ins über den Marketplace.

Schnelle Einrichtung per Drag & Drop sowie zahlreiche Vorlagen und Plug-ins über den Marketplace. Mobil: Ideal als kompakte Laptop-Begleitung, ersetzt aber keinen vollwertigen DAW-Controller mit Fadern oder Drehreglern.

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Funktionen eines Elgato Stream Decks

Auch wenn die meisten Leser sicherlich wissen, um was es bei den Stream Decks von Elgato geht, hier zunächst eine Übersicht zu den Funktionen und zu den potenziellen Einsatzgebieten der USB-Controller.

Die Stream Decks von Elgato verfügen über hintergrundbeleuchtete und grafikfähige LCD-Tasten sowie Drehregler, die via Software mit Tastaturkommandos (Shortcuts) belegt werden können. Auch komplette Makro-Befehlsketten lassen sich damit auf Tastendruck auslösen.

Da in der Regel alle gängigen Software-Programme unter macOS und Windows solche Tastaturkommandos verstehen und verarbeiten können, lassen sich die Stream Decks universell einsetzen. Es handelt sich hierbei also nicht um reine DAW-Controller für das Tonstudio, sondern es lassen sich auch Websites aufrufen, Apps starten, PowePoint, Word, Video- und Grafikprogramme, YouTube, Zoom uvm. damit steuern.

Über die zugehörige Software lassen sich die LCD-Tasten und Drehregler der Stream Decks auf Wunsch mit Ordnerstrukturen belegen, sodass die Anzahl der Tasten/Drehregler nicht gleichzeitig auch der Anzahl der steuerbaren Kommandos entspricht.

Übersicht: Elgato Stream Decks

Seit dem ersten Stream Deck, das schon vor fast 10 Jahren auf den Markt kam, hat Elgato das Portfolio deutlich erweitert. Dazu hat man in der letzten Zeit auch einige Produkte auf den Markt gebracht, die für Content Creatoren interessant erscheinen.

Neben unserem heutigen Testgerät, dem Stream Deck Neo, bietet Elgato das Stream Deck Mini, Classic und XL an, die sich hinsichtlich der Anzahl der LCD-Tasten unterscheiden. So verfügt das Mini lediglich über sechs Tasten, das Classic über 15 und das Stream Deck XL über satte 32 Tasten.

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Wer zusätzlich Funktionen über Drehregler steuern möchte, könnte sich die beiden Geräte Stream Deck+ Classic und XL anschauen. Zusätzlich zu ihren 8 bzw. 36 LCD-Tasten bieten diese vier bzw. sechs Drehregler, um bspw. Audiokanäle in der Lautstärke zu steuern, Farben in einem Grafikprogramm anzupassen oder durch Videos zu scrollen.

Darüber hinaus bietet Elgato mit dem Stream Deck Studio eine 19-Zoll-Rack-Variante mit LCD-Tasten und zwei Drehreglern, das Stream Deck Pedal mit zwei Fußschaltern sowie drei Stream Deck Module an, die allerdings eher für Entwickler, Start-ups etc. gedacht sind.

Elgato Stream Deck Neo

Neben dem Stream Deck Mini gehört das Stream Deck Neo zu den kleineren und kompakteren Controllern von Elgato. Ausgeliefert wird das Gerät in einem schlichten Pappkarton, in dem sich der Controller und ein kleines gedrucktes Büchlein mit den Sicherheitshinweisen zum Gerät befinden. Nimmt man das Stream Deck aus dem Karton, kommt darunter ein QR-Code zum Vorschein, über den man direkt zur mehrsprachigen Anleitung geleitet wird, sehr gut.

Der Controller misst gerade einmal 107 x 79 x 26 mm und bringt 210 g auf die Waage. Was sofort auffällt: Das Stream Deck Neo ist mit einem fest montierten USB-C-Kabel ausgestattet. Im Gegensatz zu den anderen Controllern lässt sich dieses nicht demontieren und damit auch nicht austauschen. Das Kabel ist ca. 100 cm lang, was für den Einsatz im Studio vielleicht etwas knapp bemessen ist und ggf. verlängert werden muss. Für den mobilen Einsatz mit einem Laptop reicht das aber aus.

Das Elgato Stream Deck Neo ist mit einem Standfuß ausgerüstet, mit dem man den Controller in zwei unterschiedlichen Winkeln positionieren kann. Alternativ lässt sich der Controller aber auch einfach flach auf den Boden legen.

Ausstattung

Das Elgato Stream Deck Neo verfügt über insgesamt acht LCD-Tasten, die in zwei Reihen angeordnet sind. Darunter befindet sich eine schmale LCD-Leiste, die allerdings keine Touch-Funktion besitzt, dafür aber die zwei links und rechts davon befindlichen Touch-Points. Auf der Leiste lässt sich u. a. die Uhrzeit oder weitere Statusmeldungen anzeigen, über die Touch-Points lässt sich bspw. in einem Dokument navigieren.

Stream Deck Software

Für die Einrichtung des Elgato Stream Deck Neo ist die gleichnamige Stream-Deck-Software notwendig. Diese lässt sich nach Auswahl des richtigen Modells von der Elgato-Website herunterladen und installieren. Passend zum gewählten und verbundenen Stream Deck zeigt die Software alle mit Funktionen belegbaren LCD-Tasten und Buttons an und über ein einfaches Drag & Drop-Verfahren lassen sich den Bedienelementen die unterschiedlichsten Funktionen und Aufgaben zuweisen.

Erhältlich ist die Software für macOS und Windows. Für Linux gibt es einige Open-Source-Alternativen.

Ab Werk bietet die Stream-Deck-Software zahlreiche vorgefertigte Kommandos, die wie gesagt per simplen Drag & Drop-Verfahren auf die LCD-Buttons gelegt werden können. Um nicht auf die lediglich acht Funktionen für die acht LCD-Tasten beschränkt zu sein, lassen sich neben Profilen und Layouts auch Ordner erstellen. In einem solchen Ordner können bis zu weitere acht (bzw. 7, wenn wiederum ein Ordner enthalten ist) Kommandos/Aktionen abgelegt werden.

Für jede zu steuernde Software oder einen bestimmten Workflow lässt sich ein Profil erstellen. Dies sind maßgeschneiderte Konfigurationen, bspw. für Videoanrufe, Grafikprogramme, Musik hören, DAWs etc. Die Profile lassen sich so einstellen, dass diese automatisch mit dem Wechsel der Software geladen werden, d. h., habt ihr euer DAW-Fenster im Vordergrund, läuft auf dem Stream Deck das passende Profil. Wechselt ihr in den Internet-Browser, wechselt das Stream Deck das Profil und auf den LCD-Tasten erscheinen die dafür programmierten Befehle.

Über die Stream Deck Software gelangt man auch direkt zum Marketplace. Hier werden unterschiedlichste Templates und Plug-ins zur Erweiterung des Stream Decks angeboten. Teils kostenlos, teils kostenpflichtig. Diese enthalten fertige Konfigurationen, die man innerhalb der Stream Deck Software dann einfach laden kann – und fertig ist das Setup eingerichtet.

Den Marketplace kann man mit Hilfe einer Suchfunktion durchstöbern und so nach passenden Templates für DAWs suchen. Zwar gibt es noch nicht für alle gängigen DAWs passende Setups, aber für Cubase, Logic, Ableton Live, Fender Studio, Pro Tools, Bitwig etc. sind jeweils mehrere Templates vorhanden.

Sollte nicht das Passende dabei sein, lässt sich das Elgato Stream Deck Neo natürlich auch komplett in Eigenregie programmieren. Hierfür muss man lediglich die voreingestellten Tastatur-Shortcuts in der gewünschten Software finden und diese auf einer der Tasten programmieren. Oft genutzte Funktionen lassen sich so also per Tastendruck aufrufen bzw. aktivieren.

Neben einfachen Kommandos wie „Öffne die Pianoroll“ o. Ä. bietet das Elgato Stream Deck Neo auch die Möglichkeit, Kommandos unter der Funktion „Hotkey-Wechsel“ zu programmieren. Hiermit könnte man bspw. zunächst den Play-Button für die DAW auf eine Taste programmieren, die sich nach dem Drücken in einen Stop-Button verwandelt. Nach dem Drücken des Stop-Buttons verwandelt sich die Taste dann wieder in einen Play-Button zurück.

Dazu gibt es „Multi-Aktionen“. Hierüber lassen sich mehrteilige Aktionen bewerkstelligen, d. h., mehrere Kommandos werden nacheinander abgerufen (auf Wunsch sogar mit Zeitverzögerung) und somit mehrere Funktionen der DAW mit einem einzelnen Klick gesteuert. Ein Beispiel: Neuer Track, schalte den Track „scharf“ und starte die Aufnahme.

Die LCD-Tasten des Stream Decks lassen sich im Übrigen nicht nur mit reinen Funktionen, sondern auch gleich mit passenden Icons und Bildchen versehen, sodass man bspw. nicht nur einen reinen Schriftzug „New Track“ anzeigen, sondern das Ganze auch gleich mit dem passenden DAW-Symbol versehen kann. Und viele der im Marketplace erhältlichen Templates werden direkt mit solchen Symbolen ausgeliefert.

Elgato Stream Deck Neo in der Praxis

Aufgrund der einfachen und unkomplizierten Einrichtung lässt sich das Elgato Stream Deck Neo schnell für den ersten Einsatz vorbereiten. Nach und nach wird man die Profile der einzelnen Software-Programme dann anpassen, denn je länger man mit dem Stream Deck arbeitet, desto mehr Funktionen wird man damit steuern bzw. die Aufgaben verfeinern.

Einen vollwertigen DAW-Controller kann das Stream Deck Neo natürlich nicht ersetzen, denn wie sollte man die virtuellen Fader der DAW-Tracks auch per Tastendruck steuern? Da würde sich dann eher ein Deck+ mit Drehreglern anbieten.

Daher sehe ich das Stream Deck Neo eher als zusätzliches Controller-Tool, das neben einigen DAW-Aufgaben auch Office- und Grafikanwendungen sowie den Internet-Browser steuern kann. Die automatische Umschaltung auf die jeweils aktive Software ist hier natürlich extrem komfortabel.