Weiterentwicklung mit starkem Klang
Nachdem man in der Reddit-Gerüchteküche schon geraume Zeit über eine verbesserte Version des Elgato Wave XLR munkelte, hat das Münchener Unternehmen Elgato – seit 2018 eine Tochtergesellschaft des US-Hardware-Riesen Corsair – nun endlich die Katze (spanisch: El Gato – das musste jetzt sein) aus dem Sack gelassen und das Elgato Wave XLR MK2 am 3. März offiziell präsentiert. Gleichzeitig wurde die dazugehörige kostenlose Software Wave Link 3.0 aus dem Beta-Stadium in die freie Studio-Wildbahn entlassen. Schauen wir also mal, was alles neu ist in der MK2-Version, aber auch, was sich bei Wave Link getan hat, ist die Software doch immerhin „Rebuilt from the ground up“ und ein wichtiger Bestandteil des Elgato Wave XLR MK.2.
Was ist es? Elgato Wave XLR MK2, ein USB-Audiointerface für Content Creator und Streamer mit integrierten DSP-Effekten und enger Verzahnung mit der Wave Link 3.0-Software.
- Verbesserungen: Mehr Gain (80 dB), neuer Signalweg, Clipguard 2.0 und integrierte DSP-Effekte für latenzfreies Processing.
- Software: Die komplett neu entwickelte Wave Link 3.0 bietet flexible Routing-Optionen, VST3/AU-Integration und funktioniert jetzt auch mit Fremd-Hardware.
- Klang: Die DSP-Effekte, besonders EQ und Voice Tune, verbessern Präsenz und Klarheit hörbar.
- Workflow: Intuitive Bedienung aus Hardware und Software, allerdings ohne Presets für Effekte und mit gelegentlichen Software-Zicken.
- Fazit: Starke Weiterentwicklung für Streamer und Content Creator, mit viel Klang- und Routing-Power im Elgato-Ökosystem.
Inhaltsverzeichnis
- Technische Daten des Elgato Wave XLR MK2
- Was ist neu am Elgato Wave XLR MK2?
- Verpackung und Lieferumfang
- Verarbeitung, Anschlüsse und Bedienelemente
- Die Schaltzentrale: Wave Link 3.0
- Wave Next und Stream Deck – Unterstützung
- Das Elgato Wave XLR MK2 in der Praxis: Workflow und Effekte
- So klingt Elgato Wave XLR MK2
Technische Daten des Elgato Wave XLR MK2
Das Elgato Wave XLR MK2 ist ein speziell auf Content Creator zugeschnittenes USB-Audiointerface, dessen rund drei Jahre alten Vorgänger wir bereits hier getestet hatten. Auflösung und Abtastrate liegen bei 24 Bit / 48 kHz, den Dynamikbereich des XLR-Eingangs gibt der Hersteller mit satten 135 dB an. Der XLR-Anschluss soll bis zu 80 dB Gain liefern und sollte damit auch mit Bändchenmikrofonen oder dem berüchtigte Shure SM7B ohne Lifter funktionieren. Integrierte DSP-Effekte runden das Technik-Paket ab.
Was ist neu am Elgato Wave XLR MK2?
Starten wir mit den schlechten Nachrichten: Lag die maximale Samplerate bei der Version 1 noch bei 96 kHz, ist bei der MK2-Version schon bei 48 kHz das Ende der Fahnenstange erreicht. Was aber für Content Creator-Bedürfnisse immer noch ausreichend sein sollte. Hier alle echten Verbesserungen mal in der Kurzübersicht, Details folgen:
- 80 dB Gain am XLR-Anschluss (Version 1: 75 dB)
- Komplett neu aufgebauter Signalweg ohne (virtuelle) Umwege
- Clipguard 2.0 mit mehrschichtigen A/D Wandlern und internem 32-Bit-Float (Version 1: Clipguard 1.0)
- Wave FX Processor zum Einbinden von VST-Effekten, entwickelt zusammen mit LEWITT Audio, und mit fünf DSP-Effekten Onboard für latenzfreies Processing
- (angeblich) 135 dB Dynamikumfang (Version 1: 100 dB)
- Auto Gain Wizard zum automatischen Einpegeln
- Verbesserter Kopfhörerverstärker mit 125 mW (in den FAQs ist gar von 170mW die Rede) bei 32 Ohm (Version 1: 77 mW)
Was das für den Praxisbetrieb und für den Klang bedeutet, werde ich natürlich gleich noch ausprobieren.
Verpackung und Lieferumfang
Die Verpackung sieht auf den ersten Blick identisch zu der des Vorgängers aus: „Wave XLR“ steht groß auf der Frontseite, ohne MK2-Zusatz. Geändert hat sich die Unterzeile: „Integrated Mic Interface“ ist da zu lesen, wo in der Version 1 noch ein „Microphone Interface & Digital Mixing Solution“ prangte.
Geändert wurden auch die Bullet-Points auf der Website, die den neuen Features angepasst wurden. Und dann, tatsächlich, winzig klein unter „In the Box“ auch ein „Wave XLR MK2“. Man muss also schon genauer hinschauen, wenn man sich die Tage ein Elgato Wave XLR kauft.
In der Verpackung – die übrigens dankenswerterweise komplett plastikfrei ist, wie auch ein kleiner Aufdruck verrät – befindet sich ein USB-Kabel (USB-C auf USB-C, 1,5 m lang, mit Textilmantel und gerollt) sowie eine Kurzanleitung. Diese schafft das Kunststück, 20 Sprachen in entsprechend winziger Schrift auf 33 Seiten unterzubringen, die alle zusammen nicht größer als eine Papierserviette sind. Die Leute, die Namen auf Reiskörner schreiben, erblassen da vor Neid.
Verarbeitung, Anschlüsse und Bedienelemente
Rein äußerlich hat sich beim Elgato Wave XLR MK2 auf den ersten Blick nichts geändert: Der große runde Multifunktions-Push-Encoder in der Mitte, unten rechts die kleine +48 V LED, unten links drei LEDs für Mikrofon-Gain, Kopfhörerlautstärke und Mic/PC-Mix, die anzeigen, wofür der Push-Encoder gerade zuständig ist. Mit jedem Tap darauf schalte ich eine LED weiter. Oben links dann der Schriftzug Wave XLR (ohne MK2) samt Elgato-Logo.
Schaut man genauer hin, entdeckt man aber doch zwei kleine Unterschiede: Über der Mikrofon-LED befinden sich drei weitere kleine LEDs, die ich im Manual als „Voice Enhancer“ (bzw. „Voice Tune“) identifiziere. Damit lässt sich das Signal mit Compressor und Harmonics anreichern.
Zweiter Unterschied: Der LED-Ring rund um den Push Encoder besteht nun nicht mehr aus vielen kleinen LEDs, sondern aus einem durchgehenden LED-Streifen. Der zeigt Parameter-Werte, Pegel, Limiter und den Mute-Status an.
Keine Änderungen dagegen gibt es auf der Rückseite: Ein USB-C-Anschluss, eine Stereo-Miniklinkenbuchse für den Kopfhörer und der XLR-Eingang, darüber ein Mute-Sensor – das alles gab es auch bereits in der Version 1.
Das mattschwarze Gehäuse (hallo Fingerprints!) im Pult-Design besteht zwar komplett aus Kunststoff, macht aber trotzdem einen recht stabilen Eindruck. Was auch an dem erstaunlich hohen Gewicht liegen mag: 320 g bei gerade mal 93 x 118 x 73 mm (TxBxH) – das hätte man dem sehr kompakten Interface gar nicht zugetraut. Die Unterseite ist komplett gummiert, so dass das Wave XLR MK2 einen ausreichend festen Stand auf der Tischplatte hat.
Die Verarbeitung des Testmusters schließlich war einwandfrei: Keine größeren oder ungleichmäßige Spaltmaße, keine scharfen Kanten. Der Push-Encoder sitzt ein klein wenig wackelig, was aber einen (guten) Grund hat: Wie beim Vorgänger auch können die Faceplate und der Drehregler gegen buntere/ausgefallenere Modelle ausgewechselt werden, wozu der Encoder abgenommen werden muss. Die Faceplates der Version 1 sind allerdings nicht kompatibel zu denen der MK.2-Version – vermutlich wegen des geänderten LED-Rings und der zusätzlichen Voice-Tune-LEDs.
Die Schaltzentrale: Wave Link 3.0
Das Elgato Wave XLR MK2 funktioniert auch ohne die Wave Link-Software, dann aber nur als simples Audiointerface mit sehr rudimentären Funktionen. Für Features wie DSP-Effekte, VST-Routing, +48 V sowie Mixing- und Monitoring-Controls ist Wave Link unerlässlich. Der Auto Gain Wizard dagegen lässt sich auch in der Hardware aktivieren.
Die von Grund auf neu entwickelte Version 3.0 lief bereits seit Oktober 2025 als Beta-Version und wurde jetzt zum Start des Elgato Wave XLR MK2 als finale Version freigegeben. Zum Zeitpunkt dieses Tests war das die Version 3.0.0 (2388).
Die auffälligste Änderung gegenüber Version 2 ist der Wechsel von den Mixer-üblichen vertikalen Kanalzügen hin zu einer horizontalen Routing-Tabelle. War ich in Wave Link 2 auf zwei Mixe beschränkt, kann ich hier bis zu fünf davon erstellen. Jeder Mix kann eine andere Quelle haben und an ein oder mehrere andere physische Geräte oder virtuelle Ausgänge gesendet werden. Womit ich bei der nächsten großen Neuerung wäre: Wave Link 3.0 funktioniert – anders als sein Vorgänger – nun mit jedem beliebigen USB- oder XLR-Mikrofon und mit jedem Audiointerface. Elgato-Hardware ist also nicht mehr Pflicht.
Bis zu vier Hardware-Eingänge und zusätzlich acht Software-Kanäle lassen sich hinzufügen. Dabei kann jeder Kanal wieder mehrere Apps aufnehmen, so dass die Zahl der Software-Eingänge in der Praxis unbegrenzt ist. Wave Link unterstützt jetzt auch mehrere Elgato-Mikrofone in einer einzelnen Konfiguration. In jeden Kanal kann ich direkt in Wave Link VST3- (Windows) oder AU-Effekte einbinden. Das hat im Test recht ordentlich funktioniert: Von meinen knapp 700 VST-Plug-ins wurden beim Scannen lediglich 19 als nicht nutzbar aussortiert. Fast alle übrigen liefen dann auch latenz- und störungsfrei, nur bei einigen wenigen gab es kleine hörbare Verzögerungen. Leider lässt sich nur ein VST3-Ordner als Plug-in-Pfad angeben. Wer seine Plug-ins auf mehrere Ordner verteilt hat, muss sich da entscheiden.
Das Einbinden der Quellen in die Matrix ist nicht ganz so einfach, wie es die Elgato-Videos suggerieren. Man muss vorher schon in den einzelnen Apps die richtigen Treiber einstellen und auch in den Windows-Soundeinstellungen diese zuordnen. Und dabei auch ein wenig herumprobieren, bis es einen Pegel in der Matrix gibt. Aber das ist nicht neu in der Version 3.0, damit hatte man auch schon bei Wave Link 2 ein wenig zu kämpfen. Hat man das aber einmal durchschaut und richtig zugeordnet, ist das kein Problem mehr. Da die Architektur von Wave Link 3.0 komplett neu ist, können Einstellungen aus Wave Link 2 derzeit nicht importiert werden. Schön wäre es gewesen, wenn mit der Version 3 auch die ASIO-Unterstützung endlich Einzug gehalten hätte, doch müssen wir darauf wohl auch weiterhin warten.
Wave Next und Stream Deck – Unterstützung
Das Elgato Wave XLR MK2 und die Wave Link 3.0-Software sind Teil des neuen „Wave Next“-Pakets, das Elgato geschnürt hat: Ein Ökosystem aus sechs aufeinander abgestimmten Audio-Produkten für Streamer und Content Creator. Neben den beiden genannten gehören auch das USB-Kondensatormikrofon Waves:3 MK.2 (ebenfalls mit dem neuen Wave FX Processor), das Stream Deck + XL (mit 36 LCD-Tasten, sechs Drehreglern und einem Channel Strip) und das XLR Dock MK.2 (verwandelt das Stream Deck+ in ein Audiointerface). Für das zweite Quartal 2026 ist überdies das Wave XLR Pro angekündigt, mit zwei XLR-Eingängen und Line In und Line Out. Preis: 349,99 Euro.
Für das Stream Deck hat Elgato ein eigenes Plug-in für Wave Link 3.0 im Angebot. Einfach die Stream Deck-App auf dem Rechner öffnen und das Plug-in herunterladen, das sich dann automatisch installiert. Wer bereits das Plug-in für Wave Link 2 in Betrieb hat, muss das erst entfernen, weil das für Wave Link 3 ein komplett neues ist.
Ich selbst habe noch ein (ur) altes Stream Deck (gekauft 2020, mit 15 LCD-Tastern) – und selbst damit funktioniert das Wave Link Plug-in. Da mein Stream Deck keine Drehregler hat (gab es damals noch nicht), beschränkt sich das aber auf alles, was man mit Knöpfchendrücken erreichen kann (Umschalten von Mixes, Zuschalten von Effekten etc.). Mit größeren Stream Decks wie dem Stream Deck+ lässt sich Wave Link dann fast komplett steuern.
Das Elgato Wave XLR MK2 in der Praxis: Workflow und Effekte
Was im Test auffällt: Nach Änderung am +48 Status in Wave Link 3 benötigt das Wave XLR MK2 gut 20 Sekunden, um wieder auf Sendung zu gehen. Was im Live-Betrieb nicht so prickelnd ist, aber so oft muss man da ja nicht ran. Und auch sonst zeigte sich Wave Link mitunter schon etwas bockig: Zwischenzeitlich verweigerten „Sound Check“ und „Auto adjust gain“ ihren Dienst, gab es keine Pegel mehr im Mixer und reagierten die DSP-Effekte nicht mehr auf die Steuersignale. Da half dann nur, das Wave XLR MK2 kurz vom Rechner zu trennen und wieder anzuschließen – in einem Fall war sogar ein PC-Neustart notwendig. Irgendwie schien sich Wave Link vom Elgato Wave XLR MK2 abgekoppelt zu haben, warum auch immer. Ob das nun an mir, meinem (recht neuen) System oder an Elgato lag, vermag ich nicht zu sagen. Erwähnen will ich es hier aber trotzdem.
Aber ansonsten gibt es hier eine Menge Gutes zu berichten. Eine animierte Setup-Tour hilft bei der Einrichtung des Wave XLR MK2, von der vor allem weniger technikerfahrene Nutzer profitieren. Die frei skalierbare Oberfläche von Wave Link ist übersichtlich sortiert und gewährt ohne große Umwege Zugriff auf alles Wichtige. Alles, was sich am Interface regeln lässt, kann ich auch in Wave Link erledigen, habe hier aber dann den Vorteil, die Einstellungen auch später noch sehen zu können. Regele ich am Interface Mikrofon-Gain, Kopfhörerlautstärke, Voice-Tune-Anteil und Mixverhältnis PC/XLR-Eingang, so geht das nur nacheinander. In Wave Link dagegen habe ich die klassischen, stets gut ablesbaren Maus-Schieberegler inklusive Zahlenwerten alle im Blick. An der Hardware geht es schneller, in der Software ist es übersichtlicher.
Nur in der Software kann ich Phantom Power zuschalten, das Gain Lock aktivieren (das andere Apps davon abhält, an meinem Mikrofon-Gain herumzuspielen) oder den Clipguard zuschalten, der das Signal wirkungsvoll vor Übersteuerung und Verzerrungen schützt. Ebenfalls unter dem Reiter „Input & Monitoring“ zu finden sind die Schalter für das Direct Monitoring (aus Latenzgründen dann ohne Audioeffekte im Weg) und für den High Power Mode, mit dessen Hilfe bei „high impedance headphones“ Volume und Klarheit verbessert werden. Was gut funktioniert, wie ein Test mit meinem in der Beziehung recht anspruchsvollen AKG zeigte.
Und auch die neuen Hardware-DSP-Effekte können nur aus Wave Link heraus aktiviert und eingestellt werden. Dazu gehören ein Lowcut-Filter, ein regelbarer „Expander“ zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen und ein „Voice Tune“-Effekt, der „analog style compression and gentle harmonic warmth“ hinzufügt, ebenfalls stufenlos regelbar von „Weak“ bis „Strong“. Ein Kompressor und ein Equalizer (beide einstellbar) komplettieren das DSP-Effekt-Quintett.
Fest integriert ist außerdem ein Software-Effekt namens „Voice Focus“, der in Zusammenarbeit mit ai-coustics entwickelt wurde und als VST3-Plug-in einzeln 50,- US-Dollar kostet. Dieser hilft mit KI-Unterstützung, Hintergrundgeräusche zu entfernen und den Hall anzupassen. Wodurch die Stimme dann angeblich kristallklar wird. Das probieren wir natürlich gleich mal aus. VST/AU-Effekte können Elgato-Geräten direkt im Wave Link-Fenster „Elgato-Devices“ zugeordnet werden, bei Mikrofonen und Interfaces anderer Hersteller geht das „nur“ über die Mixes in der Matrix.
So klingt Elgato Wave XLR MK2
Dann hören wir zum Schluss doch mal rein, wie das Elgato Wave XLR MK2 klingt. Aufgenommen habe ich die folgenden Takes mit Audacity mit dem Windows WASAPI-Treiber (da ASIO ja nicht von dem Wave XLR MK.2 unterstützt wird) und einem Rode NT1-A Mikrofon.
Ohne Wave Link lassen sich – wie erwähnt – die DSP-Effekte nicht einsetzen. Ohne diese klingt das so:
Zum Einpegeln nutze ich den Auto Gain Wizard: 10 Sekunden quasseln (oder am Interface den Encoder fünf Sekunden gedrückt halten) und Wave Link pegelt das ein. Und scheint dabei aber von Headroom nicht viel zu halten, sondern fährt den Pegel hart an die Null-Linie. Wer da lieber noch etwas Luft nach oben haben möchte (und das sollte man in jedem Fall), zieht vom Gain per Hand noch ein paar dB ab.
Im nachfolgenden Beispiel sind alle fünf DSP-Effekte aktiviert.
Das ist klanglich schon ein deutlicher Unterschied – viel klarer und präsenter. Dabei habe ich die Effekte in den Standard-Einstellungen belassen. Die lassen sich auch über grafische Darstellungen bearbeiten, doch fehlen da leider Presets oder Speichermöglichkeiten. Die würden gerade Anfängern helfen, die mit den „Advanced Settings“ beim Klang zudem vermutlich dann mehr Schaden anrichten als Nutzen. Bitte unbedingt nachbessern!
Als klangliche Kirsche kommt jetzt noch der AI-Software-Effekt „Voice Focus“ dazu, der die Stimme „kristallklar“ machen soll. In der Maximalstellung klingt das so:
Da hat die KI tatsächlich ein wenig Raum entfernt. Aber da müsste man mal mit größeren Räumen und „dumpferen“ Ausgangsmaterial experimentieren. Was ich am Ende dieses Kapitels noch machen werde.
Der DSP-Effekt „Voice Tune“ fügt analoge Kompression und „harmonic warmth“ hinzu. Also schalten wir den Effekt erst einmal ab:
Und jetzt – ebenfalls auf „Strong“, also Maximum“ dazu.
Gefällt mir, da ist tatsächlich etwas mehr Tiefe, Umfang und Wärme hinzugekommen.
Einen großen Anteil am Klang des Elgato Wave XLR Mk2 hat aber auch der Equalizer. Was aber erst auffällt, wenn man den mal abschaltet:
Die grafische Bearbeitung der Bänder ist zwar leicht, doch würden hier aussagekräftige Presets besonders Anfängern eine Hilfe sein. Ich schalte den EQ in der Standardstellung dazu. Der Unterschied ist beachtlich.
Man müsste hier noch etwas an den Höhen feilen, aber auch so wird deutlich, wie stark der EQ hier ins Klanggeschehen eingreifen kann.
Zum Schluss teste ich noch den Clipguard, indem ich dem Mikrofon-Gain noch mal 15 dB obendrauf packe. Das Ergebnis ist dann natürlich etwas übersteuert.
Das Ganze noch mal, jetzt mit dem Clipguard. Vollends überzeugt mich das Ergebnis aber noch nicht. Das ist wie ich als Kind früher beim Friseur: „Bitte nur die Spitzen schneiden, nicht zu viel runter!“
Besser wird das, wenn ich den Voice Focus dazuschalte, um den Raum, der durch die +15 dB mit reingekommen ist, wegzunehmen. Mit „Strong“ (= 100 %) klingt es mir zu dumpf, auch wird am Anfang einfach das D abgeschnitten.
Gehe ich aber auf das andere Extrem, „Weak“ (= 70 %) wird das deutlich besser. Und auch das D ist wieder da.
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Wenn die Betriebssystemhersteller endlich zuverlässig mehrere Audiointerfaces gleichzeitig unterstützen, werden solche One-Purpose-One-Interface-Geräte sinnvoll. Zurzeit kann ich einfach noch keinen Nutzen darin sehen.
@Mac Abre Apple macht das seit Core Audio, also schon sehr lange…
@Markus Galla Ich hatte „zuverlässig“ geschrieben. Für Windows gibt es auch tools, die mehrere ASIO-Geräte gleichzeitig ermöglichen und auch nicht schlechter funktionieren als Core Audio.
@Markus Galla Tut mir leid, aber es gibt durchaus Leser die Apple aus verschiedenen Gründen nicht nutzen (wollen).
Deshalb kann ich diesen Post von Mac Abre nur unterstützen.
Warum also Apple? Weil es so schön monolithisch und überteuert ist, ohne Wahlmöglichkeiten die verschiedene Hersteller bieten, mit sofortiger Bestimmung der Konfiguration ohne Wenn und Aber?
Da bin ich eher bei bluebell und unterstütze die Forderung nach Linux Support. (Auch wenn ich Windows nutze)
@TomH Es war die Rede von „Betriebssystemhersteller“. Apple ist halt einer davon. Und dort funktioniert es schon lange zuverlässig. So what?!?
@fitzgeraldo Genau der Punkt ist, dass es nicht zuverlässig funktioniert. Interfaces werden mal erkannt, mal nicht; mal wird an das falsche Interface geroutet. Das ist nicht das, was ich unter zuverlässig verstehe.
@Mac Abre , kann ich nicht nachvollziehen. Aggregate Devices oder Audio Hauptgeräte sind ja nun der einfachste Weg mehr als ein USB Audiogerät ins System zu hängen. Und das funktioniert seit Jahrzehnten zuverlässig. Und übersteht Betriebssystem Updates, Treiber Updates. Also entweder solltest du deine Hardware und Kabel mal prüfen oder grundsätzlich das MacOS neu installieren. Selbst auf meinem amazona.de Testsystem hab absolut keine Probleme. Und ich bin jetzt nicht sonderlich übervorsichtig.
@Mac Abre Eigenartig, dass du damit Probleme hast. Kommen sich da evtl. irgendwelche Treiber in die Quere? Einige proprietäre Roland-Teile waren in der Vergangenheit eine verlässliche Problem-Quelle in meinem Setup. Bei mir funktionieren allerdings die Aggregate Devices seit Jahren ausgesprochen unkompliziert. Nämlich so reibungslos, dass ich nicht einmal mehr einen Gedanken daran verschwende …
@Mac Abre Ich glaube, das wüsste ich. Denn ich nutze dieses Feature mit macOS seit vielen Jahren. Nicht immer, aber wenn ich es brauche und das in oft wechselnden Konfigurationen
@TomH , Microsoft hat sich zwar dem Thema Multi Devices unter Window 11 angenommen, aber wie du dahinkommst, ist dann schon wieder ein anderes Thema. Plus das Thema Latenz. Bis MS in den Regionen von MacOS arbeitet wird’s vermutlich noch ne Weile dauern. Wenn MS mal die Baustellen in W11 angehen würde. Ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht das Argument, Apple sei überteuert. Spätestens mit der Einführung der M und Silicon Plattform oder des Apple Neo zieht das Argument nicht mehr. Ich hab den Apple Neo hier, die Kiste macht ohne Zucken 16 Kanäle Audio I/O, vermutlich geht da noch mehr. Und ein Mac mini M4 in der Basisaustattung langweilt sich da noch.
@TobyB so nicht überteuert?
Dann erklärt doch bitte warum der Aufpreis beim Mac Studio von 64 GB auf 128 GB bei Apple 1000€ ist? Selbst bei den heutigen RAM-Preisen ist doch ein Apotheken Aufschlag.
Es gibt Gründe, warum ich RAM brauche, ich nutze VM’s.
Meinen jetzigen NUC habe ich mit 64GB Ram und 5 TB SSD gekauft und weil ich keine Apple HW kaufte, war vom eingesparten noch ein RME UFX Interface locker drin.
so nicht überteuert?
Dann erklärt doch bitte warum der Aufpreis beim Mac Studio von 64 GB auf 128 GB bei Apple 1000€ ist? Selbst bei den heutigen RAM-Preisen ist doch ein Apotheken Aufschlag.
Es gibt Gründe, warum ich RAM brauche, denn ich nutze VM’s.
Meinen jetzigen NUC habe ich mit 64GB Ram und 5 TB SSD gekauft und weil ich keine Apple HW kaufte, war vom eingesparten noch ein RME UFX III Interface locker drin.
Nein ich bin und bleibe dabei, Apple ist überteuert, auch dadurch begründet das man (inzwischen wegen Gewinnmaximierung von Apple) niemals aufrüsten kann.😞
Ich habe mich vor sehr langer Zeit, da hieß die HW noch Apple II, entschieden kein proprietäres System eines einzelnen Herstellers zu kaufen. (Auch nicht Commodore 64 oder Amiga)
Der PC erschien mir damals wesentlich offener und das hat sich sehr bewahrheitet.
Während die Nutzung von PC HW mit Linux gut möglich ist wenn der Suport ausläuft, sofern die HW einigermaßen standardmäßig ist, wird es besonderrs mit dem neuen Apple Silicon sehr dünn (Asahi).
@TomH , so wir holen mal tief Luft und rüsten bitte verbal ab. Hier gehts um Musik und nicht um VMs und RAM Preise. Ausserdem werde ich für dein Weltbild nicht den Erklärbären geben. Entweder ich brauch einen Mac mit 64 GB/128GB oder nicht. So einfach ist das. Du kaufst bei Apple eine Plattform für deinen Leistungsbedarf. Ganz einfach. Am Ende des Tages entscheidet nicht das Vorhandensein von RAM über das musikalische Ergebnis. Ich könnt ich mich auch über die Preise für 1/2 Zoll Band 762m auf NAB aufregen. Ändert aber nichts daran das ich ne Fostex E16 wollte. Ausserdem, mein Apple M1 MBA ist älter als 5 Jahre und läuft mit 26.3.1 und frisst selbst mit 16 GB RAM 32 Spuren 48/24 I/O. Und Logic kommt noch nicht mal an die Grenzen der Auslastung. Bei 32 Samples und hat dann noch Luft für Plugins. Meine ollen iPads laufen auch noch alle.
@TobyB Wir haben vor einem Vierteljahrhundet ein ProTools Projekt mit mehr als 16 Spuren auf der internen Audioausgabe eines G3 laufen lassen (16/44.1). Die ProTools Hardware stand gerade nicht zur Verfügung. Der hatte eine Harddisk, noch nicht mal SATA. Ging. Ich erwarte von einem Neo mindestens das dreifache.
@Tai , geh mal davon aus das Neo das packt. Ich habe nur kurz ein Interface dran gehabt. Die Könige der gediegenen VST/AU Produktion werden sicher was zu meckern finden. Aber wenn man an den hinteren USB C Port die Peripherie und den vorderen zum Laden nutzt passt das Ergebnis in Logic 12. Wo die Grenzen beim Neo liegen keine Ahnung. Dafür das da nur ein A Chip verbaut ist, ist die Kiste super. Logic und Garageband drauf und dann ab dafür.
„Nur in der Software kann ich Phantom Power zuschalten“
Und die Software gibt es nicht für Linux. Manche kapieren es wohl nie.
@bluebell Linux wird auch im Musikbereich noch viel seltener genutzt als Windows oder Mac. Das lohnt sich nach wie vor kaum für die Hersteller. Gerade eher kleiner Hersteller würden bei ihren Verkaufszahlen sicherlich drauflegen.
@Mac Abre Ändert ja nichts daran daß so ein Design nachteilhaft ist, immer Funktionen an Software zu koppeln. Der Mehraufwand eine Tastenkombi für sowas in der Firmware zu verankern wäre fast null. Gleiches gilt für andere Interfaces.
Wer die Berichterstattung verfolgt, der stellt fest daß Linux stärker wächst als in den vergangenen Jahren.
Es gibt ein stark erhöhtes Interesse an Autonomie und Linux, viele wollen Überwachung und Auswertung ihrer Daten nicht mehr ungefragt hinnehmen. Die bittere Wahrheit ist, daß fast dein gesamtes digitales Leben mit einem Klick ausgeschaltet werden kann.
EU Abgeordnete die die Konzerne dort im Visier haben, mussten schon diese Erfahrung machen.
Ist ein bischen OT aber so ein Thema ist halt größer, jede zusätzliche Software kann eine zusätzliche Infiltration in deine Privatsphäre sein, wenn eine Software dann noch unnötig wg. einer oder zwei Funktionen installiert werden muss, spätestens dann sollte einem klar sein was dahintersteckt. Wer ohnehin sein gesamtes Leben digital zur Schau stellt, dem ist sowas natürlich egal oder er hat dafür kein Bewußtsein oder er betrügt sich selbst und verdrängt.
BTW, Elgato gehört Corsair, Sitz in den USA. Denen gehen wegen der Abwanderung der Gaming-Community zu Linux bestimmt schon liebgewonnene Daten-Deals durch die Lappen.
@Kazimoto Eine Tastenkombination erfordert Tasten. Das Interface hat aber genau einen Knob.
Es spielt zurzeit überhaupt keine Rolle, wie schnell und schon gar nicht, warum Linux wächst. Es ist nach wie vor das am wenigsten genutzte Betriebssystem im Bereich Musik, und nur darauf kommt es an.
Welche Abwanderung der Gaming-Community zu Linux? Für die tausenden Top-Hits, die es für Linux nicht gibt? Gamer spielen auf Windows und Konsolen.
@Mac Abre Der Knopf ist da. Und eine LED zur Anzeige auch. Es fehlen nur ein paar Zeilen Code in der Firmware, um damit die Phantompower ein- und auszuschalten.
Bei der Beurteilung der Zielgruppe wäre ich vorsichtig. Elgato scheint zu hoffen, dass die nicht auf die Idee kommt, fürs halbe Geld ein Scarlett Solo zu kaufen. Inwiefern speziell die Gaming-Community langsam die Nase voll hat von Windows und seinen Gängelungen und Belästigungen, kann ich nicht beurteilen. Generell wächst der Unmut gegenüber Windows spürbar.
@bluebell Und wie würdest Du einem Encoder, der bereits belegt ist, eine zweite Belegung geben, ohne Software?
Manchmal habe ich das Gefühl, Linux-User leben in einer Scheinwelt, in der Windows den User mit „Gängelungen und Belästigungen“ traktiert. Womit gängelt und belästigt Windows denn Deiner Meinung nach den User?
@Mac Abre „zum Einpegeln nutze ich den Auto Gain Wizard: 10 Sekunden quasseln (oder am Interface den Encoder fünf Sekunden gedrückt halten)“
Ich habe daraus geschlossen, dass auch kurzes Drücken des Encoders eine Funktion haben muss und man dadurch zwischen unterschiedlichen Einstellungsoptionen umschalten kann. Dann könnte man eine Position für die Phantom Power hinzufügen, in der die Phantom Power LED blinkt und man durch Drehen des Encoders die Phantom Power ausschalten (LED aus) oder einschalten (LED an) kann.
Vielleicht habe ich Elgato überschätzt.
Wenn Deine Windows-Welt in Ordnung ist und Du nicht mitbekommen hast, wie mehr und mehr Windows-Nutzer die Schnauze voll haben, habe ich kein Interesse daran, Deine Zufriedenheit in Frage zu stellen.
@bluebell Elgato unterstützt die gängigen Betriebssysteme, das halte ich für richtig und wirtschaftlich sinnvoll.
Du würdest durch drücken des Encoders und Einstellung einer bestimmten Position Phantom-Power einschalten wollen? Die Gefahr, dass man damit versehentlich Phantom-Power aktiviert und sein angeschlossenes Gerät himmelt, ist IMO viel zu groß.
Bzgl. Windows kannst Du mir offenbar keine Beispiele nennen. Ich lese im WWW nur Beiträge, von Leuten, die mit Windows nicht umgehen können, jede Benachrichtigungsanfrage ungelesen mit Ja quittieren und sich dann wundern, dass sie diese Benachrichtigungen tatsächlich bekommen. Nur diese Leute, die zu faul sind, ein paar Zeilen zu lesen und sich in ihre Tools einzuarbeiten, werden gegängelt und sind dann natürlich genervt.
@Mac Abre Was sinnvoll ist, hängt davon ab, welche Brille man aufhat.
Sucht man leidensfähige Kunden, hat man überhaupt kein Interesse an Linux-Nutzern.
Will man seine Hardware für möglichst viele Kunden nutzbar machen, ist es eine gute Idee, alles am Gerät einstellbar zu machen. Das ist in manchen Fällen teuer, in anderen nicht.
Dein Argument, dass man mit einem Bedienelement am Gerät versehentlich etwas einschaltet, diese Gefahr aber bei einer Bedienung durch Software nicht gegeben sein soll, kann ich nicht nachvollziehen.
Bezüglich Windows kann man – denke ich – guten Gewissens sagen, dass man gegen die Absichten des Herstellers arbeiten muss, um Scheißdreck wegzukonfigurieren. Manchmal geht es auch gar nicht, z.B. wegen unmotivierter Hardwareanforderungen, wenn man sein unsicheres und bald nicht mehr vom Hersteller nachgebessertes Windows 10 upgraden will.
In der Linux-Welt ist man nicht ganz davor geschützt, denn es gibt Software wie Firefox, die nach und nach verwindowst wird und ähnliche Tendenzen zeigt.
@bluebell Es ist ja schon gut, wir haben alle kapiert, dass Dein über alles geliebtes Linux nicht unterstützt wird, und Du Windows für das Böse hältst. Lass mal langsam gut sein.
@bluebell Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass Linux-Unterstützung (für eine sehr kleine Gruppe an Usern) für den Hersteller bedeutet:
Support
QA-Tests
Updates für Kernel-Änderungen
Dokumentation
Spezielle Software für DSP- und Interface-Steuerung muss zudem überall lauffähig sein und über alle Distributionen hinweg angeboten werden (inklusive Support).
Unter Linux ist sehr viel Open Source und vielleicht haben die Hersteller aber gar keine Lust, ihre Entwicklungen herzugeben und dann noch Support leisten zu sollen…
@Mac Abre Oh, es gab vor kurzem neue Statistiken über Steam.
Wenn ich mich recht entsinne. 2020 noch unter 1%, 2022 Steam Deck Release, es geht Richtung 2%, 2025 markiert das Ende von Windows 10 und die 3% sind durch. Stand heute sind es +5% und wenn die Chinesen mit ihren illegalen Windows-Rechnern rausgerechnet werden sogar 11,3%.
Steam hat aktuell über 40Mio. Nutzer, das sind nicht alle, sondern nur die sichtbaren und aktiven.
Es ist gut daß es diese einigermaßen verträgliche Statistik gibt. Gamer sind PC-Nutzer, machen Office, Audio, Steuer und surfen das Web, ist also durchaus repräsentativ.
Im Audiobereich soll es auch Hardware/Softwarehersteller geben, die darauf Rücksicht nehmen und sich auch über die Euros der Linuxer freuen.
@Kazimoto Der gute Mac Abre behauptet irgendwas, man bringt ein Gegenargument, auf das er aber nicht eingeht, sondern einen weiteren Nebenschauplatz aufmacht. Mal kann der Drehknopf angeblich keinen Klick, mal ist es angeblich sicherer, die Phantomspeisung per Software einzuschalten statt per Hardware. Am Ende rettet er sich mit weiteren Behauptungen, dass er für alle spricht.
Immer lassen, würde meine Frau sagen.
@bluebell Welches Gegenargument denn bitte? Ich habe Dich gefragt „Womit gängelt und belästigt Windows denn Deiner Meinung nach den User?“ Darauf hast Du nicht geantwortet. Du hast in all Deinen Beiträgen hier immer nur wiederholt, wie nervig Windows ist, ich habe gesagt, dass es nur dann nervig ist, wenn man sich nicht damit auskennt – was für Linux bekanntermaßen noch mehr gilt. Echte Argumente oder Beispiele sind von Dir doch gar keine gekommen, ganz im Gegenteil hast Du Dich diesen ausdrücklich verweigert (Zitat: „Wenn Deine Windows-Welt in Ordnung ist und Du nicht mitbekommen hast, wie mehr und mehr Windows-Nutzer die Schnauze voll haben, habe ich kein Interesse daran, Deine Zufriedenheit in Frage zu stellen.“)
Dass Du nicht akzeptieren kannst, dass Linux nun einmal von Elgato nicht unterstützt wird, habe ich verstanden. Aber weder Du noch ich können daran etwas ändern. Es ist eben so wie es von Elgato entschieden wurde und nicht anders.
Und was Nebenschauplätze angeht: Du hast doch angefangen über Windows mit seinen angeblichen „Gängeleien“ zu motzen. Du hast Diesen Nebenschauplatz aufgemacht, nicht ich. Ich habe nur geschrieben, dass Linux im Musikbereich weniger genutzt wird als Windows oder Mac und ich es deshalb Elgatos Entscheidung für wirtschaftlich sinnvoll halte. Ich habe nicht geschrieben, dass ich Linux blöd finde und dessen Unterstützung deshalb ablehne. Wenn Du unbedingt ein OS für Geeks benutzen willst, dann tu das und habe Spaß damit aber gib nicht Anderen die Schuld wenn es nicht alles für Linux gibt, nur weil Du das so willst.
Du erinnerst mich an ein kleines aufstampfendes Kind, dass sauer ist, weil es sein gewünschtes Spielzeug nicht in seiner Lieblingsfarbe gibt und deshalb alle anderen Farben als doof bezeichnet.
@Mac Abre Dem Diskussionspartner Dinge zu unterstellen, die er nicht oder so nicht gesagt hat, dann diese für persönliche Angriffe oder Abwertungen zu nutzen, nennt man Taktik der Strohmann-Argumente.
Ich will nichts von Elgato. Ich will und nutze kein OS für Geeks, sondern eins, dem ich sage, was es zu tun hat statt andersherum.
Ich habe hard- und softwareseitig, was ich brauche. Ich unterstelle Dir nicht, Linux doof zu finden.
Ich halte es für ungeschickt von vielen Hardware-Herstellern im Audiobereich, Linux außen vor zu lassen. Ich bin denen nicht böse. Die Auswahl bei Linux-tauglicher Hardware ist hinreichend groß, erst recht bei kleinen Audio-Interfaces.
Frohe Ostern.
@bluebell „Dem Diskussionspartner Dinge zu unterstellen, die er nicht oder so nicht gesagt hat“
Ich habe Dich wörtlich zitiert, das ist keine Unterstellung.
„Taktik der Strohmann-Argumente.“:
„Der gute Mac Abre behauptet irgendwas, man bringt ein Gegenargument, auf das er aber nicht eingeht, sondern einen weiteren Nebenschauplatz aufmacht.“
@Mac Abre Mach doch mal den Selbstversuch:
https://www.youtube.com/watch?v=pZHVPADLpfg
Geht auch als Dual-Boot. Falls du Old School Gaming machst, die Emulatoren für alte Konsolen sind ein Traum auf Linux.
Linux-Hanny ist auch cool, die ist Manjaro-Spezi.
@Kazimoto Es ist mir doch egal, ob es irgendwelche Emulatoren für Linux gibt. Es ging darum, dass bluebell bemängelt hat, dass Linux nicht unterstützt wird. Ich habe dazu nur gesagt, das Linux weniger genutzt wird als Mac oder Win. Es ging mir nie darum, ob Win oder Linux das bessere System ist oder ob ich unter Linux auch Spiele spielen kann.
Ich brauche auch keinen Selbstversuch zu machen, weil ich Linux kenne und es vor allem darum auch gar nicht geht.
@Mac Abre Weißt du, ich feier das. Das Gesamtpaket von Angebot, Sicherheit, Performance, Kreativität und Performance ist Bombe. Und wer gerade Hirn übrig hat, kann noch weiter diggen. Mit einem Freund diskutieren wir stundenlang darüber, im Guten natürlich und mit Bier. Schönen Abend! ;)
?zertretet porcelan ostereier doch nicht🙂!
Ich hätte durchaus Lust, auf das Eine oder Andere zu antworten, aber die Diskussion ist OS-seitig schon in einem eher unvernünftigen Bereich. Um ElGato geht es auch manchmal. Ich verwende Linux und Windows nicht und ich weiss auch ganz genau warum. Die, die es verwenden, sind bestimmt auch zufrieden mit ihrer Entscheidung. Auf jeden Fall wünsche das allen.
Frohe Eier
@Tai es geht so wie ich verstehe nur um Betriebssysteme.
keinen plan habe ich da🙂aber jeder so schwört eben wie man
eigene erfahrung generalisiert. okay windows fliegen auch mir ständig
treiber wie wellensittich aus den fenster. was eigentlich ich fragen
wollte ist BEOS. was war das sinnen von diesen system? war das
etwas eigenes oder nur ein overlay unter windows? was war der haken darann
weil das ja nicht fortgeführt wurde? es war ja speciell für musiker
Markus Galla, aus irgendeinem Grund hat Dein Beitrag keinen Knopf zum Antworten.
Wie sehr Mehraufwand für Linux praktisch zuschlägt, ist sehr unterschiedlich:
– Bedienung des Geräts am Gerät kann bedeuten, dass man zusätzliche Bedienelemente braucht. Es kann aber auch bedeuten, dass man mit ein paar Zeilen Firmware-Code die vorhandenen Bedienelemente besser nutzt.
– Ein Audio-Interface prinzipiell unter Linux zum Laufen zu bringen ist Beifang zur Class Compliance, damit es auf Macs und iPads läuft.
– Steuerungssoftware ist nur bei komplizierteren, also größeren und teureren Interfaces nötig. Manche machen es gleich plattformunabhängig wie MOTU auf meinem UltraLite AVB mit eingebautem Webserver, andere stellen Software bereit, die von sich aus plattformunabhängig ist. Und es gibt wiederum die Abgrenzung, offizielle oder inoffizielle Software bereitzustellen oder gar einen unabhängigen Entwickler zu sponsoren, ohne dass der Hersteller Verpflichtungen gegenüber Nutzern eingeht (siehe Focusrite und alsa-scarlett-gui).
Es gibt viele Möglichkeiten, sich Linux zu nähern. Das Gerät nicht komplett am Gerät bedienbar zu machen und überhaupt nicht in Richtung Linux zu schauen, halte ich für ungeschickt und im Fall des Elgato-Interfaces für eine Kombination mehrerer kurzsichtiger Entscheidungen.
Elgato hält es vermutlich für eine Kombination mehrerer schlauer Entscheidungen. Das mag ja sein. Es hängt eben davon ab, was deren Ziel ist.