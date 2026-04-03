Weiterentwicklung mit starkem Klang

Nachdem man in der Reddit-Gerüchteküche schon geraume Zeit über eine verbesserte Version des Elgato Wave XLR munkelte, hat das Münchener Unternehmen Elgato – seit 2018 eine Tochtergesellschaft des US-Hardware-Riesen Corsair – nun endlich die Katze (spanisch: El Gato – das musste jetzt sein) aus dem Sack gelassen und das Elgato Wave XLR MK2 am 3. März offiziell präsentiert. Gleichzeitig wurde die dazugehörige kostenlose Software Wave Link 3.0 aus dem Beta-Stadium in die freie Studio-Wildbahn entlassen. Schauen wir also mal, was alles neu ist in der MK2-Version, aber auch, was sich bei Wave Link getan hat, ist die Software doch immerhin „Rebuilt from the ground up“ und ein wichtiger Bestandteil des Elgato Wave XLR MK.2.

Kurz & knapp Was ist es? Elgato Wave XLR MK2, ein USB-Audiointerface für Content Creator und Streamer mit integrierten DSP-Effekten und enger Verzahnung mit der Wave Link 3.0-Software. Verbesserungen: Mehr Gain (80 dB), neuer Signalweg, Clipguard 2.0 und integrierte DSP-Effekte für latenzfreies Processing.

Mehr Gain (80 dB), neuer Signalweg, Clipguard 2.0 und integrierte DSP-Effekte für latenzfreies Processing. Software: Die komplett neu entwickelte Wave Link 3.0 bietet flexible Routing-Optionen, VST3/AU-Integration und funktioniert jetzt auch mit Fremd-Hardware.

Die komplett neu entwickelte Wave Link 3.0 bietet flexible Routing-Optionen, VST3/AU-Integration und funktioniert jetzt auch mit Fremd-Hardware. Klang: Die DSP-Effekte, besonders EQ und Voice Tune, verbessern Präsenz und Klarheit hörbar.

Die DSP-Effekte, besonders EQ und Voice Tune, verbessern Präsenz und Klarheit hörbar. Workflow: Intuitive Bedienung aus Hardware und Software, allerdings ohne Presets für Effekte und mit gelegentlichen Software-Zicken.

Intuitive Bedienung aus Hardware und Software, allerdings ohne Presets für Effekte und mit gelegentlichen Software-Zicken. Fazit: Starke Weiterentwicklung für Streamer und Content Creator, mit viel Klang- und Routing-Power im Elgato-Ökosystem.

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Das Elgato Wave XLR MK2 ist ein speziell auf Content Creator zugeschnittenes USB-Audiointerface, dessen rund drei Jahre alten Vorgänger wir bereits hier getestet hatten. Auflösung und Abtastrate liegen bei 24 Bit / 48 kHz, den Dynamikbereich des XLR-Eingangs gibt der Hersteller mit satten 135 dB an. Der XLR-Anschluss soll bis zu 80 dB Gain liefern und sollte damit auch mit Bändchenmikrofonen oder dem berüchtigte Shure SM7B ohne Lifter funktionieren. Integrierte DSP-Effekte runden das Technik-Paket ab.

Was ist neu am Elgato Wave XLR MK2?

Starten wir mit den schlechten Nachrichten: Lag die maximale Samplerate bei der Version 1 noch bei 96 kHz, ist bei der MK2-Version schon bei 48 kHz das Ende der Fahnenstange erreicht. Was aber für Content Creator-Bedürfnisse immer noch ausreichend sein sollte. Hier alle echten Verbesserungen mal in der Kurzübersicht, Details folgen:

80 dB Gain am XLR-Anschluss (Version 1: 75 dB)

Komplett neu aufgebauter Signalweg ohne (virtuelle) Umwege

Clipguard 2.0 mit mehrschichtigen A/D Wandlern und internem 32-Bit-Float (Version 1: Clipguard 1.0)

Wave FX Processor zum Einbinden von VST-Effekten, entwickelt zusammen mit LEWITT Audio, und mit fünf DSP-Effekten Onboard für latenzfreies Processing

(angeblich) 135 dB Dynamikumfang (Version 1: 100 dB)

Auto Gain Wizard zum automatischen Einpegeln

Verbesserter Kopfhörerverstärker mit 125 mW (in den FAQs ist gar von 170mW die Rede) bei 32 Ohm (Version 1: 77 mW)

Was das für den Praxisbetrieb und für den Klang bedeutet, werde ich natürlich gleich noch ausprobieren.

Verpackung und Lieferumfang

Die Verpackung sieht auf den ersten Blick identisch zu der des Vorgängers aus: „Wave XLR“ steht groß auf der Frontseite, ohne MK2-Zusatz. Geändert hat sich die Unterzeile: „Integrated Mic Interface“ ist da zu lesen, wo in der Version 1 noch ein „Microphone Interface & Digital Mixing Solution“ prangte.

Geändert wurden auch die Bullet-Points auf der Website, die den neuen Features angepasst wurden. Und dann, tatsächlich, winzig klein unter „In the Box“ auch ein „Wave XLR MK2“. Man muss also schon genauer hinschauen, wenn man sich die Tage ein Elgato Wave XLR kauft.

In der Verpackung – die übrigens dankenswerterweise komplett plastikfrei ist, wie auch ein kleiner Aufdruck verrät – befindet sich ein USB-Kabel (USB-C auf USB-C, 1,5 m lang, mit Textilmantel und gerollt) sowie eine Kurzanleitung. Diese schafft das Kunststück, 20 Sprachen in entsprechend winziger Schrift auf 33 Seiten unterzubringen, die alle zusammen nicht größer als eine Papierserviette sind. Die Leute, die Namen auf Reiskörner schreiben, erblassen da vor Neid.

Verarbeitung, Anschlüsse und Bedienelemente

Rein äußerlich hat sich beim Elgato Wave XLR MK2 auf den ersten Blick nichts geändert: Der große runde Multifunktions-Push-Encoder in der Mitte, unten rechts die kleine +48 V LED, unten links drei LEDs für Mikrofon-Gain, Kopfhörerlautstärke und Mic/PC-Mix, die anzeigen, wofür der Push-Encoder gerade zuständig ist. Mit jedem Tap darauf schalte ich eine LED weiter. Oben links dann der Schriftzug Wave XLR (ohne MK2) samt Elgato-Logo.

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Schaut man genauer hin, entdeckt man aber doch zwei kleine Unterschiede: Über der Mikrofon-LED befinden sich drei weitere kleine LEDs, die ich im Manual als „Voice Enhancer“ (bzw. „Voice Tune“) identifiziere. Damit lässt sich das Signal mit Compressor und Harmonics anreichern.

Zweiter Unterschied: Der LED-Ring rund um den Push Encoder besteht nun nicht mehr aus vielen kleinen LEDs, sondern aus einem durchgehenden LED-Streifen. Der zeigt Parameter-Werte, Pegel, Limiter und den Mute-Status an.

Keine Änderungen dagegen gibt es auf der Rückseite: Ein USB-C-Anschluss, eine Stereo-Miniklinkenbuchse für den Kopfhörer und der XLR-Eingang, darüber ein Mute-Sensor – das alles gab es auch bereits in der Version 1.

Das mattschwarze Gehäuse (hallo Fingerprints!) im Pult-Design besteht zwar komplett aus Kunststoff, macht aber trotzdem einen recht stabilen Eindruck. Was auch an dem erstaunlich hohen Gewicht liegen mag: 320 g bei gerade mal 93 x 118 x 73 mm (TxBxH) – das hätte man dem sehr kompakten Interface gar nicht zugetraut. Die Unterseite ist komplett gummiert, so dass das Wave XLR MK2 einen ausreichend festen Stand auf der Tischplatte hat.

Die Verarbeitung des Testmusters schließlich war einwandfrei: Keine größeren oder ungleichmäßige Spaltmaße, keine scharfen Kanten. Der Push-Encoder sitzt ein klein wenig wackelig, was aber einen (guten) Grund hat: Wie beim Vorgänger auch können die Faceplate und der Drehregler gegen buntere/ausgefallenere Modelle ausgewechselt werden, wozu der Encoder abgenommen werden muss. Die Faceplates der Version 1 sind allerdings nicht kompatibel zu denen der MK.2-Version – vermutlich wegen des geänderten LED-Rings und der zusätzlichen Voice-Tune-LEDs.

Die Schaltzentrale: Wave Link 3.0

Das Elgato Wave XLR MK2 funktioniert auch ohne die Wave Link-Software, dann aber nur als simples Audiointerface mit sehr rudimentären Funktionen. Für Features wie DSP-Effekte, VST-Routing, +48 V sowie Mixing- und Monitoring-Controls ist Wave Link unerlässlich. Der Auto Gain Wizard dagegen lässt sich auch in der Hardware aktivieren.

Die von Grund auf neu entwickelte Version 3.0 lief bereits seit Oktober 2025 als Beta-Version und wurde jetzt zum Start des Elgato Wave XLR MK2 als finale Version freigegeben. Zum Zeitpunkt dieses Tests war das die Version 3.0.0 (2388).

Die auffälligste Änderung gegenüber Version 2 ist der Wechsel von den Mixer-üblichen vertikalen Kanalzügen hin zu einer horizontalen Routing-Tabelle. War ich in Wave Link 2 auf zwei Mixe beschränkt, kann ich hier bis zu fünf davon erstellen. Jeder Mix kann eine andere Quelle haben und an ein oder mehrere andere physische Geräte oder virtuelle Ausgänge gesendet werden. Womit ich bei der nächsten großen Neuerung wäre: Wave Link 3.0 funktioniert – anders als sein Vorgänger – nun mit jedem beliebigen USB- oder XLR-Mikrofon und mit jedem Audiointerface. Elgato-Hardware ist also nicht mehr Pflicht.

Bis zu vier Hardware-Eingänge und zusätzlich acht Software-Kanäle lassen sich hinzufügen. Dabei kann jeder Kanal wieder mehrere Apps aufnehmen, so dass die Zahl der Software-Eingänge in der Praxis unbegrenzt ist. Wave Link unterstützt jetzt auch mehrere Elgato-Mikrofone in einer einzelnen Konfiguration. In jeden Kanal kann ich direkt in Wave Link VST3- (Windows) oder AU-Effekte einbinden. Das hat im Test recht ordentlich funktioniert: Von meinen knapp 700 VST-Plug-ins wurden beim Scannen lediglich 19 als nicht nutzbar aussortiert. Fast alle übrigen liefen dann auch latenz- und störungsfrei, nur bei einigen wenigen gab es kleine hörbare Verzögerungen. Leider lässt sich nur ein VST3-Ordner als Plug-in-Pfad angeben. Wer seine Plug-ins auf mehrere Ordner verteilt hat, muss sich da entscheiden.

Das Einbinden der Quellen in die Matrix ist nicht ganz so einfach, wie es die Elgato-Videos suggerieren. Man muss vorher schon in den einzelnen Apps die richtigen Treiber einstellen und auch in den Windows-Soundeinstellungen diese zuordnen. Und dabei auch ein wenig herumprobieren, bis es einen Pegel in der Matrix gibt. Aber das ist nicht neu in der Version 3.0, damit hatte man auch schon bei Wave Link 2 ein wenig zu kämpfen. Hat man das aber einmal durchschaut und richtig zugeordnet, ist das kein Problem mehr. Da die Architektur von Wave Link 3.0 komplett neu ist, können Einstellungen aus Wave Link 2 derzeit nicht importiert werden. Schön wäre es gewesen, wenn mit der Version 3 auch die ASIO-Unterstützung endlich Einzug gehalten hätte, doch müssen wir darauf wohl auch weiterhin warten.

Wave Next und Stream Deck – Unterstützung

Das Elgato Wave XLR MK2 und die Wave Link 3.0-Software sind Teil des neuen „Wave Next“-Pakets, das Elgato geschnürt hat: Ein Ökosystem aus sechs aufeinander abgestimmten Audio-Produkten für Streamer und Content Creator. Neben den beiden genannten gehören auch das USB-Kondensatormikrofon Waves:3 MK.2 (ebenfalls mit dem neuen Wave FX Processor), das Stream Deck + XL (mit 36 LCD-Tasten, sechs Drehreglern und einem Channel Strip) und das XLR Dock MK.2 (verwandelt das Stream Deck+ in ein Audiointerface). Für das zweite Quartal 2026 ist überdies das Wave XLR Pro angekündigt, mit zwei XLR-Eingängen und Line In und Line Out. Preis: 349,99 Euro.

Für das Stream Deck hat Elgato ein eigenes Plug-in für Wave Link 3.0 im Angebot. Einfach die Stream Deck-App auf dem Rechner öffnen und das Plug-in herunterladen, das sich dann automatisch installiert. Wer bereits das Plug-in für Wave Link 2 in Betrieb hat, muss das erst entfernen, weil das für Wave Link 3 ein komplett neues ist.

Ich selbst habe noch ein (ur) altes Stream Deck (gekauft 2020, mit 15 LCD-Tastern) – und selbst damit funktioniert das Wave Link Plug-in. Da mein Stream Deck keine Drehregler hat (gab es damals noch nicht), beschränkt sich das aber auf alles, was man mit Knöpfchendrücken erreichen kann (Umschalten von Mixes, Zuschalten von Effekten etc.). Mit größeren Stream Decks wie dem Stream Deck+ lässt sich Wave Link dann fast komplett steuern.

Das Elgato Wave XLR MK2 in der Praxis: Workflow und Effekte

Was im Test auffällt: Nach Änderung am +48 Status in Wave Link 3 benötigt das Wave XLR MK2 gut 20 Sekunden, um wieder auf Sendung zu gehen. Was im Live-Betrieb nicht so prickelnd ist, aber so oft muss man da ja nicht ran. Und auch sonst zeigte sich Wave Link mitunter schon etwas bockig: Zwischenzeitlich verweigerten „Sound Check“ und „Auto adjust gain“ ihren Dienst, gab es keine Pegel mehr im Mixer und reagierten die DSP-Effekte nicht mehr auf die Steuersignale. Da half dann nur, das Wave XLR MK2 kurz vom Rechner zu trennen und wieder anzuschließen – in einem Fall war sogar ein PC-Neustart notwendig. Irgendwie schien sich Wave Link vom Elgato Wave XLR MK2 abgekoppelt zu haben, warum auch immer. Ob das nun an mir, meinem (recht neuen) System oder an Elgato lag, vermag ich nicht zu sagen. Erwähnen will ich es hier aber trotzdem.

Aber ansonsten gibt es hier eine Menge Gutes zu berichten. Eine animierte Setup-Tour hilft bei der Einrichtung des Wave XLR MK2, von der vor allem weniger technikerfahrene Nutzer profitieren. Die frei skalierbare Oberfläche von Wave Link ist übersichtlich sortiert und gewährt ohne große Umwege Zugriff auf alles Wichtige. Alles, was sich am Interface regeln lässt, kann ich auch in Wave Link erledigen, habe hier aber dann den Vorteil, die Einstellungen auch später noch sehen zu können. Regele ich am Interface Mikrofon-Gain, Kopfhörerlautstärke, Voice-Tune-Anteil und Mixverhältnis PC/XLR-Eingang, so geht das nur nacheinander. In Wave Link dagegen habe ich die klassischen, stets gut ablesbaren Maus-Schieberegler inklusive Zahlenwerten alle im Blick. An der Hardware geht es schneller, in der Software ist es übersichtlicher.

Nur in der Software kann ich Phantom Power zuschalten, das Gain Lock aktivieren (das andere Apps davon abhält, an meinem Mikrofon-Gain herumzuspielen) oder den Clipguard zuschalten, der das Signal wirkungsvoll vor Übersteuerung und Verzerrungen schützt. Ebenfalls unter dem Reiter „Input & Monitoring“ zu finden sind die Schalter für das Direct Monitoring (aus Latenzgründen dann ohne Audioeffekte im Weg) und für den High Power Mode, mit dessen Hilfe bei „high impedance headphones“ Volume und Klarheit verbessert werden. Was gut funktioniert, wie ein Test mit meinem in der Beziehung recht anspruchsvollen AKG zeigte.

Und auch die neuen Hardware-DSP-Effekte können nur aus Wave Link heraus aktiviert und eingestellt werden. Dazu gehören ein Lowcut-Filter, ein regelbarer „Expander“ zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen und ein „Voice Tune“-Effekt, der „analog style compression and gentle harmonic warmth“ hinzufügt, ebenfalls stufenlos regelbar von „Weak“ bis „Strong“. Ein Kompressor und ein Equalizer (beide einstellbar) komplettieren das DSP-Effekt-Quintett.

Fest integriert ist außerdem ein Software-Effekt namens „Voice Focus“, der in Zusammenarbeit mit ai-coustics entwickelt wurde und als VST3-Plug-in einzeln 50,- US-Dollar kostet. Dieser hilft mit KI-Unterstützung, Hintergrundgeräusche zu entfernen und den Hall anzupassen. Wodurch die Stimme dann angeblich kristallklar wird. Das probieren wir natürlich gleich mal aus. VST/AU-Effekte können Elgato-Geräten direkt im Wave Link-Fenster „Elgato-Devices“ zugeordnet werden, bei Mikrofonen und Interfaces anderer Hersteller geht das „nur“ über die Mixes in der Matrix.

So klingt Elgato Wave XLR MK2

Dann hören wir zum Schluss doch mal rein, wie das Elgato Wave XLR MK2 klingt. Aufgenommen habe ich die folgenden Takes mit Audacity mit dem Windows WASAPI-Treiber (da ASIO ja nicht von dem Wave XLR MK.2 unterstützt wird) und einem Rode NT1-A Mikrofon.

Ohne Wave Link lassen sich – wie erwähnt – die DSP-Effekte nicht einsetzen. Ohne diese klingt das so:

Zum Einpegeln nutze ich den Auto Gain Wizard: 10 Sekunden quasseln (oder am Interface den Encoder fünf Sekunden gedrückt halten) und Wave Link pegelt das ein. Und scheint dabei aber von Headroom nicht viel zu halten, sondern fährt den Pegel hart an die Null-Linie. Wer da lieber noch etwas Luft nach oben haben möchte (und das sollte man in jedem Fall), zieht vom Gain per Hand noch ein paar dB ab.

Im nachfolgenden Beispiel sind alle fünf DSP-Effekte aktiviert.

Das ist klanglich schon ein deutlicher Unterschied – viel klarer und präsenter. Dabei habe ich die Effekte in den Standard-Einstellungen belassen. Die lassen sich auch über grafische Darstellungen bearbeiten, doch fehlen da leider Presets oder Speichermöglichkeiten. Die würden gerade Anfängern helfen, die mit den „Advanced Settings“ beim Klang zudem vermutlich dann mehr Schaden anrichten als Nutzen. Bitte unbedingt nachbessern!

Als klangliche Kirsche kommt jetzt noch der AI-Software-Effekt „Voice Focus“ dazu, der die Stimme „kristallklar“ machen soll. In der Maximalstellung klingt das so:

Da hat die KI tatsächlich ein wenig Raum entfernt. Aber da müsste man mal mit größeren Räumen und „dumpferen“ Ausgangsmaterial experimentieren. Was ich am Ende dieses Kapitels noch machen werde.

Der DSP-Effekt „Voice Tune“ fügt analoge Kompression und „harmonic warmth“ hinzu. Also schalten wir den Effekt erst einmal ab:

Und jetzt – ebenfalls auf „Strong“, also Maximum“ dazu.

Gefällt mir, da ist tatsächlich etwas mehr Tiefe, Umfang und Wärme hinzugekommen.

Einen großen Anteil am Klang des Elgato Wave XLR Mk2 hat aber auch der Equalizer. Was aber erst auffällt, wenn man den mal abschaltet:

Die grafische Bearbeitung der Bänder ist zwar leicht, doch würden hier aussagekräftige Presets besonders Anfängern eine Hilfe sein. Ich schalte den EQ in der Standardstellung dazu. Der Unterschied ist beachtlich.

Man müsste hier noch etwas an den Höhen feilen, aber auch so wird deutlich, wie stark der EQ hier ins Klanggeschehen eingreifen kann.

Zum Schluss teste ich noch den Clipguard, indem ich dem Mikrofon-Gain noch mal 15 dB obendrauf packe. Das Ergebnis ist dann natürlich etwas übersteuert.

Das Ganze noch mal, jetzt mit dem Clipguard. Vollends überzeugt mich das Ergebnis aber noch nicht. Das ist wie ich als Kind früher beim Friseur: „Bitte nur die Spitzen schneiden, nicht zu viel runter!“

Besser wird das, wenn ich den Voice Focus dazuschalte, um den Raum, der durch die +15 dB mit reingekommen ist, wegzunehmen. Mit „Strong“ (= 100 %) klingt es mir zu dumpf, auch wird am Anfang einfach das D abgeschnitten.

Gehe ich aber auf das andere Extrem, „Weak“ (= 70 %) wird das deutlich besser. Und auch das D ist wieder da.