Der ultimative EQ für alle Fälle!

Der Empress ParaEQ MKII Deluxe ist ein extrem vielseitiger parametrischer Equalizer im Pedalformat, der präzise Klangbearbeitung mit einem leistungsstarken Boost kombiniert.

Kurz & knapp Was ist es? Empress ParaEQ MKII Deluxe, parametrischer 3-Band-EQ mit zusätzlicher Filtersektion und Boost Flexibilität: Umfangreiche Eingriffe durch parametrischen EQ und zusätzliche Filter

Umfangreiche Eingriffe durch parametrischen EQ und zusätzliche Filter Klang: Extrem präzise und musikalische Klangformung bis ins Detail

Extrem präzise und musikalische Klangformung bis ins Detail Features: Unabhängiger Boost und vielseitige Routing-Möglichkeiten

Unabhängiger Boost und vielseitige Routing-Möglichkeiten Bedienung: Anfangs komplex, mit etwas Erfahrung aber sehr logisch

Anfangs komplex, mit etwas Erfahrung aber sehr logisch Fazit: Hochwertiges Allround-Tool für gezielte und professionelle Soundbearbeitung

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Empress ParaEQ MKII Deluxe – Aufbau und Verarbeitung

Der Aufbau des Empress ParaEQ MKII Deluxe ist schnell und einfach erklärt: Der Bodentreter kommt im klassischen Pedalformat daher und arbeitet mit 9 V DC bei 300 mA. Das Bedienfeld ist übersichtlich angeordnet und lässt sich grob in drei verschiedene Abschnitte unterteilen.

Im oberen Teil finden wir einen parametrischen EQ, für den drei Regler zuständig sind: links die Bässe, in der Mitte – was sonst – die Mitten und rechts die Höhen. Mit dem kleinen schwarzen Regler wird die Breite des Bandes festgelegt (Q-Control), die beiden silbernen Potis sind für Frequenzbereich und Lautstärke zuständig.

Unter der EQ-Abteilung finden wir vier kleine schwarze Potis, die eine eigenständige Filtersektion bilden. Von links nach rechts haben wir ein High-Pass-Filter, ein Low-Shelf-Filter, ein High-Shelf-Filter und ein Low-Pass-Filter. Da ich euch hier nicht mit Zahlen überhäufen möchte, leite ich diejenigen, die es genau wissen wollen, einfach an das wirklich gut geschriebene Handbuch weiter.

Im dritten Abschnitt, eingerahmt zwischen den LEDs für On/Off, finden wir dann einen Drehregler für den Boost.

Mit den beiden Fußschaltern kann man den EQ sowie den Boost aktivieren. Je nach Einstellung ist das unabhängig voneinander oder auch zusammen möglich. Das Feature ergibt viel Sinn in der Praxis, denn so kann man den Empress ParaEQ MKII Deluxe auch als reinen Clean-Boost verwenden, ohne dabei mit der Klangregelung den Sound zu verändern.

Wie stelle ich den Sound ein?

Der Empress ParaEQ MKII Deluxe kann mit seinen vielen Reglern und Möglichkeiten im ersten Moment abschreckend wirken. Ist das Pedal überhaupt intuitiv zu bedienen? Oder brauche ich ein Studium der Tontechnik, um alles richtig zu verstehen?

Nach zwei Jahren Erfahrung mit dem Empress ParaEQ MKII Deluxe auf meinem Board kann ich diese Bedenken aus dem Weg räumen: Es braucht kein Studium, sondern einfach ein solides Wissen über die Wirkungsweise von Frequenzen und Bändern. Natürlich ist eine klare Zielvorstellung des gewünschten Sounds ebenso hilfreich wie ein gutes Gehör.

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Mit etwas Zeit und Neugier kann man sich das nötige Know-how selbst erarbeiten. Der Empress ParaEQ MKII Deluxe kann dabei sogar helfen.

Am Anfang nutze ich immer erst die unterste Reihe mit den Filtern, um den Sound grundsätzlich in die gewünschte Richtung zu biegen. Mit Low- und High-Pass gebe ich dem Klangbild einen vernünftigen Rahmen. Um einen E-Bass gut im Bandmix zu platzieren, ist es nahezu immer sinnvoll, unten herum etwas aufzuräumen und auch nach oben hin nicht jede Frequenz durchzulassen.

Wo genau man die beiden Regler ansetzt, lässt sich nicht pauschal beantworten. Allerdings finde ich die 12-Uhr-Stellungen bei etwa 80 Hz und 3 kHz als guten Ausgangspunkt. Damit macht man in jedem Fall nichts falsch.

Brauche ich unten herum mehr, etwa für einen fetten Reggae-Sound, beschneide ich die tiefen Frequenzen weniger und nehme oben mehr weg. Bewege ich mich eher im Bereich Funk und Fusion und möchte die Obertöne betonen, gehe ich den umgekehrten Weg und drehe beide Filter weiter im Uhrzeigersinn: Bässe stärker beschnitten, Höhen offener gelassen.

Anwendung der Shelving-Filter

Im nächsten Schritt nutze ich die Shelving-Filter, um dem Sound den gewünschten Charakter zu geben. Der Empress ParaEQ MKII Deluxe bringt hier von Haus aus eine musikalische Voreinstellung mit. Mit 200 Hz und 1 kHz sind die für Bassisten wichtigen mittleren Frequenzbereiche gut abgedeckt.

Hier kann man nach Geschmack Frequenzen hinzufügen oder reduzieren, je nachdem, was der Bass im Mix benötigt.

Ist der Grundsound einmal eingestellt, geht es an den parametrischen 3-Band-EQ. Wie man mit diesem arbeitet, ist sehr individuell. Ein klares Richtig oder Falsch gibt es nicht. Die jeweils drei vertikal angeordneten Regler bilden eine Einheit und beeinflussen sich gegenseitig.

Mit zunehmender Erfahrung entwickelt man ein Gefühl dafür, bei welchen Frequenzen man eingreifen muss und wie breit oder schmal das Band eingestellt werden sollte. Ist der 3-Band-EQ gesetzt, gehe ich meist noch einmal zurück zur Filtersektion und nehme Feinjustierungen vor.

Anwendungsbeispiele für den Empress ParaEQ MKII Deluxe

Was zunächst nach aufwändigen und komplizierten Schritten klingt, ist in der Praxis schnell umgesetzt. Die folgenden Beispiele sollen zeigen, was der Empress ParaEQ MKII Deluxe leisten kann.

Auf detaillierte Einzelparameter habe ich bewusst verzichtet, da dies schnell unübersichtlich wird. Stattdessen habe ich mit verschiedenen Bässen Licks eingespielt – jeweils einmal mit neutralem Sound und einmal mit aktiviertem Pedal. Die Signalkette bestand dabei immer aus einem passiven Bass in das Pedal, von dort in eine aktive Radial J48 und anschließend ins Interface.

Beispiel 1: Pimp my Preci

Denken wir uns mal in folgende Situation rein: Man ist Bassist in einer 4-Mann-Band, bestehend aus Gitarre, Keyboard/Orgel, Bass und Drums, die sich dem gediegenen Repertoire der 50er- und 60er-Jahre verschrieben hat. Auf dem Programm stehen Oldies, Blues und Rock’n’Roll, nichts super hart oder besonders laut gespielt. Als Instrument nutzt man einen passiven Precision Bass mit Flatwounds, der direkt über DI in die PA gespielt wird und seit Jahren sehr gute Dienste leistet.

Nun soll das Programm um einige Classic-Rock-Songs aus den 70er-Jahren erweitert werden. Der Gitarrist baut sich einen dicken verzerrten Sound, der Drummer haut deutlich mehr rein und der Keyboarder wird fetter. Irgendwie klingt der gute alte Precision Bass in diesem Kontext auf einmal nicht mehr gut, es fehlt an Biss, an Wumms und an Power. Ein einfaches Lauterdrehen hilft dabei nicht, es braucht Durchsetzungskraft und Druck im Ton.

Mit dem Empress ParaEQ MKII Deluxe soll der Sound des Preci nun angepasst werden, um auch bei den Rocksongs zu bestehen. Um das zu erreichen, räume ich über das Low-Pass-Filter unten herum etwas auf und nehme alles bis 80 Hz weg. Gleichzeitig booste ich über den EQ um diesen Bereich recht breit die Bässe, was zu einem druckvoll definierten Sound in den tiefen Frequenzen führt. Zusätzlich gebe ich über das Shelf-Filter noch etwas in dem Bereich bei ca. 100-200 Hz dazu.

Um das tiefe Frequenzbild zu komplettieren, nehme ich über den mittleren EQ noch eine gezielte Anhebung bei ca. 300-400 Hz vor, sodass ein dicker, fast schon eine Röhre imitierender Effekt erzielt wird. Durch das leichte Anheben der Frequenzen ab 1 kHz über das High-Shelf-Filter erziele ich einen leichten Badewannen-Cut zwischen 400-1000 Hz, etwas, das einem Preci immer gut zu Gesicht steht. Den nötigen Attack hole ich mir dann noch mit einem ganz leichten, aber breiten Boost bei 2 kHz. Das High-Pass-Filter lasse ich komplett offen, denn ein Preci mit Flats entwickelt ohnehin nicht genug Höhen, um einer Gitarre in die Quere zu kommen.

Heraus kommt ein deutlich fetter und wärmerer Sound, mit dem man den Old-School-Preci besser im Mix der Rocksongs platzieren kann. Sollte die Lautstärke nicht ausreichen, kann ich diese über den Boost des Geräts noch nachregeln und anheben. Problem gelöst!

Beispiel 2: Fingerfunk aufräumen

Im nächsten Fallbeispiel geht es um eine typische Situation, die wir alle kennen. Man hat einen bestimmten Bass, den man super gerne spielt und mit dem man eigentlich auch sehr zufrieden ist – wenn da nicht diese eine Sache wäre. In meinem Fall geht es um einen Fodera Imperial und den Sound des Bridge-Pickups. Im Zusammenspiel mit dem Halstonabnehmer einfach klasse, für sich alleine genommen aber irgendwie nicht zufriedenstellend.

Besonders bei schnellem Fingerfunk möchte ich eigentlich den Attack des hinteren Pickups nutzen, das Modell von Seymour Duncan mag mir aber einfach nicht gefallen. Es drückt zwar ordentlich, hat aber auch viel Nase und kommt irgendwie „plärrend“ daher.

Auch in so einem Fall kann der Empress ParaEQ MKII Deluxe gute Dienste leisten. Dank der parametrischen Mitten kann ich die störende Frequenz genau lokalisieren und gezielt cutten. Mit den Filtern sorge ich dann für ausreichend Sound drumherum und schon bekomme ich ein tolles, sauberes und aufgeräumtes Klangbild auf Knopfdruck – so macht auch dieser Bridge-Pickup Spaß!

Beispiel 3: Einen Kontrabass imitieren

Ein beliebtes Szenario in einer Band ist das Unplugged-Set. Mit akustischen Instrumenten sorgt man für Abwechslung und präsentiert dem Publikum eine neue Klangfarbe. Idealerweise spielt der ambitionierte E-Bassist dafür auch einen Kontra- oder Akustikbass. Allerdings hat man das nicht immer zu Hause. Häufiger ist jedoch ein Fretless-Bass vorhanden, der durch den Empress ParaEQ MKII Deluxe akustischer klingen soll.

Hierfür habe ich vor allem die hohen Frequenzbereiche großzügig beschnitten, sodass ein möglichst dunkler und dumpfer Klang entsteht. Für den Bassbereich nutze ich wieder eine Kombination aus leicht angehobenen tiefen Frequenzen sowie dem Low-Cut, um einen bauchigeren Klang zu erzeugen.

Das Ergebnis ist zwar subtil, aber hörbar. Die für einen Fretless typischen singenden Mitten und Höhen sind reduziert, der Sound wirkt insgesamt akustischer.