Klangliches Chaos oder geniales Sound Design?

Die Firma Endorphines ist bekannt für innovative und hochwertige Hardware-Effekte, die gerne mal etwas kreativer ausfallen. Mit dem Evil Pet liefern sie uns diesmal eine Mischung aus Granular-Prozessor, Granular-Synthesizer und Live-FX. Ich bin sehr gespannt, wie sich unser heutiger Testkandidat im Testlabor schlägt und für wen diese Art von Effekt eine sinnvolle Ergänzung sein könnte.

Kurz & knapp Was ist es? Endorphin.es Evil Pet ist ein kreativer Granular-Prozessor und Live-FX für experimentelles Sounddesign, Sampling und Echtzeitbearbeitung. Granular-Synthese: Zerlegt Samples in kleinste Klangfragmente und erzeugt daraus experimentelle Texturen, Drones und Soundscapes.

Zerlegt Samples in kleinste Klangfragmente und erzeugt daraus experimentelle Texturen, Drones und Soundscapes. Vielseitigkeit: Nutzbar als Granular-Effekt, polyphoner Sample-Synthesizer oder Live-FX für externe Audiosignale.

Nutzbar als Granular-Effekt, polyphoner Sample-Synthesizer oder Live-FX für externe Audiosignale. Kreativwerkzeug: Besonders spannend für Ambient, Filmmusik und experimentelles Sounddesign mit unvorhersehbaren Ergebnissen.

Besonders spannend für Ambient, Filmmusik und experimentelles Sounddesign mit unvorhersehbaren Ergebnissen. Bedienung: Umfangreiche Eingriffsmöglichkeiten mit Doppelbelegungen und vielen Parametern, aber etwas Einarbeitung nötig.

Umfangreiche Eingriffsmöglichkeiten mit Doppelbelegungen und vielen Parametern, aber etwas Einarbeitung nötig. Fazit: Inspirierendes Spezialwerkzeug für neugierige Soundtüftler, weniger geeignet für gezielt planbares Arbeiten.

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Was ist Evil Pet von Endorphin.es eigentlich?

Bei Endorphines Evil Pet handelt es sich um ein Desktop-Gerät, das sich ganz der Granularsynthese bzw. deren Bearbeitung verschrieben hat. Mit Evil Pet sind mehrere Arbeitsweisen denkbar: Zum einen kann man einzelne Samples laden und diese granular bearbeiten. Zum anderen kann man diese geladenen Samples auch mehrstimmig über ein angeschlossenes MIDI-Keyboard spielen. Und zu guter Letzt kann man Evil Pet auch dazu nutzen, live anliegende Signale — etwa bei einem Remix oder bei einem Live-Setup— in Echtzeit mit den Parametern zu bearbeiten. Last but not least bietet Evil Pet die Möglichkeit, per Radioantenne FM-Signale aufzunehmen und auch diese mit den bereitgestellten Parametern zu verfremden.

Übersicht über die Parameter des Evil Pet von Endorphins

Evil Pet ist, wie gesagt, als Desktop-Gerät konstruiert und kommt in knalligem Rosa daher, das schon vor der Inbetriebnahme die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das Gehäuse selbst ist aus stabilem Aluminium gefertigt. Die Knöpfe sind alle fest verschraubt, ebenso wie die rückwärtigen Anschlüsse, sodass einem Einsatz „on the road“ sicherlich nichts im Wege steht.

Zum Bedienen stehen 13 Drehknöpfe und 8 Taster zur Verfügung, die teilweise doppelt belegt sind, denn einer der Taster ist eine Shift-Taste. Durch die entsprechende Beschriftung ist aber immer sehr deutlich zu sehen, welcher Parameter gerade anliegt. Dazu wechseln alle LEDs von Blau auf Rot, sobald man die Shift-Taste drückt, was die Bedienung nochmals erleichtert. Schauen wir uns im Einzelnen an, welche Bedienmöglichkeiten es überhaupt gibt.

Zum Einstellen der Sounds dienen 12 Drehregler in zwei Reihen. Mit diesen stellt man Position, Größe, Pitch, die Form der einzelnen granularen Bausteine, Effekte oder auch das Mix-Verhältnis zwischen unbearbeitetem und bearbeitetem Signal ein. In der zweiten Reihe befinden sich Attack und Release, Filter Cutoff, Reverb sowie die Länge des Nachhalls und die LFO-Geschwindigkeit. Alle diese zwölf Regler haben aber eben immer noch eine zweite Funktion, die greift, sobald die Shift-Taste gedrückt ist. Attack und Release verwandeln sich dann bspw. in Sustain und Decay, sodass man eine komplette ADSR-Hüllkurve zur Verfügung hat. Beim Filter wird der Knopf zum Resonanzregler usw.

Während diese zwölf Drehregler den oberen Teil der Oberfläche einnehmen, finden wir im unteren Teil lediglich einen großen Regler, der dazu dient, das Menü zu bedienen. Dazu drückt man ihn und scrollt dann durch die einzelnen Menüpunkte des recht großen, aber nicht farbigen Displays. Das Menü ist recht umfangreich. So lassen sich hier Presets laden und speichern, die Eingangsquelle wählen und auch Einstellungen für zum Beispiel MIDI vornehmen. Auch die Belegung des Saturator-Knopfes kann hier geändert werden. Zur Auswahl stehen u. a. diverse Modulations-Algorithmen wie Chorus und Flanger. Und auch für Reverb und Filter stehen hier natürlich Alternativen zur Verfügung.

Bleiben noch die Taster. Hier haben wir zunächst einen Record-Taster, der das anliegende Signal aufnimmt und in den Speicher des Evil Pet lädt, sodass man es dann bearbeiten kann. Als Quellen können nicht nur die rückwärtigen Klinkenbuchsen dienen, sondern auch ein winziges Mikrofon, das direkt unter dem Record-Taster sitzt. Das mag für Notbehelfe funktionieren, ist aber sehr empfindlich und man hört meist das Klicken der Taster und Berührungen am Gehäuse mehr als das eigentlich aufgenommene Signal. Sinnvoller ist es also, per rückwärtigem Line-Eingang Samples zuzuführen oder diese auf die mitgelieferte SD-Karte zu transferieren und dann aus dem Speicher hochzuladen.

Weitere Tasten sind Bypass und Play, die sich, denke ich, selbst erklären. Außerdem gibt es noch vier kleinere Tasten, mit denen man etwa die Zuweisung für die LFOs bestimmen kann.

Anschlüsse des Endorphines Evil Pet

Auf der Rückseite des Endorphines Evil Pet befinden sich zwei Pärchen symmetrischer Klinkenbuchsen. Sprich: Stereo-Ein- und -Ausgänge. Alternativ kann das Gerät natürlich auch Mono genutzt werden, wenn man zum Beispiel eine Gitarre, einen Bass oder einen monophonen Synthesizer anschließt. Dazu gesellt sich noch eine Klinkenbuchse für den Anschluss eines Expression-Pedals. Im Menü kann man dann definieren, welcher Parameter damit gesteuert werden soll.

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Natürlich hat der Evil Pet auch ein Pärchen MIDI-Buchsen für In- und Out, um den Evil Pet mit einem externen MIDI-Keyboard zu spielen. Er ist übrigens 8-fach polyphon.

Zu guter Letzt bietet der Evil Pet noch einen Anschluss für das mitgelieferte Netzteil. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist eine Radioantenne. Schließt man diese an die Buchse für das Expression-Pedal an, kann Evil Pet das gesamte FM-Spektrum scannen und man hat die Möglichkeit, seinen Lieblingsradiosender oder Moderator mitzuschneiden. Für die Klangbeispiele in diesem Test habe ich diese Funktion bewusst nicht genutzt, da ich keine Lust hatte, in urheberrechtliche Schwierigkeiten zu kommen. Aber für den Privatgebrauch kann man das natürlich ausgiebig tun.

Was ist eigentlich Granular-Synthese?

Bevor wir zum Praxisteil des Endorphines Evil Pet kommen, wollen wir uns nochmal vergegenwärtigen, worum es bei diesem Gerät eigentlich geht. Bei der Granular-Synthese wird das anliegende Audiosignal nicht eins zu eins abgespielt und es ist überhaupt nicht der Anspruch, das Aufgenommene realistisch wiederzugeben. Stattdessen wird das Sample in viele kleine Fragmente, sogenannte Grains, also Körner, zerlegt. Und diese können dann wieder zu etwas völlig Neuem zusammengesetzt werden.

Über die Größe der Grains bestimmt man den Grundklang. Kurze Grains klingen oft perkussiv, während man bei längeren Grains den Ursprungssound schon eher erahnen kann. Über die Position legt man fest, wo innerhalb des Original-Samples man quasi eine Klangprobe entnimmt. Und danach kann das Signal mit Parametern beeinflusst werden, wie wir sie auch von anderen Synthesizern kennen, etwa Filter und LFO.

Praxiseinsatz des Endorphines Evil Pet

Wir alle lieben und mögen ja Geräte, die sich auf den ersten Blick von alleine erklären und sofort zum Einsatz kommen können. Nun, Evil Pet von Endorphines gehört leider nicht zu dieser Sorte. Ein Blick ins sehr gut gemachte Handbuch kann man jedem Einsteiger daher nur empfehlen. Danach gibt es, wie gesagt, grob drei Einsatzbereiche. Wie oben schon erwähnt, habe ich den Einsatz mit der FM-Antenne hier mal ausgespart.

Zunächst kann Evil Pet geladene oder aufgenommene Samples zerlegen. Und man kann diese dann mit den Parametern verfremden und sehr tiefgreifendes Sounddesign vollziehen. Zum Einstieg hat Endorphines dankenswerterweise einige Samples auf die mitgelieferte SD-Karte gespielt. Die Karte kann aber auch ganz einfach mit dem Computer verbunden werden, um eigene Kreationen darauf abzulegen und diese dann zu laden. Dabei entstehen meist Drone-artige Klanglandschaften.

Parameter wie die Hüllkurve, das Filter, Hall und der Saturator-Effekt kennt man auch von konventionellen Synthesizern und sie verhalten sich auch ungefähr so. Etwas kniffliger wird es mit den Granular-spezifischen Parametern wie Position, Size, Pitch und Grains. Hier ist ein wenig Fingerspitzengefühl notwendig, da selbst kleinste Änderungen dramatische Auswirkungen auf den Klang haben können. Gerade wenn man den Pitch verstellt oder bei Size die Werte so einstellt, dass die einzelnen Grains rückwärts abgespielt werden. Umso mehr Spaß macht es aber auch, hier zu experimentieren. Man braucht nur eine gewisse Frustrationstoleranz, da Experimente oft im klanglichen Chaos enden und man von vorne beginnen muss.

Es gestaltet sich außerdem manchmal komplex, diese Ergebnisse dann in einem musikalischen Kontext zu verwenden, da man ja keine harmonischen Veränderungen im Sample bewirken kann, sondern dies immer auf derselben Tonhöhe bleibt. Ich kann mir das sehr gut in Ambient-mäßigen Tracks vorstellen oder auch bei Filmmusik, um Szenen mit spannenden Klanglandschaften zu untermalen, die nicht unbedingt eine harmonische Entwicklung brauchen.

Wer Evil Pet aber lieber in einem konkreten musikalischen Kontext verwenden möchte, der kann es im sogenannten Synthesizer-Modus nutzen. Hier wird Evil Pet zu einem achtfach polyphonen Synthesizer, der von einem externen MIDI-Keyboard angespielt werden kann. Grundlage des Klangs ist dann ein einzelnes Sample, das man zuvor geladen hat. Man kann natürlich auch komplexe Fragmente oder ganze Musikstücke laden, aber das Ergebnis wird entsprechend chaotisch sein.

Als dritte Möglichkeit kann man Evil Pet auch als sogenanntes Live-FX verwenden, bei dem das Gerät das an den Klinkenbuchsen anliegende Signal live verfremdet und bearbeitet. Das war der Modus, der mir beispielsweise am meisten Spaß gemacht hat. Praktisch könnte man zum Beispiel bestimmte Spuren oder Stems mit dem Evil Pet verbinden und diese in Echtzeit verfremden. Und das Ergebnis dann direkt in der DAW aufnehmen, um damit die eigenen Tracks zu ergänzen. Auch hier ist viel Geduld erforderlich. So habe ich in der Testphase oft lange Jams veranstaltet, von denen ich mir dann nur einzelne Segmente rausgeschnitten habe, um mein Arrangement damit anzureichern.

Klangbeispiele des Endorphines Evil Pet

Wie immer findet ihr am Ende des Tests einige Klangbeispiele. Zunächst habe ich verschiedene Presets des Evil Pet geladen und die darin enthaltenen Samples kreativ „verwurstet“. Herausgekommen sind, wie gesagt, eher Drone-artige Gebilde.

Danach hört ihr, wie der Evil Pet als Synthesizer funktioniert. Dazu habe ich aus der mitgelieferten Library einen tibetischen Gong geladen und diesen dann polyphon über ein MIDI-Keyboard gespielt und dabei in Echtzeit verändert. Als letztes hört ihr noch zwei Beispiele, in denen ich die Live-FX Funktion nutze. Einmal ein Drumloop und einmal ein E-Piano, um die entsprechenden Klänge in Echtzeit zu bearbeiten. Das Ergebnis habe ich dann in Logic aufgenommen und konnte es so in meine Komposition einbauen.