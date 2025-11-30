Wenn Lunchbox-Amps erwachsen werden!

Der Engl Ravager IR ist ein 20-Watt-Vollröhren-Topteil im Lunchbox-Format, das echte Röhrenpower mit zeitgemäßer IR-Technologie und Power-Soak-Funktion vereint. Für Gitarristen, die kompromisslosen High-Gain-Sound in transportablem Format suchen, vom Proberaum über das Studio bis zur Bühne.

Engl Ravager IR – Das Wesentliche vorweg

749,- Euro für einen zweikanaligen Vollröhrenverstärker mit integrierter IR-Sektion, Power-Soak und XLR-DI-Out – das klingt zunächst nach einer dieser „zu schön, um wahr zu sein“-Geschichten. Doch Engl aus Tittmoning hat beim Ravager IR tatsächlich die Quadratur des Kreises versucht. Authentischer Röhrensound ohne Kompromisse, moderne Recording-Features ohne digitale Sterilität und das alles in einem Format, das nicht nur auf dem Papier „kompakt“ ist. Erwartungsgemäß ist dieser Preis nur bei chinesischer Fertigung möglich, während die hauseigenen Vorzeigeboliden nach wie in Deutschland gefertigt werden.

Wer hier zugreift, bekommt einen praxisorientierten Arbeitsverstärker, der sich gleichermaßen für Silent-Recording mit Kopfhörern, DI-Abnahme im Studio und klassischen Boxenbetrieb auf der Bühne eignet. Die Zielgruppe? Gitarristen mit Hang zur härteren Gangart, die zwischen verschiedenen Spielsituationen pendeln und keine Lust mehr auf Kompromisspedanterie haben. Anfänger sollten sich wohlweislich bewusst sein, dass man hier keinen Allrounder für Jazz-Balladen kauft. Engl bleibt diesbezüglich seiner DNA treu. Fortgeschrittene und Profis hingegen werden die pragmatische Feature-Auswahl zu schätzen wissen. Keine verschachtelten Menüs, keine Mini-Toggles für esoterisches Feintuning, sondern klare klangliche An- und Aussagen.

Wenn Tragegriffe zu Größenverhältnissen werden

Als ich den Engl Ravager aus seiner Verpackung befreite, musste ich, bei allem Respekt vor echten Rockamps, unwillkürlich schmunzeln. „Putzig“ ist vermutlich das letzte Adjektiv, das man einem Engl-Verstärker zuschreiben sollte, aber die Proportionen haben etwas unfreiwillig Komisches. Bei gerade mal 6 kg Gewicht und Abmessungen von 16 × 34,5 × 19,5 cm passt das Teil problemlos in jeden Reisekoffer. Was besonders ins Auge sticht: Der hochwertige Tragegriff reicht fast von links nach rechts über das gesamte Gehäuse und wirkt im Verhältnis zur Amp-Größe geradezu monströs.

Die meisten werden den Engl Ravager wohl auf 1× 12- oder 2× 12-Cabinets stellen, deren Tragegriffe sich typischerweise auf der Gehäuseoberseite befinden. Engl hat die Füße des Ravager entsprechend hochgesetzt, sodass der Amp zwar ein wenig wie auf Stelzen wirkt, in der Praxis aber problemlos gestapelt werden kann, ohne dass sich Griff und Füße in die Quere kommen. Solche Kleinigkeiten zeigen praxisgerechtes Denken.

Ein Wort zur Vorsicht: Anders als die panzerartigen Engl-Topteile der schwergewichtigen Klasse stehen beim Engl Ravager sowohl auf der Front als auch auf der Rückseite die Potis und Buchsen deutlich ab. Bei unsanften Kollisionen mit Flightcase-Kanten oder Ellenbogen können diese durchaus Schaden nehmen. Wer seinen Amp liebt, besorgt sich eine vernünftige Schutzhülle oder noch besser noch ein passendes Case. Das ist keine Kritik an der Verarbeitung, sondern schlicht der Tribut an die sehr kompakte Bauweise.

Optisch gelungen finde ich die farbliche Kanal-Codierung: Blau für Clean, Rot für Lead. Es mag banal klingen, aber auf einer dämmrigen Bühne mit schwitzigen Händen sind solche visuellen Orientierungshilfen Gold wert.

Röhrenbestückung ohne Überraschungen

Unter der Haube werkeln zwei 12AX7/ECC83 in der Vorstufe sowie ein Paar EL84 in der Endstufe. Eine Kombination, die sich in unzähligen britisch inspirierten Amps bewährt hat. Die EL84 sorgen für straffen, höhenreichen Grundklang und schnelle Ansprache, während die ECC83 die nötige Portion Gain in der Vorstufe bereitstellen. 20 Watt mögen auf dem Papier bescheiden klingen, aber wer schon mal einen voll aufgerissenen 20-Watt-Röhrenamp in einem mittleren Proberaum erlebt hat, weiß, dass ein solcher Amp gerade einmal halb so laut ist wie ein 200 Watt Amp!

Für alle anderen Situationen – und das dürfte in der Praxis die Mehrheit sein – kommt die Power-Soak-Funktion ins Spiel. Vier Stufen stehen zur Auswahl: volle 20 Watt, gedrosselte 5 Watt, dezente 1 Watt und „Speaker Off“ für lautloses Üben und Recording. Diese Abstufung erlaubt es, den Sweet-Spot der Endstufe auch bei zimmertauglichen Lautstärken zu erreichen. Ein Feature, das in dieser Klasse längst Standard sein sollte, aber immer noch zu selten umgesetzt wird.

Kanalphilosophie: Weniger ist mehr

Der Engl Ravager IR kommt mit zwei Kanälen aus: Clean/Crunch und Lead. Puristen werden nicken, Versatilitätsfetischisten die Stirn runzeln. Aber genau hier liegt die Stärke des Konzepts: Engl hat sich auf das konzentriert, was die Marke ausmacht, anstatt mit halbgaren Emulationen von Fender- oder Vox-Sounds um sich zu werfen.

Der Clean-Kanal liefert, was draufsteht. Glasklar bei niedrigem Gain, mit zunehmender Anzerrung entwickelt er diesen charakteristischen Crunch, der sich gut mit Pedalen verträgt. Wer hier allerdings einen schimmernden Fender-Clean erwartet, ist an der falschen Adresse. Der Lead-Kanal hingegen ist das Herzstück, Highgain mit der typischen Engl-Signatur. Dicht, fokussiert, mit genug Mitten-Präsenz, um sich auch in dichten Bandmixen durchzusetzen.

Die Klangregelung fällt mit einem 3-Band-EQ (Bass, Mitten, Höhen) klassisch aus. Jeder Kanal verfügt über separate Gain- und Master-Regler. Mini-Toggle-Schalter für zusätzliches Feintuning sucht man vergebens. Das mag für manche langweilig wirken, ist in der Praxis aber erfrischend direkt. Man dreht, man hört, man entscheidet. Keine verschachtelten Optionen, keine Paralleluniversen an Klangsettings.

Die Moderne liegt auf der Rückseite

Hier wird der Ravager seinem „IR“-Namenszusatz gerecht: Der integrierte IR-Loader bietet Platz für vier Impulsantworten, wobei drei davon per USB frei belegbar sind. Ein Drehregler auf der Rückseite erlaubt die Auswahl – kein Display, keine Menütauchgänge, einfach durchschalten. Die vierte IR ist werksseitig vorinstalliert und bietet einen soliden Ausgangspunkt.

Der XLR-Ausgang mit schaltbarer IR-Simulation ermöglicht direktes Einspeisen in Mischpult oder Audiointerface, während ein zusätzlicher Line-Out und ein Power-Amp-Out weitere Flexibilität bieten. Für Live-Situationen lässt sich so der Sound direkt ins FOH schicken, während man gleichzeitig über eine klassische Box seinen Monitorsound erstellt oder eben komplett auf die Box verzichtet und z. B. über In-Ears spielt.

Der serielle Effektweg erlaubt die Einbindung externer Pedale oder Rack-Effekte, ein optionaler Fußschalter übernimmt die Kanalumschaltung und schaltet den FX-Loop zu. Der Kopfhörerausgang greift ebenfalls auf die IR-Simulation zurück und ermöglicht nächtliche Sessions, ohne die Nachbarschaft in den Wahnsinn zu treiben.

Praxistauglichkeit jenseits des Marketings

Die Speaker-Ausgänge bieten schaltbare Impedanz von 8 bis 16 Ohm, was den Betrieb mit praktisch jeder 112, 212 oder 412 Box erlaubt. Es ist jedoch darauf zu achten, dass man bei einer 412-Stereo-Box im Mono-Betrieb nicht aus Versehen den 4 Ohm Ausgang wählt!

Für Recordingsessions erweist sich die Kombination aus Power-Soak und IR-Loader als echter Gewinn. Man kann die Endstufe in die Sättigung treiben, ohne den Schallpegel zu sprengen, nimmt den gesättigten Sound über den XLR-Out ab und kann einen Großteil des klassischen Röhrensounds in die Signalkette retten. Wer jedoch den allseits beliebten High-End Engl Sound möchte, kommt um ein hochwertiges Mikrofonieren des Amps nicht herum. An den beigefügten Klangbeispielen kann man sehr gut erkennen, dass selbst zwischen hochwertigen IR-Lösungen im Vergleich zu einem perfekt mikrofonierten Amp klanglich immer noch Welten liegen.

Live zeigt sich die wahre Stärke des Engl Ravager-Konzepts: Kleinere Venues ohne vernünftiges Backline-Angebot? Kein Problem, der Ravager passt ins Handgepäck. Support-Slot mit fremdem Equipment? Mit XLR ins Pult. Bandprobe im Keller? 1-Watt-Modus oder gleich Kopfhörer. Das ist die Art von Flexibilität, die den Alltag eines arbeitenden Gitarristen tatsächlich erleichtert.

Für wen der Amp sich eignet – und für wen nicht

Der Engl Ravager IR ist kein Universalwerkzeug. Wer Country-Twang, Jazztones oder funky Cleans sucht, sollte wahrscheinlich woanders schauen. Engls Stärke liegt seit jeher im härteren Terrain und der Ravager macht da keine Ausnahme. Rock, Hardrock und Metal sind nach wie vor das Alleinstellungsmerkmal des Amps. Die für Engl typische Gain-Struktur, die Mittenfokussierung, die straighte Ansprache – all das spielt die Stärken der Marke aus.

Für Bedroom-Rocker mit gelegentlichen Bandproben ist der Ravager möglicherweise überdimensioniert, nicht klanglich, aber preislich. Für 749,- Euro bekommt man zwar viel Gegenwert, aber wer nur im Wohnzimmer daddelt, braucht vermutlich weder IR-Loader noch XLR-Ausgänge.

Ambitionierte Hobbyisten, die ernsthaft aufnehmen oder gelegentlich live spielen, treffen hier ins Schwarze. Ebenso Profis, die ein kompaktes Backup oder eine Recording-Lösung ohne Studio-Koffer suchen. Sideprojekte, Touren im Van statt im Nightliner, schnelle Studio-Sessions. Der Ravager passt sich an, ohne dass man Abstriche beim Sound machen muss.

Einordnung im Engl-Kosmos

Der Engl Ravager IR ähnelt in der Konzeption in Teilen dem bekannten E658 Steve Morse Signature 20, verfügt jedoch über eine eigene Klangabstimmung. Wo der Steve Morse auf Vielseitigkeit und Cleanness setzt, geht der Ravager den aggressiveren Weg.

Man bekommt echte Röhrentechnik, durchdachte Features und solide Verarbeitung, ohne Marketing-Hokuspokus, ohne künstliche Verknappung, ohne Boutique-Aufschlag. Damit wird die bekannte Engl-Performance einer deutlich breiteren Musikerschicht zugänglich.