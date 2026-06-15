Rekursive Echtzeit-Grafiken auf Knopfdruck

Entropy & Sons Recursion StudioDer Entropy & Sons Recursion Studio ist ein Video-Synthesizer zur Generierung von rekursiven sich selbst ähnlichen 2D-Mustern. Dabei können Audio-, MIDI- und sogar CV-Signale genutzt werden, um die Parameter eines der über 1.000 Patches in Echtzeit zu steuern. Tauchen wir ein in dieses Spiegeluniversum der verdrehten Wirklichkeiten und steuerbaren Paralleluniversen.

Kurz & knapp Was ist es? Entropy & Sons Recursion Studio, Video-Synthesizer zur Erzeugung rekursiver und audio-, MIDI- oder CV-gesteuerter Echtzeit-Visuals. Vielfältig: 1.000 Patches bieten enorme kreative Möglichkeiten für audiovisuelle Performances.

1.000 Patches bieten enorme kreative Möglichkeiten für audiovisuelle Performances. Flexibel: Audio-, MIDI- und CV-Signale lassen sich umfassend zur Steuerung von Parametern und Modulationen einsetzen.

Audio-, MIDI- und CV-Signale lassen sich umfassend zur Steuerung von Parametern und Modulationen einsetzen. Zugänglich: Der Play-Modus ermöglicht schnelle Ergebnisse, während Performance- und Create-Modus deutlich tiefer eingreifen.

Der Play-Modus ermöglicht schnelle Ergebnisse, während Performance- und Create-Modus deutlich tiefer eingreifen. Erweiterbar: Firmware-Updates können neue Instrumente und Module ergänzen und den Funktionsumfang erweitern.

Firmware-Updates können neue Instrumente und Module ergänzen und den Funktionsumfang erweitern. Kreativwerkzeug: Spielerisches Konzept mit großem Suchtpotenzial für individuelle Visuals im Stil klassischer 1990er-Jahre-Videoästhetik.

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Hardware des Entropy & Sons Recursion Studio

Der Entropy & Sons Recursion Studio wird mit viel Zubehör und einem stoffüberzogenem Carry-Case aus flexiblem Kunststoff geliefert. Das Gerät selber besitzt ein gebogenes Stahlblechgehäuse, mit der Besonderheit, dass die Beschriftungen Aussparungen im Gehäuse sind. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Diese sorgen, zusätzlich zu den eigentlichen Lüftungsschlitzen, für die Kühlung, denn im Inneren werkelt ein „Raspberry“ RockPi4, der das Herzstück des Entropy & Sons Recursion Studio ist.

Auf der Bedienoberfläche befinden sich fünf große (nicht gerasterte) und ein kleiner Rotary-Encoder (gerastert) mit Klickfunktion sowie fünf große und zwei kleine Silikon-Drumpads zur Steuerung der Visuals und der Oberfläche. Über das 5-Zoll TFT-Touchdisplay werden die Einstellungen vorgenommen.

Die herausgeführten Anschlüsse des RockPi4 sind:

2 x USB 2.0,

2 x USB 3.0,

Ethernet,

Stereo-Audio-Out als 3,5 mm Miniklinke,

Fullsize-HDMI und ein

USB-C-Anschluss zur Stromversorgung.

Außerdem befinden sich noch ein DIN-MIDI-In und -Out, 8 CV-Eingänge und ein Miniklinken-Stereo-Eingang für Audio auf der Rückseite.

Alles ist wertig verbaut und das Gerät hat für seine Größe von ca. 30 × 9 × 4 cm ein ansehnliches Gewicht von 1,3 kg. Die Spaltmaße des zweiteiligen Blechgehäuses sind an manchen Stellen nicht optimal, aber nicht so sehr, als dass es unangenehm auffallen würde.

Im Lieferumfang des Entropy & Sons Recursion Studio ist alles enthalten, um sofort loslegen zu können. Dazu gehören

ein HDMI-Kabel,

ein 25W USB-Adapter mit Kabel,

ein WIFI-USB Dongle,

ein HDMI-Screencapture-Gerät zur Aufnahme der Visuals,

eine Kurzanleitung und Welcome-Broschüre sowie Aufkleber

USB-zu-Audio-Kabel,

2 Standfüße um den Entropy & Sons Recursion Studio aufzubocken,

Quickstart-Guide, Welcome-Broschüre und Aufkleber.

Ihr findet eine Reihe von Tutorials im Web. Diese könnt ihr auf dem YouTube-Kanal von Entropy & Sons finden und sie sind sehr hilfreich, um in die im Detail recht komplexe Materie einzutauchen.

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Falls ihr bei euren ersten Erkundungen Hilfe benötigt, steht in der immer sichtbaren unteren Menüleiste jederzeit eine Help-Funktion zur Verfügung

Ihr könnt auf dem Touch-Display auch einfach lange auf einen beliebigen Text drücken und erhaltet so einen kleinen Hilfetext angezeigt. Diese Art der kontextsensitiven Hilfe ist mir definitiv noch lieber als PDFs. Zusätzlich bietet der Hersteller auf seiner Website eine detaillierte PDF-Anleitung (73 Seiten).

Inbetriebnahme des Entropy & Sons Recursion Studio

Um den Entropy & Sons Recursion Studio zu nutzen, ist zunächst zwingend eine HDMI-Verbindung notwenig, da das Gerät ansonsten nicht bootet. Falls ihr keinen extra Monitor besitzt, könnt ihr den HDMI-auf-USB-Adapter nutzen. Das Bild könnt ihr dann mit einer Capture-Software wie OBS sehen und aufnehmen.

Beim ersten Start begrüßt euch der Entropy & Sons Recursion Studio mit ein paar Seiten „Legal-esich“ (rechtliche Informationen). Wichtig ist eigentlich nur, dass die erzeugten Visuals bei sensiblen Personen epileptische Anfälle auslösen könnten – das sollte wirklich beachtet werden, denn es kann mitunter sehr „flashy“ werden.

Danach begrüßt euch der Hauptbildschirm mit den Modulen Play, Perform, Create und I/O. Neben den Performance-Encodern und Pads findet ihr noch einen kleinen gerasterten Encoder, mit dem ihr auf dem Display navigieren könnt, sowie darunter den Shift-Button, der euch bei Bedarf weitere Optionen in der unteren Menüleitste anzeigt.

Schließlich ist da noch der Navigation-/Bookmark-Button, der es euch u. a. ermöglicht, schnell eure Favoriten zu speichern.

Das Konzept des Entropy & Sons Recursion Studio

Oberflächlich betrachtet ist das Konzept recht einfach. Es gibt eine Anzahl von Modulen, die z. B. Muster erzeugen oder auch eine über USB angeschlossene Webcam einbinden. Diese Module haben, analog zu Eurorack-Modulen, verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Das Color-Modul bietet z. B. eine Einstellung, um die Farben des Bildes zu verändern.

Mehrere Module werden zu einem Instrument zusammengefasst, von denen es zur Erzeugung von Visuals insgesamt fünf gibt:

Fraxtal,

Interference,

Waviboi,

Wavigirl und

Hyperflux.

Die Instrumente Fraxtal, Interference und Hyperflux genieren typische, sich selbst wiederholende Muster, während Waviboi sehr dem klassischen Windows-Pipe-Screensaver aus den 90ern ähnelt und Wavigirl ein Oszilloskop mit Phosphordisplay simuliert.

Darüberhinaus gibt es noch einen Video-Mixer, der das Bild einer angeschlossenen Webcam einblendet und „Cat Party“, das ein Patch nur für Tutorials ist.

Die fünf Instrumente bestehen aus jeweils verschiedenen Grundalgorithmen, die sich deutlich in ihrer optischen Charakteristik unterscheiden.

Jedes dieser Instrumente besteht aus einer festgelegten Anzahl und „Verkabelung“ von Modulen (Fraxtal beherbergt z. B. 40 Module). Eigene Instrumente können nicht erstellt werden, ihr könnt aber die Einstellungen aller Module austauschen. Tatsächlich gibt es eine ganze Hierarchie, denn unterhalb der Instrumente liegen zwar die Module, diese bestehen aber selbst wieder aus einer Zusammenstellung von noch grundlegenderen Modulen. Und manchmal weisen selbst diese noch eine Unterkategorie auf.

Das nimmt natürlich schnell überhand und deswegen gibt es auch eine komplette Preset-Verwaltung in Form eines Library-Systems. Hier könnt ihr nicht nur eure persönlich angepassten Instrumente abspeichern und mit Tags versehen, sondern auch die Einstellungen einzelner Module.

Bedienung des Entropy & Sons Recursion Studio

Aber keine Angst, ihr müsst nicht visuelle Modulologie studiert haben, um den Entropy & Sons Recursion Studio bedienen zu können. Die Entwickler haben das gut gelöst, indem die drei Hauptmodi Play, Perform und Create sozusagen verschiedene Schwierigkeitsgrade darstellen.

Play-Modus

Im Play-Modus wird euch ein Überblick über die mehr als 700 Instrumenten-Presets geboten. Ihr seht jeweils 50 Thumbnails auf einer Seite.

Um diese nun benutzen zu können, klickt ihr einfach auf das Thumbnail und die Darstellung morpht zu diesem Preset. Das mit dem Morphing zwischen Presets wird generell so gehandhabt und so bekommt ihr niemals abrupte Übergänge, was natürlich für Live-Präsentationen ideal ist. ihr könnt auch die Morphing-Zeit bestimmen.

Habt ihr nun ein Preset geladen, könnt ihr nach Herzenslust an den großen leichtläufigen Encodern drehen und die großen Drumpads benutzen, die in den allermeisten Fällen einen LFO starten, der bestimmte Parameter moduliert, z. B. eine Kaleidoskopspiegelung oder eine Farbrotation.

Vorsicht, hier kann man leicht hängenbleiben und die erzeugten Visuals haben ein nicht zu unterschätzendes Suchtpotential.

Die allermeisten Presets des Video-Synthesizers reagieren dabei auf Audiosignale, die am Audioeingang auf der Rückseite anliegen. Es empfiehlt sich also, beim Testen ein Audiosignal anzulegen. Auch MIDI-Controller könnt ihr anschließen. Zur externen Steuerung kommen wir aber später noch.

Performance-Modus

Im Performance-Modus sind zunächst dieselben Presets als Thumbnails aufgelistet wie im Play-Modus. Außerdem könnt ihr erstens eine kleine Ansicht des erzeugten Bildes auf dem TFT-Display sehen und zweitens direkt erkennen, welche Parameter bzw. Aktionen von den Encodern und Pads gesteuert werden. Eine Aktion ist z. B. das An- und Ausschalten eines LFOs.

Für die verschiedenen Patches stehen auch verschiedene Belegungen für die fünf Encoder und fünf Pads bereit.

Über die Shift-Funktion können die Patch-Kontrollen des Play-Modus aufgerufen werden. Ihr habt also im Performance-Modus noch mehr Kontrolle über die Visuals. So kann das Verhalten eines Presets in Echtzeit editiert werden, ohne auf die Create-Seite zu gehen.

Die Kontrolle der Parameter geschieht über die Encoder und Drumpads, aber auch CV-, MIDI- und Audio-Input können auf Modul-Parameter bzw. eine Aktion gelegt werden. Dafür gibt es die I/O-Kontrolle, den vierten Hauptbereich, die eine Liste aller Zuweisungen zeigt.

Hier könnt ihr also zuweisen, welches Signal auf welchen Visual-Parameter eines Moduls geroutet werden soll. MIDI- und CV-Signale könne dabei bequem über eine Learn-Funktion ausgewählt werden. MIDI unterstützt die Events

Note on,

MIDI CC,

Programm Change,

Pitch Bend,

Key Track und,

Key Poly.

Die acht CV-Eingänge akzeptieren Spannungssignale in einem Bereich von 0 – 10 V. Natürlich könnt ihr Minimum und Maximum und Kurvenverhalten editieren – es gibt also quasi nichts, was der Entropy & Sons Recursion Studio nicht als Signal zur Steuerung verarbeiten könnte.

Dabei kann der Video-Synthesizer nicht nur BPM-Signale aus dem MIDI-Stream beziehen und so die LFOs taktsynchron laufen lassen, es ist auch möglich, aus dem Audiosignal einen BPM-Wert abzuleiten.

Create-Modus

Im Create-Modus können die Moduleinstellungen eines Instruments detailliert verändert werden. In der oberen Reihe sind alle Presets gelistet, die jeweils einem der fünf Instrumente zugeordnet sind. Nehmen wir z. B. das Fraxtal-Instrument.

In der Reihe darunter sind vier Modulketten (Seed, Recurse, Color und Modulate) zu sehen, aus denen das Instrument besteht. Diese bestehen selber wiederum aus mehreren Modulen und diese können über Expand aufgerufen werden.

Nun seht ihr die einzelnen Module der Modulkette, die wiederum über Epxand detailliert editiert werden können. Manchmal geht es sogar noch eine Ebene tiefer.

In der oberen Statusleiste seht ihr immer den aktuellen Pfad, den ihr ausgewählt habt, damit ihr den Überblick bewahrt.

Des Weiteren könnt ihr im Create-Modus auch die Belegung der Makro-Regler auf der Oberfläche des Entropy & Sons Recursion Studio ändern oder, wenn ihr euch tiefer in der Menüstruktur befindet, die Parameter der einzelnen Module. Außerdem gibt es noch Presets in jeder Ebene und für jedes Modul, so dass ihr euch mit der Zeit euren eigenen Baukasten zusammenstellen könnt.

Manchmal erschien mir das UI ein wenig unklar in seiner Wirkungsweise, z. B. wenn ich innerhalb eines Moduls einfach eine andere Variante auswähle und das Modul mir die Nachricht anzeigt „Creating New Patch“ – das war nicht das, was ich wollte.

Eine weitere Funktion umfasst den Import von Bildern. Hier können PNG- und JPG-Bilder direkt von einem USB-Stick oder -Drive importiert werden. Zurzeit gibt es allerdings ein Maximum von 256 Bildern, die ihr für Texturen in bestimmten Modulen nutzen könnt. Auch USB-Kameras können angeschlossen werden und dienen z. B. als Textur oder Modulator für ein Modul. Wie das funktioniert?

Muster als Modulationsquelle

Das fortgeschrittenste Konzept ist die Nutzung von Mustern als Modulationsquelle. Anstatt einen Parameter eines Moduls entweder über die Regler oder einen damit verbundenen LFO zu verstellen, können mit dem Modulate-Submodul Muster als Eingabequelle genutzt werden. Jedes Pixel dieser Muster wirkt dann wie ein Parameter, aber eben nur an dieser Stelle.

Wie kann man sich das vorstellen? Am besten ist das am Color-Modul zu erklären.

Nehmen wir das Fraxtal-Instrument. Über das Makro habt ihr Zugriff auf den Color-Parameter „hue offset“, mit dem ihr ganz klassisch durch die Farbpalette rotieren könnt. Nutze ich nun ein Muster als Modulationsquelle, so legt sich eine Farbenrotierung in Form des ausgewählten Musters über das Bild.

Diese Muster können statisch sein, sich selber bewegen oder aus der angeschlossenen Kamera oder eingehendem Audio generiert werden. Oben zu sehen ist bspw. ein Ringmuster, das den „hue offset“ moduliert und sich so über das Bild legt. Spannend wird das bei Parametern von Modulen, die die Geometrie beeinflussen.

Nutzung des Entropy & Sons Recursion Studio

Der Entropy & Sons Recursion Studio macht einfach Spaß! Ich würde die visuelle Ästhetik ungefähr in den frühen 1990er verorten, es gelingt aber auch sehr Mandala-Hippie-Lastiges.

Der Play-Modus reicht aus, um euch tagelang beschäftigt zu halten, denn alle Parameter der Dutzenden Module greifen ineinander. Und da meist Rekursionen im Spiel sind, ist das Ergebnis auch stets ein wenig anders. Ihr solltet deswegen auch immer sofort speichern, wenn euch ein Preset gefällt.

Wenn ihr dann eure eigenen Ideen entwickelt habt, was ihr gerne in einem bestimmten Preset verstellen wollt, so steht euch der Performance-Modus zur Verfügung. Hier erlernt ihr vor allem die Zuweisung der UI-Elemente und externen MIDI-, CV- und Audiosignalen. So könnt ihr sehr einfach mit MIDI- oder CV-Visualisierungen generieren, die zu eurer Musik synchronisiert werden.

Der Create-Modus schließlich öffnet die Box der Pandora und ihr könnt tief in jedes Modul eintauchen. Hier müsst ihr aber schon recht genau wissen, was ihr tut.