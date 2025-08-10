Vom Original kaum zu unterscheiden!

Die Epiphone Les Paul Standard 60s aus der Inspired-by-Gibson-Linie ist ein rundum gelungenes Instrument, bei dem Optik, Sound und Bespielbarkeit in bester Eintracht dem Vorbild in nichts nachstehen.

Kurz & knapp Was ist es? Epiphone Les Paul Standard 60s, E-Gitarre – eine von der Gibson Les Paul inspirierte Singlecut im 60s-Stil mit hochwertiger Ausstattung.

Epiphone Les Paul Standard 60s, E-Gitarre – eine von der Gibson Les Paul inspirierte Singlecut im 60s-Stil mit hochwertiger Ausstattung. Design & Verarbeitung: Sehr gute Verarbeitung, edle AAA-Flamed-Maple-Decke und hochwertiges Finish in Iced Tea Burst.

Sehr gute Verarbeitung, edle AAA-Flamed-Maple-Decke und hochwertiges Finish in Iced Tea Burst. Soundqualität: warmer, transparenter Cleansound, kräftiger Breakup und überzeugender Rock-Ton mit gutem Stegtonabnehmer.

warmer, transparenter Cleansound, kräftiger Breakup und überzeugender Rock-Ton mit gutem Stegtonabnehmer. Spielgefühl: bequemer Hals, stimmiges Setup und gute Bespielbarkeit bis in hohe Lagen – aber recht hohes Gewicht.

bequemer Hals, stimmiges Setup und gute Bespielbarkeit bis in hohe Lagen – aber recht hohes Gewicht. Preis-Leistung: Viel Gitarre fürs Geld – tolle Optik, gute Elektronik (CTS), ProBucker-Pickups und Gigbag inklusive.

Die ersten 5 Minuten

In Anbetracht dessen, dass meine erste eigene Gitarre eine Epiphone Les Paul Standard war, bin ich doch ziemlich gespannt, wie es sich anfühlt, nach langer Zeit mal wieder eine „Epi Paula“ in den Händen zu halten. Umso schöner, dass hier eine 2025er-Version der Epiphone Les Paul Standard 60s auf den Markt geworfen wurde. Und dann ist unser Testinstrument auch noch in meinem Lieblingsfinish: Iced Tea Burst. Also schnell den Karton auffummeln und den Inhalt zum Vorschein bringen.

Lieferumfang & der erste Eindruck

Der Lieferumfang hält sich bei einer Gitarre ja oft in Grenzen. So flutscht in unserem Fall erst mal ein Gigbag aus dem Karton. Will man diesen anheben, merkt man direkt schon mal, dass wir es wohl nicht mit einem Leichtgewicht zu tun haben werden (ja ja, das Sustain …) Schlicht, aber stylish, macht die Tasche mit dem weißen Epiphone-Logo auf der Frontseite aber einen guten Eindruck. Man spürt einiges an Polsterung und so sollte die Gitarre vor dem Gröbsten gut geschützt sein. Vor allem bei Gitarren mit gewinkelter Kopfplatte ist das ja immer ein etwas wichtigeres Thema.

Öffnet man die Zubehörtasche, kommt einem das Übliche entgegen: Safety Manual, Inbus-Schlüssel und gaaaanz wichtig: Sticker! Aber dieses Mal bin auch ich wirklich positiv überrascht, denn es gibt gleich vier verschiedene Sticker. Yeah!

Auch in Blueberry Burst ein Knaller: Die Epiphone Les Paul Standard 60s

Hält man dann die Epiphone Les Paul Standard 60s in den Händen, ist der erste Gedanke auf jeden Fall: Ich sollte mehr Zeit im Fitnessstudio verbringen! Das Ding ist wirklich schwer. Öffnet man aber die Augen, sieht man, wie hübsch die Gitarre ist und vergisst das Gewicht direkt wieder! Die Figured-Maple-Decke mit dem Iced Tea Burst ist atemberaubend! Rückseite und Hals sind nicht weniger schön und machen es einem schwer, die Gitarre nicht anzuschauen. Die Verarbeitung wirkt auch top, die Potis laufen rund, aber mit gesundem Widerstand. Also alles erst mal so, wie man es sich wünscht.

Line-Check

Nach kurzem Stimmen kommen einem sehr schön resonierende Chords entgegen. Die Gitarre liegt super in den Händen, der Hals fühlt sich sehr gut an. So macht das Ganze schon mal Spaß! Setup passt auch und somit hört das gute Spielgefühl in den oberen Lagen nicht auf. Geil, damit also direkt ran an den Amp. Der mit meinen Strats und Teles clean eingestellte Morgan PR12 fängt bei der Epiphone Les Paul Standard 60s jedoch direkt schon an, in den Breakup überzugehen.

Spricht also dafür, dass die Pickups einen recht hohen Output haben. Das steht der Gitarre aber äußerst gut und aufzuhören zu spielen, ist definitiv keine leichte Aufgabe. Der Line-Check macht also auf jeden Fall schon Bock auf mehr, deshalb tauchen wir jetzt auch sofort tiefer ein!

Epiphone Les Paul Standard 60s – die Facts

Für alle Kenner sind die Facts und Features einer Les Paul selbstverständlich nichts Neues. Da es sich bei dieser Gitarre aber um ein Instrument im mittleren Preissegment handelt, kann es durchaus sein, dass es für Nachwuchsgitarristen, die sich ihr erstes qualitativ hochwertigeres Baby leisten wollen, noch offene Fragen gibt. Wir haben es hier mit einer von der Gibson Les Paul inspirierten exakten Kopie aus dem Hause Epiphone zu tun, die den Vibe und das Spielgefühl des Originals zum entspannteren Preispunkt liefern soll.

Die klassischen Eigenschaften einer Les Paul wären zum Beispiel Mahagoni-Korpus mit Ahorndecke (bei unserem Modell übrigens mit AAA-Riegelahornfurnier), Mahagoni-Hals mit Griffbrett aus Palisander, eine geleimte Halskonstruktion, die kurze Gibson-Mensur sowie zwei Humbucker mit den obligatorischen vier Volume/Tone-Potis. Bei unserer vorliegenden 60s Les Paul stammt das zugrunde liegende Vorbild jedoch aus den 60ern. Darum finden wir hier einige Details, diee die Les Pauls aus der damaligen Zeit von ihren älteren Schwestern aus den 50er-Jahren abhoben.

Darunter ein flacheres Halsprofil (SlimTape 60s C), die etwas moderneren Mechaniken, andere Potiknöpfe sowie das modernere Pickup-Wiring (im Gegensatz zum 50s-Wiring). Die Standard 60s wurde außerdem mit den Epiphone ProBucker 2 (Hals) und ProBucker 3 (Steg) bestückt.

Da wir es hier mit einer günstigeren Alternative zum Original zu tun haben, gibt es noch den einen oder anderen Punkt, auf den es sich lohnt hinzuweisen. So haben wir bei der Epiphone Les Paul Standard 60s anstatt Palisanderholz ein Griffbrett aus indischem Lorbeer, was mittlerweile eine sehr beliebte Alternative darstellt. Jedoch haben wir trotz des niedrigeren Preises Elektronik von CTS, ein absoluter Pluspunkt, sowie einen Sattel aus Graph-Tech.

Die Epiphone Les Paul Standard 60s auf einen Blick:

Korpus: Mahagoni

Decke: Ahorn mit AAA-Riegelahornfurnier

Hals: Mahagoni

Griffbrett: indischer Lorbeer

Pearloid Trapezoid-Griffbretteinlagen

Halsprofil: ’60 Slim Taper C

cremefarbenes Binding

Mensur: 629 mm (24,75″)

Sattelbreite: 43 mm (1,693″)

22 Bünde

Tonabnehmer: 1 ProBucker-2 (Hals) und 1 ProBucker-3 (Steg) Humbucker

2 Volume- und 2 Tone-Regler

CTS Elektronik

Locktone ABR Tune-O-Matic Steg

Stopbar-Tailpiece

Finish: Ice Tea Burst

inkl. Premium-Gigbag

Der Sound

Kommen wir nun aber zum wichtigsten Teil und zwar dem Klang. Kurzer Disclaimer: Für diesen Test habe ich die Epiphone Les Paul Standard an meinen Morgan PR12 Combo angeschlossen. Dieser wird mittels Universal Audio Ox Box abgenommen. In Ox verwende ich 4×12 mit Greenbacks und leichtem Raumanteil. Die Boxensimulation wird dann über ein RME Fireface 802 in Ableton Live 12 aufgenommen. Die Signale sind unbearbeitet.

Wer ein paar Scheinchen mehr übrig hat, kann das Original erwerben:

Clean Check

Fangen wir klassisch mit den Clean-Sounds an. Wie bei Les Pauls oft der Fall ist, ist der Hals-Pickup etwas dumpf. Das hält sich hier aber total im Rahmen und die Tonabnehmer sind untereinander sehr schön abgestimmt, mit etwas Boost am Stegtonabnehmer. Dieser klingt bei den funky Chords etwas spitz in den oberen Mitten, aber auch das ist nichts Außergewöhnliches bei einer Les Paul. Insgesamt klingt unsere Paula schön warm und trotzdem transparent – sehr schön. Die Tonblenden greifen ordentlich ins Klangbild ein, wirklich viel tut sich hier aber immer erst im letzten Viertel des Regelwegs.

Breakup-Check

Schauen wir uns doch jetzt einmal an, wie es um die Breakup-Sounds der Epiphone Les Paul Standard 60s bestellt ist. Hierfür geben wir am Amp-Gain etwas Gas, damit der Morgan bei Pegelspitzen etwas anzerrt. Außerdem pusten wir das Frontend noch etwas an und zwar mit einem Strymon Deco. Auch hier macht die Epiphone Les Paul Standard 60 einen sehr guten Eindruck und klingt in allen drei Positionen wirklich super. Lediglich der klangliche Sprung von Hals- zu Mittelposition ist für meinen Geschmack etwas zu drastisch. Gibt man am Deco etwas mehr Gain, wie im zweiten Beispiel zu hören, verschwindet dieser Unterschied aber wieder.

Drive Check

Zu guter Letzt wollen wir natürlich noch wissen, wie sich die Les Paul in höheren Gain-Gefilden schlägt. Dafür klemme ich einen CMATMods Brownie vor den Amp, um den Morgan in einen waschechten Marshall zu verwandeln. Für den Leadsound booste ich noch etwas mit dem Deco, ein Strymon Timeline steuert etwas Delay bei. Bei verzerrteren Sounds fängt die Paula in Hals- und Mittelposition leicht an zu matschen, was aber auch hier in Anbetracht des Preises mehr als in Ordnung ist! Der Stegtonabnehmer gefällt dagegen äußerst gut. Well done, Epiphone!