Test: EQD Time Shadows, Delay-Pedal

Ein Schatten der Vergangenheit?

EarthQuaker Devices und Death By Audio sind eine Kooperation eingegangen und haben das Delay-Pedal Time Shadows auf den Markt gebracht. Wir haben es ausführlich getestet.

ANZEIGE

Death By Audio ist ein Pedalhersteller aus New York City, dessen Ziel es ist, die Kunden zu inspirieren. EarthQuaker Devices hat nicht das nicht mindere hehre Ziel, Pedale zu kreieren, die von Hand verdrahtet und dem Kunden zum Vergnügen gereichend sein sollen. Wenn sich also zwei Firmen, die nur unser Bestes wollen, vereinen, dann muss da ja was Grandioses herauskommen, oder? Let’s hear …

EQD Time Shadows Delay-Effekt-Pedal – Facts & Features

Zunächst mal handelt es sich um einen Pedaleffekt, der hat ganz schnöde Außenmaße, Regler und ein paar Anschlüsse. Mit 127 × 67 × 54 mm ist das Time Shadows Delay ein äußerst durchschnittlicher Vertreter seiner Zunft, Ein- und Ausgang befinden sich an der Stirnseite des massiven Spritzgussgehäuses. Genau dazwischen befindet sich der Anschluss für ein externes Netzteil, das 9 V und mindestens 75 mA anbieten sollte.

An der rechten Gehäuseseite befindet sich eine weitere Buchse, die gern bereit ist, die Klinke eines externen Expression-Pedals aufzunehmen. Ein Batteriebetrieb ist nicht vorgesehen, man muss also dankenswerterweise nicht den Boden des Pedals abschrauben, um die Stromversorgung zu gewährleisten.

Ich habe den Boden trotzdem abgeschraubt, aber eben nicht in der Absicht, einen mobilen Stromlieferanten anzubringen, sondern dem Gerät auf die nackte Platine zu schauen. Ich kleines Ferkel … Der durchaus interessante Ausblick auf eine saubere Platine und ein direkt mit dem Gehäuse verschraubten Fußschalter machen mich direkt glücklich, hier kann auch der jenseits der 100 kg dimensionierte Gitarrist beherzt zutreten.

Die Oberfläche der Time Shadows Delay bietet, neben Fußschalter und Status-LED, vier Drehregler, einen Minischalter und einen Save/Recall-Button. Der Time-Regler kümmert sich um die Verzögerung, der Span-Regler um die Intensität des Effektsignals. Das Filter-Poti ist das wohl interessantes Regelding an diesem Pedal, das besprechen wir gleich extra. Ein Preset-Schalter ruft eins der bis zu sechs Presets auf, die mittels des Save/Recall-Buttons gespeichert werden können.

Time Shadows Subharmonic-Multi-Delay-Resonator?!

Den Minischalter habe ich bis jetzt unterschlagen, der ist aber extrem interessant und wechselt den Modus des Time Shadows Pedals zwischen dem EarthQuaker Devices- und dem Death by Audio-Modus. Dieser Schalter definiert die Funktion des Filter-Knopfs. Auf der EQD-Seite kontrolliert er einen Envelope-Filter und ein Gate für die Cutoff-Frequenz des Inputs.

ANZEIGE

Auf der Death by Audio-Seite steuert er die Filterfrequenz sowie den „Verschiebungspunkt einer phasengesteuerten Verzögerungsleitung zur Pol-Null-Interpolation“ – Alles klar? In der Mittelstellung steuert er den Mix. Ich möchte an dieser Stelle mal die Beschreibung von der Homepage des Herstellers einfügen, weil das so herrlich strange klingt: