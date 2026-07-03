Unterschätzter Allrounder für Sampling und Performance?

Die Erica Synths Bullfrog Drums ist eine Sampling-Drummachine, die sowohl zum Lernen für Einsteiger als auch zur Produktion für Fortgeschrittene geeignet sein soll. Bereits auf der Superbooth 2024 wurde sie vorgestellt und kommt nun, knapp zwei Jahre später, endlich auf den Markt. Ob der Fokus auf Einsteiger, Profis oder irgendwo dazwischen liegt, wollen wir in folgendem Test herausfinden.

Kurz & knapp Was ist es? Erica Synths Bullfrog Drums, eine samplingbasierte Drum-Machine, die sowohl für Einsteiger als Lerninstrument als auch für fortgeschrittene Produktionen konzipiert ist. Konzept: Teil der Bullfrog-Serie mit Fokus auf „Learn, Produce, Perform“ und einer Mischung aus Lern- und Performance-Ansatz.

Teil der Bullfrog-Serie mit Fokus auf „Learn, Produce, Perform“ und einer Mischung aus Lern- und Performance-Ansatz. Ausstattung: Sieben samplebasierte Stimmen, 64-Step-Sequencer, CV-/Gate-Anbindung, integriertes Mikrofon und Lautsprecher sowie umfangreiche Speicherstruktur.

Sieben samplebasierte Stimmen, 64-Step-Sequencer, CV-/Gate-Anbindung, integriertes Mikrofon und Lautsprecher sowie umfangreiche Speicherstruktur. Bedienung: Direkter Zugriff über Regler und Tasten ohne tiefes Menü-Diving, ergänzt durch klar strukturiertes Sampling und Editing.

Direkter Zugriff über Regler und Tasten ohne tiefes Menü-Diving, ergänzt durch klar strukturiertes Sampling und Editing. Einordnung: Klanglich flexibel und leistungsstark, mit sehr gutem Workflow, jedoch ohne Einzelausgänge oder interne Effekte eher klar im Mittelklasse- bis Performance-Segment verortet.

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Die komplette Bullfrog-Serie, die zusammen mit Ritchie Hawtin entwickelt wurde und aus den subtraktiven Synthesizern Bullfrog und Bullfrog XL, Bullfrog Drums und Bullfrog Mix besteht, wird von Erica Synths unter dem Motto „Learn, Produce, Perform“ vermarktet, sollte also einfach zu bedienen sein und auch Einsteigern einen leichten Zugang ermöglichen.

Erica Synths Bullfrog Drums: Spezifikationen

Sieht man sich die Spezifikationen der Erica Synths Bullfrog Drums einmal genauer an, wirkt sie nicht gerade wie ein Gerät für Einsteiger, denn man findet zunächst alles vor, was man von einer modernen Drummachine erwartet:

7 Sample-basierte Stimmen

7 Bänke mit jeweils 32 Werks-Samples von Erica Synths und Richie Hawtin

16 weitere Bänke für eigene Samples

7 Parameter pro Sample, plus separater Lautstärkenregler pro Stimme

64 MB Speicher

64-Step-Sequencer mit Parameter-Locks und Automation

4 Bänke mit jeweils 16 Pattern und bis zu 16 Kits pro Bank

Line-Eingang zum Sampling (6,3 mm)

Stereo-Ausgang (2x 6,3 mm)

Kopfhörerausgang (3,5 mm)

MIDI In/MIDI Out (DIN-Stecker)

CV- und Gate-Ausgänge (3,5 mm)

Clock-Ein- und -Ausgang, Reset-Eingang (3,5 mm)

integriertes Mikrofon

integrierte Lautsprecher

Lieferumfang

Im Lieferumfang der Erica Synths Bullfrog Drums befinden sich das passende Netzteil mit verschiedenen Steckaufsätzen und ein großes Handbuch. Das Handbuch ist auch als PDF erhältlich. Ergänzend stehen ein Quick Guide sowie ein sehr informatives Einsteigerhandbuch zur Verfügung, das die Bearbeitung und Programmierung von Drum-Sounds und -Sequenzen verständlich und praxisnah erklärt. Letzteres stammt von Jeremy Leaird-Koch, besser bekannt unter seinem YouTube-Alias „Red Means Recording“.

Die Bedienoberfläche der Bullfrog Drums

Mit einem Gewicht von 2,7 kg und einer Größe von 405 x 185 x 60 mm ist die Erica Synths Bullfrog Drums als durchaus transportabel zu bezeichnen. Passend dazu verfügt die Drummachine über einen Lautsprecher (links oben). Dazu versteckt sich im Buchstabe „o“ des Bullfrog-Logos (rechts oben) ein integriertes Mikrofon für Live-Sampling.

Die Bedienoberfläche der Drummachine wirkt sehr klassisch und aufgeräumt. Es gibt ein kleines Transportfeld, das aus den Tasten Play/Pause, Stop und Record besteht. Rechts daneben sitzt ein Menüregler und darüber ein kleines Display, das maximal drei Zeichen darstellen kann.

Mittig befinden sich zwei Reihen aus jeweils sieben großen und sehr griffigen Drehreglern, die ganz bewusst jeweils nur eine Funktion besitzen. Über die obere Reihe wird ausschließlich die Lautstärke für jede einzelne Stimme geregelt und die untere Reihe bezieht sich immer auf die ausgewählte Stimme. Somit lassen sich für jede Stimme Pitch, Decay, Loop-Punkt, Cutoff, Resonance, Drive und Pan einstellen. Die unterschiedliche Farbgebung ist für mich nur bedingt nachvollziehbar und wirkt eher zufällig. Der Volume-Regler ganz rechts ist für das summierte Ausgangssignal zuständig.

Für den Sequencer im XOX-Style bietet die Drummachine 16 Drucktasten zur Programmierung und darüber 20 weitere zur Bearbeitung der Sequenzen, wobei fünf davon zur Bearbeitung der Samples gedacht sind.

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Trotz des geringen Gewichts der Erica Synths Bullfrog Drums fühlt sich die Drummachine, vom Gehäuse angefangen über die Potis bis hin zu den Drucktasten, alle sehr hochwertig an. Vor allem die großen Potentiometer empfinde ich als sehr angenehm.

Die Anschlüsse der Bullfrog Drums

Auf der Rückseite sitzen alle Anschlüsse und der Ein-/Ausschalter der Drummachine. Es gibt zwei 6,3-mm-Klinkenausgänge für die Summe, einen 6,3-mm-Klinkeneingang für eingehendes Audio, eine 3,5-mm-Stereobuchse für Kopfhörer, fünf 3,5-mm-Klinkenbuchsen für CV, Gate, Reset, Clock In und Clock Out, zwei MIDI-DIN-Buchsen für MIDI In und MIDI Out und einen USB-C-Eingang. Der USB-C-Eingang ist für Backups und Firmware-Updates vorgesehen. Sobald ein Kabel an einem der Audioausgänge eingesteckt wird, wird der Lautsprecher automatisch stummgeschaltet.

Konfiguration der Drummachine

Die Bedienelemente der Erica Synths Bullfrog Drums sind alle direkt über die Oberfläche zugänglich und es benötigt prinzipiell kein umständliches Menü-Diving. Dennoch lässt sich die Drummachine über insgesamt 22 Menüpunkte sehr sinnvoll und einfach personalisieren:

CLK: Einstellen der Clock-Quelle

MIP: MIDI-Port-Einstellungen

MOT: MIDI-Out-Einstellungen

MIN: MIDI-In-Einstellungen

MCK: MIDI-Clock-Einstellungen

CIN: Clock-Eingangseinstellungen

COT: Clock-Ausgangseinstellungen

GAC: globale Akzenteinstellungen

PLD: Pattern-Load-Einstellungen

LNK: Pattern- und Kit-Linking

INV: invertierte Odd-Einstellungen

BRF: Taktfolger ein/aus

BPL: BPM für das Pattern laden ein/aus

CVM: CV-Ausgangseinstellungen

PCT: Abholmodus der Potentiometer ein/aus

PLK: Parameter-Lock- und Automationseinstellungen

QNT: Quantisierung der Tonhöhe

CRL: Kalibrierung

USB: USB-Einstellungen

DFU: Firmware-Update-Modus

RST: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

VER: installierte Firmware-Version

Sample-Struktur der Erica Synths Bullfrog Drums

Die Samples der Drummachine Erica Synths Bullfrog Drums sind in 16 Ordnern unterteilt, wobei die ersten 15 Ordner für gespeicherte Samples gedacht sind und der letzte für über den Audioeingang oder das interne Mikrofon aufgenommene Samples.

Jeder Ordner kann bis zu 64 Samples beherbergen. Die Ordner sind über das Display als Buchstaben (A bis G und R für „Recorded“) und die Samples als Zahlen (1 bis 64) zu erkennen. Einige Samples sind bereits an Bord, eigene Samples können ohne spezielle Software per Drag & Drop in den Ordner kopiert werden. Eine interne Konvertierung findet nicht statt, die Samples müssen entsprechend folgende Spezifikationen aufweisen:

Während die maximale Abtastrate von 48 kHz reduziert werden kann, muss die Bittiefe stets 16 Bit betragen und es werden ausschließlich Mono-Samples unterstützt. Die maximale Größe eines Samples beträgt 512 Kilobyte, die maximale Länge kann je nach Abtastrate variieren. Bei einem Sample mit 48 kHz sind bspw. bis zu fünf Sekunden möglich. Möchte man ein Sample mit doppelter so langerLaufzeit benutzen, so muss man vorher die Abtastrate dementsprechend halbieren.

Erica Synths Bullfrog Drums: Sampling

Neben dem Importieren von Samples lassen sich auch externe Quellen über den Audioeingang oder das integrierte Mikrofon sampeln. Neben der Quelle können auch der Eingangspegel, ein Threshold-Wert und die maximale Aufnahmezeit (zwischen 0,2 Sekunden und 5 Sekunden) eingestellt werden.

Weiterhin lassen sich Monitoring und eine automatische Zuweisung des Samples zu einer Spur aktivieren oder deaktivieren. Im Anschluss kann das Sample wie im folgenden Abschnitt beschrieben bearbeitet und programmiert werden.

Bearbeitung von Samples

Die Samples lassen sich auf verschiedene Arten bearbeiten, allen voran durch die sieben Drehregler. Über den Pitch-Regler lassen sich die Samples um bis zu 24 Halbtöne auf- oder abwärts transponieren. Der Decay-Regler bestimmt, wie lange das Sample gehalten wird und ausklingt. Steht der Regler ganz rechts, wird das Sample komplett abgespielt. Je weiter man ihn nach links dreht, desto kürzer wird es. Die maximale Decay-Zeit beträgt sechs Sekunden.

Der Regler mit der Bezeichnung „Loop Point“ zeigt nur Wirkung, wenn ein Sample sich auch im Loop-Modus befindet. Per Drucktaste wird der dieser Modus für das ausgewählte Sample gewählt und durch Drehen des Reglers wird der Startpunkt des Loops bestimmt. Das Sample wird aber bei jedem Trigger zuerst von seinem Startpunkt, der sich ebenfalls ändern lässt, abgespielt. Sobald es den Loop-Punkt erreicht, wird es wiederholt, abhängig vom Wert des Decay-Reglers. Die Samples können wohlgemerkt auch rückwärts abgespielt werden.

Die beiden Regler Cutoff und Resonance steuern die entsprechenden Parameter für das Filter im DJ-Style. Dies bedeutet, dass in der Mittelposition keine Filterung stattfindet, im Uhrzeigersinn ein Hochpassfilter und entgegengesetzt des Uhrzeigersinns ein Tiefpassfilter zum Einsatz kommt.

Über den Drive-Regler lassen sich die Samples nochmals ordentlich in die Sättigung fahren und der Pan-Regler bestimmt die Position im Panorama.

Des Weiteren lassen sich die Samples über fünf der kleinen Drucktasten bearbeiten: Sample, Start, End, Reverse und Loop. Über die Sample-Taste kann ein Sample aus den Ordnern ausgewählt werden oder bei gleichzeitig gedrückter REC-Taste aufgenommen werden.

Über die Start- und End-Tasten werden gemeinsam mit dem DATA-Regler die Start- und Endpunkte festgelegt. Die Reverse- und Loop-Tasten sind selbstbeschreibend und wurden bereits erwähnt.

Der XOX-Sequencer

Ein XOX-Sequencer beschreibt die Programmierung von 16 Schritten pro Takt per Lauflicht-Eingabe. Die Erica Synths Bullfrog Drums schafft bis zu 4 Takte und kommt somit auf bis zu 64 Schritte, die sich individuell für jede Spur einstellen lassen.

Die Schrittgeschwindigkeit lässt sich zwischen 1/8, 1/4, 1/2, 1, 3/2, 2 und 4 einstellen und auch die Abspielrichtung kann verändert werden. Hierfür stehen die Optionen Vorwärts, Rückwärts, Ping-Pong, Ping-Pong 2 (mit Wiederholung auf dem letzten Schritt) sowie eine zufällige Wiedergabe zur Auswahl. Shuffle sorgt für ordentlich Groove und kann sowohl separat für einzelne Spuren als auch global angewendet werden.

Für eine Live-Performance lassen sich einzelne oder auch mehrere Tracks stummschalten oder solo nutzen. Über die Shift-Funktion lässt sich jederzeit zum ursprünglichen Pattern und auch zu den Grundeinstellungen des benutzten Kits zurückspringen.

Die sogenannten Per-Step-Features werten die Drummachine nochmals extrem auf und machen sie auch für Fortgeschrittene interessant. Es können Akzente, Ratchets und Rolls gesetzt werden und auch Probability- und Odd-Werte sowie Microtiming sind möglich. Mit zusätzlichen Parameter-Locks und der Automationsfunktion bringt der Sequencer alles mit sich, was man von einem modernen Sequencer erwartet.

Neben den sieben Spuren für die sieben Stimmen gibt es auch noch eine achte Spur für CV und Gate. Jede programmierte Note sendet ein +5 V Gate-Signal und über den Data-Regler können exakte Notenwerte in einem Umfang von 10 Oktaven festgelegt werden. Außerdem kann die Gate-Länge von 10 % auf bis zu 100 % erweitert werden und sogar die Programmierung von Slides ist möglich.

Der BPM-Bereich erstreckt sich übrigens von 20 bis 999 bpm, womit sich die Erica Synths Bullfrog Drums auch hervorragend als Drone-Synthesizer zweckentfremden lässt.

Einsatz der Erica Synths Bullfrog Drums

In der Praxis glänzt die Erica Synths Bullfrog Drums durch eine gute Klangverarbeitung und eine einfache Bedienung. Samples lassen sich für meinen Geschmack ausreichend und vor allem schnell bearbeiten und auch der Sequencer bringt alles mit, was man braucht.

Klangbearbeitende Elemente wie Pitch, Filter und Drive sind gut umgesetzt und die Samples lassen sich damit ausreichend verfremden. Die Transponierung erzeugt erst verhältnismäßig spät Artefakte, die aber durchaus auch interessant klingen können. Das Filter lässt sich vor allem in Verbindung mit der Resonanz sehr flexibel verwenden und der Drive-Regler reicht von subtil bis stark verzerrt.

Auch die CV/Gate-Spur wurde praxisnah umgesetzt und vor allem durch die Quantisierung der CV-Signale lassen sich externe Module spielerisch leicht ansteuern. Durch den umfangreichen Sequencer lassen sich auch spannende Sequenzen fernab von Drums erstellen. Die Pattern- und Kit-Wechsel im laufenden Betrieb und deren Reset-Funktion tragen zum Performance-Faktor bei und auch die Solo- und Mute-Funktion macht sich hier sehr nützlich.

Der Speicherplatz für Samples von maximal 64 MB scheint etwas gering zu sein. Wenn man jedoch bedenkt, dass ein Sample maximal 512 KB betragen darf, kann man theoretisch bis zu 128 Samples speichern – in der Praxis sind es dann doch etwas mehr. Die Samples in das verlangte Format zu konvertieren und umzubenennen, kostet zunächst etwas Zeit und hätte etwas besser umgesetzt werden können, ist aber meiner Meinung nach kein wirklicher Kritikpunkt. Die von Erica Synths und Richie Hawtin beigesteuerten Werks-Samples überzeugen übrigens durch ihre Klangqualität und decken ein recht breites Spektrum ab.

Bei dem Preis hätte man allerdings Einzelausgänge erwarten können oder zumindest interne Effekte wie Reverb und Delay. Das hätte dann auch den Preis gerechtfertigt.