Digitales Echo und Performance-Tool

Erica Synths Echolocator ist ein digitales Stereo-Delay, das der lettische Synthesizer-Hersteller wieder einmal in Kooperation mit der niederländischen Softwareschmiede 112 dB entwickelt hat.

Ausgestattet mit zwei verschiedenen Echo-Typen, Modulationseffekten, Hall, Pitch-Shifter und einem Filter, bietet der Echolocator vielseitige Möglichkeiten zur Klanggestaltung. Seine zahlreichen Regler erlauben zudem einen direkten Zugriff auf fast alle Parameter, so dass er vor allem als Performance-Tool interessant sein dürfte.

Erica Synths und 112 dB

Erica Synths wurde im Jahre 2014 von Ģirts Ozoliņš in Lettland gegründet und hat sich seitdem vor allem als Hersteller von digitalen Eurorack-Modulen etabliert. Zu dem stetig wachsenden und äußert umfangreich Produktsortiment zählen neben modularen Systemen aber auch analoge und digitale Synthesizer und Drummachines.

Bei manchen Produkten geht Erica Synths gerne Kooperationen mit Musikern oder anderen Firmen ein. So wurde zum Beispiel der analoge Bullfrog Synthesizer gemeinsam mit Richie Hawtin oder das Zen Delay mit dem britischen Label Ninja Tune entwickelt.

Den Algorithmus des Echolocators haben die Niederländer von 112 dB programmiert, einem seit 2004 bestehenden Software-Hersteller für Audio-Plug-ins. Zu dem Team von 112 dB gehört unter anderem Martijn Zwartjes, der auch schon für Apple DSP-Algorithmen schrieb und an sehr vielen Plug-ins von Native Instruments beteiligt war.

Erica Synths und 112 dB kooperieren auch nicht zum ersten Mal. Sie haben schon einige Produkte wie den artverwandten Nightverb, den Steampipe Synthesizer oder die Eurorack-Module Black Stereo Reverb, Black Stereo Delay und Drum Stereo FX gemeinsam hervorgebracht.

Erica Synths Echolocator im Überblick

Das robuste Aluminiumgehäuse in Pultform entspricht genau dem des Nightverbs, seine Maße betragen 23 cm in der Breite, 14,5 cm in der Tiefe und 7 cm in der Höhe, während das Gewicht bei 843 g liegt. Die Verarbeitung wirkt sehr hochwertig und langlebig, sämtliche Potentiometer sind mit Metallachsen ausgestattet und fest mit dem Gehäuse verschraubt.

Bei fast allen Produkten von Erica Synths polarisiert die grafische Gestaltung der Interfaces, im Fall des Echolocators sollte man einen Faible für grimmige Gothic-Fledermäuse haben.

Äußerst übersichtlich ist die Benutzeroberfläche aufgeteilt, die insgesamt 15 Regler beherbergt, die sich dank ihrer geriffelten Knöpfe und eines gesunden Abstands zueinander sehr gut greifen lassen. Ein „Data-Encoder“ inklusive Druckfunktion dient in Kombination mit dem OLED-Display und dem kleine „Back-Taster“ zur Verwaltung der 100 Speicherplätze (40 Factory-/ 60 User-Presets) und der Grundeinstellungen. Alle übrigen Regler sind zur Klanggestaltung vorgesehen und können komplett über MIDI gesteuert werden.

Auf der Rückseite sind sämtliche Anschlüsse des Echolocators untergebracht. Dazu zählen die zwei Stereo-Pärchen im 6,3 mm Klinkenformat für das Ein- und Ausgangssignal, ein MIDI-Duo und ein weiterer 6,3 mm Anschluss für einen externen Fußschalter. Der zuletzt genannte lässt sich wahlweise als Bypass-Schalter, für die Freeze-Funktion oder zum Wechseln der Presets nutzen.

Über den USB-Port werden Backups erstellt, Updates geladen oder Presets verwaltet, aber leider keine MIDI-Daten gesendet.

Ansonsten befindet sich auf der Rückseite noch der Ein- und Ausschalter, neben ihm liegt auch der Anschluss für das externe, im Lieferumfang enthaltene Netzteil.

Die Bedienelemente des Erica Synths Echolocators

Über „Input“ und „Output“ wird das Ein- und Ausgangssignal des Erica Synths Echolocator geregelt, alle übrigen 12 Potentiometer haben folgende Funktionen:

Dry/Wet: Regelt das Verhältnis des Eingangs- und Effektsignals. Wahlweise kann diese Blende mit analogen VCAs genutzt werden oder digital, wodurch ihre Einstellung speicherbar ist.

Ping-Pong Mix: Ein Panoramaregler für das Eingangssignal, um Echos von einem zum anderen Kanal im Stereobild „springen“ zu lassen.

Time und Feedback: Ohne Synchronisation ist eine Verzögerung zwischen 4 ms und 4 Sek. möglich. Synchronisiert lassen sich Echos im 1/8, 3/16, 1⁄4, 1/3, 1⁄2, 1, 2, 3, 4, 16/3 und 8 Taktschema erzeugen. Feedback regelt die Anzahl der Echowiederholungen. Die Intensität der Delays im linken und rechten Kanal wird über die roten LEDs neben dem Time-Regler signalisiert.

Reverb: Steuert den Anteil des Hall-Effektes.

Mod-Speed, Mod Depth und Orbit: Mod-Speed bestimmt die Frequenz des LFOs (0-2 Hz) und Mod-Depth den Anteil der Modulation des Time-Parameters. Orbit erzeugt eine schnellere Modulation in Abhängigkeit zum LFO-Tempo für Jitter-Effekte.

Filter Cutoff und Q: Regelt die Frequenz des Bandpass-Filters, das hinter dem Delay sitzt. Mit Q wird die Bandbreite festgelegt, zeigt der Regler nach links, ist das Filter deaktiviert, zeigt er ganz nach rechts, ist es sehr schmal und spitz.

Shimmer und Pitchshift: Per Shimmer wird der Anteil des Pitch-Delays festgelegt und mit Pitchshift die Stimmung im Bereich von +/-12 Semitönen.

Tap Tempo und Freeze Button: Tap Tempo dient zum manuellen Einstellen der Echo Geschwindigkeit und Freeze für unaufhörliche Wiederholungen im Rhythmus des Time-Parameters.

Zusätzliche Klangfunktionen in den Voreinstellungen

Obwohl die wichtigsten Parameter zur Klanggestaltung des Erica Synths Echolocator mit einem eigenen Regler ausgestattet sind, gibt es zusätzliche Funktionen in den Voreinstellungen, die sich mit den Presets speichern lassen.

Allen voran stehen zwei Echo-Typen zur Auswahl, eine Tape- und eine BBD-Emulation, ebenso gibt es zwei verschiedene Filterschaltungen, eine serielle und eine mit Feedbackloop.

Auch das als „Shimmer“ bezeichnete Pitch-Delay ist mit zwei Algorithmen bestückt, die für ein unterschiedliches Mischverhalten des verstimmten und trockenen Signalanteils sorgen.

Um exponentiellen Anhebungen der Lautstärke bei sich aufschwingenden, endlosen Echowiederholungen entgegenzuwirken, wurde ein Kompressor integriert, der seinen Zweck sehr gut erfüllt.

Darüber hinaus gibt es einen als „Magic“ bezeichneten Random-Preset-Generator, der eigenständig und zufällig neue Presets erstellt und eine Funktion namens „Morph“ für Überblendungen der Reglerwerte beim Wechseln von gespeicherten Programmen.

E-Gitarre und Fußschalter

Die zwei Eingänge des Erica Synths Echolocator verhalten sich äußerst flexibel, sie lassen sich sowohl mit Line- als auch Hi-Z-Signalen speisen. Einer von beiden ist als Mono-Input ausgelegt, so dass sich eine E-Gitarre problemlos anschließen lässt.

Grundsätzlich kann der Echolocator als Gitarreneffekt genutzt werden, wenn auch nicht mit dem Komfort der meisten gängigen Bodeneffekte.

In einem normalen Gitarren-Setup mit einem Mono-Amp muss man berücksichtigen, dass nur ein Kanal des Stereoausgangs abgegriffen wird. Darüber hinaus ist der Echolocator natürlich nicht mit den üblichen Fußschaltern ausgestattet.

Wichtige Funktionen wie Tap-Tempo, Bypass, Freeze und das Vor- und Zurückschalten der Presets lassen sich zwar mit einem externen Kanalumschalter realisieren, allerdings stehen dafür maximal drei konfigurierbare Befehle zur Auswahl: Single Tap, Double Tap und Hold.

Neben diesen eher rudimentären Optionen besteht auch die Möglichkeit einer Steuerung per MIDI-Fußschalter, für den aber auch nochmal 100,- bis 200,- Euro extra eingeplant werden müssen.

Mit MIDI-Program-Changes lassen sich dann Wechsel unabhängig von der Reihenfolge der Presets vornehmen. Wenn die Fußleiste zusätzlich mit Pedalen ausgestattet ist, können natürlich Parameter wie Time, Feedback, Filter usw. gesteuert werden, was sicherlich nicht nur für Gitarristen, sondern auch für Keyboarder interessant sein dürfte.

Etwas eigenwillig ist das Bypass-Verhalten des Erica Synths Echolocator: Mit einem analogen Fußschalter kann der Bypass direkt ausgelöst werden, am Gerät selbst allerdings nur durch eine Tastenkombination aus „Freeze“ und „Back“.

Erica Synths Echolocator in der Praxis

Die Bedienung des Erica Synths Echolocator ist sehr einfach und intuitiv, selbst das Untermenü wurde so gestaltet, dass es sich weitestgehend selbst erklärt.

Auch die simple Navigation per Encoder und „Back“-Taste reicht völlig aus, um schnell und ohne Umwege die Voreinstellungen und Programme zu verwalten.

Leider zeigt das OLED-Display des Erica Synths Echolocator ausschließlich die Untermenü-Konfiguration und Presets an, allerdings keine Parameterwerte. Das ist bei den meisten Reglern nicht unbedingt notwendig, lediglich für das Time-Potentiometer wäre eine Anzeige schon sehr praktisch. Insbesondere wenn das Tempo des Echolocators per MIDI-Clock synchronisiert wird, fehlt jeglicher Anhaltspunkt für die Abstufung der Taktschemen. Eine entsprechende Skalierung könnte das Problem auf noch einfacherem Wege lösen, aber auch die gibt es leider nicht.

Dank des direkten Zugriffs auf alle wichtigen Parameter lädt der Echolocator regelrecht zur Live-Performance ein. Das Hands-on-Konzept geht voll auf, so dass sich Echos nach Herzenslust inszenieren lassen. Klassische Anwendungen wie endlose Dub-Delays oder Pitch-Modulationen durch Tempowechsel setzt der Echolocator sehr schön um, auch Chorus- und Flanging-Effekte lassen sich recht einfach mit kurzen Delay-Zeiten und den zwei Modulatoren generieren. Für große, künstliche, orchestrale Klänge ist wiederum der Shimmer-Effekt prädestiniert, aber auch Drums können von einem kurzen, heruntergestimmten Echo enorm profitieren.

Der unveränderbare Halleffekt sollte als praktischer Zusatz betrachtet werden, der gerade beim Jammen für mehr Vielfalt sorgt und zum Beispiel dabei hilft, einen Break mehr hervorzuheben.

Darüber hinaus besitzt der Erica Synths Echolocator dank der Freeze-Funktion noch eine Art Mini-Looper, während sich das Bandpassfilter auch für drastische Frequenzmodulationen eignet. Allein diese beiden Effekte in Kombination bieten ein großes kreatives Potential. Leider ist das Filter nur manuell oder per MIDI steuerbar, aber nicht mit dem LFO oder dem Orbit-Effekt.

Klangbeispiele mit dem Erica Synths Echolocator

Um erstmal einen Eindruck davon zu gewinnen, wie sich mit der Summe der Effekte des Erica Synths Echolocator ein abwechslungsreiches FX-Arrangement in Echtzeit gestalten lässt, wird für das erste Beispiel eine Aufnahme des Twisted Electrons Blast Beats durch den Echolocator geschickt und manuell bearbeitet:

Weiter geht es nun mit Beispielen zu den einzelnen Komponenten.

Die beiden Delay-Algorithmen emulieren ein Bandecho und eine als „Dirty“ bezeichnete BBD-Schaltung. Das Bandecho hat einen sehr sauberen Klang, während „Dirty“ für Verzerrung und Rauschen sorgt, dabei aber eher an einen Bitreduction-Effekt erinnert, als an eine durchgerockte Eimerketten-Schaltung.

Beide haben ein recht statisches Klangverhalten, was besonders im Dirty-Modus auffällt, da die Verzerrung nicht auf die Dynamik des Eingangssignals reagiert, sondern in gleichbleibender Intensität samt Rauschen in einer Mischung mit dem sauberen Eingangssignal erklingt. Das entspricht zwar nicht dem filigranen Klangverhalten der analogen Vorbilder, ist aber völlig zweckgemäß und bietet vor allem zwei gute, grundverschiedene Klangfarben. Diese werden nun anhand einer Sequenz des Moog Mother-32 gezeigt. Das Echo setzt jeweils nach den ersten vier Tönen ein:

Der Reverb-Effekt des Echolocators emuliert einen Raumklang, der sehr sauber, modern und dreidimensional wirkt. Er kann in keiner Weise verändert werden und ist auch immer nur in Kombination mit dem Delay nutzbar. Eine Gesangsaufnahme von Isis Zerlett demonstriert den Hall in Verbindung mit einem kurzen Slapbackdelay:

Weiter geht es mit einem Synth-Pad des Sielorchestras. Das erste Beispiel ist unbearbeitet, das zweite mit Chorus plus Hall und das letzte mit dem „Shimmer-Effekt“:

Wie der Echolocator mit einer E-Gitarre klingt, zeigen die nächsten zwei Beispiele. Dafür wird eine über D.I.-Box eingespielte Aufnahme einer Stratocaster durch den Effekt geschickt und ohne Amp wieder aufgezeichnet. Klangbeispiel Nummer 1 ist mit Chorus und Hall, Klangbeispiel Nummer 2 mit einem Stereodelay und Hall.

Der Effekt setzt in beiden Ausspielungen jeweils nach zwei Takten ein:

Das Bandpassfilter des Erica Synths Echolocators lässt sich nicht nur zum Begrenzen des Frequenzspektrums nutzen, sondern auch wunderbar für manuelle Modulationen. Dies wird mit einer Sequenz der Bass Station 2 demonstriert, der Klang des Filters ist einmal in Kombination mit dem Bandecho und anschließend mit dem Pitchshifter zu hören:

Ein kleines Detail, das schließlich noch hervorsticht, ist die Möglichkeit, die Mixblende digital oder analog zu nutzen. Bei einem digitalen Setup wird die Position des Reglers ebenfalls mit dem Preset gespeichert, bei dem analogen Setup nicht. Damit offeriert Erica Synths dem Anwender bewusst die Wahl zwischen Komfort und Klangqualität. Tatsächlich ist ein Unterschied zu hören, der abhängig von der Beschaffenheit des Eingangssignals und der Effekt-Art kleiner oder größer ausfällt.

Die analoge Schaltung ist rund 2,5 dBFS leiser, klingt etwas weicher und hat mehr Tiefe, was sich vor allem durch eine differenziertere Trennung des Eingangs- und Effektsignals auszeichnet. Die digitale Schaltung ist dagegen etwas präsenter in den oberen Mitten, wodurch der Klang ein bisschen forscher erscheint.