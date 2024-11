Test: Erica Synths Graphic Resonant FB, analoge Filterbank, Eurorack-Modul

10 Bänder für eine Filterbank

Mit dem Erica Synths Graphic Resonant FB haben wir eines der in freier Wildbahn eher selten anzutreffendem Exemplare einer analogen Filterbank zu tun. Der Kniff daran ist, das diese nicht nur über CV, sondern vollständig digital gesteuert werden kann. Dass das ein zweischneidiges Schwert sein kann, werden wir im Laufe des Tests noch sehen.

Hardware der Erica Synths Graphic Resonant FB

Zunächst also die nüchternen Fakten zur Erica Synths Graphic Resonant FB. Es handelt sich um eine analoge Filterbank mit 10 Bändern, deren Frequenzen natürlich festgelegt sind. Die einzelnen Bänder liegen bei

29 Hz,

61 Hz,

115 Hz,

218 Hz,

411 Hz,

777 Hz,

1,5 kHz,

2,8 kHz,

5,2 kHz und

11 kHz.

Das alles bei einer Toleranz von +/-10 %, die wohl der analogen Bauteilstreuung geschuldet ist. Die Verstärkung oder Absenkung jedes Bandes kann über das Menü oder einzelne CV-Eingänge geschehen, die Resonanz kann nur für alle Bänder gleichzeitig eingestellt werden. Einzelne Bänder können jedoch komplett davon ausgenommen werden.

Das Eurorack-Modul nimmt 20 HP im Rack in Anspruch und begnügt sich mit einer Skiff-tauglichen Einbautiefe von 30 mm. Ein gelbes OLED-Display mit 64 x 256 Pixeln zeigt alle Informationen an und das Modul lässt sich über zwei Potis, einen Click-Encoder und acht hintergrundbeleuchtete Taster bedienen.

Zur Steuerung über CV steht für jedes der 10 Bänder ein CV-Eingang zur Verfügung, mit denen allerdings keine Filter-AM möglich ist. Das Tolle an den CV-Eingängen ist, dass verschiedene Standards eingestellt werden können:

0 V – +5 V,

-5 V – +5 V,

0 V – +10 V und

-10 V – +10 V.

Im Test mit der aktuellen Firmware-Version 1.2 der Erica Synths Graphic Resonant FB hatte ich aber leider Schwierigkeiten, die beiden Optionen mit ausschließlich positiver Steuerspannung zu nutzen, sie haben einfach nicht auf die eingehenden Spannungen reagiert. Erst eine Nutzung der anderen Modi brachte Bewegung in die Bänder. Hier sollte dringend nachgebessert werden.

Als weitere Steuerungseingänge gibt es noch CLK IN und RESO CV, mit denen eben die Resonanz aller Bänder im Feedback-Loop gleichzeitig eingestellt werden kann. Ein Audioeingang und drei Ausgänge runden das Bild ab. Ein Ausgang gibt einfach das Mono-Signal aus, die beiden anderen teilen die gerad- und ungeradzahligen Bänder auf, um so interessante Stereo-Effekte zu erzielen.

An dieser Stelle möchte ich nun auch den Graphic Resonant FB Expander ansprechen. Dieses 10 HP breite Modul ermöglicht die manuelle Justierung jedes einzelnen Bandes mit einem eigenem Drehregler – das vereinfacht natürlich die Einstellung der Erica Synths Graphic Resonant FB, da alle Bänder im direkten Zugriff sind. Allerdings sind diese Potis nicht analog, d. h. sie verstellen lediglich den digitalen Wert des entsprecheden Bandes – anders wären aufrufbare Presets auch nicht machbar.

Bedienung der analogen Filterbank

Die Erica Synths Graphic Resonant FB grüßt mit einem klar strukturiertem Menü. Die Taster übernehmen dabei die Steuerung. Es gibt insgesamt 12 Taster, 10 nummerierte und einen Select- und einen Back-Taster. Ist nun ein Menüpunkt aufrufbar, so wird der entsprechende Taster beleuchtet, der Back-Taster bringt Nutzer immer wieder auf die Hauptebene zurück.

Das ganze Konzept ist ausgereift und auch ohne Blick in das 11-seitige englischsprachige PDF-Handbuch (leider ohne Inhaltsangabe) komme ich schnell zurecht und bediene die einzelnen Bänder. Zum Test lag mir das Expander-Modul der Graphic Resonant FB nicht vor und so wird im FB-Modus das zu bearbeitende Band mit dem Zahlentaster ausgewählt und danach mit dem Data-Regler angehoben oder abgesenkt.

Das funktioniert auch mit mehreren gleichzeitig ausgewählten Bändern, auch in unterschiedlichen Stellungen. So kann eine Kurve eingestellt werden und diese als Ganzes dann nach oben und unten verschoben werden – aber Obacht! Leider wird beim Erreichen des maximalen oder minimalem Wertes eines Bandes das Verhältnis zu den anderen Bändern nicht gespeichert. Soll heißen, wenn alle Bänder „an die Decke“ gefahren und danach wieder abgesenkt werden, wird die eingestellte Kurve nicht wieder rekonstruiert. Vielleicht wäre in einem Firmware-Update diese Funktion zu überdenken.

Die digitale Steuerung der Filterbank ermöglicht aber noch ganz andere Optionen. So gibt es einen Filter-Modus, der vier verschiedene Filtertypen LP, HP, BP und Band-Stop simuliert. Es ist und bleibt eine Filterbank, aber über die clevere Ansteuerung wird so der Eindruck simuliert, es handele sich um die entsprechenden Filtertypen.

Es kann neben der Cutoff-Frequenz sogar noch die Steilheit simuliert werden. Dabei visualisiert die analoge Filterbank die eigentlichen Einstellungen im Hintergrund, da das Display offensichtlich auch „grau“-Stufen fähig ist.

Eine weniger schöne Sache ist dann aber die deutlich hörbare Quantisierung, sobald in diesem Modus die Resonanz hochgedreht wird. Dann sind die Schritte zu hören. Mit nur wenig Resonanz fällt das nicht so auf und letztendlich ist es ja auch nur eine Annäherung an echte Multimode-Filter, eine interessante Dreingabe.

Das bringt uns gleich zur Resonanz, die eigentlich mehr ein Audio-Feedback ist, über die ich im Klang-Teil noch zu sprechen habe. Grundsätzlich ist auch diese über das Poti indirekt digital gesteuert, auch sie wird in den Presets abgespeichert.

Besondere Erwähnung muss aber die Einstellung der Steuerungskurve finden. In den Einstellungen kann eine der folgenden Kurven eingestellt werden:

balanced,

only highs,

only lows,

linear,

logarithmic,

exponential.

Damit lässt sich das Steuerungsverhalten, auch bei CV-Steuerung, sehr gut anpassen – am eigentlichen Problem der Resonanzeinstellung ändert es aber nichts. Zumindest existiert noch die Option, einzelne Bänder vom Feedback-Loop auszunehmen, und so den Gesamtklang zu beeinflussen.

Clock Modulations Menü

Diese Funktionsweise der Erica Synths Graphic Resonant FB verdient einen eigenen Abschnitt, da sich hier viel kreativ machen lässt, was die Einstellung der einzelnen Bänder betrifft, vor allem in einem Sequenzer-Kontext. Zunächst einmal kann die Clock-Source intern oder extern gewählt werden. Danach stehen zwei CV-Modi zur Verfügung.

Der erste und komplexere leitet die am CV1-Eingang liegende Spannung sequentiell an die Filterbänder weiter und verstellt diese. Sind alle 10 Bänder eingestellt, wird wieder bei Band 1 angefangen. Die Weiterschaltung wird immer von einem Clock-Puls vorgenommen.

Die zweite Möglichkeit gleicht einem Sample & Hold, jedoch für alle Bänder der analogen Filterbank. In diesem Fall werden alle anliegenden Steuerspannungen für die Bänder 1-10 nur ausgelesen, wenn ein Clock-Puls eingeht und solange gehalten bis der nächste kommt.

Presets

Die analoge Filterbank kann 128 Presets abspeichern und es gibt verschiedene Wege, wie diese aufgerufen werden können. Das geht ganz üblich über die Load-Funktion oder über externe Signale. Es gibt vier verschiedene Wege, wie Presets von externen Steuerungsspannungen aufgerufen werden können. Da wären

CLK,

RND-CLK,

CV und

CV-CLK.

Im CLK-Modus wird bei einer eingehenden Clock am CLK-IN das nächste Preset der Preset-Liste aufgerufen. RND-CLK springt stattdessen zu irgendeinem in der Liste. Der CV-Modus erlaubt die direkte Anwahl der 128 Presets über eine 0 V bis 10 V Spannung am CV1-Eingang. Im CV-CLK-Modus schließlich wartet die Erica Synths Graphic Resonant FB schließlich auf einen CLK-IN-Puls, um den CV1-Eingang auszuwerten. Zudem wurde auch an eine Morph-Funktion gedacht, sodass die Bänder nicht unmittelbar umschalten, sondern über einen einstellbares Zeitintervall zur neuen Position gleiten – fantastisch.

Wie ich sagte, die digitale Steuerung der Erica Synths Graphic Resonant FB hat es in sich und es gibt auch noch einige Feineinstellungen, wenn man tiefer in das Gerät eintaucht. An Bord sind z. B. noch ein Spektrum-Display und ein eigentümlicher dynamischer EQ, dem ich jedoch nicht besonders tolle Sachen entlocken konnte.

Klang der Erica Synths Graphic Resonant FB

Damit kommen wir nun endlich zum Klang der analogen Filterbank. Gänzlich ohne Resonanz klingt die Erica Synths Graphic Resonant FB recht nüchtern, neutral, ja beinahe langweilig. Der Charakter ändert sich natürlich vollständig, wenn Resonanz in Spiel kommt – die Anleitung schlägt sogar vor, die Filterbank als Drone-Synth zu nutzen, denn die Feedback-Resonanz geht bis zur Eigenresonanz und durch die Art, wie die Bänder miteinander interagieren können theoretisch interessante Kippeffekte zutage treten.

Wie gesagt, mittlere Resonanzeinstellung verleihen dem Signal mehr Charakter aber das Hauptproblem für mich ist der Kipppunkt in die Selbstoszillation. Mit entsprechender Kontrolle könnten hier leicht Perkussionseffekte in allen Bändern erzeugt werden. Die Sache ist nur, dass trotz der einstellbaren Resonanzkurven dieser entscheidende Bereich äußerst schwer einzustellen ist und definitiv nichts ist, was ich in einer Live-Situation einsetzen würde. Ist die Resonanz nämlich einmal gekippt, ist sie um einiges Lauter als das Nutzsignal und ich muss es so deutlich sagen, die Gefahr von Hörschäden bei unsachgemäßer Behandlung ist nicht von der Hand zu weisen.

Solange ich im sicheren Bereich agiere, ist das kein Problem und die Erica Synths Graphic Resonant FB macht was sie soll, aber in dem angesprochenen Bereich ist das Gefiepe kaum zu ertragen – vielleicht mit einem guten Limiter und massig Cloud-Reverb als Drone zu benutzen, interessante schwebende Töne sind aber definitiv leider Fehlanzeige. Mein Rat wäre, die Eigenresonanz nur mit äußerster Vorsicht zu nutzen, denn mit sehr viel wortörtlichem Fingerspitzengefühl liegen eben an diesem Kipppunkt Interessante Klänge fürs Studio.

Ebenso interessant klingt auch die Aufteilung in die geraden und ungeraden Bänder der Erica Synths Graphic Resonant FB, wenn diese im Stereobild verteilt werden – beim Expander-Modul hätte ich vielleicht auf Einzelausgänge für die Bänder gehofft, dem ist jedoch nicht so.