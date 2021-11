Test: Erica Synths Matrix Mixer, Patch-Matrix für CV- und Audiosignale

Chaos oder Ordnung im Eurorack-System?

In diesem Test nehmen wir den Matrix Mixer von Erica Synths genauer unter die Lupe. Es handelt sich um ein externes Utility-Desktop-Gerät, das Eurorack-Module und deren Patch-Punkte und/mit semi-modulare/n Synthesizer/n verbinden und verwalten kann. Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um Audiosignale oder CV-Signale handelt. Einmal alles in das Gerät gepatcht, kann das Routing der Signale programmiert und abgespeichert werden, um so ganz neue Signalwege oder Synthesizerketten aufzubrechen oder neu zu verbinden. Ein manuelles Umstecken am Modularsystem entfällt sozusagen. Das Abrufen eines Presets am Matrixmixer genügt und schon ist das Modular-System oder ein ganz anderer Synth neu definiert und einsatzbereit. Der Begriff Mixer ist etwas irreführend, denn im Prinzip ist es eine Audio/CV-Patchbay mit Programmspeicher. Ist das ein Fluch oder ein Segen? Eigentlich kein schlechter Ansatz. Doch ist das auch praktikabel?

Einen Schritt zurück, bitte!

Die Idee ist nicht neu. Schon der EMS Synthi A aus dem Jahr 1971 hatte eine Patchmatrix, um Synthesizer- Baugruppen zu verbinden und immer neue Klänge zu erforschen. Dies geschah durch Platzieren von kleinen Pins in einer Lochmatrix, die dann den Kontakt zwischen den Baugruppen ermöglichte.

Auch Erica Synths betritt mit diesem Desktop-Gerät kein Neuland, das der hauseigene Synthesizer SYNTRX exakt dieses Konzept abbildet – allerdings als LED-Matrix und nicht mit Pins. Zusätzlich gab es eine Art Vorgängermodell des Matrix Mixers, ja sogar mit gleichem Produktnamen und als Eurorack-Modul! Dieses konnte sogar mit einem Touchscreen aufwarten, hatte jedoch nur eine 8×8 Matrix.

Erica Synths bringt mit der Neuauflage sozusagen genug Know-how aus eigenem Hause mit und steckt diese Technik nun in ein Standalone-Gerät.

Was bietet der Erica Synths Matrix Mixer?

Wer glaubt, nur weil es ein Utility-Gerät für modulare Systeme ist, dass es genauso klein und schon irgendwie integrierbar ist, der irrt gewaltig. Schon der Karton lässt ahnen, was da ins musikalische Umfeld kommt. Einmal ausgepackt, ist man erstmal erstaunt, dass es im Prinzip fast zwei Backsteine groß ist und damit nicht instabil erscheint. Das Gehäuse besteht aus Metall und die ganze Konstruktion ist super stabil. Was sofort auffällt, ist der große, ungenutzte Platz auf der Oberseite. Mein Empfinden für Design schreit auf bzw. mein Hirn fragt sich ständig, warum es nicht etwas kleiner von der Fläche her sein kann? Es fällt mir auch nicht leicht, ein passendes Fleckchen zwischen meinen vorhandenen Gerätschaften zu finden. Es soll ja schließlich mein Modularsystem schalten. Zum Größenvergleich ist hier ein Foto auf einem Intellijel 2x7U System. Das sagt eigentlich genug aus.

Natürlich war ich neugierig und schraubte das Gerät auf, um mir den mechanischen Aufbau und die verwendete Technik näher anzuschauen und herauszufinden, was dieses große Gehäuse rechtfertigt. Und siehe da: Mit etwas Willen wäre es auch kleiner gegangen. Die Miniklinken-Ein- und Ausgänge sind allesamt auf einer Platine verlötet und am Frontpanel verschraubt. Genauso wie bei Eurorack-Modulen. Das hat sich bewährt und sollte auch hier für ein langes Leben bei mechanischer Zugbelastung sorgen.

Und technisch? Jeder Ein- und Ausgang wird durch einen speziellen 16-Kanal Analog-Chip mit zusätzlicher digitaler Steuerung (AS16M1) geschaltet. Für die Aufrechterhaltung der Signale sorgen TL072C ICs. Die Elektronik ist sauber aufgebaut. Hier gibt es nichts zu beanstanden.

Bedienelemente und Anschlüsse des Erica Synths Matrix Mixer

Frontseitig thront die LED-Matrix mit 256 rot beleuchtbaren Punkten. Darunter gibt es zwei typische Erica Synths Endlos-Drehregler mit zusätzlicher Drückfunktion. Sechs beleuchtbare LED-Taster dienen zur Speicherung, Umschaltung der Patterns und anderen nützlichen Funktionen. Dann wären dann noch die 16 Ein- und Ausgänge als Miniklinke. Das ist aber noch nicht alles, denn rückseitig sind weitere zwei Ein- und Ausgänge im Klinkenformat vorhanden, um z. B. semi-modulare Gerätschaften einzubinden. Die 3,5 mm Klinkeneingänge haben Priorität vor den 6,35 mm Eingängen. Der MIDI-Eingang dient bei Bedarf der automatischen Umschaltung der Presets. Einen On/Off-Schalter gibt es ebenso, wie auch die Stromzufuhr vom externen Netzteil. That’s it.

Welche Funktionen bietet der Matrix Mixer?

16 Eingänge und 16 Ausgänge lassen sich miteinander durch die LED-Matrix verbinden und zwar auch so, dass ein Eingang 16 Ausgängen gleichzeitig zur Verfügung stehen kann. Oder eben auch anders herum – 16 Eingänge können auf einen Ausgang gelegt werden. Die Verbindungen sind gepuffert (buffered) und galvanisch gekoppelt (DC coupled), es gibt also keine Signalverluste. Das linke Poti ist für die vertikale Bewegung des Cursors auf der Matrix verantwortlich und das rechte Poti ist für die horizontale Auswahl zuständig. So kann man jede der 256 Positionen erreichen und mit einem Klick auf eines der beiden Potis dauerhaft aktivieren. Das Setzen einer Aktivierung kann auch in einer dreistufigen Stärke erfolgen (Attenuator). Das macht sich durch ein schwächeres Leuchten der LED bemerkbar. Die Werte sind sozusagen 0 % (deaktiviert), 30 %, 70 % und 100 %. Dem Matrix Mixer ist es dabei völlig egal, ob es sich um Audio- oder CV-Signale handelt. Insofern kann man diese Funktion auch nutzen, um Audiosignale ihrer Lautstärke anzupassen. Übrigens können auch EMS, Buchla oder überhaupt jede Art von Steuersignalen eingespeist werden. Dem Gerät ist es egal, nur sollte man darauf achten, dass das geroutete Gerät dieses Format auch versteht. Dem eingefleischten Nutzer ist das bekannt und er wird einen Adapter für die Signalkonvertierung verwenden. Ich wollte nur erwähnen, dass der Matrix Mixer alles an Signalen annimmt und alles wieder genauso ausgibt. Es handelt sich nur um eine Schaltmatrix, die Signale zusammenführt und dupliziert.

Einmal eine Matrix (Pattern) erstellt, lässt sich diese an ebenso 256 Speicherplätzen ablegen. Das geschieht auch direkt als Auswahl über die Matrix. Dort wird dann angezeigt, welche Plätze belegt oder eben frei sind. Die Pattern-Wechsel können entweder manuell per Knopfdruck oder als MIDI -Program-Change-Befehl erfolgen.

Einen Random-Pattern-Mode gibt es für alle, die den Zufall lieben auch. Wer das kontrollierter angehen und bestimmte Areale auf der Matrix vom Zufall unberührt lassen möchte, der kann dies im Konfigurationsmenu einstellen. Dann bleibt z. B. der konfigurierte Synthesizer im Hauptbestandteil erhalten, nur bestimmte Klangbausteine werden der Zufallsschalte überlassen.

Skizzieren der Einsatzmöglichkeiten

Wem die bisherigen Ausführungen zu trocken sind oder nichts sagen, dem will ich mal einige mögliche Anwendungsbeispiele skizzieren.

Du hast ein kleines, aber schon recht komplexes Modularsystem, das vordergründig nur auf Klanggenerierung in Form von Synthesizerbausteinen ausgerichtet ist. Sowohl Multiples als auch steckbare Kabel sind vorhanden. An den Matrix Mixer schließt du nun alle wichtigen CV-Verbindungen an. Nun kannst du an deinem Rack damit Verknüpfungen herstellen, die du vorher nur mit Unmengen von Kabeln, Multis und Zeit hinbekommen hättest. Und dein System kann nun wesentlich komplexere Kreationen liefern. Wann hast du jemals ein Signal an 16 verschiedene Empfänger gesendet? Ach ja, die Zufallsfunktion wird dann bestimmt viel Freude machen. Du besitzt ein größeres System, in dem du ganze Songs erstellen kannst, also viele (zu viele) Audioausgänge hast, die du aber gerne an verschiedene Effekte anschließen möchtest und du kannst dich nicht entscheiden, welches Effektgerät welchen Zuspieler bekommt? Dann hilft der Matrixmixer. Zack – Knopfdruck – und du wechselst taktgenau die Audioverbindungen zu den Effektmodulen. Und die restlichen freien Steckplätze am Matrix Mixer nimmst du für die Steuersignale. Du liebst deine erstellten Patches und du leidest, wenn du dich überwindest, alles neu zu verkabeln? Auf Nimmerwiedersehen Klang oder Groove! Hier hilft ebenso der Matrix Mixer. Du verkabelst alles fest, speicherst deinen Patch und erstellst dir einen neuen.

Benutzerfreundlichkeit

Das Verkabeln des Gerätes ist natürlich kein Problem. Geschenkt! An die beiden Drehregler zur Positionierung des Cursors auf der Matrix muss man sich erst gewöhnen. Auch die Funktion des Attenuators pro Punkt ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Die Funktionen am Gerät selbst halten sich in Grenzen. Alles wird über die Patchmatrix dargestellt. Wobei es keine schriftliche Darstellung am DOT-Display gibt. Auch Patches werden nicht als Nummern dargestellt. Man benötigt sein grafisches Gedächtnis, um sich zu merken, welches Pattern nun welcher Patch ist. Oder man notiert sich extern, wie beim Schiffeversenken, den Pattern-Platz: also z. B. 4E oder 5M. Und jetzt sind wir beim Thema. Es gibt ein Problem und das nennt sich Beschriftung. Alle Ein- und Ausgänge sind bestückt, aber und woher weiß man, welches Kabel von welcher Gerätefunktion kommt? Und jedes Mal den Kabeln zu folgen, ist ziemlich nervig. Platz ist ja genug auf dem Gerät. Beschriftungsfelder wären wirklich sehr angenehm gewesen. So muss man wieder Stift und Zettel nehmen und sich einen Spickzettel bereitlegen.

Tipp: Da das Gerät aus Metall besteht, empfehle ich magnetisches Papier. Passende Größe ausschneiden und aufs Gerät legen und beschriften. So bleibt es an Ort und Stelle, ist austauschbar und jederzeit zu entfernen.

Vor-Fazit

Zu Beginn der Testphase kamen mir einige kritische Gedanken in den Sinn. Das Patchen und das sich Neuerfinden am Modularsystem ist ja genau das, was einem Spaß macht oder auch eben genau das, was ein Modularsystem ausmacht. Warum soll ich das Ganze nochmals verkomplizieren und noch ein Gerät kaufen und hinzufügen, das auch noch extern platziert werden muss, keine Beschriftungsmöglichkeiten hat und man noch mehr Kabel und noch mehr Unübersichtlichkeit erzeugt?

Hinzu kommt auch noch die haptische Bedienung anhand der beiden Drehregler. Wäre hier nicht ein einfaches Touch-Display besser gewesen, um die Patch-Punkte auszuwählen? Oder ein Steuerkreuz? Das ginge doch viel schneller. Dort könnte man doch auch gleichzeitig noch andere Informationen darstellen! Anscheinend war der erste Matrix Mixer mit Touchscreen mit Integration ins Eurorack auch nicht das Gelbe vom Ei. Erica Synths wird schon wissen, warum man dieses Konzept nicht weiter verfolgt hat. Ich habe eine Vermutung: Es zählt allein die Funktion und die dauerhafte Stabilität der Hardware! Rack-Platz ist teuer und so ein Modul würde der Größe nach den Rahmen für ein Rack sprengen. Man hat sich allein auf die Langlebigkeit und Qualität des Produktes konzentriert. Ganz Erica Synths typisch! Funktion vor Design!

Und in zweiter Instanz ermöglicht der Matrix Mixer, Verknüpfungen herzustellen, die man sonst nicht patchen würde oder auch nicht könnte. Somit kann man sein gesamtes System oder seine Gerätschaften, die man damit verbindet, neu erkunden und sein System völlig neu erfinden, ohne dem einen oder anderen neuen Modul nachzuhecheln und es besitzen zu wollen. Nicht umsonst werden die EMS Synths mit dieser Schaltmatrix so hoch geschätzt! Die kleinen Unzulänglichkeiten in der Bedienung oder in der Übersicht werden allemal aufgewogen, wenn man sich über bisher ungehörte Klänge erfreut.

Zu guter Letzt noch ein positiver technischer Hinweis: Signale werden nicht auf andere Kanäle gestreut. Diese sind gut gegeneinander abgeschirmt. Es passiert also nicht, dass eine Kickdrum z. B. ganz leise auf einem anderen Patch-Punkt hörbar ist. So muss es sein!

Hier noch zwei ganz gute, aber lange Videos die den Matrix Mixer demonstrieren:

