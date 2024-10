Test: Erica Synths Nightverb, Desktop-Stereo-Reverb

Einzigartiger Reverb-Effekt, der seinesgleichen sucht

Erica Synths hat mit dem Nightverb ein umfangreiches Reverb-Pedal herausgebracht. Nachdem sie bereits mit dem Zen Delay bewiesen haben, dass sie sehr gute Effektgeräte herstellen können, bin ich auf das Nightverb sehr gespannt. Das Zen Delay entstand in Zusammenarbeit mit Ninja Tunes und auch beim Nightverb ist ein weiterer Hersteller in Form von 112dB an der Entwicklung beteiligt gewesen. Und im Grunde handelt es sich bei dem Erica Synths Nightverb nicht um ein Pedal, sondern ein Desktop-Gerät und das hat seinen Grund.

Gehäuse, Potis und Schalter des Erica Synths Nightverb

Das Erica Synths Nightverb ist sicherlich kein kleines Effektgerät. In einem abgeschrägten Metallgehäuse mit matt schwarzer Lackierung und den Maßen 23 x 14,5 x 7 cm (B x L x H) und einem Gewicht von 833 g macht es einen sehr soliden Eindruck. Das verschraubte Gehäuse gehört wohl in die Kategorie unkaputtbar. Die geschmackvolle Gestaltung der silbernen, gut lesbaren Beschriftung und einer Grafik in Form einer großen goldenen Motte haben eine edle Anmutung im Erica Synths-Stil.

Alle 14 Potis bestehen aus Metall, sind gut verschraubt und haben einen geriffelten schwarzen Potiknopf mit einer weißen Markierung. Der Data-Encoder ist gerastert und verfügt über eine Button-Funktion. Alle Potis haben eine Beschriftung mit Prozent- oder dB-Werten, was den Einstieg erleichtert.

Geregelt werden können die Parameter Gain, Pre-Delay, Spin, Shape, Low- und Hi Damp, Early/ Late, Wet/Dry, Bass und Treble, Stereo und Volume, Feedback und Size. Das große Size-Poti in der Mitte übernimmt zusammen mit den vier umliegenden, etwas kleineren Potis die zentrale Rolle im Hinblick auf die Formung des Sounds. Die äußeren Potiknöpfe sind noch etwas kleiner. Durch diesen Aufbau wirkt das Gerät übersichtlich, obwohl es wirklich viele Regelmöglichkeiten gibt. Um das Size-Poti sind zudem LEDs in das Gehäuse eingelassen, die ein visuelles Feedback über das Signal geben.

Drei Taster ergänzen das Effektgerät und dienen der Schaltung von Bypass, Freeze-Funktion und einer Back-Funktion für die Navigation.

Ein kleines Display zeigt mit gelben Lettern auf schwarzem Hintergrund den Namen der verfügbaren Presets und die Nummerierung an. Über den kleinen Back-Taster gelangt man in das Menü. Mit ihm, dem Data-Encoder und dem Data-Taster navigiert man auch durch das Menü. Das funktioniert intuitiv und ist trotz der zahlreichen Potis für dieses umfangreiche Desktop-Gerät notwendig.

Im Menü können die Patches erstellt, benannt und gespeichert werden. Man kann etwas klanglichen Schmutz hinzufügen und das analoge Signal beimischen. Natürlich findet hier die komplette MIDI-Zuordnung vom MIDI-Kanal bis zu sämtlichen Control-Change-Werten für die einzelnen Potis statt.

Spannend ist die Möglichkeit, den Fußschalter zuzuordnen. Und natürlich können hier auch die Helligkeit des Bildschirms, ein Bildschirmschoner, Poti-Catch sowie einige Update- und Speichermöglichkeiten eingestellt werden.

Anschlüsse des Nightverb

An der Stirnseite des Pedals befinden sich sämtliche Anschlüsse. Jeweils zwei Eingangs- und Ausgangsbuchsen im 6,3 mm Format bestehen aus Kunststoff. Ja, dieses Reverb ist ein echtes Stereo-Gerät. Eine 6,3 mm TRS-Klinkenbuchse ist für einen optionalen Fußschalter vorgesehen. Zwei DIN-5 MIDI-Buchsen dienen als MIDI-In und MIDI-Thru und ein USB-Anschluss ist für Firmware-Updates und das Preset-Management vorgesehen.

Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte 12 V Netzteil, ein Batteriebetrieb ist nicht vorgesehen. Ein etwas altmodischer, herausstehender Schiebeschalter schaltet das Gerät an bzw. aus.

Das Nightverb wird in einem eleganten schwarzen Karton geliefert, der allein schon optisch einiges hermacht. Auch bei der Gebrauchsanleitung wurde viel Wert auf das Design gelegt. Alles sehr schick.

Das Erica Synths Nightverb in der Praxis

Das Erica Synths Nightverb ist als Desktop-Gerät konzipiert und möchte, ja soll sogar als Instrument gespielt werden. Es ist immer gut, hierfür eine Hand frei zu halten oder sogar beide Hände zur Veränderung der Parameter zu nutzen. Durch die langen Decays können wirklich einzigartige Pitch-Shifting-Effekte umgesetzt werden. Dieses Pedal lebt die Ambient-Sounds durch und durch. Das Design mit der Motte und der Name beschreiben das Pedal wirklich gut. Es klingt oft, als würde man sich in dunklen Gängen einer Höhle oder in unendlichen Weiten befinden und wie eine Motte zum Licht streben.

Das Input-Gain des Nightverb wird mit dem Gain-Poti geregelt. Die Range reicht vom schwachen Gitarrensignal bis zum Line-Level-Signal. Hiermit kann man auch schon mal ordentlich boosten und sogar verzerren, wenn gewünscht. Praktisch ist, dass das Reverb im Bypass die Lautstärke beibehält. So ergeben sich keine Lautstärkesprünge beim Aktvieren des Effekts. Ganz zugedreht wird das Signal nicht geboostet, es können jedoch bis zu +24 dB erreicht werden.

Zu den traditionellen Einstellmöglichkeiten gehört das Pre-Delay. Es reicht von 0 bis 200 ms und die Beschriftung gibt hier einen guten Anhaltspunkt. Mit ein wenig Pre-Delay wird das direkte Signal etwas aufgeräumter und mit zugedrehtem Pre-Delay wird der Sound sofort in einen Reverb gehüllt.

Mit weiter aufgedrehtem Poti von 150-200 ms geht das Pre-Delay weit über die bekannten Funktionen hinaus und wird fast zu einem echten Delay. Man spielt ein wenig gegen oder mit dem Reverb-Sound.

Mit Low-Damp und Hi-Damp lässt sich der Sound des Reverbs sehr gut abstimmen. Mit der Zeit wird er dann, je nach Setting, immer heller oder dunkler. Ein unverfälschter Sound ist natürlich auch möglich. Mit zurückgenommenen Bässen und Höhen fügt sich der Hall sehr schön in den Gesamt-Sound ein. Er kann aber auch richtig dunkel drücken.

Shape und Spin

Die beiden Potis für Shape und Spin sind für einen Reverb-Effekt zunächst einmal ungewöhnlich. Beschrieben wird das Spin-Poti als „Anteil der Turbulenzen im Raum“ und das erfasst den Klang recht passend. Es kommen Bewegung und Verwirbelungen in den Sound, die wirklich spannend klingen und den Effekt lebendig klingen lassen.

Weitaus räumlicher als eine traditionelle Modulation, obwohl Spin den Reverb moduliert. Ganz ohne Spin wirkt der Sound weniger räumlich, ein wenig würde ich persönlich immer also immer hinzugefügt lassen. Shape spielt mit dem Verhältnis der frühen und späten Reflektionen zueinander. Zusammen können mit diesen beiden Potis lebendige Reverbs erzeugt werden.

Und auch mit dem Early/Late-Poti interagieren beide wiederum. Dieses Poti, das für die frühen und späten Reflektionen zuständig ist, verändert sozusagen den virtuellen Abstand zur Klangquelle. Somit wird der Sound entweder direkter oder indirekter. Das lässt sich sehr feinfühlig abstimmen.

Während auf der linken Seite des Geräts also eher den Reverb-Sound an sich eingestellt wird, widmet sich die rechte Seite den eher grundsätzlichen Funktionen. Hier wird die Ausgangslautstärke mit dem Volume-Regler geregelt. Und mit dem Stereo-Poti lässt sich das Signal von mono bei Linksanschlag über ein Stereosignal in der Mitte bis zu extrem weiten Sounds im rechten Bereich regeln. Ja, das Poti geht bis zu 200 %! Ein Dry/Wet-Poti regelt das Mischverhältnis und reicht bis zum 100 % Wet-Signal.

Zusätzlich zu den beiden Damp-Potis, die den Klang des Reverbs mit jeder Wiederholung verändern, kann mit den Potis für Bass und Treble der Grund-Sound abgestimmt werden. Beide Regler können die entsprechenden Frequenzen wahlweise anheben oder absenken.

In der 12-Uhr-Stellung ist der Sound neutral. Mit den vier Tone-Potis kann das Klangbild also sehr differenziert abgestimmt werden. So kann man beispielsweise einen höhenreichen Sound erzeugen, der dann in den Repeats dunkler wird oder umgekehrt. Das macht richtig Spaß und der individuelle Reverb-Sound ist perfekt einstellbar.

Das Feedback-Poti interagiert mit dem Size-Poti. Während letzteres die Raumgröße regelt, verändert man über das Feedback-Poti das Decay. Durch dieses Zusammenspiel ist die Gestaltung eines virtuellen Raums deutlich präziser möglich, als mit den sonst üblichen Algorithmen.

Durch leichte Änderungen gelangt man fließend vom kleinen, hellen Raum, der dennoch ein langes Decay hat, zu einer großen Cathedral-Emulation. Das Feedback wird klanglich natürlich ebenfalls von den beiden Damp-Potis beeinflusst. Da hier mit der „knob per function“ sämtliche Parameter live geregelt werden können, ist fließend die richtige Beschreibung. Wenn man während des Spielens die Settings verändert, sollte man das Size-Poti trotzdem dezent einsetzen. Auch wenn es als größtes Poti prominent daherkommt, kann ein zu oft genutzter „Swoosh-Effekt“, der hier erzeugt wird, schnell etwas zu penetrant klingen.

Das Nightverb agiert als Erweiterung des Instruments und nicht wie ein üblicher Reverb-Effekt. Einmal gespielte Töne können geformt und gehalten werden, um sie sich dann im Raum auflösen zu lassen.

Apropos gehalten: Mit dem Freeze-Taster können Reverbs endlos gehalten werden, falls die Range des Feedback-Potis von bis zu 1000 Sekunden noch nicht ausreichen sollten. Hiermit lassen sich auch mit monophonen Synthesizern Akkorde generieren. Mit etwas Übung kann man das Nightverb dann also Erweiterung des Synthesizers nutzen.

Während des musikalischen Gestaltungsprozesses kann man sich sehr gut an der jeweiligen Größe der Potiknöpfe orientieren. Dadurch ist es möglich, mit einer gewünschten Raumgröße zu starten und dann mit dem Signal zu spielen, bis man das Effektgerät wieder mit neuen Tönen füttert.

MIDI-Steuerung und Fußtaster

Falls man nicht immer beide Hände für die Bedienung frei hat, kann man das Nightverb auch per externem Fußtaster oder per MIDI-CCs steuern. Es wäre auch wirklich schade, wenn beim Nightverb nur ein Preset fest eingestellt bliebe. Dann würde man den Spaß mit dem Pedal vermissen. Der Fußtaster kann mit unterschiedlichen Funktionen belegt werden, dient aber hauptsächlich der Aktivierung des Effektgeräts und der Preset-Auswahl.

Umfangreicher wird es hier bei der MIDI-Steuerung, die im Menü sehr komfortabel pro Poti zugeordnet werden kann. Damit ist es also möglich, einzelne Parameter gleich vom Synthesizer beim Spielen mitzuregeln.

Wer die Freeze-Funktion aktiviert, kann aufgrund der chromatischen Stimmung den Reverb-Sound sogar mit einem MIDI-Keyboard spielen.

Das Menü des Erica Synths Nightverb

Abgesehen vom Preset-Management, ein paar Grundeinstellungen sowie der MIDI-Zuordnung ist kein Menü-Diving erforderlich. Dadurch ist das Effektgerät wirklich einfach zu bedienen. Einmal in das MIDI-Setup integriert und die Grundeinstellungen an die eigenen Wünsche angepasst, muss man in das Menü gar nicht mehr reinschauen.

Wer übrigens ein Factory-Reset vornimmt, um seine globalen Einstellungen zurückzusetzen, sollte zumindest als Window-Nutzer vorsichtig sein. Es werden auch sämtliche Presets inklusive der Factory-Presets gelöscht. Am Windows-Rechner lassen sie sich auch nicht wieder per „drag and drop“ uploaden.

Generell sind die Presets meiner Meinung nach auch nur für den Start der Klangreise gedacht, um für bestimmte Songs eine Grundeinstellung als Ausgangspunkt nutzen zu können. Bei diesem Effektgerät machte man jederzeit an den Potis schrauben und den Sound gestalten. Eine tolle Möglichkeit, um neue Sounds zu finden, ist übrigens die Magic-Funktion in den Presets. Hier wird auf Knopfdruck eine zufällige Einstellung aller Regler generiert. Ein zufälliger Name lässt sich ebenfalls erstellen.

Sicherlich kann man mit dem Nightverb auch einen akustischen Raum, einen Hall-Reverb oder eine Plate-Emulation nachbauen, aber die Stärke des Nightverbs liegt ganz klar in großen Weiten mit Modulation. Hier wird es eher episch als natürlich und wirklich vergleichbare Geräte gibt es daher im Grunde nicht. Eventuell könnte man alternativ das Strymon Nightsky wählen, weil es eine ähnliche Herangehensweise voraussetzt, aber letztlich muss ich sagen, dass das Nightverb von Erica Synths derzeit noch einmalig ist und seinesgleichen sucht.