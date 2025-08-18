Tadellose Audiointerfaces für Einsteiger

Die ESI Amber i2 und i4 Audiointerfaces bieten hohe Audioqualität bei sehr durchdachten Features, besonders das flexible Monitoring spricht mich sofort an.

Kurz & knapp Flexible Monitoring-Optionen : Der integrierte Monitormix mit stufenloser Mischung aus Direct- und DAW-Signal ist einzigartig in dieser Preisklasse.

: Der integrierte Monitormix mit stufenloser Mischung aus Direct- und DAW-Signal ist einzigartig in dieser Preisklasse. Gute Klangqualität : Beide Interfaces liefern professionellen Sound für Einsteiger und Fortgeschrittene.

: Beide Interfaces liefern professionellen Sound für Einsteiger und Fortgeschrittene. Praxisgerechte Ausstattung : MIDI-I/O, zwei Class-A-Preamps und Loopback-Funktion decken viele Anwendungsbereiche ab.

: MIDI-I/O, zwei Class-A-Preamps und Loopback-Funktion decken viele Anwendungsbereiche ab. i4 mit Mehrwert : Zwei Kopfhörerausgänge und zusätzliche Ein-/Ausgänge machen das i4 zur zukunftssicheren Wahl für kleine Studios.

: Zwei Kopfhörerausgänge und zusätzliche Ein-/Ausgänge machen das i4 zur zukunftssicheren Wahl für kleine Studios. Starke Software-Beigaben: Bitwig, Cubasis LE, Wavelab LE & Co. bieten einen gelungenen Einstieg ins Recording.

ESI Amber Audiointerfaces i2 und i4

Die ESI Amber Audiointerfaces haben in ihrer Preisklasse wirklich harte Konkurrenz. Warum also sollte ein Einsteiger auf genau diese Interfaces zurückgreifen, wenn es doch bewährte Geräte von Focusrite, Universal Audio oder Arturia gibt? Nun, dazu schauen wir uns die beiden Testkandidaten mal in Ruhe an und ich verspreche die eine oder andere kleine Überraschung.

Die Spezifikationen der beiden Interfaces

Hier in Kürze und ohne langes Geschwafel die wichtigsten Eckdaten, die sich die beiden ESI Amber Audiointerfaces teilen:

USB-C-Anschluss mit Bus-Power

optionale 5 V externe Stromversorgung (z. B. bei Verwendung mit mobilen Devices)

2 Class-A Mikrofonvorverstärker

2 Hi-Z Instrumenteneingänge als Kombibuchsen

symmetrische 6,3 mm Line-Eingänge

symmetrische 6,3 mm Line-Ausgänge

AD- und DA-Wandler mit 115 dB(A) Dynamikumfang

48 V Phantomspeisung pro Eingang getrennt schaltbar

2 bidirektionale MIDI-Anschlüsse

LCD-Anzeige

Advanced Direct Monitoring, um den Pegel aller Eingangssignale direkt und unabhängig an der Hardware zu steuern und mit DAW-Signalen zu mischen

Ein-/Ausschalter

virtuelle Kanäle und Loopback

Beim Auspacken fällt die leichte und kompakte Bauweise der beiden Geräte auf. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff, ebenso die Regler auf der Frontplatte. Im Tonstudio stellt das kein Problem dar, wenn man allerdings mit den Geräten unterwegs ist, sollte man schon auf eine schützende Verpackung zurückgreifen, um Beschädigungen vorzubeugen.

Das ESI Amber i4 unterscheidet sich vom i2, neben der Größe der Geräte, auf den ersten Blick durch das Vorhandensein von zwei unabhängig regelbaren Kopfhörerausgängen beim i4, wo das i2 nur einen vorhält. Dementsprechend ist das Gehäuse des i2 auch um exakt eine Buchsenbreite schmaler. Deutlicher wird der Unterschied auf der Rückseite.

Während das i2, neben sonst völlig identischen Anschlüssen auf der Rückseite, lediglich zwei Line-Ausgänge bietet, mit denen man die Studiomonitore bespaßen kann, verfügt das Amber i4 zusätzlich über zwei zusätzliche Line-Ausgänge und zwei Line-Eingänge, die komplexere Routings ermöglichen und die Vielseitigkeit des i4 gegenüber dem kleineren Geschwisterchen deutlich erhöhen.

Am Mac werden das ESI Amber i2 und das Amber i4 sofort erkannt und die Geräte sind sofort einsatzbereit. Für Windows-User wird auf der Homepage ein Treiber angeboten, der die volle Nutzung der Möglichkeiten der Geräte garantiert.

Für jedes Modell gibt es zusätzlich eine Software, die die Bedienung der Interfaces am Bildschirm ermöglicht. Gute Sache, denn das Display ist recht klein und im Grenzbereich meiner Gleitsichtbrille schwer zu interpretieren. Die Aussteuerungsbalken sind zwar gut zu erkennen, für die Beschriftung darunter muss ich allerdings schon die Brille abnehmen und mich dichter ans Gerät bewegen.

Ist die Software installiert, werden alle wichtigen Parameter und auch die Balken deutlich sichtbar. Die Funktionen der Regler am Gerät übernehmen jetzt Fader, die per Maus bedient werden können. Auch ein Firmware-Update ist über die Software problemlos aufspielbar, hier wird der User durch alle Schritte geführt und wenn der Strom nicht gerade ausfällt, ist das eine easy Angelegenheit.

Für professionellere Anwendungen gibt’s auch Dante-taugliche Produkte von ESI:

Im Lieferumfang der Interfaces ESI Amber i2 und i4 sind zwei gängige USB-Kabel enthalten, einmal auf USB-C und einmal auf USB-A. Beide Kabel können sowohl für Datenübertragung als auch für die Stromversorgung genutzt werden. Das ist nicht immer so, deshalb erwähne ich es extra. Die Geräte sind also schnell und unkompliziert einsatzbereit, machen wir den Praxischeck und kümmern uns um …

Die Bedienung der ESI Amber Interfaces: Praxis

Die Bedienung von ESI Amber i2 und Amber i4 ist intuitiv und wer schon mal ein Audiointerface in Hand hatte, kommt hier sofort klar. Für Neulinge empfiehlt es sich, die beigelegte Anleitung genau zu lesen, die auf Englisch und Deutsch beiliegt. Denn so ganz ohne wird der Einsteiger mit den Einstellungen nicht klarkommen. Das betrifft vor allem das Amber i4, denn hier sind durch die zusätzlichen Ein- und Ausgänge recht kreative Routings möglich.

Generell gibt das Gerät per Display Rückmeldung, wenn etwas geschaltet wird. Ändert man etwa den Input von Line auf Mic, ist das Mic-Symbol unter der Kanalanzeige rot hinterlegt. Der große, orangefarbene Knopf dient als Enter-Taste und als Mastervolume-Regler, wobei das Mastervolume durch einen horizontalen weißen Balken im aktiven Ausgangskanal angezeigt wird. Das ist gut und übersichtlich.

Der oben schon angeteaserte Minitor-Mix ist wirklich interessant und mir ist kein Gerät in dieser Preisklasse bekannt, das solch einen Luxus bietet. Durch Drücken des Monitoring-Buttons links neben dem Display wird der Monitor-Screen aktiv. Man kann auch direkt am „Selecct-Regler“ drehen, dann schaltet das Display ebenfalls um.

Jetzt sieht man alle verfügbaren Eingänge, beim Amber i4 sind das vier, beim Amber i2 natürlich nur zwei. Jeder Kanal kann nun per Select, Enter und orangefarbenem Lenkrad in der Lautstärke reguliert werden. Beim Amber i4 können diese Eingänge noch auf die Ausgänge 1+2 oder 3+4 geroutet werden.

Drehen am Mix-Regler bewirkt jetzt, dass das Monitor-Signal zwischen direktem Eingang und dem Signal aus der DAW gemischt werden kann. Standardmäßig steht der Mix auf 50/50, bei Rechtsdrehung des Reglers fadet das Direktsignal aus, bei Linksdrehung das der DAW. Wer eins der ESI Amber Audiointerfaces mobil für die Produktion von Podcasts nutzt, wird diese Option schätzen lernen.

Mit dem iPhone 16 funktionieren beide Interfaces problemlos, vorausgesetzt, man bringt eine externe Stromquelle mit. Kein Problem, denn ein USB-C-Kabel für die Verbindung zum Smartphone ist dabei, ein USB-C auf USB-A-Kabel für alle herkömmlichen Netzadapter ebenso.

Das kleinste und günstigste Audiointerface aus der Amber-Serie:

In der Software ist es möglich, bis zu acht unterschiedliche Szenen („Snapshots“) zu speichern und wieder aufzurufen. Das ist großartig, denn wenn man an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet, können die Einstellungen des vorherigen Projekts einfach wieder geladen werden. Großes Plus an dieser Stelle! Die Möglichkeit, Playbacks zu verarbeiten, macht die ESI Amber Audiointerfaces zu genialen Partnern beim Streaming.

Alternativen zu den ESI Amber i2 und Amber i4

Ich nutze seit mehreren Jahren gern und ausgiebig mein Universal Audio Volt 476. Das zeichnet sich durch die Möglichkeit aus, im Input direkt einen äußerst musikalischen Kompressor auswählen zu können. Am ehesten ist das UA mit dem ESI Amber i4 vergleichbar. Das hat zwar keinen integrierten Kompressor, dafür aber die Möglichkeit des flexibleren Monitorings, was beim Volt 476 leider nicht so ganz optimal gelöst ist.

Die Bedienbarkeit ist beim UA deutlich besser, weil die Regler nicht so nah beieinander liegen und vor allem die beiden Input-Level-Regler haptisch einfach eine bessere Kontrolle bieten. Beide Geräte sind preislich vergleichbar, aufgrund der besseren Monitoring- und Routing-Optionen und des gelungenen Interfaces für Mac und PC würde ich mich allerdings jetzt für das ESI Amber i4 entscheiden, zumal dies noch einen weiteren Kopfhörerausgang mitbringt, der mir beim UA Volt 476 oft fehlt. Ein LED-Display brauche ich nicht unbedingt, aber das Monitor-Routing bei Amber i4 ist schon genial.

Welches Audiointerface für wen?

Wer absolut neu im Bereich der Audiointerfaces ist, dem empfehle ich das Amber i2, hier kann man einfach und schnell zum gewünschten Ergebnis kommen, ohne sich in Routings zu verzetteln. Wer ein paar Euro mehr auf Tasche hat, sollte allerdings zum Amber i4 greifen, denn die erweiterten Möglichkeiten des Signalroutings und das deutlich gewinnbringendere Monitoring rechtfertigen die paar Euro ohne jeden Zweifel.

Wer einfach nur mit Smartphone, Interface und Mikros unterwegs ist, um Podcasts oder ähnliches aufzunehmen, dem reicht das Amber i2 locker. Wer sein kleines Heimstudio aufbauen will und ein wenig zukunftsorientierter plant, sollte die 60,- Euro, die das Amber i4 mehr kostet, einfach investieren, denn hier sind wirklich sinnvolle Routing-Optionen möglich.

Bleibt zu erwähnen, dass mit dem Erwerb eines ESI Amber Audiointerfaces eine Menge Goodies geliefert werden. Für Einsteiger sicherlich interessant ist die Lizenz für Bitwig Studio. Amplion ist für Gitarristen spannend, ich hab das Ding vor einer Weile getestet. Cubase Wavelab in der LE-Version ist ebenfalls enthalten. Cubasis LE 3 ist für Einsteiger eine wirklich gute DAW und wer seine Bandproben demnächst online stattfinden lassen möchte, kann sich mit JackTrip schon mal 3000 freie Minuten sichern.