Test: ESI U108 PRE, Audiointerface

Günstiger, solider Mehrkanäler

Zugegebenermaßen ist es nicht leicht, die Übersicht bei Audiointerfaces zu behalten. Zu groß ist der Markt und während sich die Ausstattungsmerkmale im Einstiegssegment noch sehr stark ähneln, wird es in der Mittelklasse glücklicherweise ein bisschen übersichtlicher. Je nachdem welche Präferenzen man setzt, kann das die Auswahl schon etwas einschränken. Das ESI U108 PRE ist ein mehrkanaliges Audiointerface mit 10 symmetrischen Eingängen und acht Ausgängen, das drückt die Produktnummer entsprechend aus. PRE steht dabei für die 10 integrierten Mikrofonvorverstärker, auf MIDI muss man allerdings verzichten. ESI bietet einige Interfaces mit unterschiedlicher Ausstattung an, so dass sich das vorliegende Exemplar primär für die reine Audioarbeit mit vielen Mikrofonen anbietet. Mit unter 400,- Euro ist das Gerät zudem recht preisgünstig.

Die Auswahl an verschiedenen ESI Audiointerfaces wird durch Nahfeldmonitore und weiteres Equipment ergänzt. Der daraus resultierende Vorteil ist, dass jeder – gemessen an den individuellen Ansprüchen – das passende Produkt für sich finden kann. So ließe sich beispielsweise das ESI U108 PRE mit dem MIDI-Interface M4U eX aus gleichem Hause kombinieren.

Hands on ESI U108 PRE

Im schicken Karton befindet sich das rot glänzende Audiointerface, das aufgrund der großen Anzahl an Eingängen recht wuchtig wirkt. Daneben gesellen sich ein USB-Kabel und ein 12V-Netzteil. Das wird benötigt, weil die 10 Kanäle mit 48V Phantomspeisung versorgt werden können, wie sich das für ein Studiogerät gehört. Dabei handelt es sich nicht um ein Steckernetzteil, sondern um ein externes Kästchen mit Euro-Anschlussschnur. Da freuen sich die Steckerleiste und der wandwarzengeplagte Musiker. Weiterhin liegt die mitgelieferte Software auf einer DVD bei, das ist ebenfalls vorbildlich, auch wenn ein typischer Mac-User mitunter nichts davon hat. Sofort loslegen heißt es bei ESI, weshalb nicht nur die Treiber beiliegen, sondern auch die Anwendungen Bitwig 8-Track, Stanton Deckadance LE 2 und Audified inTone 2 ESI Edition. Die drei unterschiedlichen Anwendungen ermöglichen zumindest den unkomplizierten Einstieg für Neulinge.

Das Gehäuse ist 45 cm breit, 14,5 cm tief und 4,5 cm hoch. Damit ist es fast 19″ breit, ein Rackmount-Kit ist aktuell aber nicht erhältlich. An den Seiten ist es leicht nach außen gewölbt, auf der Front hingegen nach innen. Das zweigeteilte Gehäuse besteht aus einer schwarzen Kunststoffbasis mit Elektronik, Anschlüssen und Bedienelementen, dieses wird oben und unten von der einteiligen, rot glänzenden Aluminiumplatte eingefasst und auf beiden Seiten verschraubt. Das Ganze wirkt sehr solide.

Die beiden ersten Eingänge sind als XLR/TRS-Kombibuchsen ausgeführt und befinden sich sinnigerweise auf der Frontseite. Bedient wird das ESI U108 PRE über einige Drucktasten und Drehregler, die relativ glatt sind und einen guten Widerstand haben. Der Abstand geht in Ordnung.

Links geht es los mit den beiden Eingängen 1 und 2 sowie den zugehörigen Tastern für Phantomspeisung und Hi-Z, der Anschluss von Instrumenten mit Tonabnehmer ist hierüber möglich. Die beiden Gain-Regler gesellen sich dazu, die Aus- und Übersteuerung je Kanal wird mit drei LEDs angezeigt. In der Mitte befinden sich die acht Drehregler für die rückseitigen Eingänge 3 bis 10, ebenfalls mit je drei LEDs ausgestattet. Die Phantomspeisung wird hier allerdings in zwei Vierergruppen geschaltet, das ist immerhin ein guter Kompromiss. Für die Ein- und Ausgangskanäle gibt es zwei separate Lautstärkeregler. Mit dem Taster darüber werden die Eingänge als Mono-Mix zusammengefasst, ansonsten werden zwei Kanäle als jeweils ein Stereopaar zusammengefasst. An der 6,35 mm Kopfhörerbuchse wird mit dem darüberliegenden Taster wahlweise der Mix aus Ein- und Ausgangskanälen abgehört, der an die Lautsprecher geschickt und mit den beiden Lautstärkereglern eingestellt wird. Alternativ werden die Hauptkanäle 1 und 2 des Audiointerfaces direkt auf den Kopfhörer geroutet, in beiden Fällen lässt sich die Kopfhörerlautstärke über den zugehörigen Regler einstellen. Ganz rechts befinden sich die Power-Taste und die zugehörige Status-LED. Auch ohne Phantomspeisung wird das ESI U108 PRE im Betrieb handwarm.

Auf der Rückseite befinden sich die acht mit dem Gehäuse verschraubten XLR-Buchsen ohne Verriegelung, daneben die acht Einzelausgänge in Form von Buchsen für 6,35 mm Klinkenstecker. Zwei weitere Klinkenbuchsen verbinden sich mit den Monitorlautsprechern. Sie sitzen zwar fest im Gehäuse, lassen sich jedoch ganz leicht eindrücken und bereiten mir daher etwas Sorge. USB-A-, Netzteilbuchse und Kensington-Lock schließen die Rückwand ab. Praktisch ist, dass die Reihenfolge der Buchsen deckungsgleich mit der Reihenfolge der frontseitigen Lautstärkeregler ist. Man kann so auf Anhieb sehen, welches Gerät an welchem Eingang angeschlossen wurde.

Der Klang des ESI U108 PRE

Eingangsseitig wird ein Dynamikumfang von 107 dB(A) und ausgangsseitig von 112 dB(A) angegeben, in der Tat ist bei der Wiedergabe kein nennenswertes Rauschen selbst bei maximaler Lautstärke wahrzunehmen. Bei der Wiedergabe hochauflösender Musik leisten die Wandler gute Arbeit und liefern ein plastisches Abbildungsverhalten, das in jedem Fall neutral, räumlich und detailreich klingt. Zwar nicht außergewöhnlich überragend, aber authentisch und vor allem nicht zu harsch. Der Kopfhörerausgang ist für hochohmige Exemplare noch kräftig genug. Hochauflösende Musik zu hören macht zwar Spaß, gefühlt fehlen mir allerdings etwas die Emotionen.

Eingangsseitig überzeugen auch die Mikrofonvorverstärker, die im Falle meines dynamischen Sennheiser MD-46 nicht nennenswert rauschen. Auch hier ist die Abbildung authentisch und das Mikrofon reagiert vergleichsweise empfindlich. Trotzdem hätte die Verstärkungsleistung ruhig etwas höher sein können, besagtes Mikrofon habe ich an anderen Mic-Preamps schon lauter gehört.

Bei Geräten mit Instrumentenpegel ist die Klangqualität ebenfalls hörenswert. Ist nur das Netzteil angeschlossen, leuchtet die vordere Power-LED rot, die Eingänge werden jedoch weiterhin an die Hauptausgänge und den Kopfhörer durchgereicht. Das ist praktisch, denn so lässt sich das ESI U108 PRE auch als Audioverteiler einsetzen.

Das ESI U108 PRE in der Praxis

Die Abtastung erfolgt mit einer maximalen Wortbreite von 24 Bit und bis zu 96 kHz in beide Richtungen. ESI stellt Treiber für ASIO 2.0 und für den Mac zur Verfügung, so dass die Audioverarbeitung im Interface erfolgt, das sorgt für geringe Latenzen. Der USB 2.0-Standard reicht zur maximalen Datenrate aus. Da die Clock vom Interface übernommen wird, sollten keine Digitalartefakte auftreten.

Das Control Panel ist die Steuerzentrale des Interfaces, hier stehen je Kanal ausführlichere Pegelanzeigen zur Verfügung. Die Eingänge lassen sich als Stereogruppen zusammenschalten, Abtastrate und Latenz werden hier ebenfalls eingestellt. Der Pegel der Einzelausgänge kann zwischen +4 dBU auf -10 dBV (Consumer-Pegel) umgeschaltet werden. Die Latenz hängt von der jeweiligen Anwendung und Systemleistung ab, ESI gibt etwa 4 ms für Software Instrumente und 8 ms für Audioanwendungen an. Das im Übrigen ausführliche und leicht verständliche Handbuch gibt besonders dem Einsteiger Tipps und erklärt anschaulich die Funktionen. Diese Werte sind natürlich nicht verbindlich und können je nach Anwendung mit der Puffergröße angepasst werden.

Die Installation gestaltet sich unter Windows und am Mac sehr einfach. Die Treiber sollte man laut Handbuch direkt von der Website www.esi-audio.de laden, ein an sich wertvoller Hinweis, wobei Anwender der Einfachheit halber sicher zur beiliegenden DVD greifen werden. Die Ein- und Ausgänge werden im Betriebssystem als Stereopaare angeboten, die entsprechend auch einzeln eingesetzt werden. Die Sortierung orientiert sich an der oben beschriebenen Aufteilung beim Vorhören, so dass diese Anordnung auch einen Sinn ergibt. Im Ergebnis ist das ESI U108 PRE ein solides und gut klingendes Audiointerface für gehobene Ansprüche und vor allem für Recording-Anwendungen.