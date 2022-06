Test: ESI Xjam, USB-Pad-Controller

Toller Pad Controller fürs Tonstudio

Die Firma ESI Audiotechnik GmbH kennt man von diversen Audiointerfaces, Studiomonitoren, Recording-Zubehör und MIDI-Interfaces. Mit dem kürzlich vorgestellten Xjam begeben sich die Schwaben nun in einen für sie neuen Bereich und präsentieren einen USB-Pad-Controller. Wie sich dieser im Tonstudio-Alltag schlägt und für wen er geeignet ist, erfahrt ihr im folgenden Test.

Überblick zum ESI Xjam

Offiziell wurde Xjam auf der Sommer NAMM Show 2022 vorgestellt, aber bereits auf der diesjährigen Berliner Superbooth 2022 hatte ESI seinen ersten Pad-Controller erstmals im Gepäck.

Im Vergleich zu vielen anderen Controllern dieser Art ist Xjam relativ kompakt gehalten. Die Maße belaufen sich auf 20,0 x 13,5 x 2,3 cm, das Gewicht liegt bei 371 g. Über 16 Pads, sechs Drehregler und insgesamt sechs Buttons verfügt der Controller. Bis auf die Drehregler sind alle Bedienelemente hintergrundbeleuchtet, so dass Anschläge oder der jeweilige Zustand auch optisch abgelesen werden können.

Insgesamt macht der ESI Xjam einen wertigen Eindruck. Das Gehäuse besteht aus einem schwarzen Kunststoffunterteil, das zum Schutz der Unterseite und des Tisches, auf dem es steht, mit sechs Gumminoppen ausgestattet ist. Mit Hilfe eines Schraubgewindes lässt sich der Controller auch auf einem Mikrofonständer platzieren. Die Oberseite des Controllers besteht aus einer silberfarbenen Metallplatte. Diese ist nach vorne hin abgeschrägt und sorgt für die notwendige Stabilität beim „einklopfen“ von Beats und Grooves oder beim Triggern von Samples. Letztlich hat die Platte vermutlich auch einen großen Anteil daran, dass die Klopfgeräusche sehr moderat ausfallen, toll.

Alle Bedienelemente sind fest mit dem Gehäuse verbunden und machen einen robusten Eindruck. Diverse gut ablesbare Beschriftungen sorgen dafür, dass man die grundsätzlichen Funktionen recht schnell überblickt.

Anschlüsse und Lieferumfang des Pad-Controllers

Da der Xjam Controller mit einer Höhe von 2,3 cm recht flach ist, hat sich ESI dazu entschlossen, Miniklinkenanschlüsse zu verbauen. Entsprechend befinden sich auf der Rückseite ein USB-C-Port für die Verbindung mit dem Computer sowie zwei Miniklinkenbuchsen für MIDI-Out und Fußschalter. Über den MIDI-Ausgang lässt sich der Controller auch standalone mit anderen MIDI-Geräten nutzen, sofern man nicht (immer) den Umweg über den Computer gehen möchte, toll.

Strom bezieht der Controller über den USB-Port, ein extra Netzteil ist also nicht notwendig. Ein USB-Kabel liegt bei. Passende Kabel auf MIDI-DIN bzw. Adapter auf Großklinke muss man sich dagegen leider selbst besorgen, diese liegen dem Controller nicht bei, schade.

Dafür liegt dem Xjam ein gedrucktes englischsprachiges Handbuch sowie insgesamt drei Download-Karten bei. Steinberg Cubasis LE3, Wavelab LE10 und Bitwig Studio 8-Track lassen sich mit den auf den Karten aufgedruckten Seriennummern herunterladen und nutzen.

Ebenfalls zum Paket des Xjam Controllers dazu gehört eine Editor App, über die der Controller programmiert und eingestellt werden kann. Diese Software lässt sich unter Windows, macOS und iPadOS einsetzen und lässt sich von der ESI Website herunterladen.

Einsatz des ESI Xjam

Der Anschluss an meinen Mac funktioniert tadellos. USB-Kabel einstecken und sowohl die Editor-Software als auch Cubase erkennen den Pad-Controller sofort als Eingabegerät. Einstellungen für den Betrieb des Controllers lassen sich über die erwähnte Editor-Software oder auch direkt an der Hardware vornehmen – wobei die Software natürlich die deutlich galantere Variante ist. Wer aber schon einmal mit seinem Hardware-Controller unterwegs war und kurzfristig eine Änderung vornehmen muss, der Laptop nicht in Reichweite ist oder das WLAN etliche Ticks schneller sein könnte, um die Editor-Software herunterzuladen, weiß die Möglichkeit der Programmierung an der Hardware mit Sicherheit zu schätzen.

Grundsätzlich spielen die drei Farben Grün, Gelb und Rot bei der Programmierung wie auch beim Einsatz des Xjam Controllers eine wichtige Rolle. Denn diese zeigen in den unterschiedlichsten Situationen an, in welcher Bank man sich befindet, wie hart man das Pad so eben angeschlagen hat oder welches Setup gerade aktiv ist. Denn sowohl die Drehregler als auch die Pads lassen sich jeweils dreifach programmieren, so dass über die Drehregler entsprechend 18 Befehle ausgesendet werden können, die Pads erlauben bis zu 48 Kommandos durch Umschaltung per CTRL BANK oder PAD BANK Button. Alle Kommandos zusammen lassen sich in eine SCENE speichern, wofür es wiederum 48 (3x 16) Speicherplätze.

Schön ist, dass der Xjam Controller über die von den AKAI MPCs bekannte Repeat-Funktion verfügt, d. h. durch Aktivierung der Repeat-Funktion lässt sich das angesteuerte Sample eines Pads mehrfach hintereinander triggern – natürlich in der zuvor festgelegten Geschwindigkeit (BPM). Alternativ richtet sich der Controller auch nach dem Host-Tempo einer DAW.

Neben Notenwerten können die sehr gut spielbaren Pads des Xjam auch MIDI-Control-Change-/Program-Change-Befehle und auch MMC-Kommandos aussenden.

Auch bei der Programmierung der Drehregler gibt es mehrere Typen/Arten zur Auswahl. Diese lassen sich mit CC-, Pitch-, Program-Change- und Channel-Pressure-Befehlen ausstatten.

Editor-Software

Die zum Xjam gehörende Editor-Software ist für Windows, macOS und iPadOS verfügbar. Auf dem Mac lässt sich die Software ohne Umschweife installieren. Nach Anschluss des Controllers wird dieser auch sogleich erkannt.

Der Aufbau der Software ist klar und einfach gehalten. Über insgesamt sechs Reiter gelangt man zu den jeweiligen Einstellungen. So lässt sich unter CONFIGURATION jedes Bedienelement des Controllers in der Software selektieren und mit den passenden Einstellungen wie Message-Type, MIDI-Channel, Control-Change-Befehl und Aftertouch (Channel und Poly) versehen.

Im Reiter GLOBAL dreht sich dagegen alles um die grundsätzlichen Einstellungen, d. h. Oktavierung, Transponierung, Settings für Pads samt Threshold, Headroom, Aftertouch Threshold/Headroom, feste Velocity-Werte etc.

Das Anschlagsverhalten der Pads lässt sich im Reiter VELOCITY CURVES einstellen. Vier Kurven bietet das Pad/die Software ab Werk. Es lassen sich auch eigene Kurven einzeichnen und an das Pad übermitteln.

Letztlich bietet die Software im Reiter REPEAT die Möglichkeit, den bereits erwähnten Mehrfach-Trigger einzustellen, sobald ein Pad gedrückt wird. Neben dem Notenwert (1/4 bis 1/32 Triole) lässt sich auch Gate und ein Swing-Faktor (sechs feste Werte zwischen 0 % und 49 %) einstellen.

Sollte es dennoch Fragen geben, öffnet sich beim Klick auf den HELP-Reiter automatisch das Handbuch für die Editor-Software. Umständlich auf der Festplatte nach dem passenden Handbuch zu suchen, muss man hier also nicht. Wie auf den Screenshots der Software zu erkennen, werden auf einer Leiste am rechten Bildschirmrand alle MIDI-Messages angezeigt. Bei der Problemfindung eine gute Hilfe.