Der schlankste Synthesizer der Welt?

Digitale Synthesizer gibt es inzwischen viele. Doch kaum ein Instrument bietet so viele Möglichkeiten und kommt dabei in einem so schlanken Format daher wie der neue ESI Xsynth. Der Hersteller, der bislang vor allem für Audiointerfaces und Studio-Equipment bekannt ist, bringt damit erstmals ein eigenes Instrument auf den Markt – und genau das macht neugierig. In diesem Testbericht nehme ich das Gerät deshalb genau unter die Lupe.

Kurz & knapp Kompaktes Format: Ideal für mobile Einsätze und enge Studioumgebungen. Polyphoner Aftertouch: Mehr Ausdruck im Spiel – selten in dieser Größe. Einfache Bedienung: Schneller Zugriff auf alle wichtigen Funktionen. Klangvielfalt: Von klassisch bis experimentell – kreativ einsetzbar. Audiointerface: Aufnahme und Stromversorgung über USB.



Affiliate Links ESI XSynth Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 369,00€ bei

ANZEIGE

Der Hersteller ESI

ESI ist ein deutscher Hersteller aus Leonberg bei Stuttgart, der vor allem für kompakte Audiointerfaces und Studio-Hardware bekannt ist. Die Produkte stehen für einfache Handhabung und einen klaren Fokus auf das Wesentliche. Auch MIDI-Controller und Monitore gehören zum Sortiment. Typisch für ESI ist das reduzierte Design. Mit dem Xsynth wagt sich ESI nun erstmals an einen eigenen Synthesizer.

ESI Xsynth

Digitaler Synthesizer

Der ESI Xsynth überzeugt auf den ersten Blick durch seine kompakte Bauweise und die übersichtliche Bedienoberfläche. Auch unter der Haube zeigt sich der Synthesizer vielseitig. Im Folgenden schauen wir ihn uns im Detail an.

Äußere Merkmale

Gehäuse und Bauform

Der ESI Xsynth macht direkt einen aufgeräumten und modernen Eindruck. Das flache Aluminiumgehäuse fühlt sich stabil und angenehm leicht an. Mit seinen knapp 39 cm Breite, ca. 14 cm Tiefe und gerade einmal 2,7 cm Höhe ist der Synthesizer äußerst kompakt gebaut. Bei einem Gewicht von nur etwa 635 g lässt er sich problemlos in einer Laptop-Tasche oder einem Rucksack transportieren. Wer viel unterwegs produziert oder live spielt, wird diese Bauform zu schätzen wissen. Trotz seiner Größe wirkt nichts gedrängt oder unpraktisch.

Tastatur mit polyphonem Aftertouch

Die Tastatur basiert auf der Xkey-Technologie des Herstellers, die für ihre flachen, aber reaktionsschnellen Tasten bekannt ist. Die 25 Tasten sind anschlagdynamisch und verfügen über polyphonen Aftertouch – eine Seltenheit in diesem Format. Allein an diesem Merkmal erkennt man schnell den Unterschied zu klassischen Mini-Keyboards.

Encoder, Tasten und Display

Links neben dem Display befinden sich vier Encoder. Sie fühlen sich griffig an und reagieren präzise. Neben der Tastatur sind berührungsempfindliche Tasten untergebracht, unter anderem für Pitchbend, Modulation, Hold und Glide. Zusätzlich gibt es eigene Buttons für die Oktavenumschaltung, die Steuerung des internen Arpeggiators sowie rechts über der Tastatur diverse Tasten für die Menü-Navigation. Die Bedienoberfläche wirkt sehr klar gegliedert. In der Mitte zeigt ein OLED-Display alle relevanten Informationen an – etwa den Namen des aktuell geladenen Patches oder den Anteil eines Effekts. Es ist in den meisten Situationen hell genug, um zuverlässig ablesbar zu sein. Wenn gerade keine Eingaben erfolgen, zeigt es die gespielte Schwingungsform an.

Anschlüsse

Auch bei den Anschlüssen hat man beim ESI Xsynth platzsparend gedacht: Auf der Rückseite befinden sich ein USB-C-Port für Stromversorgung und Datenübertragung, ein Aux-In, ein Line-Out und ein Kopfhörerausgang, jeweils im 3,5-mm-Klinkenformat. MIDI-In und -Out sind als TRS-Buchsen ausgeführt, passende Adapter für klassische MIDI-Stecker sind separat erhältlich. Die Auswahl ist gut durchdacht und reicht für typische Studio- oder Live-Setups vollkommen aus. Besonders praktisch für ein aufgeräumtes Setup ist die Kombination aus Stromversorgung und Audio-/MIDI-Übertragung über ein einziges USB-Kabel.

Technische Werte

Klangerzeugung

Im Inneren des digitalen Synthesizers arbeitet eine virtuell-analoge Synthese-Engine, die auf drei Oszillatoren pro Stimme basiert. Die klassischen Schwingungsformen wie Sägezahn, Rechteck oder Dreieck sind vorhanden, ergänzt durch komplexere Formen. Das ermöglicht nicht nur klare Sounds, sondern auch organischere Klangtexturen. Je nach Patch sind bis zu zehn Stimmen möglich.

Modulation

Klanglich geht es beim ESI Xsynth nicht nur um gute Schwingungsformen, sondern auch um viele Details. Dafür stehen beispielsweise Hüllkurven bereit, die im AHDSR-Format arbeiten. Die zusätzliche Hold-Funktion kann feinere Übergänge bei langsameren Klangverläufen ermöglichen. Über eine Modulationsmatrix lassen sich alle Quellen flexibel miteinander verknüpfen, beispielsweise ein LFO mit der Cutoff-Frequenz oder der Aftertouch mit einem internen Effekt. Die Matrix ist zwar direkt am Synthesizer anpassbar, kann aber auch im Editor am Computer geändert werden.

ANZEIGE

Filter und Effekte

Die Filtersektion ist recht klassisch gehalten. Ungewöhnlich ist hingegen, dass sich die Resonanz bis zur Selbstoszillation treiben lässt – das bedeutet, dass ein Ton auch ohne Eingangssignal entstehen kann, wenn die Resonanz weit genug aufgedreht wird. Das sorgt für scharfe Bassklänge und dominante Leads. Zur weiteren Klangbearbeitung stehen drei Effekt-Slots zur Verfügung, die unter anderem mit verschiedenen Hallarten, Distortion, Chorus und Delay belegt werden können. Am Ende der Effektkette befindet sich ein Equalizer.

Presets und Workflow

Die Speicherverwaltung ist ebenfalls sehr simpel und praxisnah gestaltet: Der ESI Xsynth bietet Platz für bis zu 512 Presets, aufgeteilt auf vier Bänke mit jeweils 128 Speicherplätzen. Neue Sounds lassen sich direkt am Gerät speichern und abrufen; auch hierfür kann alternativ die Editor-Software am Computer genutzt werden. Die Menüführung am Gerät wirkt sehr durchdacht. Alle wichtigen Funktionen sind über die Encoder und das Display zugänglich, ohne dass man sich durch verschachtelte Untermenüs klicken muss. Dank der beiden großen „Page“-Tasten kann man schnell zwischen den benötigten Parametern auf dem Display wechseln. Wer spontan die Oktavlage ändern oder den Arpeggiator aktivieren möchte, kann dies über die jeweilige Taste schnell und direkt tun – ein echter Vorteil im Live-Betrieb.

Editor-Software und Audiointerface

Der bereits angesprochene Software-Editor für Windows und macOS kann kostenlos von der Herstellerseite heruntergeladen werden und sorgt für noch mehr Übersicht bei der Klangbearbeitung: Er stellt alle Parameter grafisch dar, inklusive Modulationen und Effekteinstellungen. Gerade für komplexe Sounds ist das eine große Hilfe. Zusätzlich sehr praktisch: Der digitale Synthesizer lässt sich als Audiointerface einsetzen. Mit 24 Bit bei bis zu 96 kHz liefert er eine solide Qualität, die für Aufnahmen und Produktionen unterwegs absolut ausreicht. Das Signal des internen Synthesizers sowie des Aux-Eingangs lässt sich direkt aufnehmen, was den Workflow erheblich beschleunigt. Die Stromversorgung erfolgt auch hier über den USB-C-Anschluss – ein zusätzliches Netzteil ist nicht erforderlich.

Der ESI Xsynth im Praxistest

Technische Daten und Ausstattung sagen zwar viel, aber nicht alles. Entscheidend ist vor allem, wie sich ein Instrument in der Praxis schlägt.

Bedienung und erste Schritte

Direktzugriff und Arbeitsfluss

Im praktischen Einsatz punktet der ESI Xsynth vor allem mit seinem schnellen Zugriff. Schon kurz nach dem Einschalten über den Lautstärkeregler ist klar, dass man sich nicht durch endlose Untermenüs kämpfen muss. Die wichtigsten Parameter lassen sich direkt ansteuern, die Encoder reagieren wie versprochen ohne spürbare Verzögerung und die Menüstruktur bleibt auch bei komplexeren Einstellungen stets nachvollziehbar. Wer mit verschiedenen Patches arbeitet oder live improvisiert, profitiert von der sehr schnellen Umschaltung der Sounds über den Patch-Regler an der rechten Oberseite des Geräts. Die Haptik der Tastatur ist meiner Meinung nach etwas gewöhnungsbedürftig, lässt sich aber nach kurzer Eingewöhnung recht angenehm bespielen.

Integration im Studio und unterwegs

Auch im Zusammenspiel mit der DAW – in meinem Fall Logic Pro – läuft der digitale Synthesizer stabil. Er lässt sich als MIDI-Tastatur nutzen, aber auch als eigenständiges Instrument mit eigenen Sounds. Besonders beim Sounddesign fällt auf, wie flexibel und flüssig sich Klangveränderungen vornehmen lassen, ohne dass unnötige Sprünge entstehen. Auch für mobile Anwendungen konnte mich das Gerät überzeugen – nicht nur wegen der schnellen Verbindung ohne Treiberinstallation, sondern auch dank der Stromversorgung über USB und der kompakten Bauweise, die einen sicheren Transport im Rucksack ermöglicht.

Sounds und Klangbearbeitung

Erste Klangeindrücke

Auch klanglich überrascht mich der ESI Xsynth positiv. Die mitgelieferten Presets decken eine große Bandbreite ab. Neben klassischen Bässen, Leads und Pads gibt es auch viele experimentelle Klänge. Einige Sounds erinnern eher an Naturgeräusche, andere wirken fast schon sphärisch.

Klanggestaltung

Eigene Klangideen lassen sich mit dem digitalen Synthesizer schnell und direkt umsetzen. Schon kleine Eingriffe in die Modulation verändern den Charakter eines Patches und laden unmittelbar zum Experimentieren ein. Dabei muss man – wie bereits erwähnt – nicht durch komplexe Menüstrukturen navigieren. Auch das schnelle Abspeichern neu erstellter Presets macht die Arbeit mit dem ESI Xsynth flexibel und produktiv.

Effekte und Dynamik

Die Effekte sind sinnvoll eingesetzt. Ob ein leichtes Delay, ein breiter Chorus oder ein großer Hall – alles lässt sich schnell in den Klang integrieren, ohne ihn zu überlagern. Dadurch bleibt der eigene Sound stets im Vordergrund und bei keinem der getesteten Effekte hatte ich den Eindruck, dass der ursprüngliche Klang dadurch „kaputt“ wirkt. Wer mit dem Aftertouch arbeitet, kann zudem viel Dynamik ins Spiel bringen: Druckveränderungen auf den Tasten erzeugen während des Spielens deutlich hörbare Modulationen im Klangbild.

Klangbeispiele

Alternativen

Arturia MicroFreak

Der Arturia MicroFreak ist ebenfalls ein kleiner Synthesizer mit eigenem Charakter. Er arbeitet mit digitalen Oszillatoren, darunter Wavetable-, Formant- und Physical-Modeling-Schwingungsformen. Im direkten Vergleich wirkt der Xsynth strukturierter und direkter in der Bedienung. Die Touch-Tastatur des MicroFreak ermöglicht ebenfalls Aftertouch. Wer gerne unkonventionell arbeitet und eine große Vielfalt an digitalen Klangmodellen sucht, dürfte mit dem Arturia MicroFreak seine Freude haben.

Affiliate Links Arturia MicroFreak Kundenbewertung: (304) 299,00€ bei

Roland JD-Xi

Der Roland JD-Xi verfolgt einen anderen Ansatz als der Xsynth. Er kombiniert einen analogen Mono-Synthesizer mit zwei digitalen Parts: einer Drum-Sektion und einem Vocoder. Hinzu kommt ein eingebauter Step-Sequencer. Im Vergleich zum ESI Xsynth ist der Roland JD-Xi eher eine Workstation, jedoch mit weniger Fokus auf Modulation und Aftertouch. Wer ein sofort spielbares Gerät mit vielen Sounds und Performance-Funktionen sucht, wird beim Roland JD-Xi fündig. Für klassisches Klangdesign und gezielte Modulationen bietet der ESI Xsynth jedoch die feineren Möglichkeiten.

Affiliate Links Roland JD-Xi Kundenbewertung: (97) 599,00€ bei

Korg Monologue

Der monophone Korg Monologue setzt auf analoge Klangerzeugung. Im Vergleich zum Xsynth fällt auf, dass hier keine komplexeren Modulationen möglich sind. Dafür überzeugt der Korg Monologue mit direktem Zugriff auf alle wichtigen Parameter und einem Sequencer, der insbesondere im Live-Betrieb sehr praktisch ist. Wer auf analogen Sound setzt und keine Mehrstimmigkeit benötigt, findet hier ein passendes und kompaktes Instrument.