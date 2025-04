Royale Rocksounds?

Die ESP LTD Royal Shiva Silver SB ist die Signature E-Gitarre des Mastodon Gitarristen Bill Kelliher. Mit einem Silver-Sunburst-Finish und modernen Features wie Coil-Splitting soll die Gitarre von schönen Clean-Sounds bis hin zu brutalen, verzerrten Riffs eine weite Bandbreite an Sounds liefern. Wie das gelingt und wie sich die Gitarre im Praxistest schlägt, erfahrt ihr hier!

Der erste Eindruck im ESP LTD Royal Shiva Silver SB Test

Für meinen heutigen Gitarren-Test erwartet mich ein schwarzer Gitarrenkoffer mit der Aufschrift „ESP“. Kaum geöffnet, strahlt mir die ESP LTD Royal Shiva Silver SB entgegen. Die Double-Cut-Gitarre im schicken Silver-Sunburst-Finish ist das Signature-Modell des Mastodon Gitarristen Bill Kelliher. Ein schönes optisches Detail sind für mich als Fan des „Used Looks“ die Pickup-Cover der beiden Humbucker, die ab Werk ein leichtes Aging bekommen haben.

Zuerst schaue ich mir aber einmal den mitgelieferten Koffer an. Der Koffer ist im Inneren mit grauem Samt ausgekleidet und passgenau auf den Korpus der ESP LTD Royal Shiva Silver SB zugeschnitten, sodass die Gitarre im Inneren sicher sitzt. Ein großzügiges Fach bietet außerdem Stauraum für Ersatzsaiten, Werkzeug, Stimmgeräte oder sogar kleine Multieffektpedale wie beispielsweise einen Kemper Profiler Player. Der Koffer macht einen sehr stabilen Eindruck und überzeugt durch eine fehlerfreie Verarbeitung, sodass ich ihm ohne Zweifel den mitunter rauen Touralltag zutrauen würde.

In puncto Verarbeitung macht auch die Gitarre einen guten ersten Eindruck. Die Lackierung ist fehlerfrei und ohne Unebenheiten und Bläschen aufgetragen und auch das Binding ist insgesamt wirklich gut gelungen. Am Übergang vom Korpus zum Hals finde ich allerdings zwei Detailstellen, an denen das Binding nicht ganz sauber ist. Der 3-Wege-Schalter wirkt stabil und ist fest angebracht und auch die beiden Push- Pull-Potis machen einen guten Eindruck. Da sie für meinen Geschmack allerdings etwas zu viel Spiel haben, helfe ich hier mit einem kleinen Inbusschlüssel nach. Jetzt sitzen sie bombenfest.

Die sechs LTD Locking-Mechaniken laufen sehr rund und angenehm und machen das Stimmen der Gitarre sehr einfach und auch bei der Bundkantenarbeit kann die Gitarre punkten. Störende Kanten suche ich hier vergeblich und auch beim Abrichten und Einpassen der Bünde hat man sehr gute Arbeit geleistet, sodass ich keine schnarrenden Bünde oder Sustain-Verlust beim Bending feststellen kann.

Als Letztes mache ich mir zu Beginn des Tests noch ein Bild davon, wie die Gitarre unverstärkt klingt. Hier liefert die ESP LTD Royal Shiva Silver SB einen schönen transparenten Sound mit einem tollen Druck und guter Präsenz. Die Artikulation und Ansprache sind schon unverstärkt sehr gut und lassen vermuten, dass sich die Gitarre auch bei Single-Notes gut durchsetzen wird.

ESP LTD Royal Shiva Silver SB Specs & Facts

Die ESP LTD Royal Shiva Silver SB besteht aus einem Mahagoni-Korpus mit einer Decke aus Ahorn und ist das Signature-Modell des Mastodon Gitarristen Bill Kelliher. Die Gitarre kommt in einem schicken Silver-Sunburst-Finish, das sich vom Korpus bis auf die Halsrückseite erstreckt. Die Gitarre verfügt über einen 3-teiligen, eingeleimten Mahagonihals mit einem Griffbrett aus Macassar Ebenholz, ein U-Halsprofil mit einem Griffbrettradius von 12″ sowie 22 XJ Edelstahlbünde. Abgerundet wird das Gesamtbild von einer 635 mm Mensur und einem etwas breiteren 43 mm Knochensattel.

Die zwei Signature MojoTone Hell Bender Humbucker des Mastodon Gitarristen prägen den Sound der ESP LTD Royal Shiva Silver SB und sollen von glasklaren Clean-Sounds bis hin zu brutalen Riffs fast alles abdecken. Dank der Push-Pull-Funktion des Volume- und Tone-Reglers können die beide Humbucker zudem gesplittet werden. Ein 3-Wege-Toggle-Switch ermöglicht die Wahl des aktiven Tonabnehmers. Sechs LTD Locking-Mechaniken sorgen schließlich in Kombination mit dem verbauten TonePros Locking TOM Steg und Tailpiece für eine gute Stimmstabilität der Gitarre.

Ab Werk kommt die ESP LTD Royal Shiva Silver SB mit D’Addario EXL110 Saiten und mit dem passenden CROYALSHIVAFF Koffer. Die Gitarre ist seit Dezember 2024 im Handel erhältlich.

Praxistest: Werkssetup und Bespielbarkeit

Im Praxistest punktet die Gitarre mit einem guten Setup ab Werk. Am 12. Bund messe ich hier knappe 1,5 mm, was für ein schön leichtes und angenehmes Spielgefühl sorgt. Bei einem härteren Anschlag mit der rechten Hand könnte allerdings eine leichte Erhöhung der Saitenlage erforderlich sein, um ein Schnarren zu vermeiden. Für mich, der sowieso einen eher leichten Anschlag bevorzugt, ist die Gitarre ab Werk aber angenehm eingestellt.

Durch das Double-Cut-Design sind auch die höchsten Lagen der ESP LTD Royal Shiva Silver SB gut erreichbar. Lead-Runs bis in den 22. Bund der Gitarre steht hier also nichts im Weg. Insgesamt macht das recht dünne Halsprofil das Spielen von Akkorden und Riffs auch in den tiefen Lagen zu einer angenehmen Erfahrung.

Auch die Stimmstabilität kann im Praxistest überzeugen. Selbst bei häufigen und großen Bendings verstimmt sich die Gitarre kaum und macht hier eine wirklich gute Figur. Beim Rhythmus- und Riff-Playing sind Verstimmungen so gut wie ausgeschlossen.

Die ESP LTD Royal Shiva Silver SB im Sound-Test

Als letzten Teil unseres Tests schauen wir uns nun einmal die Sounds der Gitarre im Detail an. Hierfür beginne ich mit einem Clean-Sound in der mittleren Pickup-Position und wechsele anschließend auf den Coilsplit Modus.

Die Mittelposition liefert im Clean-Sound-Test eine gute Artikulation und Definition im Bassbereich, ohne dass die Gitarre in den Bässen überpräsent klingt. Insgesamt hat der Sound etwas Edge, da er in den oberen Mitten leicht angezerrt und dreckig klingt, was dem Sound für meinen Geschmack eine schöne Textur verleiht.

Aktiviert man den Coilsplit, so wird der Sound in den Bässen etwas ausgedünnt Sound, wobei der Grundsound weitestgehend erhalten bleibt. In den oberen Mitten und Höhen wirkt der Sound jetzt insgesamt weicher und runder. Die obere Mitten werden außerdem cleaner und sorgen für einen perligen Gesamtsound mit ordentlich Definition. Sehr schön!

Mit dem Riff-Test des Bridge-Humbuckers nehmen wir die Gitarre mit ins Rock-Territory. Hier liefert die ESP LTD Royal Shiva Silver einen schön aggressiven Sound mit einem fantastischen Druck. Sogar die Deadnotes haben ordentlich Gewicht und die Pinch-Harmonics bekommen ein tolles natürliches Sustain und bäumen sich schön auf. Hier kann die Gitarre definitiv punkten und ich könnte problemlos stundenlang mit diesem Sound spielen!

Der Coilsplit macht den Sound schließlich in den unteren Mitten transparenter, aber ohne den Druck der Deadnotes und den Chug zu verlieren. Ohne Bandkontext mag der Sound etwas dünner und in den oberen Mitten beißender klingen, aber genau das sorgt dafür, dass sich die Gitarre später im Bandsound gut durchsetzt. Je nach persönlicher Präferenz könnte man die Höhen mit dem Tone-Poti noch etwas zähmen.

Als nächstes schauen wir uns einen typischen Crunch-Rhythmuspart in Achteln mit dem Neck-Pickup an. Die gemuteten Bassnoten geben ein schönes und definiertes Fundament, ohne zu ausgedünnt zu wirken. Die oberen Akkordtöne ergänzen dieses Bassfundament sehr schön und finden genau die richtige Mitte zwischen Durchsetzungskraft und beißenden Höhen. Bei vollen Akkorde könnte es für meinen Geschmack etwas mehr Transparenz in den Mitten vertragen; hier konkurrieren die verschiedenen Akkordtöne um Platz im Frequenzspektrum.

Bei aktiviertem Coilsplit bleibt das Bassfundament intakt, wirkt aber etwas mehr kontrolliert und der Verdeckungseffekt zu den unteren Mitten hin nimmt spürbar ab, wobei allerdings ein gutes Maß an Druck im Sound erhalten bleibt. Wenn man den Tone-Poti hier ein wenig zurücknimmt liefert die ESP LTD Royal Shiva Silver SB mich eine ausgezeichnete Balance zwischen Transparenz und Druck in den unteren Mitten und Durchsetzungskraft und Kontrolle in den oberen Mitten und im Höhenbereich.

Zuletzt folgt mein Test der Lead-Sounds mit Neck- und Bridge-Pickup: Hier liefert die ESP LTD Royal Shiva Silver SB ein tolles Bild ab. Der Neck-Humbucker klingt bei Lead-Sounds sofort so, wie ich es haben will. Ein warmer und runder Gesamtsound, der sich auch auf die hohen Saiten der Gitarre erstreckt, gepaart mit einem langen natürlichen Sustain der gehaltenen Noten.

Der Bridge-Humbucker komplettiert die Palette an Lead-Sounds mit seiner stärkeren Präsenz in den oberen Mitten, die für eine bessere Durchsetzung in besonders energetischen Solo-Passagen sorgt. Was soll ich sagen, die Gitarre singt bei den Lead-Sounds genau so wie es sein soll!