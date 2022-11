Test: ESP LTD SC-20 3-Tone Burst, E-Gitarre

Eine Powerstrat der besonderen Art!

Manchmal fällt es einem doch etwas schwerer, unvoreingenommen an ein Testinstrument heran zu gehen, zumal wenn es sich nicht um das Instrument an sich handelt. Die zum Test vorliegende ESP LTD SC-20 3-Tone Burst erweckt nämlich schon während des Auspackens des Instrumentes einen sehr guten Eindruck, allerdings erzeugt der Namensgeber des Signature-Instrumentes, Deftones Gitarrist Stephen Carpenter, doch einige Kopfschmerzen bei mir, fiel der Gitarrist in der letzten Zeit doch durch das Leugnen von Corona, einer Aussage, dass Impfen an sich ein Betrug sei und als Krönung mit der festen Überzeugung auf, dass die Erde eine Scheibe sei (kein Witz!). Inwieweit LTD nach solchen Aussagen an Herrn Carpenter als Werbeträger festhält, müssen die Entscheidungsträger natürlich selber wissen, aber da es beileibe nicht meine Aufgabe ist, über die aberwitzigen Aussagen dieses Herrn zu urteilen, wende ich mich nunmehr dem eigentlichen Instrument zu und versuche den Signature-Charakter ad acta zu legen. Das Instrument hat es verdient!

Die Konstruktion der ESP LTD SC-20 3-Tone Burst

Einmal mehr lässt die Firma ESP ein Signature-Modell unter dem Trademark der Tochterfirma LTD in Korea fertigen, was erneut zu der immer noch leicht verwirrenden Bezeichnung ESP / LTD auf dem Papier führt, jedoch mit einem klaren „LTD“ auf dem Headstock, allerdings nicht ohne auf das stärkere „Designed by ESP“ auf der Rückseite der Kopfplatte zu verweisen. Unter dem Marketing-Aspekt absolut nachvollziehbar, wenngleich ich der Meinung bin, dass LTD aufgrund der überwiegend sehr guten Fertigungsqualität in den letzten Jahren diese Handlungsweise eigentlich nicht mehr nötig hätte.

Bei der ESP LTD SC-20 3-Tone Burst handelt es sich um eine weitere Variation der über alle Maßen geliebten „Powerstrat“, welche eine grobe Stratocaster-Form aufgreift und das eigentliche Instrument klanglich mit deutlich mehr „Schub“ versorgt als das klassische Original. In diesem Fall hat sich LTD zu der guten Wahl eines durchgehenden, dreiteiligen Halses aus Ahorn entschieden, welcher laut Beschreibung die Formgebung eines „Thin U“ aufweist, was die Form in der Tat gut beschreibt. Als Griffbrettholz kommt bei der ESP LTD SC-20 3-Tone Burst Macassar Ebenholz mit einer mitteldunklen Farbgebung zum Einsatz, welches sehr schön mit dem Farbspektrum der Burst-Lackierung harmoniert. Um dem Instrument den nötigen Korpus zu beschaffen, wurden Flügelteile aus Erle verwendet. Die Gitarre ist rückseitig deckend schwarz und auf der Vorderseitung mit einem 3-Tone Burst lackiert, wobei der Übergang vom Schwarz hin zum Rot wahrlich nur sehr dezent angedeutet wird, sich aber dennoch deutlich vom 2-Tone Burst unterscheidet. Die Lackierung ist einmal mehr bei LTD sehr sauber und ohne jede Mängel ausgeführt.

Wie bei den meisten Powerstrat wurde auch bei der ESP LTD SC-20 3-Tone Burst großer Wert auf eine komfortable Bespielbarkeit gelegt, was bereits bei dem Gewicht des Instruments anfängt. Mit knapp 3,4 kg lassen sich auch längere Spielzeiten von Musikern mit Rückenproblemen anstandslos absolvieren, zumal auch das klassische Rückenseitenshaping im oberen Bereich und ein gleichmäßiges Abflachen der Außenseiten auf der Vorderseite des Instrumentes den Spielkomfort erhöhen. Mit 649 mm besitzt das Instrument eine klassische Longscale-Mensur und dürfte mit 24 Jumbo-Bünden, einer Sattelbreite von 42 mm und einem Griffbrettradius von 350 mm den meisten Powerstrat Playern entgegenkommen.

Die Hardware der ESP LTD SC-20 3-Tone Burst

Im Gegensatz zu vielen anderen Powerstrats, besitzt die ESP LTD SC-20 3-Tone Burst kein Vibratosystem. Stattdessen werden die Saiten über einen Tonepros Locking TOM Steg durch den Korpus geführt, um eine maximale Sustain-Ausbeute zu generieren. Einmal mehr zeigt sich die asiatische Fertigung mit guten Detaillösungen, indem man zur Minimierung des Knicks an der Saitenführung in den Korpus einen Abschlußring aus Metall einsetzt. Ein kleines Detail, aber ein großer Schritt für die Reduzierung des Saitenbruchs an der ca. 70 Grad Biegung der Saiten. Das Instrument ist vom Werk aus auf einen 010 – 046 Satz eingestellt.

Die chromfarbenen Locking-Tuner tragen einen LTD-Aufdruck, scheinen von der Optik her aber ein OEM-Produkt von einem der großen Namen im Tuner-Bereich zu stammen. Ihre Arbeit erledigen die Tuner jedenfalls im wahrsten Sinne des Wortes reibungslos. Strap-Locks wurden dem Instrument nicht beigelegt, aber es versteht sich von selbst, dass ein entsprechendes System zum Beispiel von LOXX, Schaller o. ä. als erstes auf dem Instrument installiert werden sollten.

Die Pickups

LTD geht bei der ESP LTD SC-20 3-Tone Burst im Bereich der Tonabnehmer in mehrerlei Hinsicht einen ganz eigenen Weg. Nicht nur dass auf diesem Instrument die sehr seltene HHS-Pickup-Anordnung erfolgt, nein, man hat sich auch noch zusätzlich für unterschiedliche Pickup-Hersteller und einen schräg verbauten Hals-Pickup entschieden. Ich glaube, ich habe das letzte Mal einen schräg verbauten Singlecoil-Pickup jenseits der Bridge-Position bei Steve Morse in seinem Signature-Instrument gesehen, insbesondere in dieser Ausrichtung neigt man doch eher dazu, den Bassbereich am Hals zurückzunehmen und den Diskantbereich anzudicken. Vielleicht hat diese Ausrichtung auch einfach nur ergonomische Gründe, da man so besser in den hohen Lagen der Diskantsaiten greifen kann, ohne an die Pickup zu stoßen.

Aufgrund der 24 Bünde des Griffbretts herrscht ohnehin latent „dranghafte Enge“ zwischen den Tonabnehmern zwischen Griffbrettabschluss und Brücke. Ungewohnt, wie auch bereits erwähnt auch die Pickupwahl, wobei die Stegposition durch den JB Klassiker von Seymour Duncan besetzt ist, Mittel- und Halstonabnehmer von LTD Eigenentwicklungen mit den Bezeichnungen ESP Designed LS-120 am Hals und ESP Designed LH-150N in der Mitte abgedeckt werden. Geschaltet werden die Pickups über einen sehr hochwertigen und akkurat einrastenden 5-fachen Pickup-Wahlschalter, kombiniert mit der typischen Mastervolume- und Mastertone-Regelung.

Die ESP LTD SC-20 3-Tone Burst in der Praxis

Nimmt man die ESP LTD SC-20 3-Tone Burst das erste Mal in die Hand, fällt einem unmittelbar auf, wie ergonomisch vorteilhaft das Instrument konzipiert wurde. Die Gitarre hängt sowohl gut am Gurt, als auch dass sie sich im Sitzen entspannt spielen lässt. Hals-Shaping, Griffbrett und Saitenlage lassen ein sehr entspanntes Spielen zu und sorgen für eine ermüdungsfreie Handhabung. Schon in unverstärktem Zustand klingt das Instrument sehr ausgewogen und gleichmäßig, wobei sich auch in den „schwierigen“ Lagen keinerlei Dead-Spots oder andere „Vereckerli“ ausmachen lassen.

Am Amp hinterlässt das Instrument ebenfalls eine gute Figur, wobei mich ehrlich gesagt nur 2 der 3 Tonabnehmer wirklich überzeugen konnten. Gewiss, der mittlere Pickup hat es immer schwer gegenüber den Hals- und Steg-Varianten, allein schon weil er einen „belangloseren“ Schwingungsbogen der Saite abbekommt, aber selbst losgelöst von diesem Fakt konnte mich der ESP Designed LH-150N sowohl solo, als auch in den Zwischenpositionen 2 und 4 in Sachen Charakter und Durchsetzungskraft nicht wirklich in Verzückung versetzen. Im Gegenzug hierzu punktet der Singlecoil am Hals ungewöhnlich hoch bei mir. Der Sound ist klar, perlig und besitzt dennoch genügend Schlagkraft, um sich auch bei dichten Arrangements gut zu platzieren. Über den Steg-Pickup gibt es wahrlich nichts weiteres zu sagen, als dass Jeff Becks Signature-Pickup einmal mehr in allen Zerrbereichen einen sehr guten Job absolviert, hier kann man einfach nichts falsch machen.

Alles in allem überzeugt die ESP LTD SC-20 3-Tone Burst in nahezu allen Bereichen, die eine typische Powerstrat ausmachen. Durch den durchgehenden Hals erhalten auch die höheren Lagen mit entsprechend kleinen Saitenamplituden ein sehr gutes Sustain-Verhalten, so dass das Instrument über den gesamten Frequenzbereich ein sehr ausgeglichenes und angenehmes Klangbild entwickelt. Zudem ist die Bespielbarkeit in Sachen Kraftaufwand sehr gut, da die gesamte Konzeption des Instruments auf minimalen Widerstand ausgelegt ist. Ein wirklich sehr gutes Instrument, welches in meinen Augen/Ohren über nur eine Schwachstelle verfügt.

Die Klangbeispiele wurden mit einem ENGL Savage MKII, einem Marshall 412 Cabinet mit Celestion G12 75T und 2 Stück Shure SM 57 eingespielt.