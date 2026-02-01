Seven-String-Powerstrat

Siebensaiter mit Strat-DNA sind selten – und wenn sie aus dem japanischen ESP Custom Shop stammen, wird es richtig spannend. Die ESP Snapper 7 kombiniert klassische Powerstrat-Ästhetik mit moderner Extended-Range-Technik, hochwertigen Seymour-Duncan-Pickups und kompromissloser Verarbeitung. Ob sie mehr ist als nur eine Edel-Strat mit Extra-Saite, zeigt unser ausführlicher Testbericht.

Kurz & knapp Worum geht es? Test der ESP Snapper 7, einer siebensaitigen Powerstrat mit japanischer Fertigungsqualität, vielseitigen Pickup‑Optionen und klassischem Strat‑Feeling.

Siebensaitige Powerstrat aus der ESP Original Series – klassisch, aber modern ausgestattet. Hardware: Gotoh Locking Tuner, ESP Flicker III‑7 Vibrato, hochwertige Verarbeitung.

Gotoh Locking Tuner, ESP Flicker III‑7 Vibrato, hochwertige Verarbeitung. Pickups: Seymour Duncan SSL‑5‑7 Single-Coils & SH‑14‑7 Humbucker für klare bis kräftige Sounds.

Seymour Duncan SSL‑5‑7 Single-Coils & SH‑14‑7 Humbucker für klare bis kräftige Sounds. Spielgefühl: Komfortabler Thin‑U‑Hals, Compound-Radius, gute Balance trotz Extended-Range.

Komfortabler Thin‑U‑Hals, Compound-Radius, gute Balance trotz Extended-Range. Klangcharakter: Dynamisch, definiert und vielseitig – von Clean bis High Gain gut kontrollierbar.

ESP Snapper 7 – 7-String E-Gitarre

ESP Guitars gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Herstellern im Gitarrenbau, insbesondere im Rock- und Metal-Bereich. Was als Boutique-Werkstatt in den 1970ern begann, entwickelte sich schnell zu einer Marke, die Instrumente mit höchstem Anspruch an Verarbeitung, Bespielbarkeit und Sound fertigt. Während viele Marken in Serienproduktion arbeiten, setzt ESP weiterhin stark auf handwerkliche Expertise und Detailverliebtheit – besonders im Original-Series-Bereich, wo Instrumente im Custom-Shop gefertigt werden. Eines dieser Instrumente ist die ESP Snapper 7, die traditionelle Powerstrat-Ästhetik mit moderner Technik und präziser japanischer Fertigungsqualität in einem siebensaitigen Instrument verbindet und nun für einen genauen Test bei uns eingetroffen ist.

Facts & Features

Die ESP Snapper 7 setzt auf ein klassisches ST-Body-Shape-Design, das ESP bewusst in Richtung traditionell und unaufgeregt führt, ohne extravagante Konturen oder unnötige Schnörkel. Der Korpus besteht aus Erle, einem bewährten Holz mit ausgewogenem Tonfundament und einer guten Basis für kräftiges Sustain, gleichmäßige Frequenzverteilung und ein tonal neutrales Resonanzverhalten. Durch die schlanke, aber stabile Strat-Form und die Shapings auf Vorder- und Rückseite liegt die Gitarre sehr ausgewogen am Körper an, trotz der längeren Mensur und der zusätzlichen Saite bleibt die Gewichtsverteilung sauber, auch wenn die Snapper 7 mit knapp 4 kg wahrlich kein Leichtgewicht ist.

Griffbrett mit Compound Radius

Der Ahornhals ist fünffach mit dem Korpus verschraubt, was ein schnelles und spritziges Attack unterstützt. Das Profil ist ein schlankes Thin-U, das für Extended-Range-Gitarren überraschend komfortabel ist: Es schafft eine gute Balance zwischen Speed-Spiel und Kontrolle, ohne zu kantig oder zu voluminös zu wirken. Die schlanke Form hilft auch bei komplexen Akkorden und Voicings und ermöglicht der Greifhand ein angenehmes Gleiten über das gesamte Griffbrett.

Dieses besteht aus Honduras-Palisander und wurde mit 22 Medium-Jumbo-Bünden bestückt, die perfekter kaum eingesetzt und abgerichtet sein könnten. Nichts piekst, kratzt, schabt oder klemmt an irgendeiner Stelle, Bendings, Slides und Fingervibratos gehen von der ersten Sekunde an flüssig von der Hand. Dazu trägt sicher der Compound-Radius des Griffbretts bei, der von 240 auf 305 mm variiert. Die Sattelbreite von etwa 46 mm macht Platz für die siebte Saite, ohne die Spacing-Ergonomie spürbar zu beeinflussen.

Lackiert wurde unser Testinstrument in „Brass Black“, einem bronzeähnlichen Lack mit hohem Metallic-Anteil. Erhältlich ist die Snapper 7 darüber hinaus noch in „Citron Green“, „Candy Apple Red“, „Supreme Blue“ oder in schlichtem Schwarz. Die Lackierung entspricht den Erwartungen in dieser Preisklasse vollkommen: makellos aufgetragen, sauber strukturiert und ein echter Hingucker.

Hardware & Mechaniken

ESP verwendet bei der ESP Snapper 7 Gotoh-Klemmmechaniken, die zusammen mit dem ESP-Flicker-III-7-Vibratosystem für eine solide Stimmstabilität sorgen. Die Locking-Mechaniken geben Sicherheit, auch bei Bendings oder intensivem Tremolo-Einsatz bleibt die Gitarre erfreulich stabil gestimmt. Aber es ist und bleibt nun mal ein Vibrato im Vintage-Style ohne Klemmsattel, wie bei Floyd-Rose-Typen. Das bedeutet, dass hier exzessives Benutzen des Hebels (Stichwort „Dive-Bombs“) ein Nachstimmen unvermeidbar macht.

Dafür arbeitet das System sehr nuancenreich und geschmeidig, jede kleinste Bewegung wird sofort in eine Tonhöhenveränderung umgesetzt. Die hochwertige Chromschicht der Hardware rundet den edlen Gesamteindruck ab, die Parts wirken insgesamt betrachtet nicht nur robust, sondern auch optisch elegant. Gerade dieser dezent edle Look passt gut zum Gesamtkonzept der Snapper 7: Understatement, das aber niemals billig wirkt – egal, aus welchem Blickwinkel man das Instrument betrachtet.

Pickups & Schaltung

Bei der Pickup-Bestückung setzt die ESP Snapper 7 auf Seymour-Duncan-Tonabnehmer: zwei SSL-5-7 Custom Staggered Single-Coils in Hals- und Mittelposition sowie ein SH-14-7 Humbucker am Steg. Die SSL-5-7 Single-Coils liefern klare, artikulierte Töne mit ausgeprägtem Attack und einem präsenten Obertonbild, während der SH-14-7 am Steg auch bei höheren Verzerrungsgraden definiert bleibt und ein straffes, fokussiertes Bassfundament liefert, ohne in den tiefen Lagen zu verwaschen. Die Steuerung erfolgt über Volume und Tone, wobei der Tone-Regler als Push-Pull-Poti ausgelegt ist. In gedrückter Stellung arbeitet er wie ein klassischer Klangregler und bedämpft bei Bedarf die Höhen.

Zieht man den Regler heraus, wird eine alternative Schaltung aktiviert, die einen anderen Lastwiderstand präsentiert und dadurch das Höhenverhalten sowie die Mittenstruktur verändert. Der Sound wird insgesamt etwas offener und brillanter mit stärkerer Präsenz im oberen Frequenzbereich. Damit lässt sich der Grundcharakter der Gitarre ohne Umstecken oder zusätzliche Schalter schnell an unterschiedliche Situationen anpassen.

Ergänzt wird das Ganze durch einen klassischen 5-Wege-Schalter für die üblichen Kombinationen sowie einen zusätzlichen Mini-Toggle-Switch, der weitere Pickup-Verschaltungen freischaltet, etwa Hals und Steg gemeinsam oder alle drei Tonabnehmer gleichzeitig, wodurch nochmals zusätzliche Sounds möglich werden.

Die Snapper 7 in der Praxis

Schon beim ersten Anfassen fällt die exzellente Verarbeitung auf: Nichts klappert, keine scharfen Kanten, saubere Fret-Ends und eine makellose Lackierung. ESP hat hier sehr hochwertig gearbeitet, nichts wirkt wie ein „Massenprodukt“, sondern wie ein Instrument, das aus hochwertigen Parts sorgfältig zusammengesetzt wurde. Die Hardware fühlt sich satt an, Schalter und Regler reagieren exakt, ohne Spiel oder Wackeln – ein Eindruck, der sich durch das gesamte Handling zieht.

Wie bereits weiter vorne erwähnt, ist die Snapper 7 kein Leichtgewicht, was bei einer 7-saitigen Gitarre nicht überraschend ist. Dennoch ist sie gut ausbalanciert und hängt angenehm am Gurt, ohne dass der Hals „kippt“ oder das Gewicht unangenehm nach hinten zieht. Sitzend wirkt die Gitarre ebenfalls ergonomisch, da das Gewicht gleichmäßig verteilt ist und das Instrument nicht gegen die Körpermitte drückt.

Eine der größten Herausforderungen bei Extended-Range-Instrumenten ist die Bespielbarkeit des breiteren Griffbretts. Die ESP Snapper 7 meistert diese Herausforderung überraschend elegant: Der Hals ist breit, aber nicht sperrig und durch das schlanke Profil lässt sich die Gitarre sowohl im Sitzen als auch im Stehen komfortabel bespielen. Soli und komplexe Akkorde gelingen flüssig, ohne dass man sich anpassen muss, selbst wenn man vorrangig (so wie ich) mit sechs Saiten unterwegs ist. Die Compound-Radius-Geometrie des Griffbretts trägt dazu bei, dass sich die Gitarre im oberen Bereich nicht wie eine „7-String-Rampe“ anfühlt, sondern angenehm flach weiter verläuft, was insbesondere bei Solo-Passagen relevant ist.

Im Clean-Bereich liefert die ESP Snapper 7 einen klaren, kraftvollen Klang mit einer schönen Balance zwischen Wärme und Präsenz. Die Single-Coils bieten eine lebendige Textur, die sich sowohl für rhythmische Akkorde als auch für melodische Phrasen eignet. Schaltet man in die Humbucker-Position am Steg, bekommt man einen kräftigen, definierten Klang ohne übermäßiges „Matschen“ – selbst bei hoher Verzerrung bleibt der Sound fokussiert und gut kontrollierbar. Das Sustain ist beeindruckend, was der Kombination aus Erlekorpus, Flicker-Brücke und stimmstabiler Hardware zu verdanken ist. Diese Kombination sorgt dafür, dass Töne lange und gleichmäßig ausklingen, in den Klangbeispielen kann man das gut hören.

Der Mini-Toggle-Switch und das Push-Pull-Tone-Poti bieten in der Praxis zusätzliche Möglichkeiten: Dieser erweitert die klassischen Strat-Klangkombinationen um zusätzliche Varianten, und der Push-Pull-Tone kann feine Unterschiede in der Klangfülle bringen. Prima geeignet, wenn man zwischen rhythmischen Backings und Solo-Sounds wechseln möchte.

ESP Snapper 7 Klangbeispiele

Für die folgenden Klangbeispiele habe ich wieder mein Test-Setup eingesetzt: Orange Micro Dark Top, Celestion 1×12″ Vintage 30 Box und ein AKG C3000 Mikrofon. Effekte wurden keine eingesetzt, lediglich auf dem Summensignal wurde ein Limiter gesetzt, um Pegelspitzen abzufangen.