Test: EV ZLX 8P G2 Aktivlautsprecher mit Digitalmixer, App, Bluetooth

Kompaktes Kraftpaket mit professioneller Ausstattung

Dieses Mal hatte der Paketdienst 2 Stück EV ZLX 8P G2 Aktivlautsprecher im Gepäck. Überraschend früh, denn die Verfügbarkeit dieser brandneuen Speaker von Electro-Voice war erst für einen späteren Zeitpunkt angekündigt. Noch aus einem anderen Grund eine glückliche Situation, denn vom vorhergehenden Test standen die Modelle aus der gleichen Serie noch hier. Und so konnte ich beide Modelle nebeneinanderstellen und einen schönen Klangvergleich machen.

ANZEIGE

EV ZLX G2 Serie

Zuerst zu der neuen Serie. Wer alles genauer wissen will, sollte sich den aktuellen Testbericht der Serie am Beispiel des größeren Modells EV ZLX 12P G2 auf AMAZONA.de anschauen. Beide Modelle unterscheiden sich lediglich in der Lautsprecherbestückung und den sich daraus ergebenden Parameteränderungen wie einen leicht reduzierten Grenzschalldruck und etwas weniger Tiefgang im Bass.

Für alle anderen im Schnelldurchgang:

Die Serie besteht aus drei Modellen, nämlich der hier getesteten EV ZLX 8P G2 und einer 12“- sowie einer 15“-Version. Die elektronischen und Ausstattungs-Features sind bei allen gleich. Die drei Modelle unterscheiden sich lediglich in Größe, Gewicht, Lautsprecherbestückung, Frequenzgang und Pegel.

Top Features beim EV ZLX 8P G2 Aktivlautsprecher

Der EV ZLX 8P G2 Aktivlautsprecher bietet eine Vielzahl von Funktionen, um den Sound individuell anzupassen. Hier sind einige der wichtigsten:

Grundsoundeinstellungen: Der Lautsprecher verfügt über vier voreingestellte Soundmodi (Musik, Live, Sprache, Club), die je nach Anwendungsbereich ausgewählt werden können

Der Lautsprecher verfügt über vier voreingestellte Soundmodi (Musik, Live, Sprache, Club), die je nach Anwendungsbereich ausgewählt werden können Positionskorrekturen: Der Lautsprecher kann je nach Aufstellungsort (freistehend, an der Wand, auf dem Boden) angepasst werden, um eine möglichst optimale Soundqualität zu erzielen

Der Lautsprecher kann je nach Aufstellungsort (freistehend, an der Wand, auf dem Boden) angepasst werden, um eine möglichst optimale Soundqualität zu erzielen Hochpassfilter: Der Lautsprecher verfügt über ein Hochpassfilter, das es ermöglicht, tiefe Frequenzen herauszufiltern und den Sound anzupassen

Der Lautsprecher verfügt über ein Hochpassfilter, das es ermöglicht, tiefe Frequenzen herauszufiltern und den Sound anzupassen Phantomspeisung: Der Lautsprecher verfügt über eine zuschaltbare Phantomspeisung auf Kanal 1, die es ermöglicht, Kondensatormikrofone anzuschließen

Der Lautsprecher verfügt über eine zuschaltbare Phantomspeisung auf Kanal 1, die es ermöglicht, Kondensatormikrofone anzuschließen 4-Kanal-Mischpult: 2 XLR/TRS-Kombi-Eingänge (einer davon als HI-Z für Instrumente), Bluetooth. Dazu kommt ein XLR-Mixausgang.

2 XLR/TRS-Kombi-Eingänge (einer davon als HI-Z für Instrumente), Bluetooth. Dazu kommt ein XLR-Mixausgang. Erweiterte Klangregelung: Der Lautsprecher verfügt über einen 3-Band-EQ pro Kanal, der es ermöglicht, den Sound individuell anzupassen

Der Lautsprecher verfügt über einen 3-Band-EQ pro Kanal, der es ermöglicht, den Sound individuell anzupassen DSP-Presets für Mikrofone und Instrumente

für Mikrofone und Instrumente System-Presets zum Zusammenspiel mit externen Subwoofern oder als Delay-Line bis 100 m

zum Zusammenspiel mit externen Subwoofern oder als Delay-Line bis 100 m Master-EQ: Der EV ZLX 8P G2 bietet einen Master-EQ, umschaltbar zwischen 7-Band-Parametrik oder Grafik-EQ, der es ermöglicht, den Gesamtsound wirklich genau anzupassen

Der EV ZLX 8P G2 bietet einen Master-EQ, umschaltbar zwischen 7-Band-Parametrik oder Grafik-EQ, der es ermöglicht, den Gesamtsound wirklich genau anzupassen Kompressor: Der Lautsprecher besitzt einen Kompressor pro Kanal, der es ermöglicht, die Lautstärke dynamisch anzupassen

Der Lautsprecher besitzt einen Kompressor pro Kanal, der es ermöglicht, die Lautstärke dynamisch anzupassen Hall-, Delay-Effekt und Kombieffekte: 30 brauchbare, allerdings nicht editierbare Effekte reichen in aller Regel für eine deutliche Sound-Aufwertung aus

30 brauchbare, allerdings nicht editierbare Effekte reichen in aller Regel für eine deutliche Sound-Aufwertung aus Special Effects : AFS automatische Feedback-Unterdrückung mit 12 Bändern Ducker: Senkt Musik automatisch bei Sprachdurchsagen ab

: ASP Bluetooth-Konnektivität: Verbindet mehrere ZLX-Modelle auch im Stereo-Modus

Verbindet mehrere ZLX-Modelle auch im Stereo-Modus Ein-Knopf-Push-Turn-Bedienung mit hellem Vollfarbdisplay und hinterleuchteten Kanalwahlschaltern

mit hellem Vollfarbdisplay und hinterleuchteten Kanalwahlschaltern 5 Total Recall Speicher für eigene Presets

für eigene Presets APP: Über die kostenlose QuickSmart Mobile App lassen sich mehrere ZLX-Modelle bedienen

Äußeres, Maße und Gewichte des EV ZLX 8P G2

Der Lautsprecher ist recht kompakt. Mit den Maßen (B x H x T): 290 x 460 x 280 mm und einem Gewicht von 11 kg lässt er sich auch von zierlichen Personen alleine transportieren. Der EV ZLX 8P G2 verfügt im Gegensatz zu seinen Serienkollegen allerdings nur über einen einzigen Griff, das reicht in der Praxis allerdings gut aus. Robuster schwarzer Kunststoff und ein pulverbeschichtetes Frontgitter verleihen dem EV ZLX 8P G2 ein schlicht-elegantes Aussehen. Die Elektronik ist komplett versenkt auf einer der beiden Seitenwände in einer Metallwanne eingebaut. Diese dient zur (lüfterlosen) Kühlung und beherbergt sämtliche Anschluss- und Bedienelemente.

Positionierungsmöglichkeiten

Der Lautsprecher verfügt über einen 55°-Bodenmonitorwinkel für die typische Wedge-Position am Boden, einen 23°-Kick-Back für leicht schräge Ausstellung und einen 35 mm Stativflansch. Da der senkrechte Schwerpunkt des Speakers weit hinten liegt, ist hier an Stelle einer außen liegenden Fixierschraube eine Hohlmutter mit innenliegender Schlitzschraube integriert. Als weitere Möglichkeit kann ein optional erhältlicher Wandhalter an der Rückseite montiert werden.

Akustische Parameter des EX ZLX 8P G2 Aktivlautsprechers

Electro-Voice gibt hier einen Frequenzgang von 50 – 20.000 Hz an und das im universellen Abstrahlwinkel (H x V) von 90° x 60°. Der Grenzschalldruck ist mit 126 dB im Abstand von 1 m spezifiziert. Damit ist auf jeden Fall Fullrange-Tauglichkeit angesagt und richtig laut, bezogen auf die Ausmaße, dürfte es auch werden. Bei EV sind die angegebenen Daten erfahrungsgemäß in der Praxis nicht weit von den Prospektangaben entfernt.

Diese Werte werden mit einer DSP-gesteuerten 2-Wege-Verstärkereinheit erreicht, die den beiden Lautsprechern eine maximale Leistung von 1000 W zur Verfügung stellt. Dabei arbeitet der EV ZLX 8P G2 so gut wie rauschfrei, was in der Einstiegs- und Mittelklasse der aktiven Lautsprecher längst nicht selbstverständlich ist.

ANZEIGE

Bedienung und Performance des EV ZLX 8P G2

Dazu gibt es eine gute Übersicht im Artikel zur Serie anhand des EV ZLX 12P G2, die identisch zur hier vorgestellten EV ZLX 8P G2 ist, was Anschlüsse und Bedienung angeht. Hier ist die leichte und intuitive Bedienung hervorzuheben. Das gilt sowohl für die Bedienung direkt am Lautsprecher als auch per App.

Klangliche Beurteilung

Für einen Lautsprecher dieser Größe ist es erstaunlich, wie rund der gesamte Klangcharakter des Speakers ist. Im Tiefton hat man nicht das Gefühl, dass irgendetwas fehlt, der Mittenbereich ist schön neutral und die Höhen lösen sehr transparent auf. Bei kleineren Anwendungen muss man keine Angst haben, dass die Luft untenrum sprichwörtlich dünn wird, bevor ein Subwoofer dazu gestellt werden sollte. Dieser ist natürlich für Partyanwendungen mit echtem „Bums“ dann doch nötig. Dazu vorgesehen gibt es im Electro-Voice-Programm die Bässe der ELX-Serie.

Und klangliche Feinabstimmungen sind mit den wirklich kompletten Klangeinstellungsmöglichkeiten, die der EV ZLX 8P G2 an Bord hat, in jedem Fall nach persönlichem Geschmack möglich.

Anwendungsbeispiele

Der EV ZLX 8P G2 Aktivlautsprecher ist dank seiner Transportfähigkeit und des integrierten Mischpults mit zwei universellen Analogeingängen perfekt für Einzelmusiker geeignet. Mit seiner Bluetooth-Audio-Funktion ist er zusätzlich ideal für verschiedene Anwendungen, sei es beim Üben, als Straßenmusiker oder für kleinere Events wie Hochzeiten und Vernissagen. Hier sind einige typische Anwendungsfälle für Gesang und Instrumentalisten im Detail:

Personal Monitor speziell für Sänger

Ein Hauptnutzen des EV ZLX 8P G2 ist sein Einsatz als Personal Monitor. Sänger können ihr Mikrofon an einem der beiden Eingänge anschließen. Das integrierte Mischpult hilft dabei, den Sound direkt am Lautsprecher an den persönlichen Geschmack anzupassen. Dazu stehen die umfangreiche EQ-Sektion, der Effektprozessor und im Ernstfall auch der AFS-Feedbackdestroyer zur Verfügung. Das restliche gewünschte Signal lässt man sich über einen Monitor-BUS vom FOH- oder Monitormixer nach Wunsch zusammenmischen. So erhält man den Sound von einem Lautsprecher, den man bereits kennt. Dies hilft, die eigene Stimme oder das Instrument besser zu hören und die Performance zu verbessern.

Selbst gemischt: Gesang und Instrument

Für Musiker, die sowohl singen als auch ein Instrument spielen, bietet der Lautsprecher eine praktische Lösung. Die zwei universellen Analogeingänge ermöglichen das gleichzeitige Anschließen eines Mikrofons und eines Instruments. Sonstige Signale und Instrumente lässt man sich über das FOH- oder Monitormischpult auf einem separaten Lautsprecher zuspielen.

Für Instrumentalisten als Personal Bühnenmonitor

Gitarristen: Gitarristen können den EV ZLX 8P G2 nutzen, um ihre Gitarre direkt an den HI-Z-Input anzuschließen und über die Presets schon einen vernünftigen Basissound zu erreichen. Ideal ist der EV ZLX 8P G2 aufgrund des integrierten FRFR-Modus (full range flat response) und des durchsetzungsfähigen Outputs auch für den Einsatz mit Line6, Kemper und Co. Alle (Boden-) Effekte, die von sich aus einen betriebsfertigen Sound am Line-Out erzeugen, dürften auf der Bühne zusammen mit dem EV Aktivlautsprecher ein gutes Gespann ergeben. Schnell aufgebaut, kompakt und gut klingend sind die Stärken dieser Kombination.

Keyboarder: Keyboarder können ihre Instrumente anschließen und den vollen Klangumfang genießen, was insbesondere bei Soloauftritten oder Bandproben hilfreich ist, da man Lautstärke und Klang auf der Bühne unabhängig von sonstigen Pult-Anschlüssen einstellen kann.



Bassisten: Auch Bassisten finden im EV ZLX 8P G2 Aktivlautsprecher einen nützlichen Begleiter. Trotz seiner kompakten Größe bietet der Lautsprecher ausreichend Tieftonwiedergabe, um das volle Bassspektrum bis in mittlere Pegelbereiche sauber und präzise wiederzugeben.

Für Play-Along-Übungen oder kleine Shows: Playback, Gesang und Instrument

Der Lautsprecher ist ideal für Play-Along-Übungen geeignet. Musiker können Playbacks über die Bluetooth-Funktion abspielen und dazu singen oder ihr Instrument spielen. Dies erleichtert das Üben, da keine zusätzlichen Geräte nötig sind und alles kabellos funktioniert. Besonders für Sänger und Instrumentalisten, die regelmäßig zu vorab aufgenommenen Tracks üben, ist dies ein großer Vorteil.

Für kleine Events: Kirche, Hochzeit, Vernissagen

Für kleine Events wie Hochzeiten, kirchliche Veranstaltungen oder Vernissagen ist der EV ZLX 8P G2 eine praktische Lösung. Durch seine kompakte Bauweise und die Möglichkeit, ihn bei Bedarf mit einer Akku-Powerstation zu betreiben, kann er überall eingesetzt werden. Dies macht ihn auch ideal für Orte, an denen keine feste Stromversorgung vorhanden ist und gewährleistet eine zuverlässige Beschallung. Wer übrigens voll autark sein möchte, kann sich auch das akkubetriebene Modell EV Everse 8 zulegen, muss dafür allerdings dann deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Direktanschluss über den „Loop Through“ zur PA

Der XLR-Ausgang des EV ZLX 8P G2 kann auch genutzt werden, um eine fertig eingestellte Vormischung, die beispielsweise aus mit Effekten versehenem Gesang besteht, an das FOH weiterzuleiten. Durch die Loop-Through-Funktion lässt er sich in eine bestehende PA-Anlage integrieren. So spart man sich einen Splitter.

Das waren nur einige Beispiele, wie der EV ZLX 8P G2 Musiker sehr effektiv in verschiedenen Situationen unterstützen kann.

Der EV ZLX 8P G2 Aktivlautsprecher im Live-Einsatz

Dazu hatte ich zwei gute Gelegenheiten. Zum einen eine musikalische Lesung mit Elke Heidenreich. Da nutzte ich die Electro-Voice Lautsprecher als Hauptsystem, zusammen mit den installierten Delay-Lines auf einer Strecke von 30 m in recht halliger Umgebung. Das funktionierte richtig gut, wobei die Reichweite naturgemäß etwas kürzer war als die des dort installierten Linienstrahlers. Im Bild kann man die Lautsprecher nur rechts und links des Vorhanges erahnen, hat aber einen guten Eindruck von den Dimensionen des Raumes.

Im zweiten Beispiel werden die Speaker als Bodenmonitore bei einem Meatloaf Tribute für die beiden Frontakteure eingesetzt. Mit drei parametrischen Filtern im EQ gegen die ersten Feedbacks und dem abschließenden Einsatz des automatischen AFS Feedbackkillers klappte auch dieser Einsatz sehr zur Zufriedenheit der Band.

Alternativen

Alternativen kommen einerseits von Electro-Voice selbst mit den zwei weiteren aktiven Lautsprechern der neuen EV ZLX G2-Serie. Auch die bereits erwähnte EV Everse 8 mit Akkuunterstützung könnte für Musiker, die auch mal ohne vorhandene Stromversorgung musizieren möchten, interessant sein. Legt man wirklich alle Leistungsmerkmale zugrunde, muss man Electro-Voice zugestehen, dass sie die meisten Lautsprecher unter 1000,- Euro deutlich aus dem Feld schlagen. Dennoch sollen hier einige Alternativen vorgestellt werden:

Nicht ganz so vielfältig, aber mit den wichtigsten Features ausgestattet und etwas günstiger ist die JBL IRX 108 BT.

Affiliate Links JBL IRX 108 BT Kundenbewertung: (32) 399,00€ bei

Deutlich teurer und auf der Mischpultseite einfacher konzipiert, dafür aber mit einer ungeheuren Leistung versehen, ist die QSC K 8.2.

Affiliate Links QSC K 8.2 Kundenbewertung: (60) 888,00€ bei

Preislich sehr interessant, mit Akkubetrieb, Gitarrenbox-Simulation (Celestion Speaker) per Impulsantwort, Bluetooth Audio Streaming, 4-Kanal-Mixer mit Effekten, aber leider leistungsmäßig eher mau (60 Watt RMS) ist die HK Audio Premium PR:O Move 8. Sie eignet sich als Alternative aufgrund der geringen Leistung nur für einzelne der genannten Anwendungsgebiete der EV ZLX 8P G2.

Affiliate Links HK Audio Premium PR:O Move 8 Kundenbewertung: (31) 619,00€ bei

Leistungsmäßig besser aufgestellt und mit einem integrierten Mischpult versehen ist die Yamaha Stagepas 200BTR. Ein 5-Kanal-Mischpult, Effekte und viele sinnvolle Features zeichnen diese Box aus.