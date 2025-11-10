Präziser Klang trifft modernes Design

Die neue EVE Audio EXO 28 ist das größte Modell der brandneuen EXO-Serie des Berliner Audiospezialisten EVE Audio. Ausgestattet mit den neuesten Treibern und umfangreichen Anschlüssen, ersetzt sie die bekannte SC-Serie und präsentiert sich als komplette Neukonstruktion mit vielen interessanten technischen Lösungen und einem sehr zukunftsorientierten Design. Ich freue mich, das Topmodell der EXO-Serie testen zu dürfen.

Kurz & knapp Was ist es? EVE Audio EXO 28, aktiver 2-Wege-Nahfeldmonitor mit moderner Technik, Nachfolger der SC-Serie. Neukonstruktion: Komplett neues Design mit Precision AMT-Hochtöner, GDC-Waveguide und stabilem LDE-Gehäuse.

Komplett neues Design mit Precision AMT-Hochtöner, GDC-Waveguide und stabilem LDE-Gehäuse. Klang: Sehr neutral, detailliert und dynamisch mit straffen Bässen und klaren Mitten.

Sehr neutral, detailliert und dynamisch mit straffen Bässen und klaren Mitten. Ausstattung: OLED-Display, Smart Knob, S/PDIF und zukunftssichere Netzwerkfunktionen.

OLED-Display, Smart Knob, S/PDIF und zukunftssichere Netzwerkfunktionen. Fazit: Professioneller Studiomonitor mit hervorragendem Klangbild und modernem Konzept – klare Empfehlung.

Die Ausstattung der EVE Audio EXO 28

Neu konstruiert? Was bedeutet das im Detail? Es handelt sich bei der EVE Audio EXO 28 um einen 2-Wege Aktivmonitor mit einer Trennfrequenz von 2.200 Hz mit dem neuen Precision AirMotion Tweeter (Precision AMT) Hochtöner mit Faltmembran und einem bis 24 kHz erweiterten Frequenzbereich. Im Vergleich zur SC-Serie wird der Tweeter nun von einem Waveguide unterstützt. Dieser GDC Waveguide (Guided Directivity Control) ermöglicht laut EVE Audio eine breitere Abstrahlung und im Raum harmonisierte Abstrahlung der mittleren und hohen Frequenzen, was zu einem breiteren Sweetspot und besserer Räumlichkeit verhelfen soll.

Der Tiefmitteltöner mit 8“ Durchmesser ist ebenfalls von Grund auf neu konstruiert: Mit einer speziell beschichteten Aluminiummembran bietet er geringste Verzerrung und maximale Steifigkeit bei hoher Last und macht ihn durch seinen starken Antrieb zu einem optimalen Mitspieler zu dem sehr schnellen AMT-Hochtöner.

Das beleuchtete EVE Audio Logo liefert mit verschiedenen Farben eine Anzeige über den Zustand des Monitors und lässt sich in seiner Helligkeit einstellen.

Die beiden Chassis werden von je einem 140 W starken Verstärker befeuert, der den kompakten Lautsprecher auf bis zu 126 dB (Max SPL, half space, pair) bringt und somit auch größere Tonstudios klanglich ausleuchten kann. Laut EVE Audio sind die Endstufen und und das neu entwickelte Netzteil ausreichend dimensioniert, dass der Klirrfaktor der Endstufen unter 0,05 % liegt. Alle Chassis sind dazu mit Limitern gegen Überlastung geschützt.

Die untere Grenzfrequenz von 37 Hz macht einen Subwoofer nur für extrem basslastige Musik notwendig.

Die EVE Audio EXO 28 verfügt über ein sehr stabiles Holzgehäuse im sogenannten Low Diffraction Enclosure (LDE) Design. Das bedeutet, dass durch geschwungene Flanken stehende Wellen und ungewollte Reflexionen unterdrückt werden.

Auf der Rückseite befindet sich oben der breite Bassreflexport zur Unterstützung tiefster Frequenzen. Somit sollte bei der Aufstellung unbedingt etwas Abstand zur Rückwand eingeplant werden. Mit den vorhandenen Smart-Filtern (Lowshelf) kann man sich aber definitiv behelfen.

Sehr positiv ist mir aufgefallen, dass die EXO-Serie auf der Unterseite vier Gewinde für ein stabiles Mounting eingesetzt hat. Dies unterstreicht den professionellen Eindruck der Konstruktion.

Verstärker- und Anschluss-Einheit der EXO 28

Die Rückseite der EVE Audio EXO 28 ist sehr übersichtlich aufgebaut, mit klar beschrifteten Buchsen. Neben unsymmetrischen und symmetrischen analogen Eingängen bietet die EXO-Serie auch digitale S/PDIF Ein- und Ausgänge und sogar einen Netzwerkanschluss.

Der Netzwerkanschluss der EVE Audio EXO 28

Die neue EXO Serie wurde sehr zukunftsorientiert entwickelt. Dies zeigt der Ethernet Port (RJ45), mit dem der Lautsprecher in ein Netzwerk eingebunden werden kann. Dazu wird der Berliner Hersteller die Software EVE Control zur Verfügung stellen, die auch eine individuelle Raumanpassung ermöglicht – ähnlich, wie man das von den neueren Neumann Monitoren, Genelec oder der Software-Lösung von Sonarworks kennt. Leider ist die Software zum Testzeitpunkt noch nicht verfügbar.

Display und Smart Knob

Eingefleischten EVE Audio Fans ist sicher auf den ersten Blick aufgefallen, dass auf der Vorderseite kein „SMART-Knob“ mehr zu finden ist. Dieser ist nun auf die Rückseite verlegt worden – zusammen mit einem neuen OLED-Display für die Einstellungen des Monitors.

Mit dem neuen Dreh-Drück-Regler und dem Display kann der EVE Audio EXO 28 auf die Hörumgebung eingestellt werden. Darüber hinaus wird eine Konfiguration der Eingänge ermöglicht. Es kann neben der Eingangsauswahl u .a. auch die Eingangsempfindlichkeit (+4 dbV, -10 dBU) ausgewählt werden. Dazu gibt es eine Balkenanzeige, die die Aussteuerung des Eingangs-AD-Wandlers anzeigt, die Möglichkeit ein Delay einzustellen samt Angabe der Weglänge, die sich aus dem Delay ergibt,

Hier die Funktionen in der Übersicht:

Volume:

Pegeleinstellung von -60 dB bis +10 dB

Smart Filters:

Boost: bis +3 dB, Low Cut bis 100 Hz

Desk: Tischreflexionen reduzieren (von -5 bis +3dB)

Mid: Mitten anpassen (von -5 bis +3 dB)

High: Höhen anpassen: von -5 bis +3 dB)

Input Selection:

Analog Balanced (XLR)

Analog Unbalanced (RCA)

Digital S/PDIF (Select Left or Right channel)

S/PDIF Mono (Turn further to engage mono mode)

ADC Sensitivity:

Eingangsempfindlichkeit einstellbar von -10 dBV bis +4 dBV

Delay:

Verzögerung um bis zu 18 Millisekunden (in 0,3 ms Schritten), was einem Laufzeitunterschied von über 6 Metern entspricht

System Settings:

Einstellungen des Netzwerk Ports (IP Adresse, etc.)

Standby Auto-Off Verzögerung (bis 60 Minuten)

System Reset

Abmessungen und Verarbeitung der EVE Audio EXO 28

Mit den Maßen 276 x 401 x 331 cm (B x H x T) und einem Gewicht von 11,6 kg pro Lautsprecher sind die Aktivmonitore recht wuchtig – und trotzdem verleihen die geschwungenen Seiten und die modernen Chassis dem Lautsprecher ein sehr attraktives Design. Gleichzeitig wird aber auch klar: Hier darf es gerne mal etwas lauter werden.

Die Verarbeitung der Speaker ist auf höchstem Niveau, auch wenn man kein schraubenloses Design mit entsprechenden Blenden gewählt hat. Die Chassis und die Verstärkereinheit sind präzise eingefügt, mit optimalen Spaltmaßen in einer wirklich sehr guten und professionellen Verarbeitung. Alle Buchsen sitzen stabil und sowohl der Dreh-Drück-Regler als auch das Display sind gut und klar zu bedienen.

Wenn man auf allerhöchstem Niveau meckern möchte, dann höchstens bei der Bassreflexöffnung, die sehr sauber ins Holz eingelassen wurde. Wenn man allerdings seine Hand reinsteckt, dann merkt man, dass die Lackierung und das Abschleifen nur etwa 5 cm weit reicht und man dann eine recht raue Holzoberfläche spürt. Aber hey: Das ist wirklich Erbsenzählerei, denn viele Mitbewerber verwenden hier einfache (und manchmal mitschwingende) Kunststoffeinsätze für die Tieftonunterstützung. Bei EVE Audio ist der Port immerhin ein Teil des Holzgehäuses.

Übrigens: Die EVE Audio EXO Serie wird (fast) komplett in Fernost gefertigt. Aber jeder (!) Lautsprecher wird in Deutschland programmiert, eingemessen und auf Herz und Nieren geprüft.

Die EVE Audio EXO 28 in der Praxis

In meinem Monitorvergleichstest „The Clash of Clans“ vom Dezember 2024 hatte ich dem Vorgänger, der EVE Audio SC208, einen guten Klang mit zurückgenommenen Mitten und eine etwas flächige räumliche Abbildung attestiert. Dazu fehlte der SC208 eine Raumeinmessung. Dafür lobte ich die (besonders für AMT-Hochtöner) sehr angenehmen Höhen und eine ausgesprochene Langzeittauglichkeit für Studiosessions bis in die Nacht.

Die EVE Audio EXO 28 ist im Vergleich zur Vorgängerin viel moderner abgestimmt – ohne die Schwächen zu übernehmen.

Aber der Reihe nach: Unmittelbar nach dem Auspacken ist besonders bei Lautsprechern mit Air Motion Transformer eine längere Einspielzeit einzuplanen. Es dauert, bis die gefaltete Membran geschmeidig wird und auf Raumtemperatur gekommen ist. In den ersten Minuten also bitte nicht so genau hinhören, denn es zischelt anfangs deutlich vernehmbar aus der gelblichen Membran.

Nach ein paar Stunden und Tagen wird es immer besser und schließlich zeigt die neueste Precision AMT-Generation, was sie kann. Sehr detailreich, transparent und immer mit dieser einzigartigen Schnelligkeit befördert der neue Berliner Tweeter die hohen Frequenzen mit einer frischen Leichtigkeit in den Hörraum. Transienten beurteilen? Mit der EVE Audio EXO 28 überhaupt kein Problem. Und auch nach langen Sessions wird der Speaker nicht nervig. Das gefällt mir sehr gut.

Auch am unteren Ende des Frequenzspektrums gibt es Gutes zu vermelden. Die Bässe sind tief und sehr straff. Selbst eine kleine Anhebung der unteren Frequenzen haben dieser Eigenschaft nicht geschadet. Sehr dynamisch und kraftvoll – ebenfalls sehr erfreulich!

Die Mitten sind nun deutlich präsenter, was dem modernen Hörgewohnheiten mehr entgegenkommt. Sehr frisch und detailliert, mit guter Sprachverständlichkeit für Mixing -und Mastering-Aufgaben sehr gut geeignet.

Bei sehr dichtem Material verliert die EVE Audio EXO 28 bei höheren Pegeln etwas den Überblick und wirkt etwas verdichtet. Diese Eigenschaft fällt besonders auf, wenn der Mix nicht gut gelungen ist und die einzelnen Klangquellen in der Aufnahme zu wenig Raum bekommen. Dazu kommt ein Hauch Nüchternheit, was auf eine zurückhaltende Wiedergabe der unteren Mitten schließen lässt. Die EXO 28 ist kein „Kaminfeuer- & Buchlesen-Lautsprecher“, sondern ein professionelles Arbeitsmittel, der Schwächen in der Arbeit deutlich zutage bringt.

Die räumliche Abbildung ist sehr akkurat, wenn auch immer noch ein wenig zu flach, was aus meiner Erfahrung typisch für Systeme mit AMT ist. Aber dies gehört mehr in den Bereich der Erbsenzählerei.

Auch die anderen Kapitel, wie Fein- und Grobdynamik, die exakte Wiedergabe von Obertönen für ein weites Klangspektrum und die verzerrungsarme Impulstreue können mit einem „sehr gut“ bewertet werden.

Alles in allem: Die EVE Audio EXO 28 macht definitiv Spaß, ist neutral und bietet alle klanglichen Eigenschaften für ein professionelles Mixing und Mastering mit. Was will man mehr?

Die Mitbewerber der EVE Audio EXO 28

Hier empfehle ich zuerst die Lektüre meines Vergleichstests der Nahfeldmonitore in der 800,- Euro Preisklasse. Darüber hinaus sollte man gerne einen Blick auf die HEDD Type 07 (869,- Euro) oder die Focal Shape Twin (799,- Euro) werfen. Das Feld in dieser Preisklasse ist dicht besiedelt, aber mit der EXO 28 hat EVE Audio ein ganz heißes Eisen im Feuer!