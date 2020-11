Test: Eventide Blackhole, Hall-Pedal

Eventides Reverb-Klassiker als Pedal!

When software goes hardware – wird wohl einige professionelle Studios und Homestudios geben, die mit dem Eventide Blackhole Plugin arbeiten. Ich persönlich habe meine Bekanntschaft mit dem Plugin in der Produktion unseres zweiten Studioalbums gemacht und war entsprechend verzückt, als angekündigt wurde, dass diese moderne Hall-Evergreen endlich als Pedal rauskommt.

Ursprünglich fand der Blackhole Reverberator das erste Mal Verwendung im DSP4000 Rackmount, ehe es 2019 endlich auch als iOS Plugin rauskam. Entsprechend wird vielen das Panel bekannt vorkommen – Filter, Gravity und Feedback, die zentralen Blackhole Parameter, gibt es auch im Pedalformat. Der Blackhole Reverberator beherrscht es genauso gut, zurückhaltende Akzente zu setzen sowie Instrumente in dunklen Sphären zu ertränken. Eine formidable Atmosphäre-Waffe, die sich von anderen Hall-Algorithmen deutlich unterscheidet und nun für Gitarristen und Bassisten endlich in klassischem Format zur Verfügung steht.

Eventide Blackhole – Reverb Pedal für grenzenlose Weiten

Gleich vorweg – das Rad ist hier nicht neu erfunden worden. Das Blackhole ist und bleibt ein Hallpedal, das in Sachen Features fast schon klassisch daherkommt. Das Kaufargument für das Blackhole ist und bleibt vor allem eins: sein Charakter.

Doch erst mal zu den Basics – was sagt das Panel und die grundlegenden Funktionen? Das Eventide Blackhole kann zwischen Mono- und Stereo-Input schalten – vorausgesetzt, man verwendet die entsprechenden Kabel. Output 1 agiert hierbei als Mono-Output. Über USB kann das Eventide Blackhole mit der Software Eventide Device Manager (EDM) verbunden werden – nützlich für das Speichern und Hinterlegen von Presets sowie Firmware-Updates. Darüber hinaus kann zwischen Guitar- und Line-Level hin- und hergeschaltet werden. Das Eventide Blackhole besitzt darüber hinaus einen Expression-Anschluss. Morphing funktioniert über das klassische Heel-to-toe-Prinzip und betrifft jede denkbare Kombination von Reglern und Parametern – ob man also die hohen und niedrigen Frequenzen rein- oder rausdrehen möchte, ob man das Raumgefühl zusammenschrumpfen lassen will – alles möglich. Der Expression-Anschluss kann darüber hinaus über einen TRS-Converter auch als MIDI-Schnittstelle genutzt werden.

Das Eventide Blackhole Hallpedal besitzt darüber hinaus mehrere Bypass-Optionen: gepuffert, Relais-Modus, Kill-Dry oder DSP + FX. Tatsächlich besteht bei mir noch Unklarheit darüber, was letztere Bypass-Option leistet, aber der Reihe nach. Das Blackhole kann auch zwischen Momentary und Latching schalten. Die beiden Fußschalter decken die Bypass-Funktion sowie den Freeze-Modus ab. Nicht nur das: Der Freeze-Knopf erlaubt es auch, zwischen den Presets hin und her zuschalten. Ist das LED-Lämpchen über dem Fußschalter aus, fungiert der Knopf als Preset-Schalter.

Eventide Blackhole – Hall-Plugin als Gitarrenpedal

Nun geht es an das Panel. Und ja, auch wenn jetzt wieder einige die Augen rollen werden – das Eventide Blackhole besitzt eine zweite Bedienebene. Schauen wir uns die einzelnen Regler und ihre Sekundärfunktionen mal genauer an:

Feedback : stellt das Feedback ein, bis hin zu unendlicher Hallfahne.

: stellt das Feedback ein, bis hin zu unendlicher Hallfahne. Q : stellt die Resonanz der Lo- und Hi-Cut-Filter ein. Greift nicht, wenn beide Filter-Regler auf Mitte gesetzt sind.

: stellt die Resonanz der Lo- und Hi-Cut-Filter ein. Greift nicht, wenn beide Filter-Regler auf Mitte gesetzt sind. Gravity : Das Aushängeschild des Blackhole-Algorithmus – entweder normales oder invertiertes Decay. Nach rechts hin lässt sich normales Decay einstellen, nach links hin invertiert sich das Decay in Echtzeit.

: Das Aushängeschild des Blackhole-Algorithmus – entweder normales oder invertiertes Decay. Nach rechts hin lässt sich normales Decay einstellen, nach links hin invertiert sich das Decay in Echtzeit. Delay : Lässt einen das Predelay einstellen.

: Lässt einen das Predelay einstellen. Mix : Lässt einen das Verhältnis von Dry- und Wet-Signal mischen. Keine Sekundärfunktion.

: Lässt einen das Verhältnis von Dry- und Wet-Signal mischen. Keine Sekundärfunktion. Size : Hier wird der Space erweitert – vom kleinen Raum bis hin zu galaktischen Ausmaßen ist hier alles drinnen und sehr natürlich im Klangverhalten.

: Hier wird der Space erweitert – vom kleinen Raum bis hin zu galaktischen Ausmaßen ist hier alles drinnen und sehr natürlich im Klangverhalten. Depth : Hier lässt sich die Intensität der Modulation einstellen.

: Hier lässt sich die Intensität der Modulation einstellen. Lo-Frequencies : Das Hervorheben oder Zurücknehmen der Tieffrequenzen erfolgt hierüber.

: Das Hervorheben oder Zurücknehmen der Tieffrequenzen erfolgt hierüber. Rate : Der LFO der Modulation lässt sich hierüber problemlos einstellen.

: Der LFO der Modulation lässt sich hierüber problemlos einstellen. Hi-Frequencies : Das Hervorheben oder Zurücknehmen der Hochfrequenzen erfolgt hierüber.

: Das Hervorheben oder Zurücknehmen der Hochfrequenzen erfolgt hierüber. Output-Level: Unity Gain, Boost oder Dezibel-Cut können hierüber eingestellt werden.

Das Einschalten der zweiten Bedienebene erfolgt über den kleinen LED-Knopf rechts oben. Der linke untere LED-Knopf ist übrigens zuständig für das Schalten zwischen Momentary- und Latch-Modus, der rechte wechselt zwischen Preset- und Freeze-Modus. Ein paar Worte noch zum Freeze-Modus: Sofern dieser aktiviert ist und man drüber spielt, erfolgt der gespielte Sound nicht komplett trocken, sondern entsprechend der Mix-Einstellungen, mit denen man arbeitet.

Eine letzte, feine Besonderheit, die das Blackhole mit sich bringt, ist etwas, das man sich für jedes Pedal mit zweiter Bedienebene wünscht: die Catch-up-knob-Funktion. Wer die Regler für die zweite Parameterebene dreht und diese Ebene wieder verlässt, wird schon des Öfteren erlebt haben, dass der Sound sich dann abrupt verändert, wenn man in der ersten Bedienebene wieder dran ist. Das ist und bleibt beispielsweise die größte Schwäche der Meris-Pedale. Die Catch-up-Funktion beugt dem vor: Der Sound auf der ersten Ebene verändert sich erst, wenn man sich wieder dem ursprünglichen Wert des Reglers auf der ersten Ebene nähert. Halleluja!

Eventide Blackhole – Hall-Sound für Gitarre und Synthie

Es ist vielleicht ein bisschen müßig, das Pedal neben Gitarre mit Synthesizer zu testen, da es der Algorithmus auf diese Weise überhaupt erst seinen legendären Status erreichte. Nichtsdestotrotz haben wir es uns nicht nehmen lassen, den Malekko Manther durch das Eventide Blackhole Effektpedal zujagen. Kein Amp und kein Kemper – wir speisen das Blackhole direkt in Stereo in die DAW über das Audient Sono.

Wir versuchen es zunächst mit einem Reverse Decay und einem Maximum an Raumgröße und langem Decay. Wie viel „Space“ steckt im Blackhole? Eine ganze Menge. Womit ich ebenfalls nicht gerechnet hätte: dieses formidable Tracking. Die Anschlagsdynamik überträgt sich hervorragend auf den Hall, die Transienten der Modulation machen sich bei stärkerem Spiel adäquat bemerkbar. Auch ist das Raumverhalten mit dem umgedrehten Decay sehr stark.

Weiter geht’s mit dem Expression-Pedal – funktioniert schnell und problemlos beim Einstellen. Auch wenn ich nur den Mix-Parameter ansteuere, reagiert jedoch das Pre-Delay beim Kalibrieren des Pedals. Nicht ideal, dafür erschließen sich einem für das Spiel viele Möglichkeiten und Freiheiten. Darüber hinaus ist die Modulation erwähnenswert – stimmungsvolles Detune, das vor allem bei großem Space ganz massiv anmutet.

Wir holen beim nächsten Beispiel vor allem die tiefen Frequenzen hervor, drehen Mix und Größe ein bisschen heraus. Als nächstes stellen wir einen Gated-Reverb ein und erhöhen wieder das umgedrehte Decay, was ein sehr eigenes Klangbild ergibt. Zuletzt bringen wir die Sphären zum Tanzen. Full Wet, Full Space – und schwelende Klanggebilde. Da kann sich das Blackhole mit den Größen des Reverb-Games messen. Ein massiver, detaillierter Sound.

Auch was das Delay angeht, lassen sich auf der zweiten Bedienebene noch mal ein paar Sounds rausholen, die für ein Reverb-Pedal eigentlich untypisch sind. Auch wenn das Blackhole kein Tap-Tempo hat: es kann MIDI-Clock empfangen und somit einer Taktung folgen. Wir bringen im zweiten Beispiel die Repeats ein bisschen deutlicher hervor als im ersten Beispiel. Die Reaktivität des Halls ist eine Nummer für sich – bei gefühlvollem, schwelendem Spiel geht die Raumdynamik 100% mit – fantastisch. Wie sich Reverse Decay bei vollem Wet-Modus anhört, demonstrieren wir noch mal beim letzten Beispiel.

Zu guter Letzt versuchen wir eine etwas – nun ja – redundante Demonstration, die wir uns aber nicht nehmen lassen wollen. Das Blackhole Plugin deckt die Synthesizer-Sparte ausreichend ab, doch wir nehmen den Malekko Manther und jagen ihn mit zwei Sequenzen noch mal durch das Eventide Blackhole. Das Ergebnis? Nachdem wir in diesem Special wichtige digitale Reverb-Pedale auch anhand von Synthesizern miteinander verglichen, schmerzt es einen fast schon, dass das Blackhole zu dem Zeitpunkt noch nicht erhältlich war. Was kann man sagen? A match made in heaven. Im zweiten Beispiel gehen wir im Full-Wet-Modus rein, während wir im ersten Beispiel das Mischverhältnis bei ca. 70 % haben.