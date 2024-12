Test: Eventide H9000 V2.2, Effektprozessor fürs Tonstudio

Studio-Dinosaurier oder Up-to-Date?

Den Eventide H9000 als Effektprozessor zu bezeichnen, ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Es handelt sich viel mehr um das ultimative Multitool für High-End-Produktionsstudios und präsentiert sich neben mit mehr als 1.600 Effekten auch als zentraler Umschaltbahnhof für unterschiedlichste Schnittstelle und als eine multifunktionale Kanalerweiterung. Mit der aktuellen Version Eventide H9000 V2.2 wurden neue Effekte hinzugefügt und die Hard- und Software erweitert. Wie kann man so einem Studioboliden in einem Bericht gerecht werden?

Was ist der Eventide H9000 V2.2?

„Worum geht es nicht?“ darf jedem, der davon träumt, den H9000 in seinem Tonstudio zu haben, mehr interessieren als die schier unendliche Liste an Features und Möglichkeiten. Denn es geht nicht darum, den H9000 – gleich einem Multieffektgerät – in die bestehende Topologie einzubinden. Das klappt nicht. Der gibt dann nämlich keinen Mucks von sich. Er bootet beim Einschalten (ziemlich lange 2:12 Minuten) und dann sieht man auf eine tendenziell verwirrende Frontplatte und einen Verzeichnisbaum im Display und denkt: Wie bekomme ich jetzt diesen legendären Eventide Hall hin?

Vor dem ersten Ton stehen umfangreiche Aufgaben an, die man nur als Profi mit einer gewissen Routine hinbekommt und auch dann muss man immer wieder das (140-seitige, englische) Handbuch bemühen, um sich einigermaßen zurecht zu finden. Auch wenn man dies bei Eventide gerne im Marketingsprech bewirbt: „Easy to Use“ ist da gar nix. Deswegen möchte ich diesen Testbericht in Form einer Timeline ausführen – nach dem Auspacken bis zur ersten (hörbaren) Effekt-Chain.

Wie schließe ich den H9000 an?

Der H9000 kommt mit ziemlich seltsamen Zugaben in der Verpackung bei mir an: WLAN-USB-Stick, Speicherstick, BNC-Kupplungen und einem Eventide Aufkleber, wobei letzterer selbsterklärend ist.

Die Rückseite des Geräts ist überwältigend:

Stromanschluss, 2x Pedalanschlüsse, 2 x Relay-Anschlüsse (non functional), Ethernet-Connector, USB-A, USB-B, AES-EBU DB25, AES-EBU XLR (In & Out), S/PDIF In & Out), 8-Kanal Analog In & Out (DB25), Analog In & Out XLR, MIDI (In, Out, Through), Word Clock In & Out und Optical In & Out (8-Kanal ADAT via S/PDIF). Dazu drei Slots für die Erweiterungskarten Pro Tools HD, Dante und MADI.

Das Handbuch ist beim Anschluss keine große Hilfe. Die 140 Seiten auf Englisch sind im Wesentlichen damit beschäftigt, die einzelnen Funktionen zu erklären. Also Freund YouTube zu Hilfe gerufen und erstmal den WLAN-USB-Stick auf der Front einstecken. Dieser wird (Gott sei Dank!) sofort erkannt.

Über das Setup-Menü bringt man den H9000 dann ins heimische WLAN-Netzwerk und dann funktioniert auch die EMOTE-Software, die eine komplette Bedienung über den Computer (PC/Mac) ermöglicht.

Hinweis 1: Emote funktioniert nur über Ethernet (LAN-Kabel oder WLAN). Der Anschluss an den Computer über USB ist für die Audiointerface-Optionen vorgesehen.

Hinweis 2: Man kann den Eventide H9000 komplett über die Bedienungselemente auf der Front bedienen, was aber nur eingefleischten H9000-Nerds problemlos gelingt.

Na, egal. Erstmal die neueste Firmware (Version 2.2) installieren, wieder neu booten und dann wäre man für den Anschluss bereit. Ich habe mich bei meinem Universal Audio X6 für die Variante „ADAT I/O for Processing Audio Inputs“ entschieden. Zu gut Deutsch: Mein Apollo X6 bleibt der „Chef“ als Audiointerface und der H9000 wird als Processing Unit verwendet.

Dazu muss der H9000 über ADAT-Kabel verbunden werden und die Word-Clocks müssen synchron mit derselben Taktrate laufen. Über die Universal Audio Console Software kann man den H9000 entweder „ganz einfach“ über Kanalrouting in den Channelstrip einbinden oder als Cue Mix Gerät als Insert verwenden. Bei letzter Variante ist es möglich, die Effektstärke über den Cue-Regler einzustellen. Wenn man den H9000 in den Channelstrip einbezieht, muss man die Effektstärke über die Effektmenüs der Software regeln, was viel komplizierter ist.

Also, mit Hilfe eines guten (englischen) YouTube Videos den H9000 an den Apollo X6 anschließen und schon hört man … gar nix.

Denn nun muss man die Emote-Software bemühen und die ADAT-Ports in einer Routingmatrix verbinden. Klingt kompliziert, ist es auch. Mit ein bisschen Nachdenken muss man dann die jeweiligen ADAT-Ports miteinander verbinden, was mit der Maus wesentlich besser geht, als über das farbige (Nicht-Touch-) Display.

Aber auch das bekommt man hin und nun wird das Signal durch den Eventide geroutet, aber es wurde noch keine Effekt-Chain eingerichtet oder per Preset ausgewählt. In der Ansicht FX-Chain zieht man nun einen der unzähligen Effekte in die Matrix (klingt seltsam!) und endlich hört man, dass der H9000 arbeitet.

Anmerkung: Wie die unzähligen Anschüsse auf der Rückseite vermuten lassen, gibt es praktisch jede Option im klassischen oder modernen Tonstudio, um den H9000 einzubinden. Dante und MADI per Extension-Card, ganz klassisch über Analog In & Out, AES-EBU, USB inklusive MIDI-Unterstützung und der Möglichkeit, das Gerät mit Pedal zu bedienen. Dabei stehen (logisch!) wiederum unzählige Möglichkeiten bereit, ob das Pedal einen Effekt bypassed, mutet oder aktiviert oder ob man gleich mit einem Sustain-Pedal den Effekt moduliert.

Die grundsätzliche Funktionsweise des Eventide H9000

Nun, um einen Halleffekt über die Lautsprecher zu hören, da gibt es weiß Gott einfachere Wege. Deswegen kann man nicht nur einzelne Effekte aktivieren, sondern es gibt eine Hierarchie. Über allem steht die „Session“, also die oberste Systemebene, in der alle eingestellten Funktionen des Gerätes abgespeichert sind: Effekte, Routing, alle Settings etc.

Darunter steht die „FX Chain“. Man kann bis zu vier „Algorithmen“ (also Effekte) in eine Effektkette packen und es werden alle Einstellungen der Effekte in dieser Effektkette gespeichert. Auch das spezielle Routing der Effekte wird hier abgespeichert. So kann man jeweils eine passende Effektkette für Sänger A, Gitarrist B oder Bassist C speichern. Jede FX-Chain bedient sich aus den über 1.600 verschiedenen Algorithmen, die Eventide in den H9000 gepackt hat.

Die unterste Ebene der H9000-Hierarchie bilden schließlich die „Parameter“ des jeweiligen Effektes. Ein Doppelklick auf den Algorithmus und schon stehen einem Parameter wie Mix, Decay, Size, Threshold, Sustain etc. zur Verfügung.

Weitere Funktionen des Eventide H9000

Mit der neuesten Version des H9000 werden (endlich) Samplerates von bis zu 96 kHz unterstützt und das Gerät kann über vier unterschiedliche Steuerspannungen gesteuert werden.

Auch kann der H9000 nicht nur über LAN und WLAN gesteuert werden. Er kann auch als Access Point agieren oder sogar ein eigenes WiFi Netzwerk aufbauen.

Als Audiointerface stehen 16 Ein-/Ausgänge (über USB) zur Verfügung, natürlich ist der Eventide auch class compliant. Für Windows User genügt ein normaler ASIO-Treiber.

Mittels „Trigger Sources“ kann man Effekte gleich einer Automation steuern, beispielsweise über MIDI-Kommandos.

Apropos Automation: Die FX-Chains können über die DAW in den Parametern Mute, Input Gain, Mix Controls, Bypass und Output Gain automatisiert werden.

Alle Daten und Parameter lassen sich exportieren und importieren, so dass ein Austausch von Settings und Scenes zwischen verschiedenen H9000 möglich ist. Dazu auch der USB Stick, der auch als Speichererweiterung dient.

Die Emote-Software

Wie erwähnt, kann man die Funktionen über die Bedienelemente auf der Frontplatte oder die Software „Emote“ nutzen, die man kostenlos bei Eventide herunterladen kann. Glaubt mir, es ist so viel bequemer, den gigantischen Funktionsumfang des H9000 am Computerbildschirm zu haben, als in einer menschenunwürdigen Haltung vor dem 2 HE, 19 Zoll Gerät zu knien und per Zahlenpad (Texteingabe per T9, wie bei einem alten Nokia Handy!), Jog Wheel und Steuertasten ein komplexes Routing zu erstellen.

Ich gebe es zu: Das habe ich mir von Anfang an erspart. Einmal das Passwort für mein WLAN eingegeben und den Rest über Emote erledigen.

Auch deswegen gibt es den H9000 auch als „R“ Version („Rackmount“) ohne Display und Bedienelemente. So cool ein komplexes Display auch aussieht, beim Eventide H9000 ist die Software die eindeutig bessere Wahl, auch wenn es hier Verbesserungspotenzial gibt. So ist das „Ziehen“ von Routinglines bei den FX-Chains manchmal etwas mühselig und man muss erst hier aktivieren, dann runter hüpfen und dann dort nach oben ziehen – you get my Point.

Aber man darf Eventide hier keinen Vorwurf machen. So ein komplexes Gerät gibt es nicht in intuitiv. Entweder man will alle Freiheiten und Möglichkeiten offerieren oder man begrenzt den Funktionsumfang. Einen Tod muss man hier sterben und ich kenne kein anderes Studiogerät, das so eine Flexibilität bietet.

Ein angenehmes Detail ist, dass man Emote auch als Plug-in nutzen und so den Effektprozessor auch in der DAW z. B. als Insert oder AUX-Effekt einsetzen kann. Neben der kompletten Administration und Steuerung des Eventide H9000 kann man über die Emote-Software auch ein Firmware-Update durchführen. Und das bringt uns zum nächsten Kapitel.

Die neue Firmware 2.2. des Eventide H9000

Mit der Version 2.2.x hat Eventide den Funktionsumfang des H9000 erweitert:

Als erstes ermöglicht die neue Firmware die Unterstützung von 96 kHz Sampling Rate

Vocaltune ist der Eventide eigene Autotune-Prozessor für Gesang und ermöglicht neben der Korrektur der Tonhöhe auch entsprechende Effekte im Stil von Chers Superhit „Believe“ (1989).

ist der Eventide eigene Autotune-Prozessor für Gesang und ermöglicht neben der Korrektur der Tonhöhe auch entsprechende Effekte im Stil von Chers Superhit „Believe“ (1989). Vocalshift ist ein Vocal Harmonizer mit zwei unabhängig regelbaren Stimmen mit der Möglichkeit des Detune, Mix, Tune-Speed, Delay, Feedback und mehr Optionen.

Vocalshift MIDI ist ein 3-stimmiger Harmonizer, der auf MIDI-Signale reagiert, so wie bei einem Vocoder, wie man ihn von einem Korg MicroKorg oder anderen Synthesizern kennt. Über MIDI-Signale wird der Vocalprozessor getrigert und man kann mit seiner Stimme Chords, Pitchkorrections und alle denkbaren Veränderungen machen.

ist ein 3-stimmiger Harmonizer, der auf MIDI-Signale reagiert, so wie bei einem Vocoder, wie man ihn von einem Korg MicroKorg oder anderen Synthesizern kennt. Über MIDI-Signale wird der Vocalprozessor getrigert und man kann mit seiner Stimme Chords, Pitchkorrections und alle denkbaren Veränderungen machen. Es wurden mit Firmware 2.2 auch vier neue Effekte aus dem H90 Harmonizer hinzugefügt: PolySynth, um die E-Gitarre wie einen polyphonen Synthesizer klingen zu lassen, Prism Shift für Ambiente Texturen, Sticky Tape für klassische Tape-Effekte oder Aggravate für einen Overdrive-Effekt.

Verarbeitung, Bedienung und Klang

Im Gegensatz zu den ersten Versionen fällt einem der hochauflösende Bildschirm auf, der das Routing und die grafischen Elemente nun scharf und gut lesbar darstellt. Alle Elemente auf der vollgepackten Front zeugen von guter Qualität und sind seit vielen Jahren unter härtesten Studiobedingungen erprobt.

Auch alle Buchsen sind in Profiqualität ausgeführt. Das Stahlblech-Gehäuse im Rackmount-Format ist recht simpel, aber sehr stabil gemacht. Alles schreit nach Professionalität!

Über die Bedienung wurde hier schon viel geschrieben. Aber nochmal, das ist kein Go-to-Effektgerät. Alles muss im Vorfeld durchdacht und geplant werden, damit man den H9000 mit all seinen Möglichkeiten sinnbringend einsetzt. Die Degradierung zu einem teuren Hallgerät wäre Blasphemie.

Der Klang der Effekte ist über jeden Zweifel erhaben, auch wenn einem bewusst sein muss, dass hier ausschließlich digitale Algorithmen verwendet werden. Trotzdem schafft es Eventide Basis-Effekte, wie Reverb und Delay, mit verschiedensten Parametern immer natürlich und keineswegs digital klingen zu lassen.

Die neue Harmonizer Sektion für Stimme und die Gitarreneffekte sind sehr gut und genügen allen Ansprüchen moderner Studioproduktionen. Artefakte, Rauschen oder ungewollte Verzerrungen gibt es nicht.

Ich habe mich bei den Audiobeispielen auf das Wesentliche konzentriert. Der H9000 lässt sich bis zur Unendlichkeit individualisieren und außerdem ist das Internet voll von sehr guten Klangbeispielen. Deswegen hier nur eine Auswahl:

Zunächst das (formidable) V (von Rhodes ohne Effekt, dann mit dem berühmten „Black Hole“ und schließlich noch mit einem Pan-Delay. Danach eine sehr aufwendige Eigenproduktion, ebenfalls zuerst roh, dann mit VocalTune, VocalTune hochgepitcht und schließlich dreistimmig mit VocalShift.

PS: Wer meine Gesangskünste z. B. in Social Media weiterverwendet, wird von einer Schar meiner Top-Anwälten bedrängt. Ebenso wer lacht … nur Eventide darf sich wegen einem Bonus gerne melden.

Eventide H9000: Ist der noch en vogue?

Bei aller Komplexität und der stetigen Erweiterung des Produkts habe ich mich währen des Tests gefragt: Will man so ein Gerät heutzutage überhaupt noch? Wer einen H9000 im Einsatz hat, wird auch diese Frage als Blasphemie bezeichnen und es gibt massenhaft H9000 Nerds da draußen. Für 7.999,- Euro bekommt man eine nahezu komplette Netzwerkzentrale und über 1.600 Effekte, die sich in grenzenloser Art und Weise kombinieren lassen. Glaubt mir, der H9000 ist das Geld wert. Würde man diesen Funktionsumfang in Einzelgeräten und Software-Paketen zusammenstellen, wäre das in dieser Qualität viel (!) teurer.

Andererseits, wenn ich vorher weiß, was ich will, wäre dann ein gezieltes Zusammenstellen spezialisierter Geräte nicht übersichtlicher? Eine Effekt-Chain auf dem Gitarren Pedalboard? Native Instruments Komplete 15 oder ein großes Plug-in-Paket von Universal Audio? Eine Handvoll guter Hardware-Effekte oder ein Neve Master Bus Transformer mit legendären EQ, Kompressor und Amplifier? Alles ohne endlose Untermenüs oder komplexen Routingprozessen?

Der Eventide ist wie ein Donnerhall, der vor vielen Jahren noch Fenster zersplittern ließ und Regale zum Wackeln brachte. Doch der Hall vergeht und die aktuelle Mischung aus Hard- und Software Effekten ist viel zugänglicher als dieser Bolide. All die modernen Produkte mithilfe von NI-Maschine und ein paar Effekten … diese „Bedroom Producer“ würden niemals mit dem H9000 zurechtkommen und der heutzutage so schnelle Produktions-Flow ist mit dem Eventide nicht möglich.

Eine Kick auswählen, Kompressor und EQ drüber – jau, das drückt. Weiter geht’s. Soll die Snare knallen oder splittern? Wo diese Jungs und Mädels einen Track nach dem anderen produzieren, da sitzt der H9000 Nerd noch am Display und überlegt, wie viele Bars er am Instand Flanger MkII-Effekt einstellen soll.

Diese Art der Produktion mag bei Adele und den Rolling Stones noch Gang und Gäbe sein und wer sich die Interviews von Quincy Jones (R.I.P) anhört, zum Beispiel, dass man für Michael Jacksons „Billie Jean“ („Thriller“, 1982) ganze 91 Mixes gemacht hat und dann Mix 2 (!!) ausgewählt wurde, der versteht: Das ist nicht 2024. Weder der Producer noch der Konsument nehmen Musik so wahr. Deswegen spricht man heute auch mehr von „Performances“ und nicht von Auftritten. Bei „Iced Matcha Latte …“ (Shirin Davd, „Bauch Beine Po, 2024) braucht es das Gesamtpaket aus Künstler, Tänzer, Video, YouTube und Social Media.

Ist der H9000 also noch en vogue? Nein. Aber er ist nicht veraltet und schon gar nicht zu teuer. Das ist ein Gerät für Profis, für aufwendige Produktionen und fürs große Studio. Vor allem aber benötigt der Eventide H9000 Zeit zur Entfaltung. Dann ist das Ergebnis aber großartig.