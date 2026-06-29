Als der Algorithmus noch Spaß machte

Eventide Music Mouse ist eine Algorithmus-gestützte Standalone-Live-Performance-Software, die ausschließlich auf Maus und Computertastatur als Eingabe setzt. Kann das Original aus dem Jahr 1986, das von Eventide und der Erfinderin Laurie Spiegel für moderne MacOS- und Windows-Systeme neu aufbereitet wurde, auch heute noch überzeugen?

Kurz & knapp Was ist es? Eventide Music Mouse ist eine Algorithmus-gestützte Live-Performance-Software von Laurie Spiegel, die Musik über Maus- und Tastatureingaben erzeugt und für moderne macOS- und Windows-Systeme neu aufgelegt wurde. Konzept: Ungewöhnlicher Ansatz zur musikalischen Performance und Komposition mit quantisierten Melodien, Harmonien und Echtzeitsteuerung per Maus.

Ungewöhnlicher Ansatz zur musikalischen Performance und Komposition mit quantisierten Melodien, Harmonien und Echtzeitsteuerung per Maus. Kreativität: Spielerischer Zugang zu neuen Melodien und musikalischen Ideen, der deutlich mehr Spaß macht als viele klassische Kompositionsprogramme.

Spielerischer Zugang zu neuen Melodien und musikalischen Ideen, der deutlich mehr Spaß macht als viele klassische Kompositionsprogramme. Einsatzbereich: Standalone-Anwendung mit interner Klangerzeugung und MIDI-Ausgabe für DAWs sowie Hard- und Software-Synthesizer.

Standalone-Anwendung mit interner Klangerzeugung und MIDI-Ausgabe für DAWs sowie Hard- und Software-Synthesizer. Schwäche: Die ausschließlich auf US-QWERTY ausgelegte Tastaturbelegung erschwert die Nutzung auf deutschsprachigen Tastaturen erheblich.

Die ausschließlich auf US-QWERTY ausgelegte Tastaturbelegung erschwert die Nutzung auf deutschsprachigen Tastaturen erheblich. Preis-Leistung: Mit 29,- US-Dollar und kostenloser Demo attraktiv, derzeit jedoch durch die fehlende Anpassung der Tastaturbelegung eingeschränkt empfehlenswert.

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Geschichte der Computermusik – wer ist Laurie Spiegel?

Laurie Spiegel, geboren 1945 in Chicago, USA. ist eine wichtige Frau in der Entwicklung und Anwendung von algorithmischen Kompositionen. Hervorzuheben ist ihre Arbeit mit Buchla, den Bell-Laboratorien, besonders dem Bell Labs Digital Synthesizer ALLES MACHINE („ALICE“, Additiver Synthesizer) von 1973 bis 1979, wie auch dem alphaSyntauri-System für den Apple II.

Ihr Fokus lag dabei bei der Anwendung von musikalischen Algorithmen, um natürlich vorkommende Phänomene zu simulieren, also auch tonale harmonische Regeln von früheren Musikepochen zu emulieren. Laurie sieht dabei die algorithmische Musik als eine natürliche Erweiterung des regelbasierten Kompositionssystem westlicher Musik.

Als Laurie schließlich 1986 ihre Software Music Mouse für Apple, Amiga und Atari veröffentlichte, war sie schon eine etablierte Komponistin. Ihr Album „The Expanding Universe“ von 1980 wird zu den bedeutendsten Ambient-Musik-Alben aller Zeiten gezählt und ihre Komposition „Harmony of the Worlds“ ist gar Teil der Goldenen Schallplatte, die der Voyager-Raumsonde, die 1977 ihre Reise in die Unendlichkeit des Weltraums antrat, mitgegeben wurde.

Als Laurie Spiegel Music Mouse schrieb, war nicht nur das gesamte Thema „Homecomputer“ noch neu – noch neuer war damals die Computermaus. Bis dahin war die Tastatur das höchste der Gefühle für den Home-Anwender und Laurie wollte damit sofort Klänge auf einem X/Y-Raster umher schieben. Also schnappte sie sich den ersten C-Compiler (Programmiersprache) und programmierte so etwas.

Es kam die Quantisierung zu Tonarten dazu, dann eine höhere Stimmenanzahl, Harmonien, Timbre, Tempo etc. Aber wie gesagt ist Laurie Spiegel eine etablierte Komponistin. Darum ist es aus Zeitgründen dann auch leider nie dazu gekommen, Music Mouse weiter als bis Version 1.0 zu entwickeln, auch wenn die Software bis 2021 in diesem Zustand verkauft wurde.

Die Zusammenarbeit mit Eventide zum 40-jährigen Jahrestag von Music Mouse kommt nun nicht von ungefähr. Laurie kannte Tony Agnello (Eventide H910) und Richard Factor (Eventide Gründer) schon seit den 1970ern und sie verbindet eine langjährige Freundschaft. Dazu war Laurie auch an diversen Projekten von Eventide beteiligt. Da lag eine Zusammenarbeit also nahe.

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Für Version 1.0 hatte man beschlossen, erstmal die Software mit dem ursprünglichen Feature-Set zu veröffentlichen. Nur ein paar interne Annehmlichkeiten, wie einen virtuellen MIDI-Port (Ausgabe) zu anderer Software wie DAWs und eine bessere Klangerzeugung, wurden eingebaut. Für Version 2.0 sind allerdings schon einige Erweiterungen angedacht – hoffentlich darunter auch eine Anpassung der Tastaturbelegung, denn die ist derzeit auf US-QWERTY-Tastaturen festgelegt.

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Algorithmus vs. künstliche Intelligenz

Dieser Abschnitt beruft sich auf das Interview mit Laurie Spiegel „Laurie Spiegel on the difference between algorithmic music and ‘AI’“, von The Verge vom 17. Feb. 2026, in dem sie ausführlich auf das Thema eingeht. Dieses Interview erachte ich als eine Pflichtlektüre zur Ergänzung dieses Testberichtes.

Während Laurie den Homecomputer durchaus als neues „Volksinstrument“ (ein Instrument, das privat und individuell gespielt wird) bezeichnet, sieht sie dabei aber auch einige Pro- und Contra-Punkte. Auf der Pro-Seite sieht sie das mögliche, aber auch notwendige tiefergehende Verständnis für Klang, Musik und Komposition, die der Computer bietet – also das völlige Anpassen auf den eigenen Geschmack und die eigene Persönlichkeit als Ausdruck von sich selbst. Am Computer kann jedes Klangereignis bis ins kleinste Detail angepasst werden.

Auf der anderen Seite vereinfacht der Computer das Erstellen von „musikähnlichen“ Ergebnissen, die aber nicht Ausdruck einer individuellen Person sind. Für sie ist „Musik“ eine fundamentale menschliche Erfahrung, eine Möglichkeit des Beschreibens von persönlichen Gefühlen und einen Weg, sie mit anderen zu teilen.

Music Mouse ist für sie daher auch ein Instrument, denn es generiert keine Komposition. Es automatisiert lediglich nach bestimmten Regeln, aber die spielerische Eingabe mit Maus und Tastatur ist grundlegend und muss, ebenso wie ein „Instrument“, zu spielen gelernt werden – zumindest ein wenig. Es ist als Unterstützung für den Menschen gedacht, nicht, um diese zu ersetzen. Laurie sieht zwar eine versöhnliche Zukunft für ein nebeneinander von KI und den bisherigen Möglichkeiten des Musikschaffens, persönlich finde ich das aber etwas blauäugig.

Das Nebeneinander mag vielleicht für hochspezialisierte KI-Anwendungen zutreffen (wie etwa bei IK Multimedia mit ReSing/Tonex oder Bewegungsverfolgung, Hintergrundseparation im Videoeditor etc.), aber was die großen LLMs angeht, haben die CEOs deutlich andere Pläne. Ganz besonders das „Ersetzen“ ist bei KI nicht nur im übertragenen Sinne das Thema, sondern inzwischen auch ganz direkt.

In den Träumen der Big Tech CEOs wie Altman, Zuckerberg, Jensen Huang und Co. ist die KI-Technologie die Möglichkeit, die Zwischenstufen zum Profit, wie „Hersteller“, die ein „Produkt“ an einen „Kunden“ verkaufen müssen, zu eliminieren. Genau darauf arbeitet Nvidia hin, wie z. B. Heise online zur Nvidia Rede auf der Computex 2026 bemerkte: „Also, zusammengefasst: Die Tokens, die da dank ganz viel Compute [=Rechenleistung] hinten rauskommen, bei denen geht es nicht darum, ob man etwas Sinnvolles damit macht, sondern es geht nur darum, dass sie Profit generieren.“ Wenn man dann noch solch völlig entrückte Aussagen wie z. B. von IBM CEO Arvind Krishna „So, this is a race towards who can get more and more of the world’s 7.5 billion people to become subscribers of a given [AI] model […]“, (Im KI-Wettlauf geht es darum, wer schließlich die Mehrheit der 7,5 Milliarden Menschen der Weltbevölkerung als Abonnenten gewinnt), (The Verge 1.Dez. 2025) in Betracht zieht, wird klar, was das Ziel ist.

Laurie legt auch dar, dass der Begriff KI, wie er heute (seit ca. 2022) verstanden wird, etwas ganz anderes ist als die vorhergehenden Generationen. Zuvor war KI mehr ein komplexes Regelwerk, das von der Vorstellung der Programmierer geleitet wurde, wie der „Verstand“ für spezifische Aufgaben funktioniert. Nach diesen Vorstellungen wurden Simulationen erstellt, um die erdachten Hypothesen zu testen und dann wurde der Code entsprechend verfeinert.

Danach wurde die Herangehensweise mit wachsender Rechenleistung brachialer. Der Algorithmus spielte einfach alle Möglichkeiten seines Datensatzes durch und eliminierte dann alles, was nicht den Zielparametern entsprach. Prinzipiell ist dies in verfeinerter Art auch noch der Ansatz der heutigen LLMs (ChatGPT etc.), nur nochmal billionenfach schneller.

Der grundlegende Unterschied zwischen „Algorithmus“, wie er in Music Mouse verwendet wird, und „KI“ (die ja nur eine spezielle Untergruppe des „Algorithmus“ ist) liegt für Laurie darin, ob und wie einem Entscheidungen abgenommen werden. Bei KI geht es für sie einfach nur darum, „Zeugs“ erstellen zu lassen. Bei „Musik“ geht es ihr darum, eine „Erfahrung“ zu erzeugen und zu teilen. Sicher kann Automation von „weniger wichtigen“ / „langweiligen“ Aspekten des kreativen Schaffens den Kopf frei machen für das „Wesentliche“, den persönlichen Selbstausdruck, von dem Laurie glaubt, dass dieser nie maschinell ersetzt werden kann.

Eventide Music Mouse: Software

Installation und Inbetriebnahme

Eventide Music Mouse ist für MacOS und Windows als Standalone-Version erhältlich. Plug-in-Alternativen gibt es in Version 1.0 nicht.

Zur Autorisierung wird ein Pace iLok-Konto benötigt und es wird sowohl eine computerbasierte Autorisation (Soft) als auch ein USB-Dongle (2. oder 3. Generation) unterstützt. Inzwischen kann man per internem RMA-Prozess bei Pace nun auch für Hardware-gebundene Soft-Autorisationen eine Ersatzlizenz anfordern. Dazu muss man (auf dem neuen Rechner) im iLok-Manager die Lizenz als „Unbenutzbar“ markieren und einen Grund angeben. Pace leitet das Anliegen dann an den Hersteller weiter, der in der Regel dann den Lizenzstatus zurücksetzt. Bei Soft-Autorisationen sollte man generell vor dem Umzug auf einen neuen Rechner alle Lizenzen vorher deaktivieren!

Bedienung von Eventide Music Mouse

Eventide Music Mouse ist ein erstaunlich einfaches Programm. Die Software kann mit der eigenen internen Sound-Engine, die auf dem Yamaha DX7 basiert, entweder arbeiten oder über virtuelle MIDI-Ports Daten an DAWs, Soft- und Hardware-Klangerzeuger schicken. Die internen Sounds reichen von Klavier und Pads bis hin zu metallischen oder perkussiven Klängen und decken wohl das meiste ab, was man sich unter „Klängen der kontemporären Klassik“ so vorstellt.

Das zentrale Element ist natürlich das X/Y-Mausraster, an dem die Noten angelegt sind. Bis zu vier Stimmen können gleichzeitig erklingen und über MIDI auch auf eigenen Kanälen ausgegeben werden.

Wird die Maus über das X/Y-Raster gezogen, springen die Noten automatisch zur nächstmöglichen Quantisierung. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, vor allem, wenn man die Maus nicht wirklich rechtwinklig zu sich selbst positioniert. Daher sollte man Platz auf dem Schreibtisch schaffen. Mit einem Druck auf eine der Maustasten (die ersten Computermäuse hatten nur eine Taste) werden die Stimmen stummgeschaltet, so dass z. B. bei größeren Notensprüngen nicht Theremin-artig alle Noten bis dorthin durchspielen müssen.

Die vier Stimmen können in vier Konfigurationen den X- oder Y-Klaviaturen zugewiesen werden. Im Akkord-Melodie-Modus gibt es eine Stimme für die Y-Klaviatur und drei für die X-Klaviatur. Im Paar-Modus sind es dann jeweils zwei.

Das Ganze gibt es dann noch im Parallelmodus, bei dem alle Stimmen in die gleiche Richtung laufen und im Contra-Modus, in dem die Stimmen gleicher Achsenzuordnung gegeneinander laufen.

Die Festlegung der Stimmenabstände wird in der Harmoniesektion eingestellt. Hier gibt es bisher nur fünf Tonarten, von denen sich für Akkorde aber nur pentatonisch gut anhört. Transposition und Intervallgröße bestimmen, um wie viele Halbtöne der Akkord bei einer Transponierung noch oben oder unten verschoben werden soll.

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An Spielartikulationen gibt es Staccato, Halb-Legato und Legato sowie die rhythmischen Treatments Akkord (alle Noten auf einmal), Arpeggio (alle Stimmen der Reihenfolge nacheinander zwischen zwei Taktschlägen), Line (eine Stimme pro Taktschlag) und Impro (zufällig ausgewählt, jeweils eine Stimme pro Taktschlag).

Es gibt auch einen minimalen Sequencer mit zehn festen Presets und der Symmetry-Einstellung, mit der die Tonhöhen der Stimmen, die wie bei der Motion-Einstellung entweder parallel oder gegenläufig aufgerufen werden. Die Tonhöhen der Sequenzen folgen der Mausbewegung.

Jede dieser Einstellungen kann mit Tastatureingaben modifiziert werden und damit die Performance sehr dynamisch verändern. Dazu kommen noch weitere Notenartikulationen wie Anschlagsstärke, Breath-Controller (intern: Filter), Portamento, Mod-Wheel, Foot-Control (intern: Tremolo) und Aftertouch, die auch als MIDI-Daten (im MIDI-Modus) ausgegeben werden.

Allerdings liegt bei der Tastatureingabe auch die große Crux von Eventide Music Mouse, denn die Tastaturbelegung ist bisher ausschließlich auf US-QWERTY-Tastaturen ausgelegt. So lässt sich eine Intervalländerung mit SHIFT-­X/Z auf deutschsprachiger Tastaturbelegung performativ praktisch nicht realisieren, genauso wenig die Artikulation (/?), Lautstärke (< >), Aftertouch (; ‘) oder Tempo ([ ]). Eine länderspezifische Anpassung der Tastaturbelegung ist also dringend vonnöten.

Auf Anfrage teilte Eventide mit, dass diese Funktion bisher nicht für ein Update eingeplant ist. Da die Funktionen aber auch keinen MIDI-Controllern zugewiesen werden können, bleibt entweder die Anwendung von Tastatur-Remappern, wie dem zum Glück kostenlosen Karabiner-Elements, oder eine eigene US-QWERTY-Tastatur.

Das systemweite Umstellen auf QWERTY ist wenig praktikabel, denn das würde die meisten Tastatur-Kürzel in der DAW über den Haufen werfen. Da dieser Zustand extrem nervig und unkomfortabel ist, ziehe ich bis zur Behebung des Problems durch Eventide zwei Sterne ab.

Zumindest sind die Accessibility-Einstellungen von Eventide Music Mouse, also ob das Parameterfeld links oder rechts neben dem X/Y-Raster positioniert werden soll und eine Oberflächenskalierung bis 150 %, was auch auf 4K-Bildschirmen ausreichend groß ist, schon jetzt verfügbar.

Anwendung von Eventide Music Mouse

Für die heutige Anwendung im Musikalltag funktioniert Eventide Music Mouse gut, ist die Software doch mehr als ein Phrasengenerator für den Sampler und dient auch einfach mal zur Entspannung, um eine halbe Stunde lang zu jammen. Denn um eine Sequenz oder gar eine Komposition zu erstellen und exakt wiederzugeben, bedarf es schon viel Übung und einer guten Motorik, weil ja nicht nur die Bewegung allein das Klanggeschehen bestimmt, sondern auch deren Geschwindigkeit.

Auf alle Fälle die Aufnahme im Hintergrund mitlaufen lassen, man weiß ja nie!