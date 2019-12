Test: Evermix Mixbox4, DJ-Set Recording

Die beste Recording-Lösung für DJs?



2017 hatten wir die erste Evermix Mixbox im Test, das war die Mixbox2. Finanziert durch Crowdfunding ging die erste Version dann auch an den Start, die Marktreife und auf den Markt. Zwei Jahre später geht die Evermix Mixbox 4 an den Start, der Nachfolger mit erweiterter Funktionalität.

Die neue Evermix Mixbox4 steht dabei vor allem im Zeichen von Android und Konnektivität.

Die Idee der Evermix Mixbox

Die Idee der Evermix Mixbox ist es, das Aufnehmen von DJ-Sets an jedem Ort und mit jedem Mixer so einfach wie möglich zu gestalten, dazu aber auch noch eine schnelle und einfache Nachbearbeitung zu realisieren.

Die Möglichkeiten des Recordings von DJ-Sets sind in der Tat sehr umfangreich – Handheld-Recorder, Apps wie die Pioneer DJM REC-App oder das Reloop Tape, Möglichkeiten gibt es einige. Handheld-Recorder sind in der Tat mit den möglichen Einstellungen für viele DJs zu kompliziert, die App von Pioneer funktioniert wiederum nur mit aktuell drei Mixern auf dem Markt von Pioneer DJ.

Eine Möglichkeit, die ein einfaches Recording per Smartphone an jedem Mixer samt Nachbearbeitung ermöglicht, bietet jedoch alleinig die Mixbox.

Die Idee dabei war mit der Mixbox2 ganz einfach: Eine kleine Box, die die Kommunikation zwischen Smartphone und dem Mixer übernimmt.

Dazu gibt es eine Community samt DJ-Mixes und Artist Spotlights. Einer der wichtigen Punkte: Die Evermix Mixbox2 war ausschließlich mit iOS-Geräten kompatibel. Das wird sich mit der Mixbox4 nun ändern.

Evermix Mixbox4 – ein erster Blick

Die Evermix Mixbox4 kommt, so wie die Version 2 auch schon, in einem kleinen Case mit Reißverschluss. Im Inneren befindet sich die Mixbox selbst, ein Cinch-Kabel für den Anschluss am Mixer und ein „Datenkabel“.

Dieses gibt es einmal als Lightning-Kabel für iOS Geräte und einmal als USB-C-Kabel für Android-Geräte.

Wichtig ist als unbedingt, dass man beim Kauf die richtige Version auswählt! Ansonsten bekommt man die Mixbox4 mit dem falschen Kabel. Das kostet im Notfall rund 19,- Euro, aber das kann man sich natürlich auch sparen.

Das ist es an Zubehör und das ist auch ausreichend, alles verpackt in einer kleinen Kiste, nicht viel größer als mein Portemonnaie.

Kompatibel ist die Evermix Mixbox mit iOS Geräten ab dem iPhone 5 und den nachfolgenden Ausführungen, also 6, 7, 8 und X in den verschiedenen Versionen, mit diversen iPads und iPod. Wer genaueres wissen möchte, schaut einfach mal kurz hier auf die Bilder, bevor ich mir jetzt die Finger wund tippe mit Gerätebezeichnungen.

Die Mixbox4 ist aus Aluminium gefertigt und macht einen guten Eindruck, stabil und massiv, dennoch klein und handlich bei gerade einmal 85 g Gewicht. Formschön, wie man wohl sagen würde. Schwarz gehalten, seitlich befinden sich die Ein- und Ausgänge. Die Blenden sind verschraubt, an der Oberseite befindet sich das Evermix Logo.

Rein vom Äußerlichen her ist die Evermix Mixbox4 bereits sehr ansprechend.

Die Funktionsweise ist wie bei der Mixbox2 geblieben und harmoniert daher mit jedem Mixer auf dem Markt. Man nutze einfach den Rec-Out des Mixers oder einen anderen Ausgang, vom Master 2 zum Beispiel und gehe mit dem Kabel in die Cinch-Eingänge der Mixbox4. Das mitgelieferte Datenkabel verbindet man mit seinem mobilen Endgerät und starte die App. Dann kann das Aufnehmen fast schon starten.

Das große Plus an diesem Weg: Dies funktioniert an jedem Mixer, der einen Rec-Out, zweiten Master, Booth-Out oder dergleichen hat. Im schlimmsten Fall kann man sogar den Master 1 nutzen, nur bleibt einem dann nur noch das Abhören über Kopfhörer.

Natürlich kann die Evermix Mixbox 4 aber auch hinter einem Phono-Preamp gekabelt werden, um Platten zu digitalisieren oder, oder, oder …

Vor allem auch: … oder aber auch ein Mikrofon kann angeschlossen werden – dafür befindet sich frontseitig ein 3,5 mm Klinkeneingang. Wer also die Atmosphäre im Club dazu auch noch aufnehmen möchte, kann auch dies tun, vorausgesetzt, er hat ein dazu passendes Mikro!

Zurück zur eigentlichen Kernkompetenz.

Evermix Mixbox4 – die Hardware & Anschluss am Mixer

So, was haben wir? Mixbox, Kabel, Kabel. Was brauchen wir? Mixbox, Kabel und Kabel. Der Anschluss der Mixbox4 ist denkbar einfach. Wie schon erwähnt, schnappen wir uns den Rec-Out am Mixer oder einen anderen Ausgang, im Idealfall als Cinch. Ansonsten wird adaptiert, Hauptsache, wir landen am Ende an der Mixbox auf Cinch.

Auf der anderen Seite steckt das Verbindungskabel von der Mixbox4 zu meinem iPhone. Das ist ein iPhone 6, Software-Version 12.4. Ich bin also alles andere als uptodate, dennoch wird alles funktionieren.

Einmal angeschlossen leuchtet die LED unter dem Evermix Logo & Schriftzug auf der Oberseite der Evermix Mixbox4 kurz, rot, dann blau – dann beginnt die LED rot zu blinken. Das zeigt die bestehende Verbindung zum mobilen Endgerät, jedoch keine Verbindung zu der App. Ist diese einmal hergestellt, leuchtet die LED rot, bei Signaleingang blau.

Zum Thema Mikrofon: Ein externes Mikrofon kann angeschlossen werden, um Atmo-Geräusche mit aufzunehmen, also die ausrastende, schreiende und pfeifende Crowd, die deinem DJ-Set den Live-Kick verpasst. Dies wird durch einen Input an der Evermix Mixbox4 in Form einer 3,5 mm Klinkenbuchse ermöglicht. Wer diesen Wunsch hat, müsste also nach einem Mikrofon mit entsprechendem Kabel Ausschau halten.

Soweit zur Hardware. Was braucht man noch? Klar, die App. Diese gibt es kostenlos, in meinem Fall als iOS-Nutzer im App-Store.

Praktisch: Die Mixbox zieht Strom über das Smartphone oder Tablet und bedarf somit keines Netzteils oder keines internen Akkus.

Was jedoch tun, wenn das Smartphone gerade nicht den besten Akku-Status präsentiert? In diesem Fall kann man die Mixbox4 per Micro-USB-Kabel und Adapter an den Strom anschließen und von nun an lädt das Handy über die Mixbox4 parallel dazu, dass die Mixbox4 natürlich ebenso mit Strom versorgt wird.

Die App – Schlüssel zur Leichtigkeit

Apps lösen heutzutage alle unsere Probleme. Denkt man. Denke ich tatsächlich nicht, in diesem Fall aber schon. Da die App das „Key-Feature“ am Ende ist, ohne das die ganze Box keinen großen Sinn ergibt, schauen wir uns diese einmal genauer an.

Im Vergleich zur ersten Version ist die neue Evermix-App schöner geworden, sieht nicht mehr so „grob“ aus, sondern wirkt tatsächlich von der Oberfläche insgesamt ansprechender und auch übersichtlicher.

Die Übersicht ist denkbar einfach. Beim Starten der App landet man in der Ansicht, welche die letzten Recordings anzeigt. Ein „Record next Set“-Button ganz unten weist den Weg zur nächsten Aufnahme, ein kleines Zahnrad oben rechts erlaubt Zugriff auf die Einstellungen.

Diese sind, sagen wir mal, sehr übersichtlich. Man könnte auch sagen: Es gibt quasi keine Settings. Ich war zuerst kurz erstaunt, aber die relevanten Einstellungen findet man woanders.

Also, was gibt es an Einstellungen? Sharing, Mixcloud und Soundcloud – dazu später mehr. „Enable internal microphone“ – auf diesem Wege kann die App auch als Aufnahmegerät für Aufnahmen über das Mikrofon des mobilen Gerätes genutzt werden. Nicht wundern, die Aufnahme erfolgt nur einseitig, Links, das Signal ist also kein Stereo oder Mono – dafür darf man dann gern später selbst sorgen, wenn es gewünscht ist!

Mit Links zu „Buy Evermixbox“, Help und Terms wird das Settings-Menü beendet und damit auch die Einstellmöglichkeiten.

Gehen wir zurück ins „Startmenü“, in die Übersicht der letzten Recordings. Von der Evermix Mixbox4 ist hier noch nichts zu sehen. Ab zu „Record next Set“. Jetzt können zwei Dinge passieren: Entweder ihr seht einen relativ leeren Bildschirm, unten ein orangener Balken mit dem Titel „Connect to Mixbox“. Das wird vermutlich der Normalzustand sein.

Oder aber ihr seht das normale Recording-Menü – das aber auch nur, wenn das interne Mikrofon freigegeben ist und ihr auf diesem Wege auch die Mixbox für Sprachaufnahmen etc. über das Mikrofon nutzen könnt.

Gehen wir vom Normalzustand aus, die Mixbox4 ist nicht verbunden, aber die App fordert euch dazu auf. Was erwartet der mündige Nutzer fast im Jahr 2020? Nun natürlich, dass nach Anschluss der Box innerhalb von wenigen Sekunden alles startklar ist – ohne dass noch fünfmal der Stecker wieder gezogen werden und die App dreimal neu gestartet werden muss.

So geschehe, was geschehen soll, nach wenigen Sekunden ist die Box aktiv und es kann losgehen.

Das, was einem die App nun präsentiert, ist ein sehr aufgeräumter, sehr übersichtlicher Recorder, den ich mir besser eigentlich nicht hätte wünschen können.

Es gibt eine kleine Settings-Zeile, in der sich die Settings finden, die ich im Menü vermisst habe. Das ist hinsichtlich der Informationen, die zu den Einstellungen relevant sind, sogar sehr sinnvoll. Vermisst habe ich in den Einstellungen im Menü zum Beispiel die Aufnahmequalität/das Dateiformat. Nicht jeder möchte ein MP3-File erzeugen, aber auch nicht jeder benötigt ein WAV-File. Klar, dass dies einstellbar sein muss. Klar aber auch, dass bei einem mobilen Endgerät unbedingt der vorhandene Speicherplatz beachtet werden muss, denn dieser verändert sich sicher in größerem Maße als die SD-Karte im Handheld-Recorder.

Dahingehend finde ich es also sehr sinnvoll, dass die Auswahl des Aufnahmeformats (320 kbit/s AAC / 192 kbit/s AAC oder WAV) in jeder Aufnahme eingestellt werden kann und sich zudem direkt daneben eine Anzeige befindet, die sofort anzeigt, wie viel Speicherplatz aktuell das Gerät bietet und wie lang die Aufnahmedauer bei der gewählten Qualität ist. Ich lande hier bei 15,7 GB Speicherplatz und 26 Stunden Aufnahmezeit für ein WAV-File. Das sollte reichen.

Die zweite relevante Anzeige ist das Metering für den Deck-Input, also unser Main-In. Stereo, von grün über orange zu rot. -48 dB bis 0 dB. Rot wird es ab ungefähr -6 dB, eine Anzeige also, die zu sauberem Pegel anregt.

Auch kann kann hier der Crowd-Input ausgewählt werden, also das externe Mikrofon, das an die Mixbox4 angeschlossen werden kann. Ausgewählt erscheint hier ein weiteres Metering.

Achtung: Es gibt keine Möglichkeit zum Einpegeln, jeder Eingang muss also am Mixer entsprechend gepegelt werden. Das dürfte kein Problem sein, denn der Rec-Out verlässt einen Mixer in der Regel mit genügend Headroom. Für alle Nutzer eines XONE:92 ein Tipp: Nutzt den Mix 2 als Ausgang für das Recording, dieser ist regelbar, denn der Rec-Out hat ziemlich viel Pegel und überfährt gern mal die Inputs von Aufnahmegeräten. Zur Not bietet die App aber auch eine Kontrolle des Eingangspegels und senkt den Pegel ab, bevor es zu einem Clipping in der Aufnahme führen kann.

Hat man alles soweit eingestellt, muss nur noch der Rec-Button gedrückt werden und es kann losgehen. Unten wird die Aufnahmedauer groß eingeblendet, um die Stopp-Taste herum läuft ein roter Balken.

Soweit das große Geheimnis um die kleine Kiste und das reine Aufnehmen.

Die Recordings, sobald fertiggestellt, werden später in der App aufgelistet. Von dort kann ich diese auch exportieren, zum Beispiel zu den Dateien auf mein Handy, Google Drive oder die Cloud. Das Recording kann ich natürlich auch problemlos auf meinen Rechner ziehen. So muss die Datei selbst nicht unbedingt auf meinem mobilen Gerät bleiben und von dort hochgeladen werden, sondern ich kann mir diese auch ganz klassisch ziehen, noch einmal überarbeiten, sichern oder vom Rechner auf die gewünschte Plattform laden

Damit jedoch enden die Funktionen der App jedoch noch lange nicht.

Editing in der App

Wie auch schon bei der Mixbox2, kann man die Aufnahme direkt in der App bearbeiten, der Funktionsumfang ist jedoch gewachsen, die Ansicht schöner und das Handling einfacher geworden.

Neben einem Player gibt es in der View/Edit-Ansicht auch ein „Deck“, in dem die Aufnahme bearbeitet werden kann. Vor allem dürften da natürlich interessant sein, den Start- und Endpunkt zu wählen. Das ist auch denkbar einfach und grafisch auch top umgesetzt. Wer jetzt einen Fade-In oder Out vermisst, der klickt auf das kleine Plus am Start- oder Endpunkt und bekommt ein kleines Menü unter anderem mit den beiden Fades. Dieser ist dann in der Länge nicht vorgegeben, sondern durch Verschieben des grauen Kästchens an der Oberseite der Wellenform kann der Fade-In (oder Out) in der Länge bestimmt werden.

Durch Setzen von sogenannten Volume-Points kann die Lautstärke an verschiedenen Punkten per Hand nachkorrigiert werden. Das wäre sicher bei einem längeren Set aufwendig, aber für die Korrektur von Stellen, an denen es zum Beispiel viel zu leise ist, kann dies auf die Schnelle mal kurz helfen.

Natürlich kann dem Recording ein Name gegeben werden, eine Location und Ort können benannt werden. So hat man in der Auflistung immer einen perfekten Überblick, aber es hat auch noch einen weiteren Zweck: Sharing!

Zu genau diesem kann man seinem Recording auch noch bis zu 3 Genres zuordnen. Beginnend bei Reggae/Dub und endend bei Classics gibt escirca 25 Genres, die allesamt in unterschiedlichen Farben hinterlegt sind. Aus diesen drei Farben wird am Ende in der Übersicht ein Farbbalken erstellt und wer die Farben mal gelernt hat/haben sollte, dann kann in der Übersicht schon erkennen, welche Genres gewählt worden sind. So in etwa zumindest.

Sharing is caring

Der logische nächste Schritt nach der Aufnahme und dem Editieren in der App ist natürlich, das fertige Werk direkt aus dem Club hochzuladen.

Die technischen Möglichkeiten dazu sind gegeben und noch einfacher wird das natürlich dadurch, dass man die Accounts von Soundcloud und Mixcloud in den Settings hinterlegen und somit die Aufnahme mit einem „Klick“ direkt dort hinbefördern kann.

Zudem kann die Mixbox4 natürlich auch genutzt werden, um Live zu streamen, sei es über Instagram, Facebook oder Instagram. In Kombination mit der Kamera des Handys kann so eine perfekte Kombination entstehen, denn bekanntermaßen sind Handy-Kameras mit den Schallpegeln im Club immer absolut überfordert, versuchen den Pegel irgendwie zu pegeln oder zu limitieren und am Ende kommt doch niemals etwas halbwegs Nutzbares heraus.

Wie die Überschrift also schon titelt, Sharing is caring und die Mixbox in Kombination mit der App bietet da natürlich perfekte Grundlagen.