It ain't over till the white lady sings

Die EvH Wolfgang Std T.O.M. E-Gitarre bringt die mittlerweile bekannt gute Qualität der Instrumente nun ohne beweglichen Steg auf den Markt. Das Ergebnis kann sich sehen und hören lassen.

EvH Wolfgang Std T.O.M – A little history about Trems

Direkt beim Auspacken – oder „Unboxing“, wie es der moderne Homo Sapiens Internetensis nennt, fällt auf, dass diese Gitarre unglaublich kompakt und handlich ist. Das erwähne ich, weil ich tatsächlich bislang noch keines dieser Modelle in den Fingern hatte und sich meine Eddie-Experience auf die allererste Music-Man-Serie beschränkt. Jenes Modell, das nach Beendigung der Kooperation als „Axis“ weitervermarktet wurde, war damals neben der Luke I mein absolutes Traummodell, wobei es die Luke damals in meine Sammlung geschafft hat.

Die EvH Wolfgang Std T.O.M. zeichnet sich, neben allen Features, die man von Van-Halen-Modellen kennt, vor allem durch die Abwesenheit einer Vibrationseinheit aus. Eddie van Halen, der einer – wenn nicht sogar DER – Vorreiter der verstimmungsfreien Vibratosysteme war, konnte viele seiner Trademark-Licks nur abfeuern, weil sich seine Gitarre eben nicht verstimmte, auch wenn die Saiten bei der kompletten Erschlaffung auf die Polepieces der Pickups aufschlugen. Möglich wurde dies durch die faktische Verkürzung der Saiten auf das Nötigste, nämlich die Strecke zwischen Klemmsattel und Vibratosystem.

Obwohl man heute hauptsächlich den Namen Floyd Rose (und eventuell noch Kramer) mit den unverstimmbaren Systemen in Verbindung bringt, war es tatsächlich eine deutsche Firma, die das System aus Klemmsattel und Feinstimmern am Steg perfektioniert hatte: Rockinger Guitars aus Hannover. Jene Firma, deren Mastermind Dieter Gölsdorf später mit seinen sensationellen Duesenberg-Gitarren die Welt erobern sollte. Eddie war einer der ersten Fans des „True-Tune-Tremolo“ und er war schwer begeistert.

Facts & Features

Nun gut, hier geht es aber um etwas ganz anderes, nämlich um das aktuelle Produkt aus einer langen Reihe von Entwicklungen, Endorsements und Patenten. Und das, wie oben schon erwähnt, komplett ohne Vibratosystem. Die EvH Wolfgang Std T.O.M. (wobei T.O.M. für Tune-O-Matic steht) bietet keine aufregenden Neuerungen, was die verwendeten Materialien angeht. Die Specs können wir in aller Kürze abwickeln:

Korpus: Basswood (Linde)

Hals: gerösteter Ahorn, verschraubt (bolt-on)

Halsprofil: Wolfgang® Backshape

Griffbrett: gerösteter Ahorn

Griffbrettradius: 12″-16″ Compound Radius

Bünde: 22 Jumbo-Bünde

Mensur: 25,5″ (648 mm)

EvH Wolfgang® Humbucker (Steg)

EvH Wolfgang® Humbucker (Hals)

1x Volume

1x Tone

Bridge: EvH T.O.M. (Tune-O-Matic) mit Stop Tailpiece

Mechaniken: EvH Die-Cast Tuner

Die EvH Wolfgang in der Praxis

Die Verarbeitung und die Einstellung ab Werk sind vorbildlich. Die Lackierung ist perfekt aufgetragen, das Fake-Binding, das den Korpus umrahmt, ist perfekt ausgeführt. Beim Übergang vom Hals in den Korpus sieht man die Music-Man-Gene noch recht deutlich. Der Hals selbst mit seiner extrem kleinen Kopfplatte fühlt sich an wie schon dreißig Jahre gespielt, hier tun die Oberfläche aus geröstetem Ahorn und der Compound-Radius ihren Dienst.

Die auf diesem Modell verbaute Tune-O-Matic-Bridge mit ihren Stop-Tailpiece führt, so wie bei einer Les Paul, dazu, dass die Saiten einen recht großen Abstand zum Korpus haben. Somit muss natürlich vor allem der Steg-Humbucker entsprechend weit aus dem Holz ragen, damit er einen sinnvollen Abstand zu den Saiten bekommt. Das ist für Gitarristen, die sonst quasi ausschließlich Fender-Style-Instrumente spielen, erst einmal gewöhnungsbedürftig, hindert ab nicht am adäquaten Abmetzgern auf dem Instrument. Die rechte Hand findet ihre gewohnte Position auf der Brücke recht schnell.

Dank der guten Balance der EvH Wolfgang Std T.O.M. liegt die Gitarre auf dem Schoß wie ein zusätzliches Körperteil. Ich sag jetzt aber nicht, welches das sein könnte. Fakt ist: Isso! Einen nicht unwesentlichen Anteil daran dürfte die kleine Kopfplatte haben. Am Gurt das gleiche Bild: Wolle hängt, wo er hingehört. Das ausgeprägte Shaping an der Stelle, an der der Unterarm auf dem Korpus rumliegt, ist praxisgerecht und ultrabequem. Die Kombination aus kompakter Bauweise und dem grandiosen Halsprofil bewirken, dass ich mich auf dem Instrument sofort wohlfühle, und ich mag es gar nicht mehr aus der Hand legen.

Der Sound von Wolfgang ohne Vibrator!

Trocken angespielt, erfreut mich die EvH Wolfgang Std T.O.M. mit schneller, direkter Ansprache und sattem Sustain. Wenn die Lady das elektrisch umgesetzt bekommt, erwartet uns ein gar deliziöser Ohrenschmaus. Ich bin gespannt.

Für die Soundfiles entscheide ich mich für den Klassiker unter den Amps: den Marshall Plexi. Ihr hört die Sounds aus der Kemper Performance von Nico Schliemann, die er zusammen mit Michael Britt erstellt und zum kostenlosen Download bereitgestellt hat. Ich schalte mich durch alle Gain-Stufen und nutze jeweils zuerst den Hals-Pickup, dann die Mittelstellung und zum Schluss den Humbucker am Steg. Die Pickups haben Power, das ist deutlich, hoffe ich. Diese Gitarre mag aufgrund der sauber auflösenden Töne Highgain besonders gern. Wen wundert’s? Have fun!