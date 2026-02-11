Kreatives Sounddesign neu gedacht

Viele Songs leben heutzutage von Sounds, die sich bewegen, statt statisch zu bleiben. Genau hier setzt das Excite Audio Evolve Elastic Synthesizer Plug-in an und möchte mit einer übersichtlichen Oberfläche und intuitiver Bedienung zum Sounddesign einladen, das sich abseits klassischer Synthesizer bewegt. Statt sich in technischen Details zu verlieren, lädt das Plug-in vielmehr dazu ein, Sounds intuitiv zu formen und musikalisch zu bewegen. Das dürfte vor allem die Musiker und Produzenten neugierig machen, die nach neuen Texturen und charakterstarken Sounds suchen. Deshalb schauen wir uns den Excite Audio Evolve Elastic nun im Detail an.

Kurz & knapp Was ist es? Excite Audio Evolve Elastic ist ein modernes Synthesizer-Plug-in mit Fokus auf Texturen, Bewegung und intuitivem Sounddesign. Kreatives Konzept: Das Layer-System, X/Y-Pad und Makros ermöglichen schnellen Zugang zu komplexen, lebendigen Sounds.

Das Layer-System, X/Y-Pad und Makros ermöglichen schnellen Zugang zu komplexen, lebendigen Sounds. Moderne Klangästhetik: Besonders geeignet für bewegte Keys, Pads und atmosphärische Texturen.

Besonders geeignet für bewegte Keys, Pads und atmosphärische Texturen. Einfacher Workflow: Intuitive Bedienung ohne tiefes Eintauchen in Menüs oder komplizierte Einstellungen.

Intuitive Bedienung ohne tiefes Eintauchen in Menüs oder komplizierte Einstellungen. Inspiration inklusive: Ideal für Sounddesigner, die kreativ arbeiten und eigene Samples einbinden möchten.

Excite Audio Evolve Elastic Synthesizer

Der Excite Audio Evolve Elastic ist kein Synthesizer im klassischen Sinn, sondern vielmehr ein modernes Klangwerkzeug, das auf Texturen und Bewegung ausgelegt ist, denn der Fokus des Herstellers Excite Audio liegt klar auf kreativer Sound-Gestaltung statt auf technischer Synthese. Die Oberfläche des Plug-ins ist meiner Meinung nach übersichtlich und logisch aufgebaut, sodass man sich schnell orientieren und herumprobieren kann. Wir werfen nun einen genauen Blick auf die einzelnen Bestandteile.

Sound-Layer

Das Plug-in arbeitet mit vier Sound-Layern (Sound A–D), die unabhängig voneinander genutzt werden können. Jedes Layer lässt sich separat aktivieren, verstimmen sowie in Lautstärke und Panorama einstellen. Diese Struktur erlaubt es, sowohl einfache Sounds als auch komplexere Klangkombinationen zu erstellen. Pro Layer stehen zwei Varianten zur Verfügung:

Sample-Engine

Im Sample-Modus greift Excite Audio Evolve Elastic auf eine interne Sample-Sammlung zurück, die eigens für atmosphärische und bewegte Sounds erstellt wurde. Mit verschiedenen Parametern, beispielsweise Tonhöhe in Halbton- und Cent-Schritten, Stimmung und Velocity-Intensität, lässt sich das gewählte Sample präzise formen und den eigenen Anforderungen anpassen. Auch das Rückwärtsabspielen von Samples ist möglich und erweitert dadurch die klanglichen Optionen deutlich.

Synth-Engine

Alternativ kann jedes Layer im Excite Audio Evolve Elastic als Synthesizer betrieben werden, wobei die Synth-Engine auf einen klassischen Oszillator mit mehreren grundlegenden Schwingungsformen setzt, beispielsweise Sinus, Dreieck und Sägezahn. Zusätzlich zu den Reglern der Sample Engine kommt bei der Synth-Engine ein Detune-Regler hinzu, der durch Verstimmungen breitere und dichtere Sounds ermöglicht. Durch die Kombination aus Synth-Layern und Sample-Layern entstehen dynamische Klänge, die sowohl klar definiert als auch organisch wirken können.

Import eigener Samples

Neben der internen Library lassen sich im Excite Audio Evolve Elastic auch eigene Samples direkt in das Plug-in laden, der Import erfolgt dabei ganz unkompliziert per Drag-and-drop. Nach dem Laden können Root-Note und Name des Samples angepasst werden, damit es sich sauber spielen und auch in bestehende Presets integrieren lässt. Dadurch ist Excite Audio Evolve Elastic auch für individuelles Sounddesign sehr interessant.

X/Y-Pad

Das X/Y-Pad ist das Zentrum des Plug-ins, das für einen guten Workflow im Excite Audio Evolve Elastic verantwortlich ist: Im Sounds-Modus dient es dazu, zwischen den vier Sound-Layern zu überblenden, im FX-Modus steuert es mehrere Effektparameter. Bewegungen auf dem Pad lassen sich manuell ausführen, aber auch modulieren, wodurch sehr lebendige Übergänge und kontinuierliche Klangveränderungen entstehen können.

Makros

Vier fest zugewiesene Makros verbinden im Excite Audio Evolve Elastic jeweils mehrere Prozesse der Klangformung und sind direkt unter dem X/Y-Pad zu finden. Mit einem einzigen Regler lassen sich in dieser Sektion komplexe Veränderungen vornehmen. Die Makros eignen sich sowohl für dezente Akzente als auch für deutlich hörbare Eingriffe. Zur Auswahl stehen „Melt“ für Sättigung, „Bounce“ für ein Delay, „Stretch“ für eine Kombination aus Flanger und Phaser sowie „Gloss“ für einen komprimierteren und höhenreicheren Klang.

Filter

Zur weiteren Klangformung stehen zwei Filter zur Verfügung, die sich flexibel verschalten lassen. Sie können einzelnen Layern zugewiesen oder wahlweise parallel beziehungsweise in Reihe betrieben werden. Im Excite Audio Evolve Elastic stehen vier verschiedene Filtertypen sowie ein Drive-Regler bereit. Diese Zusatzeinstellungen lassen sich über den „Edit“-Button aufrufen.

Effekte

Ein wesentlicher Bestandteil des Excite Audio Evolve Elastic ist die umfangreiche Effektsektion: Sie reicht von Verzerrung, Delay und Reverb über Modulationseffekte bis hin zu Pitch-Effekten und einem abschließenden Limiter. Es stehen drei Effekt-Slots zur Verfügung, die Effekte können dabei frei in der Signalkette angeordnet werden. Das Plug-in funktioniert dadurch nicht nur als Klangerzeuger, sondern auch als eigenständiges Werkzeug für Sounddesign.

Hüllkurven

Für jedes Sound-Layer steht unter der Filter- und Effektsektion eine eigene Hüllkurve zur Verfügung, die sich klassisch in Attack, Decay, Sustain und Release einstellen lässt. Diese Einstellung kann sowohl über die entsprechenden Regler als auch über die grafische Darstellung der jeweiligen Hüllkurve erfolgen.

Modulation

Das Modulationssystem des Excite Audio Evolve Elastic kann über einne Schaltfläche im oberen Bereich des Plug-ins geöffnet werden. Hier lassen sich Parameter recht schnell mit beispielsweise Hüllkurven, Anschlagsstärke, dem Modwheel oder dem X/Y-Pad verknüpfen, wobei sich die Intensität der Modulation stets fein abstimmen lässt. Das ermöglicht sowohl kontrollierte Bewegungen als auch komplexere, sich entwickelnde Klänge.

Globale Einstellungen

Natürlich gibt es auch globale Einstellungen, in denen Parameter wie Polyphonie, Legato-Modus, Glide-Zeit und der Pitchbend-Bereich angepasst werden können. Außerdem lässt sich dort der Eco-Modus aktivieren, um die CPU-Last des Excite Audio Evolve Elastic zu verringern.

Besonders praktisch zum Herumprobieren und Finden neuer Sound-Kombinationen: Über die Randomise-Funktion können Parameter wie Layer-Zuweisungen und Effekte zufällig ausgewählt werden. Dabei lässt sich sowohl die Intensität der Veränderungen einstellen als auch festlegen, welche Parameter ausgeschlossen werden sollen.

Sound-Erstellung

Im Folgenden soll kurz gezeigt werden, wie sich aus dem Init-Preset des Excite Audio Evolve Elastic ein praxisnaher Key-Sound entwickeln lässt:

Der Grundsound

Zunächst wird Sound-Layer A aktiviert und von Sample auf Synth umgeschaltet, wobei sich die Dreieckschwingung für einen etwas weicheren Charakter anbietet. Sowohl die Tonhöhe als auch die übrigen Parameter bleiben unverändert.

Hüllkurve

Im zweiten Schritt wird die Hüllkurve von Sound-Layer A angepasst: Eine kurze Attack-Zeit sorgt für ein direktes Ansprechverhalten, der Decay-Regler wird auf zwei Sekunden eingestellt, Sustain leicht auf -16 dB reduziert und die Release-Zeit mit knapp 230 ms eher kurz gehalten. Dadurch entsteht ein recht definierter Anschlag mit einem kontrollierten Ausklang, der sich besonders gut für Akkorde und rhythmische Klänge eignet.

Zweites Layer

Anschließend wird Sound-Layer B aktiviert und ebenfalls im Synth-Modus betrieben. Hier wird die Sinusschwingung gewählt, um dem Sound mehr Fundament zu verleihen. Dieses Layer wird etwas leiser zugemischt und dezent verstimmt, was für zusätzliche Tiefe sorgt.

Filter

Nun werden die beiden erstellten Layer A und B einem gemeinsamen Lowpass-Filter zugwiesen, bei dem der Cutoff-Wert auf etwa 2 kHz eingestellt wird, sodass die Höhen minimal beschnitten werden, der Sound aber weiterhin präsent bleibt. Ein leichtes Anheben des Resonanzwertes hilft dabei, den Klang zu betonen und mit etwas Drive lässt sich zusätzlich ein wenig Wärme hinzufügen.

Modulation

Um den Sound etwas lebendiger zu gestalten, wird eine sanfte Modulation eingesetzt: Ein langsam schwingender LFO moduliert den Filter-Cutoff minimal. Diese Bewegung bleibt dezent, sorgt aber dafür, dass der Klang nicht zu statisch wirkt.

Drittes Layer

Im nächsten Schritt wird ein E-Gitarren-Sample in das dritten Layer geladen und um eine Oktave nach unten transponiert. Hier der Sound des dritten Layers einzeln:

Und so klingt das bisherige Gesamtergebnis:

Vierters Layer

Das vierte Layer kommt ebenfalls im Sample-Modus hinzu und spielt ein E-Piano-Sample ab, das allerdings rückwärts abgespielt wird. Dadurch besitzt der Sound im vierten Layer kaum Attack und verleiht dem Gesamtklang mehr Tiefe. So klingt das vierte Layer einzeln:

So klingt der Gesamt-Sound bisher:

X/Y-Pad

Das X/Y-Pad stelle ich so ein, dass die Layer B (Sinusschwingung) und D (invertiertes E-Piano) am deutlichsten hervorstechen, wobei der Regler minimal näher zu Layer D zeigt. Dank des X/Y-Pads kann ich hier sehr intuitiv ausprobieren, welcher Sound mir am besten gefällt.

Makros

Den Melt-Regler drehe ich um etwa 20 % auf, um dem Sound insgesamt etwas mehr Sättigung zu verleihen, was ihn zugleich leicht komprimiert klingen lässt. Der Gloss-Regler bekommt eine ähnliche Einstellung und sorgt dafür, dass die vier Layer klanglich geschlossener wirken. Der Stretch-Regler wird mit einem minimalen Anteil eingesetzt und verleiht dem Key-Sound ein leichtes Flattern, was ihm sofort einen LoFi-Charakter gibt.

Delay

In der Effektsektion wird zunächst ein Delay geladen, das recht dezent arbeitet, dem Sound aber etwas mehr Räumlichkeit verleiht.

Hall

Als Nächstes kommt ein Hall hinzu, der mit einem recht niedrigen Mix-Anteil ebenfalls dezent arbeitet, dem erstellten Sound aber mehr Breite und räumliche Tiefe verleiht.

Sättigung und Gesamtergebnis

Im letzten Schritt wird in den dritten Effekt-Slot ein Saturator geladen, der mit 25 % Drive-Anteil mehr klangliche Färbung hinzufügt und den Key-Sound abrundet.

Alternativen zum Excite Audio Evolve Elastic

Arturia Pigments 6

Arturia Pigments 6 ist ein Allround-Synthesizer, der mehrere Syntheseformen in einem Plug-in vereint, im Vergleich zum Excite Audio Evolve Elastic deutlich klassischer arbeitet und sehr detaillierte Kontrolle über Oszillatoren, Modulationen und den Signalfluss bietet. Während Arturia Pigments 6 vor allem für präzises Sounddesign und vielseitige Synthesizer-Klänge steht, ist der Excite Audio Evolve Elastic stärker auf Texturen, Bewegung und einen übersichtlicheren Workflow ausgelegt. Hier geht es zum AMAZONA-Test von Arturia Pigments 6.

Output Portal

Output Portal ist ein Granular-Effekt-Plug-in, das sich auf kreative Klangmanipulation spezialisiert hat. Anders als Excite Audio Evolve Elastic erzeugt Output Portal keine eigenen Sounds, sondern verarbeitet vorhandenes Audiomaterial. Für experimentelle Texturen und stark bewegte Effekte ist Output Portal extrem leistungsfähig, bietet aber nicht die strukturelle Tiefe eines Instruments mit Layern, Synthese und eigenständiger Klangarchitektur, wie es beim Excite Audio Evolve Elastic der Fall ist. Hier geht es zum AMAZONA-Test von Output Portal.

Spectrasonics Omnisphere

Spectrasonics Omnisphere ist ein sehr umfangreiches Software-Instrument mit einer riesigen Soundbibliothek und einem vielseitigen Einsatzbereich. Im direkten Vergleich wirkt Spectrasonics Omnisphere deutlich universeller, aber auch komplexer als der Excite Audio Evolve Elastic. Während Spectrasonics Omnisphere nahezu Klänge aus jedem Genre abdeckt, überzeugt Excite Audio Evolve Elastic eher durch einen schnellen Workflow und eine klare Ausrichtung auf modernes und bewegtes Sounddesign. Hier geht es zum AMAZONA-Test von Spectrasonics Omnisphere.