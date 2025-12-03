Kreative Klangwelten

Mit nur wenigen Klicks den perfekten Sound haben: Das möchte der Excite Audio Evolve Velvet ermöglichen. Der Name des Synthesizer-Plug-ins verspricht bereits samtige, warme Klänge, die an Retro-Keyboards, analoge Synthesizer und alte Klaviere erinnern sollen. Ob das Plug-in nur ein simpler Lieferant von 250 Presets ist oder ob es sich auch als echtes Werkzeug für Sounddesigner eignet, wollen wir nun herausfinden.

Kurz & knapp Was ist es? Excite Audio, Evolve Velvet, Synthesizer-Plug-in, vereint Samples und Synthese für warme, vielseitige Sounds. Oberfläche & Bedienung: Sehr übersichtlich, schnelle Ergebnisse dank klarer Struktur und Drag-and-Drop.

Sehr übersichtlich, schnelle Ergebnisse dank klarer Struktur und Drag-and-Drop. Sounddesign: Vier Layer, X/Y-Pad und Makros ermöglichen flexible und kreative Klanggestaltung.

Vier Layer, X/Y-Pad und Makros ermöglichen flexible und kreative Klanggestaltung. Effekte & Modulation: Umfangreiche Effektsektion und Modulationsmatrix bieten viel Spielraum für Experimente.

Umfangreiche Effektsektion und Modulationsmatrix bieten viel Spielraum für Experimente. Presets: 250 inspirierende Presets von Keys bis Ambient, sofort einsatzbereit.

250 inspirierende Presets von Keys bis Ambient, sofort einsatzbereit. Fazit: Ideal für charaktervolle, warme Sounds mit wenig Aufwand – intuitiv und vielseitig einsetzbar.

Excite Audio Evolve Velvet Synthesizer

Bevor wir uns in die Klanggestaltung stürzen, lohnt sich wie immer ein Blick auf die einzelnen Bausteine des Instruments. Excite Audio Evolve Velvet kombiniert Samples, Synthese, Layering, Effekte und Modulation in einer übersichtlichen Oberfläche, die durch einzelne Bereiche sehr klar gegliedert ist.

Klangquellen: Sample und Synth

Pro Layer kann man entscheiden, ob man mit einem Sample oder mit der Synth-Engine arbeiten möchte. Die Sample-Auswahl reicht dabei beispielsweise von Felt-Pianos über Streicher bis hin zu Retro-Keyboards und lässt sich auch durch eigene Dateien beliebig erweitern. Wer den Synth-Modus nutzt, bekommt klassische Schwingungsformen wie beispielsweise Sinus, Dreieck, Sägezahn oder Rechteck als Grundlage. Beide Varianten können jeweils in Tonhöhe, Panorama, Lautstärke und Dynamik feineingestellt und den eigenen Wünschen angepasst werden.

Layer-Architektur

Es lassen sich bis zu vier Layer gleichzeitig einsetzen, wobei jeder Layer eine eigene Amp-Envelope mit ADSR-Steuerung mit sich bringt, wodurch man die Klänge sehr differenziert formen kann. So entsteht zum Beispiel aus der Kombination eines perkussiven Layers und eines weichen Pads ein lebendiger Hybrid-Sound. Praktisch ist auch, dass sich Einstellungen per Copy-and-Paste schnell übertragen lassen, was den Workflow im Plug-in enorm beschleunigt.

X/Y-Pad

Das X/Y-Pad ist das Zentrum von Excite Audio Evolve Velvet. Im Sounds-Mode können die Layer stufenlos ineinander übergeblendet werden, während sich Effektparameter im FX-Mode auf die beiden Achsen legen und so in Echtzeit sehr intuitiv steuern lassen. Wer noch mehr Bewegung haben möchte, kann Modulatoren direkt auf die Achsen zuweisen und so automatisierte Übergänge erzeugen.

Makros

Vier Makros unter dem X/Y-Pad sorgen für einen schnellen Zugriff auf typische Klangfarben. „Soften“ macht Transienten sanfter, „Warmth“ bringt Sättigung, „Sway“ erzeugt leichte Tonhöhenschwankungen und „Haze“ legt einen eher atmosphärischen Hall auf den Klang. Besonders praktisch: Die Makros können entweder vor oder nach der Effektkette geschaltet werden, was den Klangcharakter maßgeblich beeinflussen kann.

Filtersektion

Die beiden Filter lassen sich parallel oder in Reihe betreiben. In dieser Sektion stehen Lowcut, Highcut, Bandpass und Peak zur Auswahl, außerdem noch Resonance, Drive und Mix, wodurch man den Klang insgesamt recht detailliert anpassen kann.

Effektsektion

Die Effektsektion ist in zwei Bereiche aufgeteilt, großzügig ausgestattet und sehr flexibel aufgebaut: Enthalten sind hier verschiedene Sättigungsarten, Delay, Reverb, Bitcrusher, Kompressor, Transient-Shaper und Modulationseffekte wie Chorus, Flanger und Phaser. Ergänzt wird das Ganze durch EQ, Stereo-Werkzeuge, einen Rauschgenerator und ein Pitch-Drift-Modul. Alle Effekte können frei angeordnet und einzeln aktiviert oder deaktiviert werden.

Modulation

Mit der Modulationsmatrix kann nahezu jeder Parameter mit Quellen wie beispielsweise LFOs, Hüllkurven, Velocity oder Keytracking verknüpft werden. Modulationsstärke, Polarität und Kurvenverlauf sind flexibel einstellbar, sodass von dezenten Bewegungen bis hin zu komplexeren und rhythmischen Mustern alles erstellt werden kann. Besonders praktisch und anwenderfreundlich ist hier die „Drag-and-Drop“-Funktion, wodurch die Zuweisungen besonders einfach geschehen können.

Globale Einstellungen

Im Global-Menü von Excite Audio Evolve Velvet werden zentrale Parameter verwaltet, wie beispielsweise die Stimmenzahl, der Legato-Modus, die Glide-Zeit und der Pitchbend-Bereich. Der Eco-Mode reduziert die CPU-Last und natürlich ist auch ein globales Tuning in Cents möglich. Wer im Plug-in zusätzliche Orientierung benötigt, kann sich Tooltips einblenden lassen.

Klangerstellung mit dem Excite Audio Evolve Velvet

Um zu zeigen, wie es sich mit dem Plug-in arbeiten lässt, wird im Folgenden Schritt für Schritt ein warmer Pad-Sound erstellt. Wir schauen dabei auf den Weg vom Standard-Patch, das nach dem Öffnen von Excite Audio Evolve Velvet automatisch geladen ist, bis zum fertigen Pad.

Ausgangspunkt: Init-Preset

Zu Beginn wird das Init-Preset geladen, in dem alle Layer leer sind und das X/Y-Pad neutral eingestellt ist. Über die Zufallsfunktion lasse ich mir die vier Layer mit Sounds bestücken, in diesem Fall sind es „Nylon Pluck“, „Pure Organ“, „Bowed Bass“ und „ReeceLike“.

Volume und Tone

Über die jeweiligen Volume- und Tone-Regler in den einzelnen Layern passe ich den Klang der Sounds grob an, damit sie besser zusammenpassen.

X/Y-Pad

Über das übersichtliche X/Y-Pad in der Mitte des Plug-ins wird im Sound-Mode das Verhältnis zwischen den Layern eingestellt, wobei „Pure Organ“ und „ReeceLike“ am Ende deutlicher wahrzunehmen sind als die in den Bänken A und C geladenen Sounds. Jetzt klingen die vier einzelnen Samples aber schon viel mehr nach einem Pad.

Filter

Über den „Edit“-Schalter am oberen Rand von Excite Audio Evolve Velvet öffnet sich ein Bereich, in dem detaillierte Einstellungen vorgenommen werden können. Hier setze ich ein Low-Cut-Filter bei etwa 270 Hz, senke die Mitten des Sounds um 3,5 dB ab und hebe die Höhen um 4 dB an.

Delay

Im ersten Effekt-Slot wähle ich ein Stereo-Delay aus, das mit gekoppelten Seiten ein Feedback von etwa 20 % wiedergibt. Durch einen Mix-Anteil von circa 45 % bleibt das Delay gut hörbar, aber trotzdem einigermaßen im Hintergrund.

Reverb

In den zweiten Effekt-Slot wird ein Reverb geladen, genauer gesagt ein intensiver Raumhall mit einer Länge von etwa 4,5 Sekunden und einem Mix-Anteil von 100 %.

ADSR

Für einen sanfteren klanglichen Einstieg in das Pad erhöhe ich die Attack-Zeit bei allen vier Layern. Die Attack von „Nylon Pluck“ ist jetzt beispielsweise auf 23 ms eingestellt, die von „Pure Organ“ auf deutlich höhere 140 ms.

Makros

Die Makro-Einstellungen unter dem X/Y-Pad bieten einen besonders schnellen Zugriff auf den Sound. Hier wird „Warmth“ für mehr Sättigung voll aufgedreht und „Sway“ sorgt für ein wenig Variation in der Tonhöhe des Sounds, ähnlich wie das Leiern bei einem Tonbandgerät.

Preset-Sounds des Excite Audio Evolve Velvet

Neben dem Erstellen eines komplett eigenen Sounds schauen wir uns im Folgenden eine Auswahl der 250 Presets von Excite Audio Evolve Velvet an. Insgesamt deckt die Bibliothek hier eine große Bandbreite ab, denn von sanften Keys über dichte Ambient-Pads bis hin zu sehr atmosphärischen Texturen ist alles dabei und kann ohne Feinanpassungen vorgenommen werden.

Alternativen zum Excite Audio Evolve Velvet

Arturia Analog Lab Pro

Analog Lab Pro von Arturia bündelt eine komplette Palette von Synthesizern und Keyboards in einer einzigen Oberfläche. Mit mehr als 2000 Presets bietet das Plug-in eine riesige Auswahl an Vintage- und modernen Sounds. Im Gegensatz zum Excite Audio Evolve Velvet liegt der Fokus hier allerdings weniger auf dem Layering, sondern mehr auf der Authentizität der Emulationen.

Spectrasonics Omnisphere

Spectrasonics Omnisphere gilt als Allround-Instrument für Sounddesigner, denn es kombiniert eine riesige Sample-Library mit einer leistungsfähigen Synth-Engine und bietet umfangreiche Modulationsmöglichkeiten. Im Vergleich zum Excite Audio Evolve Velvet ist Spectrasonics Omnisphere allerdings komplexer und außerdem deutlich ressourcenintensiver, deckt dafür aber nahezu jedes Genre und Einsatzgebiet ab.

UVI Falcon

UVI Falcon ist eine modulare Sound-Workstation, die verschiedene Syntheseformen, Sampling und ein detailliertes Effekt- und Modulationssystem miteinander verbindet. Sie richtet sich damit vor allem an Nutzer, die maximale Flexibilität benötigen. Während Excite Audio Evolve Velvet mit seiner guten Struktur und festen Makros schnelle Ergebnisse liefert, setzt UVI Falcon eher auf eine offene Architektur, was im Umkehrschluss auch mehr Einarbeitungszeit benötigt.